Nokia 8310: datový maniak

Většina diskuzí týkající se lehce avantgardní Nokie 8310 donekonečna popisuje její vzhled, ovládání nebo vestavěné rádio, ale o datových službách zpravidla mlčí. Přitom to je, pochopitelně kromě volání a textovek, jedna z nejdůležitějších vlastností mobilů nejvyšší kategorie. Kdo si může dovolit přístroj téměř za dvacet tisíc, tak bude vybírání e-mailů odkudkoliv bezpochyby považovat za naprostou samozřejmost. Podívejme se proto, jak si v tomto ohledu zakrslík stojí.

Detailní recenzi telefonu sice najdete zde, ale přesto si ještě před samotným datováním prohlédněme její základní charakteristiky. Silnou stránkou oproti všem dosavadním Nokiím je dotažení telefonního seznamu nebo lépe řečeno rozšíření myšlenky někdejší 6110. Při procházení jednotlivých položek si totiž můžete vybrat, zdali bude současně zobrazena paměť telefonu a SIM karty, popřípadě pouze jeden z těchto seznamů. Můžete namítnout, že jde sice o detail, ale pokud zavedete systém, že méně užívaná čísla jsou na SIM, tuto vlastnost nedokážete vynachválit. Navíc pětisetpoložkový adresář takto ještě podstatně rozšíříte.

WAP

Poměrně malý displej schopný současně zobrazit pouze čtyři řádky textu není zrovna tím nejlepším nástrojem pro prohlížení wapových stránek. Malé písmo znesnadňuje rychlé čtení za pohybu a přečtení například článku z wap.mobil.cz dá trochu starostí. Pomineme-li tento fakt, tak po čistě technické stránce je 8310 velmi schopná. Nabídne vám možnost nastavení až pěti přístupových profilů, v nichž definujete své požadavky na připojení. Dáte-li si s tím tu práci, pak doporučujeme vytvoření jednoho nastavení s běžným vytáčeným přístupem, který využijete například v místech s nekvalitním signálem, a druhým s parametry pro GPRS. V závislosti na tom, jaký styl připojení vyberete, se v příslušném menu zobrazí dané položky parametrů. Alespoň nebudete muset neprakticky procházet kolonky, které neupotřebíte. Vytáčení spojení je naprosto bez problémů, přejděme proto k podstatně zajímavějšímu GPRS.

Ve chvíli, kdy aktivujete profil (v terminologii Nokie sadu) s trvalým připojením, tak pokud máte všechny parametry správně nastaveny, namísto ikonky sítě pod indikátorem síly signálu se ukáže písmenko G. Na první pohled tedy vidíte, že se telefonu podařilo zdárně připojit k operátorovu přístupovému bodu, a už můžete začít s velmi rychlým surfováním vlnami mobilního wapu. Podpora 3+1 timeslotu přispívá k pohodě uživatele, všechny stránky máte skutečně načteny během okamžiku. Jedinou nepříjemností kazící výsledný efekt, která však příznivcům Nokie ani nepřijde, je určitá nedokonalost logiky ovládání, neboť pro výběr odkazu nestačí pouze kliknout, ale musíte v menu dát ještě volbu zvolit. Jde sice o detail, ale zbytečně protahuje hledání požadovaných informací jedním stiskem klávesy navíc.

Při nastavování GPRS nehledejte kolonku pro zadání vytáčeného čísla, výrobce ji takticky vynechal. Na vás zůstává jen zadání především přístupového bodu, IP adresy, uživatelského jména, hesla apod. V této souvislosti dovolte drobné upozornění pro majitele předplacených sad GO. Nesmíte zapomenout na to, že APN neboli přístupový bod není internet, jako u tarifních programů, ale gowap. To se ukázalo nejčastějším problémem, proč vám GPRS spojení nefungovalo.

Internet

Rozhodnete-li se použít Nokii 8310 jako modem, budete muset učinit několik kroků k úspěšnému navázání spojení. Výrobce bohužel počítal pouze s připojením přes infračervené rozhraní a zcela opomenul podstatně praktičtější Bluetooth. Na to, že jde o žhavou novinku hlásící se nejen funkcemi k high-endu, to lze považovat za velký nedostatek.

Surfovat po klasickém internetu můžete jedním ze tří způsobů. Klasickému datovému připojení rychlostí 9,6 kbps, respektive 14,4 kbps se vzhledem k jisté zastaralosti ani nebudeme věnovat a přejdeme k podstatně zajímavějším technologiím. Uživatelé Eurotelu uvítají možnost připojení přes vyhrazené spojení HSCSD, s nímž dokážou přenášet data rychlostí až 43,2 kbps v příchozím, respektive 14,4 kbps odchozím směru. Tento poměr lze samozřejmě změnit také na 28,8:28,8 kbps používaných například při propojování dvou počítačů. Většina uživatelů ale raději sáhne po GPRS nabízejícím trvalé spojení a za určitých okolností také levnější poplatky. Teoretické maximální rychlosti 40,2 kbps sice v praxi nedosáhnete, ovšem námi dosahované průměry okolo 30 kbps jsou pro stahování e-mailů, popřípadě prohlížení graficky méně náročných stránek dostatečné.

Pokud se budete připojovat přes počítač nebo notebook, nezávisle na zvolené technologii rychlých datových přenosů, doporučujeme stáhnout z forum.nokia.com příslušný ovladač a především software, který za vás nastaví potřebné inicializační řetězce. Ušetříte si tím práci s konfigurací připojení. Obdobně jako většina produktů pro Nokie však najdou podporu pouze majitelé operačních systémů z dílny Microsoft. Ti, kteří používají stabilní Linux nebo chtějí přistupovat z osobních organizérů, musí vlastnosti standardního modemu rozšířit o tyto inicializační řetězce:

GPRS: +CGDCONT=1,“IP“,“APNvašehooperátora“

HSCSD: +CBST=81,0,1; +CHSN=6,0,0,0 -u Psionů nutno rozepsat do dvou řádků

Pokud stále váháte nad vhodným mobilem s propracovanými datovými službami, tak o Nokii 8310 můžete směle zauvažovat. Nebýt absence Bluetooth, stala by se bezpochyby vzorem pro další výrobce. Podporou maximálních přenosových rychlostí současnosti u HSCSD i GPRS překonává až dosud nejschopnější Ericsson T39. Nabízí se však otázka, zdali o jeden 14,4 kbps kanál pomalejší vyhrazené spojení uživatelé neoželí a nebudou radši těžit z výhod nižší ceny a zmiňované technologie Bluetooth.

Děkujeme společnosti Profit Pro za zapůjčení produktu.