Nokia 8250 – Atraktivní suvenýr z dovolené (recenze)

Když se v odborném tisku objevily informace o připravované Nokii 8250, mnoho potenciálních zákazníků začalo hledat kladívko, aby se podívali do útrob svého prasátka a v případě dostatečných úspor přemýšleli, kde je nejbližší prodejce telefonů Nokia. Bohužel firma Nokia své zákazníky zchladila prohlášením, že model 8250 na pulty evropských prodejen nedorazí. Koupěchtiví zákazníci se museli smířit se standardní modelem 8210, nebo museli přesvědčit sebe či další správce rodinných financí, že právě nyní je ten správný čas na dovolenou v Asii nebo u protinožců v Austrálii. Jaký bude suvenýr z dovolené, bylo předem více než jasné.

Nokia 8250 ani na asijském trhu nenahradila model 8210 jako její nástupkyně, pouze doplnila nabídku firmy Nokia v kategorii luxusních telefonů. Oba modely se prodávají souběžně a novými funkcemi bude obdařena až jejich nástupkyně – Nokia 8310, která by se na pultech prodejen měla objevit na podzim letošního roku.

Vzhled

Design je to hlavní, co oba modely spojuje. Už obal přístroje naznačuje, co je na této Nokii nejdůležitější. Telefon je zabalen v elegantní papírové krabici, která je překryta průhledným plastovým pouzdrem. Nokia 8210 patří mezi nejmenší telefony na trhu a s její sestrou to není jinak. Drobné rozdíly v rozměrech a hmotnosti se přesto najdou. Nokia 8250 je o 2 gramy těžší a zhruba o 2 milimetry v každém z rozměrů větší. Výsledná čísla jsou následující: váha 81 gramů, rozměry 102,5 x 45 x 19 milimetrů.

Nokia 8210 na sebe poutá pozornost především designem. Právě z toho důvodu byla pro její uvedení na trh vybrána akce, kde designérská společnost Kenzo slavila své třicetileté výročí. Vzhled zaujal především něžnou část populace, mezi kterou se stala Nokia 8210 téměř kultovní záležitostí. Sestra 8250 jde v designu ještě dál a svým podařeným vzhledem chce upoutat všechny kategorie zákazníků. Proč byla uvedena jen na asijsko - pacifický trh, ví nejlépe na marketingovém oddělení Nokie, ale je možné, že Asiaté považovali 8210 za příliš zženštilou. Design Nokie 8250 je o poznání techničtější a i zvolené barevné kombinace jsou univerzálnější. Samozřejmostí, stejně jako u modelu 8210 a dalších telefonů z dílen Nokie, jsou výměnné kryty X – press on, v mnoha barevných kombinacích, ovšem ten základní je v kombinaci stříbrné a šedostříbrné barvy. Zajímavostí je v pravém horním rohu umístěné poutko na šňůrku, které u evropských modelů chybí.

Zajímavě řešena jsou i tlačítka klávesnice. Obě krajní řady spolu s tlačítky kontextových kláves a tlačítky pro příjem a ukončení hovoru jsou ve stejné barvě jako převážná část krytu telefonu – tedy ve stříbrné. Prostřední řada, včetně kurzorových tlačítek, je naopak vyvedena v o něco tmavším odstínu šedé, než má část telefonu pod a nad displejem. Klávesnice je vůbec silnou stránkou této Nokie. Přes své miniaturní rozměry jsou tlačítka skvěle rozvržena a i jejich mechanické vlastnosti jsou lepší než u Nokie 8210. Ani mužným rukám nečiní psaní SMS žádné problémy a dámy najdou lepší klaviaturu jen stěží. S ohledem na asijský původ telefonu jsou na každém tlačítku numerické klávesnice vedle alfabetických znaků latinky i znaky čínské. Z tohoto důvodu jsou popisky jednotlivých kláves značně titěrné, a tím pádem i velmi špatně čitelné. Poznámka: u přístroje určeného pro Austrálii je klávesnice pouze se znaky latinky.

Displej

Rozměry a informační obsažnost displeje jsou stejné jako u modelu 8210. Podstatný rozdíl je ovšem v barvě jeho podsvícení. Nokia 8250 disponuje jasně modrým podsvícením, které s barvou telefonu skvěle ladí. I jeho intenzita je daleko výraznější než u standardního zeleného podsvícení, a proto je displej výborně čitelný za jakýchkoliv světelných podmínek. Nejefektněji samozřejmě působí za tmy, kdy osvětlený telefon na sebe velmi důrazně upoutá pozornost. Podsvětlení nelze vypnout a stejně jako u Nokie 8210 není možné nastavit kontrast displeje. U modelu 8250 je také možné aktivovat takzvané spořiče displeje, podobně jako u Nokie 3310. U jednotlivých profilů je možné si vybrat z několika statických symbolů, které po určité době nahradí na displeji název sítě. Spořiče jsou pouze statické a na výběr je několik vcelku podařených obrázků. Smajlíky mezi nimi ovšem nehledejte.

Baterie

Zde není co dodat, baterie je standardní Li – Ion 650 mAh s označením BLB – 2, tedy identická s baterií v Nokii 8210. Výdrž telefonu se taktéž od výdrže Nokie 8210 neliší. V praxi je možné dosáhnout výdrže okolo padesáti hodin v pohotovostním režimu s několika desítkami minut volání a několika odeslanými SMS.

Ovládání a provoz

Nokia 8250 je určena pro sítě GSM v pásmu 900/1800 MHz, takže její provoz ve všech třech našich sítích je naprosto bezproblémový. Citlivost na signál je identická s Nokií 8210. Uživatel musí ovšem počítat, že menu telefonu je pouze v angličtině, pokud pomineme dvě možnosti čínského jazyka – jednoduchou a tradicionální. Stejně tak se k telefonu dodává pouze manuál v řeči, které běžný Evropan nejen nerozumí, ale není schopen ji ani přečíst. Naštěstí většina funkcí a rozvrstvení menu je stejná jako u modelu 8210, takže je možné použít manuál od tohoto telefonu.

Jedinou funkcí, kterou neoplývá Nokia 8210, je položka chat v menu zpráv. Tato funkce je známa z telefonů Nokia 3310 a 3330. Její výhodou je snadné dopisování pomocí SMS s jedním vybraným uživatelem, kdy se na displeji zobrazují postupně všechny zprávy poslané mezi oběma dopisovateli. Stejně tak není nutné pokaždé při odesílání zadávat telefonní číslo příjemce, to stačí zadat jen při vstupu do této služby a pak stačí jen zadávat příkaz odeslat. Při psaní SMS jakýmkoliv způsobem je také možné využít prediktivní vkládání textu T9, k dispozici je ale pouze anglický slovník.

Další výbava telefonu je identická s modelem Nokia 8210. Nechybí vibrační vyzvánění, profily, kalendář, hry a další funkce známé z Nokie 8210. Problém není ani v případě, že vaše karta podporuje funkce SIM toolkitu. K dispozici je také podpora datových přenosů a infraport pro komunikaci s počítačem.

Jak ji získat

Nokia 8250 je dostupná pouze v regionu Asie a Pacifiku všude tam, kde mobilní sítě pracují ve standardu GSM 900/1800 MHz. Koupěchtivý zákazník ze Střední Evropy si ji buď může nechat přivézt, nebo si pro ni zajet do některé země Dálného východu. Cenová relace telefonu se pohybuje zhruba 15 % nad tamní cenou Nokie 8210. V přepočtu je nutné počítat s částkou okolo 13 500 Kč, ovšem například v Austrálii se cena blíží v přepočtu téměř 15 000 Kč včetně tamní DPH. Všechny ceny platí pro nedotovaný přístroj. Kupující také musí počítat, že v dodávce najde nabíječku, kterou u nás do zásuvky nedostane a bude muset přikoupit redukci. Pokud bude telefon kupovat v zemi, kde primární řečí je nějaká varianta čínského jazyka, nedostane s telefonem manuál v anglickém jazyce. O ten je nutné zažádat ještě v zemi nákupu, zpětné vyžádání z Evropy není možné ani přes Nokia Club.

Druhou možností, jak vlastnit Nokii 8250, je přestavba z Nokie 8210. Oba telefony jsou natolik shodné, že je možná výměna krytu, samozřejmě včetně klaviatury. Obojí je ale v našich zeměpisných šířkách oficiálně nedostupné, takže nezbývá než shánět a shánět. Aby záměna byla dokonalá, je ještě nutné podstoupit výměnu diod, aby bylo docíleno modrého podsvícení. Tuto službu poskytne nejedna firma zabývající se servisem mobilních telefonů a cena by se měla pohybovat okolo 1000 Kč. Po takovémto zásahu do telefonu je ovšem nutné počítat se ztrátou záruky. Přehrání softwaru z modelu 8250 do Nokie 8210 není podle dostupných informací možné.

Nokia 8250 je především po stránce vzhledu velmi podařený telefon a je jen škoda, že není v Evropě dostupný. Kombinace technického designu a jasně modrého podsvícení je velmi elegantní a jistě by našla mnoho zájemců o koupi. Bohužel společnost Nokia se rozhodla tak, jak se rozhodla, a proto nezbývá než se vydat na Dálný východ, nebo podstoupit přestavbu, kterou také nebude lehké realizovat. Poslední možností je počkat na nástupce s označením 8310, který by vedle změny designu měl přinést i několik nových možností.

Za zapůjčení telefonu pro tento test děkujeme firmě Trimax.