Nokia 8210 (recenze)

Když jsem psal poprvé o mobilním telefonu Nokia 8210, bylo to v době, kdy byl právě představován jako novinka v Paříži na velké akci na oslavu 30. výročí Kenzo Design.

V té době to byla nečekaná novinka, jelikož se tento telefon dařilo firmě Nokia celkem úspěšně tajit před pery pisálků technických časopisů. Osobně jsem si říkal, že je tento telefon hybridem Nokia 3210 a Nokia 8810.

Až nyní ovšem osobně chápu a rozumím způsobu, jakým je tento telefon prezentován navenek a proč je uváděn jako telefon pro lidi, kteří řídí svůj život a jsou sami sebou. Ač se to zdá neuvěřitelné, tento telefon vám dá pocit něčeho víc, než je telefonování. Dá vám pocit, že máte opravdu něco víc a nebo alespoň něco vyjímečného.

Úvod zní opravdu, jako bych byl telefonem nadšen a je tomu tak, ale na druhou stranu se přiznám, že se k Nokiím stavím spíše skepticky, než rozjásaně. Od tohoto telefonu jsem toho moc nečekal a po pravdě řečeno ani jsem nechtěl dostat. To se mi více méně splnilo, ale vždycky je zde ale ...

Telefon sice je jako jeho předchůdci a má jejich funkce, ale přesto je vyjímečný. Když o někom řekneme, že je osobnost, tak víme, co to znamená. Osobnost u mobilního telefonu zřejmě nelze použít, ale lze to nahradit výrazem "má styl".

Nyní ale nebudu vychvalovat a raději napíši pár fakt a postřehů z reálu o tomto malém přístroji.

Balení

Přístroj se dodává v krabici, která velikostně odpovídá jakémukoliv jinému balení Nokia telefonů. V krabici se pak nalézá samotný telefon, český a slovenský manuál a cestovní nabíječka.

Manuály jsou výstižné a na můj vkus moc tlusté, takže jsem se jejím čtením zaobíral pouze z důvodu recenze. Z tohoto hlediska jim je těžké cokoliv vytýkat, jelikož popisují veškeré funkce step-by-step.

Design

Design je vskutku povedený. Je sice nový, ale Nokii nezapře. Přístroj celkem dobře sedne do ruky, ale to je dáno spíš než ergonomií tím, jak je malý a tudíž nikde nepřečuhuje. Když jsem jej ukázal kolegům, shodli jsme se, že by se s trochou dobré vůle a s chvílí usilovného tlačení vešel i do pouzdra od "zipáče" (zapalovače). Velikostí telefon odpovídá nejblíže modelu N8810.

Ovšem N8810 je přeci jen o pár milimetrů větší a asi o 20 gramů těžší. Nokia 8210 má rozměry 101,5x44,5x17,4 mm a její hmotnost je 79 se standardní Li-Ion baterií.

Co mě ale u tohoto telefonu zarazilo, byla jeho velikost, jelikož po vyndání baterie se v telefonu snad již nedá nic uskladnit. Kromě antény, která je v horní části přístroje, již nezbývá skoro nikde místo na další elektroniku. Kdybych z tohoto telefonu předtím netelefonoval, nechtělo by se mi pomalu věřit, že to není hračka.

Baterie

Se standardní baterií (Li-Ion 650mAh) by měl telefon vydržet 2 až 3 hodiny a 20 minut hovoru a 50 až 150 hodin ve standby. Pokud jste ovšem člověk, jako já a telefonujete často a používáte vibrační zvonění, pak se řiďte spíš podle čísel na dolní hranici.

Při nabití telefonu v poledne jsem dokázal ubít jednu ze čtyř čárek třiceti minutami hovoru, odesláním asi 10 SMS zpráv, přijetím dalších deseti a samozřejmě vibračním zvoněním. Ovšem musím podotknout, že baterie ještě není úplně stoprocentně zformátovaná.

V praxi mi zatím vydržela asi 35 hodin neustále zapnutá a k tomu 1 hodinu a 55 minut hovorů. Samozřejmě, že svůj díl baterie vzal za své při zapnutém vibračním zvonění a samozřejmě při hraní hada. :-)

Když jsem zmiňoval design a Nokia 8810, nesmím opomenout zabudovanou vnitřní anténu. Citlivost na signál a kvalita příjmu odpovídá standardu firmy Nokia. To znamená, že tam, kde jsem se dovolal s mým Ericssonem S868 se dovolám úplně stejně, včetně výpadků, a tam, kde se nedovolám, tam také Nokia 8210 nic nevykouzlí.

Jedna věc se ale musí vytknout. Je to spíše taková maličkost, než vážný problém. Telefon má totiž v manuálu napsáno, že se nesmí zakrývat část, kde je vestavěna anténa, jinak má telefon větší příkon a tím i sníží životnost baterie. V praxi to znamená, že nemáme přidržovat telefon u ucha za horní zadní stranu přístroje, jak jsme na to zvyklí. V manuálu je například uvedena póza, jak by se telefon neměl držet. Uvědomil jsem si, že přesně takto telefonuji já, jelikož mi to připadá s Nokia 8210 takto nejpřirozenější.

Displej

Displej je plně grafický, připomínající displej na Nokia 6110. Staré neduhy Nokií jsou i zde - nelze nastavit kontrast displeje. Na jednu stranu je to jedno, jelikož je velmi kontrastní a na druhou by to mohlo někomu chybět. Dále zde chybí možnost vypnout podsvícení displeje, ale vzhledem k tomu, že například já si podsvícení nevypínám ani, když je to v menu možné, tak si nemyslím, že tomu bude jinak i u jiných uživatelů.

Na displej telefonu se vejde 5 řádků textu, z čehož je jeden vyhrazen na popis navigačních tlačítek.

Klávesnice a ovládání

Klávesnice je jako u každého malého telefonu malá. Jak jinak. Pro to se někteří uživatelé mohou občas překlepnout, jelikož na stisk krajních písmenek na telefonu na straně blíže k vnitřku dlaně je nutné pokrčit poměrně značně palec, což může někomu činit potíže.

Dále mi kolegové říkali, že jsou pro ně klávesy moc blízko sebe. Mají pravdu, ale v tom nevidím žádnou nevýhodu, jelikož se k velikosti telefonu hodí a navíc při rychlém psaní SMS je to přirozenější. Držíte malý telefon a děláte i menší pohyby palcem, nebo čím píšete ...

Zdvih kláves je oproti jiným telefonům téměř nulový a tak se může zdát, že mačkání tlačítek bude problémovou záležitostí. Věřte ale, že tento problém zde vůbec nenastává. Tlačítka mají přeci jenom malinký zdvih, ale jejich stisk je přirozený.

Ovládání hlasitosti je řešeno klávesou po straně telefonu, která vypadá jako jakási vlnka nebo dvě slévající se kapky.

Posledním tlačítkem je tlačítko power, které je skryto na horní straně mobilního telefonu. Je zapuštěno a tudíž nelze stisknout ani velkou náhodou. Po jeho kratším stisku opět naskočí známé menu pro výběr a aktivaci profilu.

Ovládání tohoto mobílku je shodné s ovládáním mobilního telefonu Nokia6150 nebo Nokia6110. Je zde opět tlačítko pro příjem a odmítnutí hovoru, opět jsou zde dvě šipky pro pohyb v menu a opět dvě proměnná tlačítka, která slouží k procházení menu a občas suplují i jiné funkce.

Uvnitř telefonu (funkce, vlastnosti, menu)

Telefon podporuje jak klasické SIM karty normálního tarifu, tak předplacené karty. V případě GO karty nám zobrazuje zbývající kredit neustále na displeji pod logem operátora.

Další, dnes již ne vyjímečnou, vlastností telefonu je jeho funkčnost v obou evropských pásmech - 900 a 1800 MHz.

Telefon má animovaná menu a intuitivní help. Pokud necháme telefon s navolenou položkou v menu déle bez stisku kláves, naskočí obrazovka s popisem co které menu znamená.

Užitečnou vlastností, která by u takovéhoto telefonu neměla chybět jsou skupiny volajících. Nechybí ani zde. Telefonní seznam uvnitř telefonu pojme až 250 položek a jak u tohoto, tak u seznamu v SIM lze přiřazovat skupinu, k jaké ona osoba patří. Telefonní seznamy, které jsou v telefonu i na kartě se doplňují, což je samozřejmost, kterou by každý čekal, ovšem na Nokia 7110 toto jako samozřejmost není. Oproti tomu je 8210 dotaženější a seznamy koexistují najednou.

Menu SMS zprávy je klasické, známé již z dob Nokia 5110. Přibyla zde ovšem možnost posílat obrázkové SMS (picture Messaging). Ten je velice povedený a v telefonu je předdefinováno 10 obrázků, které lze posílat. Podporu cell broadcast a také možnost nastavení různých profilů pro odchozí poštu snad také nemusím zmiňovat.

Pro upřesnění dalších funkcí disponuje N8210 funkcí prediktivního psaní SMS pomocí technologie T9. Ovšem slovníky, které obsahuje jsou pouze Anglický, Německý a Francouzský. Firma Nokia ale tvrdí, že počátkem příštího roku bude T9 slovník i v češtině a mělo by být možné nechat si slovník updatovat v servisu za nějaký poplatek. To platí i pro ostatní telefony vybavené T9, které Nokia vyrábí.

Další příjemné překvapení nastalo v okamžiku, kdy jsem psal dlouhou SMS a někdo mi zavolal. Znechucen zkušenostmi z jiných telefonů, dokončil jsem hovor a čekal, kdeže naleznu rozepsanou zprávu. Jaké bylo milé překvapení, když telefon automaticky skočil zpět do editoru SMS a já mohl vesele pokračovat v psaní tam, kde jsem skončil.

Menu výpisy volání zůstalo beze změn. Uchovávání data a času, kdy byl který hovor uskutečněn již uměly i Nokie předchozích řad. Nicméně je to leckdy neduh i některých nových mobilů. To se netýká samozřejmě N8210.

Další položka v menu je již notoricky známá všem, kteří mají rádi profily. Jsou zde k dispozici tyto možnosti: normální, tichý, jednání, venku a pager. Každý profil lze aktivovat, přejmenovat, či přizpůsobit.

V přizpůsobení lze měnit vibrace, tóny kláves, výstrahy telefonu, tón při přijaté SMS, či vyzvánění. Vyzvánění lze nastavit jedno z 35 možných a nebo je tu dalších 5 slotů pro přijatá zvonění z programu Composer, či prostřednictvím smart messagingu. Dále lze nastavit i vibrační zvonění, které je v telefonu přímo vestavěné, takže se neodehrává pouze prostřednictvím baterie.

K vibračnímu zvonění jen jedna výtka. A totiž. Zadní strana telefonu je zakryta pouze tenkým umělohmotným krytem, pod který se vkládá baterie. No a jakmile se stane, že telefon začne vehementně vrnět, občas nastane situace, kdy kryt tak trochu vydává klasický klapavý rachotivý zvuk. Ale to jen tehdy, nedolehne-li kryt na telefon tak, jak má a nebo ve zcela specifických polohách mobilu.

Telefon má dále menu nastavení, kde lze měnit datum, čas, budík a dokonce povolit automatickou aktualizaci času, která závisí ovšem na funkcích sítě. V nastavení lze přizpůsobit k obrazu svému jak telefon, tak jeho možnosti v rámci sítě, či ovládání.

Další menu obsahuje veškeré možné funkce, které lze nastavit u přesměrování hovorů v různých situacích. Vzhledem k podpoře DAT a faxu lze na mobilu ovlivňovat i funkce přesměrování těchto služeb.

Nebyla by to firma Nokia, kdyby nevsunuli i do tohoto telefonu hry, které drásají nervy mnohým z nás, pokud náš červ narazí do zdi pár bodů před překonáním rekordu. Kromě hada/červa je zde také pexeso, logika a rotation.

Klasická funkce kalkulačky přibrala do svých funkcí převod měn dle nastavitelného kurzu, který se uchovává pro další použití. Další funkce zůstaly nezměněny.

Funkce v následujícím menu mi začíná poslední dobou přirůstat více a více k srdci. Je jím kalendář, či spíše plánovač a organizér. Přeci jenom, když si píši schůzky na post-it papírky, je to něco jiného, než když si nacvakám schůzku do mobilu, který mi zavrní v kapse, když přijde čas. Ony post-it lístky mají své kouzlo, ale kupovat si větší monitor, protože ten stávající již svou plochou, kterou pokrývají naplánované události, schůzky a jiné věci, nestačí a tak se stává, že se občas něco ztratí .... znáte to.

Volbou infračervený lze zapnout IrDA port, který je po levé straně Nokie a vypadá jeko brýle jednoho z dvojice Blues Brothers. IrDA je konečně kompatibilní, takže lze veškeré vizitky a data tisknout na tiskárně, či nabeamovat do jiného telefonu nebo PDA.

Nokia 8210 má dokonce vestavěné menu pro konfiguraci a snadné používání Nokia smart messagingu, který ovšem v současné době nemá široké použití.

Poslední menu se objeví po vložení SIM toolkitové karty. Jsou zde klasické funkce, které začínají na informacích o dopravě, přes info o počasí až po kulturní dění a programy kin.

8210 a data

Tuto otázku si jistě klade spousta čtenářů této recenze. Nokia 8210 spolupracuje na PC s počítačem přes infraport. Nokia se napojí jednoduše k počítači, či PDA přes IrDA a pak akorát nastavíme standardní modem na IrDA portu a můžeme se s 8210 vesele připojit na internet. Pokud byste potřebovali z počítače pracovat s telefonem, nejlepší je stáhnout si zdarma Nokia PC-Suite. Na týchž stránkách najdete případně potřebné ovladače pro Win 95/98/CE.

Zkoušeli jsme spojení s Palm V, který se na internet napojil poměrně rychle a krom malého zakolísání signálu v průběhu přenosu bylo všechno tak, jak má být.

Ovšem je zde menší nesrovnalost, která se obávám bude pravdou. Nokia 8210 nemá standardní Nokiácký konektor, který by umožňoval napojit ji na PC přes kabel. To znamená, že je zde pouze možnost napojit přes IrDA, což není zas tak zlé, jelikož například z mého pohledu je IrDA pohodlnější a lepší řešení.

Nokia 8210 podporuje datové přenosy až o rychlosti 9600 bps.

Když už jsme ale u těch konektorů ... telefon má na spodní straně konektor pro cestovní nabíječku (případně stolní) a pro jack přenosné HF sady - tady je příslušenství kompatibilní s populárním příslušenstvím z Nokia 3210.

Poslední lahůdkou, kterou spíše Nokia zdědila po N3210 jsou výměnné Xpress-on covery. Kromě červeného krytu, který je vidět nahoře lze zatím dostat originální kryty v dalších šesti barevných provedeních. Výměna se děje podobně jako u Nokia 5110.

Závěrem

Nokia zmiňuje pěknou frázi v souvislosti s reklamní kampaní na 8210. "Jestliže rozeznáte rozdíl mezi oblečením a stylem, pak poznáte i rozdíl mezi Nokia 8210 a mobilním telefonem."

Myslím si, že tato věta jasně a výstižně popisuje mé pocity, které jsem získal testováním tohoto telefonu. Zdá se to nepochopitelné, ale přes můj chladný přístup k tomuto telefonu na počátku jsem poznal, že N8210 je opravdu "jiná". Nedá se popsat jak, nedá se to ani naznačit. Musí se to zažít.

Rád bych nakonec poděkoval firmě Celadon Group, jenž nám tento telefon zapůjčila na testování.