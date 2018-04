Nokia 8250 – seznamte se (preview)

Nokia 8250 je na světě. Již z názvu je jasné, který telefon byl tomuto skvostu předchůdcem. Nokia 8250 je potomek 8210 se vším všudy.

Tvar nového přístroje zůstal stejný jako u svého předchůdce, jen rozvržení tlačítek pod displejem se poněkud změnilo. Změna je to spíše k lepšímu a celá klávesnice telefonu uživateli díky tomu doslova "padne". Zajímavé je i barené rozlišení kláves. Alfanumerická klávesnice má klasickou stříbrnou barvu, s výjimkou prostřední řady čísel (2, 5, 8, 0), která je černá. Samozřejmě nechybí ani technologie X-press on, takže se v brzké době jistě objeví možnost barevné provedení telefonu změnit dle libosti. Směrová tlačítka jsou po straně telefonu a nenápané vypínání/zapínání přístroje nalezneme jako obvykle na vrchní straně. Rozměry 102,5x45x19 milimetrů jsou pravda o kousek větší, než byly u Nokie 8210, ale i tak se jedná o jeden z nejmeších telefonů své kategorie. Hmotnost je 81 gramů.

Plně grafický, modře podsvícený displej s pěti řádky textu působí velmi příjemně. Stejnou barvou je samozřejmě podsvícena i klávesnice.

Nokie postupem času do svých mobiních telefonů přidává nejrůznější vymoženosti a přestože prozatím nepočítá s nějakou převratnou novinkou (jako byl třeba Chat na Nokii 3310), snažila se do nového modelu vměstnat co nejvíce aktuálních funkcí. Nokie 8250 tedy vibruje, umožňuje chatovat nebo psát SMS pomocí prediktivního psaní, odeslat obrázkovou zprávu, přiřadit různá vyzvánění skupinám volajících, přidat screensaver k libovolným profilům, případně využít infraport.

Ve standardním provedení bude Nokie 8250 dodávána s Li-Ion baterií 650mAh a po nabití v pohotovostním stavu vydrží 50 až 150 hodin. Doba hovoru je dvě až tři hodiny.

Kdo z vás má rád tuto výrobní řadu telefonů Nokia, prohlédněte si kasičku a podívejte se, kde máte nejbližší prodejnu mobilních telefonů...

Podle aktuálních informací Mobil Serveru není Nokia 8250 určena pro Evropský trh, ale snad si k nám cestičku časem najde.