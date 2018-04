Nokia 8310 – Na válečné stezce (recenze)

Nokia 8310 není novinka v pravém slova smyslu. Ne že by se nejednalo o úplně nový telefon, ale její první představení veřejnosti se uskutečnilo již na jarním veletrhu CeBIT. Teď je polovina října a Nokia 8310 jen polehounku míří na pulty prodejen. Dost dlouhý čas na to, aby se zákazníci natěšili a pak si honem pořídili novinku, která, jak je u Nokie zvykem, bude mít v počátku prodeje cenu slušně nadsazenou oproti konkurenci. Po technické stránce se telefonu nedá nic moc vyčíst. Jeho rozměry a váha jsou na úrovni, technické vybavení patří ke špičce a oproti předchůdkyni, Nokii 8210, přináší i několik nových a užitečných funkcí. Kde je tedy problém?

Nokia zvolila pro svůj nový stylový telefon velmi kontroverzní design. Nejvíce povyku způsobily fotografie telefonu, které vedle divokých barev ukazovaly rozsvícený telefon, který pak vypadal jako laciná pouťová maketa ze stánku asijských obchodníků. Realita je však jiná. Nokia 8310 není zdaleka tak exotická, jak se z prvních obrázků telefonu může zdát. Tedy, ona je opravdu zvláštní, především v barevných kombinacích, kde dominuje červená barva. Naopak kombinace s černou, bílou a tmavě modrou barvou v reálu tolik pozornosti nepřitáhnou. Kdyby telefon s tímto designem patřil o dvě cenové kategorie níže, není co řešit, ale v případě telefonu, jehož cena se v počátku prodeje jen těsně vejde pod 19 000 Kč, nastává problém. Uživatelé ochotní vydat takovouto sumu peněz očekávají solidní a především luxusní výrobek. Nokia 8310 tyto požadavky tak úplně přesně nesplňuje.

Nokia 8310 se asi trochu minula povoláním. Avantgardní design by byl přijat s nadšením, kdyby telefon patřil mezi stylové low-endy okolo 10 000 Kč, třeba jako Alcatel OT511. Výbava naopak atakuje nejlepší manažerské přístroje, které ale snesou o pár milimetrů větší rozměry a rozhodně konzervativnější vzhled. Výrobce však rozhodl tak, jak rozhodl, takže o úspěchu tohoto vyzývavého drobečka rozhodnou až zákazníci. V každém případě již teď je jasné, že Nokia 8310 se stane miláčkem žen, a to překvapivě spíš v těch výraznějších barevných kombinacích. Samozřejmě myšleno movitějších žen, mládež, která by telefon brala hned všemi deseti, na něj asi nebude z kapesného mít. Snad časem, až cena klesne stejně jako u předchůdkyně – Nokie 8210.

Design

8310 je velmi malý a lehký telefon. Oproti předchůdkyni, 8210, je sice o něco silnější v pase, ale naopak o trochu kratší a užší. S výslednými rozměry 97 x 43 x 17 mm patří N8310 mezi nejmenší telefony na světě a i váha 84 gramů jistě nikoho neurazí, přestože je o 5 gramů vyšší než u Nokie 8210. Jako většina výrobků finského koncernu má Nokia 8310 výměnné kryty, takže výsledný vzhled telefonu záleží jen na vašem vkusu a vaší peněžence. V Německu se 8310 prodává v šesti základních barevných kombinacích (dark, glacier, hot, ice frost, light a red hot), námi testovaná varianta se jmenuje dark a k dispozici jsme měli ještě provedení hot. Další kryty by pak měly být k dostání jak v rámci nabídky originálního příslušenství Nokia, tak s odstupem času jistě i jako výrobky externích výrobců, především z Dálného východu. Z telefonu lze sundat jak celý přední kryt, tak kryt na baterii. Pevně s telefonem je spojen pouze černý díl v horní zadní části telefonu, který kryje integrovanou anténu. Výměna „housingu“ je velmi snadná, po sejmutí krytu baterie můžete lehce odejmout celou přední část, která je pouze zamáčknutá bez pojistky. Zadní kryt lze sundat možná až příliš lehce.

Nokia 8310 připomíná chřestýše. Stejně jako tento had i N8310 pěkně chřestí. Na vině jsou pochromované klávesy, a to ani ne tak ze samotné klaviatury na přední straně telefonu, jako hlavně obě tlačítka na boku, určená pro regulaci hlasitosti. Zvuk je to nepříjemný a rozhodně neadekvátní telefonu za bratru 20 000 Kč. Až na tuto nechtěnou zvukovou produkci je jinak provedení telefonu na slušné úrovni. Námi testované barevné provedení „dark“ je kombinací světlé metalizované barvy v odstínu slonové kosti, které pokrývá celý kryt baterie, boční pruh okolo celého telefonu, spodní část přední strany telefonu a oblast okolo displeje. Barva je to elegantní, ale velmi náchylná k ušpinění. Zbylou plochu přední strany telefonu pak pokrývá tmavý poloprůhledný (v případě varianty hot je tato část červená a o poznání průhlednější) plast, jenž získá na zajímavosti po rozsvícení telefonu. Detaily pak výrobce obdařil imitací chromovaného kovu. Takto zušlechtěny jsou horní klávesy pod displejem, dvě lišty okolo displeje a právě ona nešťastná tlačítka na boku přístroje. V „chromu“ je i pojistka na krytu baterie a ozdobná aplikace tamtéž. Samotná tlačítka jsou samozřejmě vzhledem k celkovým proporcím přístroje poměrně malá, ale stále slušně použitelná. Extrémně miniaturní je ale tlačítko pro vypnutí a zapnutí telefonu, které je tradičně na horní straně telefonu. Jeho obsluha je velmi obtížná, škoda, že se k telefonu nedodává firemní špendlík.

Jaká tedy Nokia 8310 po stránce vzhledu je? Kdo chce decentnější variantu, měl by zřejmě volit mezi provedením dark, light nebo glacier. Tyto varianty neurazí ani manažera. Naopak všechny kombinace s červenou barvou jsou dost výrazné a k šedému obleku se moc nehodí. Červenou budou zřejmě preferovat spíš příslušnice něžného pohlaví, ale třeba taková kombinace red hot k vlněnému kostýmu také moc neladí. Je však třeba dodat, že pokud telefon není podsvícen, je většina barevných variant snesitelnější, než když netypicky podsvícená klávesnice ještě zvýrazní barevný odstín přístroje. Ať je to tak nebo tak, Nokii 8310 přehlédne jen málokdo, a to byl zřejmě záměr výrobce. V tomhle ohledu se Nokia nezmýlila.

Baterie

Jako standardní je u Nokie 8310 použita Li-Ion baterie s označením BLB-2 (kapacita 750 mAh), stará známá i z N8210. Výrobce u této baterie udává výdrž v pohotovostním režimu v rozmezí 100 až 400 hodin. V případě hovorového času pak podle výrobce můžete s telefonem nepřetržitě volat v rozmezí 135 až 240 minut. V našem testu, který proběhl zatím po jednom nabíjecím cyklu, vydržela Nokia 8310 na příjmu přesně 141 hodin (necelých šest dní) včetně 65 minut konverzace. Do těchto hodnot musíte přičíst i několik napsaných SMS zpráv a poměrně časté používání některých funkcí telefonu, včetně krátkého poslechu rádia. Výsledky nejsou vůbec špatné, připomeňme, že jsme zatím neměli možnost baterii korektně naformátovat. K nabíjení telefonu můžete použít jak nabíječku ACP-7, která je dodávána standardně, tak nabíječku ACP-8, kterou najdete například u Nokie 6210. V prvním případě se telefon nabije zhruba po třech hodinách, v druhém asi o hodinu dříve.

Displej

Displej Nokie 8310 je plně grafický s možností zobrazení až pěti řádek textu. Slovo „až“ je však namístě. V praxi jsou však k práci určeny jen řádky tři – při psaní SMS zpráv a WAPování, nebo maximálně čtyři – pro čtení SMSek. Spodní řádek je tradičně přisouzen informacím o možnostech kontextových kláves a horní je podle potřeby věnován potřebným informacím o stavu telefonu. Čitelnost displeje je velmi dobrá, k čemuž přispívá velmi jasné podsvícení světle modré barvy. Tato barva podsvícení je známa již z modelu N8850, ale u novinky je intenzivnější. Naopak ale není tak tmavě modré, jako u asijského modelu Nokia 8250. S podsvícením displeje souvisí i již zmíněné podsvícení klávesnice. Jednotlivá tlačítka nejsou podsvícena jako u jiných mobilních telefonů, ale zhruba vlevo a vpravo nad klávesami „pět“ a „nula“. To platí pro alfanumerickou klávesnici, horní kontextové klávesy, směrová tlačítka a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru jsou již podsvíceny tradičně. Díky takto řešenému podsvícení získá sice telefon na zajímavosti, a pokud je podsvícen, vypadá najednou úplně jinak. Na druhou stranu jsou ale alfanumerické klávesy ve tmě špatně čitelné, což platí především pro námi testované barevné provedení. U jiných barevných mutací to může být lepší, jelikož barva alfanumerických kláves závisí na barevném provedení celého telefonu.

Ovládání

Kdo má zkušenosti s ovládáním telefonů Nokia bez modré navigační klávesy, tedy vyšších modelů, nebude mít s 8310 žádné problémy. Výrobce lpí na tradicích a s výjimkou rolovátka u N7110 se drží jedné linie, což příznivcům značky vyhovuje a odpůrcům to může být jedno. Rozdíly jsou samozřejmě v jednotlivých položkách menu, které jsou poplatné rozšířené výbavě modelu. N8310 lze ovládat i pomocí hlasových příkazů, jedná se ale jen o velmi omezenou nabídku pěti pevně definovaných základních funkcí, které buď využijete, nebo necháte ležet. K pohodlnému ovládání telefonu moc nepřispívají rozměry kláves. Malý telefon si žádá svoji daň, a ačkoliv jsou klávesy po mechanické stránce velmi kvalitní, jak je u Nokie zvykem, tak jejich velikost je na hranici použitelnosti.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Nokia je průkopníkem ve výrobě telefonů s integrovanou anténou. Proto Nokia 8310 nemá subjektivně žádné problémy s příjmem signálu. Sice asi nebude patřit mezi přístroje s excelentními příjmovými vlastnostmi, ale to přesně ukáže až podrobný test všech nových telefonů. Reprodukovaný zvuk je čistý a jeho hlasitost solidní, i když parametrů stájové kolegyně 6210 nedosahuje. V hlučném prostředí můžete mít s hlasitostí reprodukce problémy. Na hovor vás upozorní jedna z pětatřiceti melodií, které jsou z větší části nové a především poslední desítka plně koresponduje s extravagantním vzhledem telefonu. Jejich tempo je přímo ďábelské, velmi vhodné pro mladé a dynamické zákazníky. K upozornění na příchozí hovor či SMS zprávu můžete použít i vibrace, a to buď samostatně, nebo současně s vyzváněcím tónem. Vše zastřešují vyzváněcí profily, kde si vše podstatné můžete navolit dle vlastní libosti, včetně různých tónů pro SMSky (stejný výběr jako pro vyzvánění) nebo hlasitosti kliknutí u kláves. Profily jsou nově nastavitelné s dobou platnosti, která je maximálně 24 hodin. Po vypršení platnosti se telefon automaticky přepne do základního profilu. Profily lze přepínat samozřejmě i tlačítkem pro vypnutí telefonu, což je ale vzhledem k jeho titěrnosti a nutné velké ovládací síle dost nepraktické.

Vnitřní telefonní seznam má u N8310 kapacitu 500 záznamů, které mohou být vícepoložkové. Potud s ohledem na vyšší modely Nokie nic nového. Ale 8310 umí pracovat najednou jak s oním vnitřním seznamem, tak se seznamem na SIM kartě. Jednotlivé položky ve společném seznamu jsou označeny ikonkou podle toho, kde jsou uloženy. Do paměti telefonu můžete standardně uložit 500 položek, když ke každé mohou být uložena až tři čísla a jeden textový údaj. Pokud však k jednotlivé položce uložíte k ní náležející maximální počet údajů (5 jmen, 4 texty), potom se analogicky deklarovaná kapacita 500 položek smrskne. Novinkou je možnost vyhledávání podle tří počátečních písmen i po vstupu do seznamu pomocí směrové klávesy. Stejně jako u jiných Nokií lze jména zařazovat do několika skupin, kterým pak lze v jednotlivých profilech určit, jestli se dovolají, nebo nikoliv. Pomocí hlasových povelů lze vytáčet deset čísel z telefonního seznamu přístroje.

Psaní SMS zpráv u Nokie 8310 výrazně usnadní integrovaný systém prediktivního vkládání textu T9. Nově s českou „té devítkou“ budete psát včetně české diakritiky, což je ale jen záležitost psaní. Takto napsanou zprávu totiž telefon ještě před odesláním korektně ořeže o háčky a čárky, takže i na identický telefon dorazí SMSka bez diakritiky. S českou T9 můžete psát i v úkolovníku a diáři. Kapacita vnitřní paměti telefonu je 150 standardních SMS zpráv, popřípadě třetina obrázkových. Ty najdete také předdefinované ve složce šablony. Některé obrázky jsou nové a plně korespondují se vzhledem telefonu. SMS zprávy můžete ukládat do vámi definovaných složek, a tak se v nich lépe orientovat. To již ale umí i jiné telefony od Nokie. Odesílaná SMS zpráva může mít jen standardní délku 160 znaků, dlouhé SMSky se zde nekonají, stejně jako SMS chat, který je třeba integrován u asijského modelu 8250.

WAP a datové přenosy

Přestože je Nokia 8310 především stylový telefon, nabízí nadstandardní možnosti pro datové přenosy. Vedle podpory HSCSD (přenosová rychlost 43,2 kbps) umí 8310 i GPRS v konfiguraci 3+1 timeslot, tedy maximálně také s rychlostí 43,2 kbps. Pokud by vaše karta či operátor nepodporovali ani jednu možnost rychlých dat, nabízí 8310 standardní přenos rychlostí až 14,4 kbps. Spojení telefonu s počítačem je možné pouze pomocí integrovaného IrDA portu. Datový konektor na telefonu nenajdete, pouze servisní, který je podobný tomu z low-endových Nokií, ale je umístěn pod SIM kartou. WAPový prohlížeč by měl být již ve standardu 1.2.1 a je možné jej samozřejmě využívat jak pomocí standardního datového přenosu, tak přes GPRS. V prvním případě budete platit za čas strávený surfováním a nikdo se vám nedovolá, v druhém případě budete platit za objem přenesených dat a při surfování můžete přijímat i hovory. Právě s placením za objem přenesených dat souvisí i nová položka v menu „výpis volání“ kde najdete položku informující o množství přenesených dat, ale i o délce spojení přes GPRS. Synchronizace s počítačem je možná pomocí softwaru Nokia PC Suite, který najdete zdarma ke stažení na této stránce. Zde také najdete program pro nastavení modemu.

Další podporované funkce

Mezi nabídkou nadstandardní výbavy Nokie 8310 vyčnívá především integrované FM stereo rádio (západní norma 87,5 až 108 MHz). Jeho poslech je možný pouze po připojení originální HF soupravy, která je však standardně dodávaná s telefonem. Na HF sadě najdete tlačítko, kterým můžete přepínat stanice, přijímat a ukončovat hovory nebo dlouhým stiskem aktivovat hlasové ovládání telefonu. Hlasitost reprodukce se pak ovládá tlačítky na boku telefonu. Pokud vám při reprodukci někdo zavolá, rádio se automaticky vypne a ve sluchátkách vám začne nepříjemně zvonit, ale hovor nezmeškáte. Rádio nabízí jak funkci automatického ladění, tak přímé zadání frekvence nebo ladění manuální. Jednotlivé stanice si můžete pojmenovat a uložit do paměti, která má kapacitu 20 stanic. Příjmové vlastnosti rádia jsou solidní, zhruba na úrovni walkmanů střední třídy. Výsledný zvuk samozřejmě hudební nadšence neuchvátí, ale k běžnému poslechu bohatě stačí. Nebyla by to Nokia, kdyby nenabízela hry. V 8310 jsou standardně tři, Snake 2, Bumper a Pairs 2. Stejně jako u N3330 si můžete u některých her prostřednictvím WAPu stahovat nové úrovně a porovnávat svoji úspěšnost s jinými hráči. Novinkou je integrovaný hlasový záznamník na tři minuty hovoru. Poznámek může být celkem šest a můžete si je libovolně pojmenovat.

Samozřejmostí je i kalendář, do kterého se vejde 250 záznamů, ale pouze s možností denního náhledu. S kalendářem souvisí i budík, úkolový zápisník, stopky a minutka na odpočítávání času s upozorněním, které si můžete libovolně pojmenovat. Nechybí ani kalkulačka s integrovaným převodníkem měn.

Zhodnocení

Nokia s modelem 8310 zariskovala. Především design telefonu nechá klidným jen málokoho. Někomu se líbí, jiní jej považují za kacířství. Nokia 8310 proti sobě nepostavila jen odpůrce a příznivce značky, ale i samotné fanoušky tohoto severského výrobce. Kdyby se jednalo o telefon v kategorii okolo 10 000 Kč, asi by bylo vše v pořádku. Ale Nokia 8310 stojí téměř dvakrát tolik (doporučená cena by měla být 18 990 Kč včetně DPH) a nabízí funkce velmi dobrého manažerského telefonu. Oproti němu je však zbytečně malá a její ovládání v běžném provozu je pak nepohodlné. Je také otázkou, jestli si manažer koupí rudý telefon, který se při rozsvícení rozzáří jak vánoční stromeček. Pro něj bude jistě snesitelnější jedna z decentnějších barevných kombinací, uvedených v úvodu recenze. Naopak ženám se Nokia asi bude líbit bez větších námitek. Čas ukáže, jestli Nokia trefila hřebíček na hlavičku, a nebo jestli začne svůj nový výtvor razantně zlevňovat, aby jej přiblížila masám. Ty zatím mohou přemýšlet, jestli by jim nestačila starší N8210, která pomalu, ale jistě atakuje desetitisícovou hranici. Někdy může i předražená novinka potěšit zákazníky, kteří na ni nemají. Vždy se najde starší model, který kráčí z výsluní do výprodeje. Nutno dodat, že konkurenční telefony, jako Motorola V66 a Ericsson T66, mají či budou mít velmi podobnou cenu. Výběr je jen na vás.