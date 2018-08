Nejlepší obyčejný telefon, který si můžete koupit. Recenze Nokie 8110 4G

Už loňskou reinkarnovanou Nokii 3310 jsme chválili za to, že přináší nový život do ustrnulé kategorie obyčejných mobilů. Ale nakonec jsme ji zhodnotili jen jako šikovný marketingový tah, který má ve skutečnosti řadu chyb. I přesto pro nás byla vítězem „zatuchlé“ kategorie, kde v záplavě šedi přinesla alespoň něco zajímavého. A obchodní úspěch modelu nakonec potvrdil, že na taktice HMD Global, která obnovila značku mobilních telefonů Nokia, něco opravdu je.

Letošní model 8110 4G pak jde mnohem dál. Vedle efektního retro designu a odkazu na další z historických legend, totiž přináší skutečně něco nového. Tou novinkou je platforma KaiOS, která umožňuje telefonu dát některé moderní funkce, které byly u dosavadních přístrojů nedosažitelné.

Také tady platí: ne, není to ideální. Zároveň platí, že v segmentu obyčejných mobilů nic lepšího neseženete: tedy alespoň do doby, než se s KaiOS objeví i další mobilní telefony. Tento systém by mohl skutečně přinést renesanci obyčejných telefonů, Nokia 8110 4G je jasným důkazem toho, že na to má.

Jaký je Kai OS?

Na první pohled je to vlastně klasické prostředí běžných telefonů, v zásadě se svou logikou od toho, co na tomto poli známe už snad přes 15 let, nijak neliší. Na začátku testování jsme se sami sebe ptali, jestli to není škoda: vývojáři měli možnost navrhnout nové uživatelské prostředí, které by vylepšilo ovladatelnost telefonů s malými displeji, kam se vejde maximálně 9 ikon na obrazovku.

Nakonec této příležitosti nevyužili a my jim musíme dát za pravdu: i když jsme si museli po přechodu ze špičkových smartphonů zvykat, nakonec jsme si na rozprostření ikon a uspořádání menu dobře zvykli. To, že je potřeba více listovat a „klikat“, je prostě úděl obyčejných telefonů, obzvlášť, když mají nějaké ty chytré funkce navíc. Ne všechno prostě může být snadno přístupné na pár ťuknutí, jako u dotykových telefonů.

Důležité je, že logika menu je vlastně taková, na jakou jsou zvyklí uživatelé běžných telefonů, takže se jim z jejich obyčejných přístrojů bude na pokročilejší 8110 4G přecházet poměrně snadno.

V ovládání systému ale vidíme takový jeden menší „úlet“. Tím je využití kontextových kláves na domovské obrazovce: tady vždy levé tlačítko směřuje k notifikacím a pravé do jakéhosi zkratkového menu nazvaného zástupci. Průšvih? Levé tlačítko otevírá menu notifikací, i když tu žádné upozornění není, což je plýtvání. Pravé zase otevře menu zkratek, které nelze nijak editovat, takže pokud některé tamní funkce nepotřebujete, je to opět plýtvání.

Naopak chybí přímý přístup do adresáře nebo k SMS z úvodní obrazovky, což jsou dvě funkce, které přitom budou u tohoto typu telefonu patřit k nejpoužívanějším.

A jak se tedy pracuje s adresářem?

S adresářem se váže ještě další průšvih. Vyhledávání v něm není úplně komfortní: Nokia 8110 4G totiž sice umí vyhledávat z úvodní obrazovky psaním na klávesnici, ale jen částečně: z adresáře vybírá pouze kontakty se zadanými čísly, nejde vyhledávat pomocí písmen. Na to je třeba vejít do menu a vybrat adresář, tady vybrat položku vyhledávání a pak hledat. A pozor, hledat musíte přesně, tedy i s diakritikou, to je další otravnost.

Jinak je ale adresář pokročilý a lze jej snadno do telefonu dostat, což je jinak jedno z velkých úskalí obyčejných telefonů. KaiOS totiž umí kontakty importovat a zálohovat, a to z Gmailu nebo Outlook.com účtu. Bohužel, jde opravdu jen o import a zálohování, nikoli synchronizaci. Pokus o opětovný import do telefonu znamená, že se vám kontakty zduplikují. Ocenili bychom klasickou obousměrnou synchronizaci, ale i toto je pokrok oproti dosavadním telefonům. Navíc je tu ještě účet KaiOS, který si může uživatel zřídit a který má umožnit určitou vzdálenou správu telefonu, třeba jeho vymazání v případě ztráty: ale u nás to nefungovalo.

Je tedy vidět, že v KaiOS je řada dobrých nápadů, ale zatím některé nejsou úplně dotaženy do konce nebo nejsou ideální v případě implementace u Nokie – je totiž třeba upozornit na to, že 8110 4G používá svou trochu upravenou verzi platformy, jejíž logika se může v detailech lišit od ostatních chystaných KaiOS zařízení.

Dobře, ale k tomu všemu potřebuji data?

Ano, i ne. Na plné využívání chytrých funkcí operačního systému se nějaký ten základní datový balíček hodí. Ale pro používání telefonu data nezbytně nutná nejsou, pak je z 8110 4G jen obyčejný „hloupý“ telefon. Navíc je tu ještě určitý mezikrok: mimo rychlých dat LTE (a to tu funguje opravdu dobře a rychle) totiž telefon podporuje i wi-fi, takže se lze připojovat k internetu jen občas podle potřeby. I to je další výborná funkce.

Druhou stránkou datové konektivity je pak funkce wi-fi hotspot. Nokia 8110 4G tak skvěle poslouží jako hotspot třeba pro tablet a pak může uživatel zkombinovat relativně obyčejný mobil s chytrým mobilním zařízením s velkým displejem, které bude používat jen občas. Je to jeden z módů, který nás na 8110 4G lákal nejvíc a podle nás je to skvělá funkce. Hotspot samozřejmě spotřebovává baterii, ale sebere asi 10 % za hodinu provozu, což vůbec není špatné. Stačí to totiž i na hodně intenzivní den používání, kdy by třeba tablet byl připojen k telefonu téměř neustále: to se ale pak opravdu vyplatí uvažovat o druhé SIM, 8110 4G je v tomto ohledu ideální na střídmější používání občas.

Jaké chytré funkce má ještě?

Ještě jich tu pár je. Vedle některých her, včetně oblíbeného hada, jde především o služby Googlu. Ve vyhledávači nebo mapách může být uživatel přihlášen ke svému účtu, takže se mu synchronizují vyhledávání třeba s tím, co hledal doma na počítači. Paradoxně třeba prohlížeč od Googlu chybí, a tak není co synchronizovat. Je tu e-mailový klient, který umožňuje synchronizaci s IMAP, POP a Exchange servery (Gmail nemá vlastní aplikaci, je třeba ho sem přidat ručně), je tu kalendář, který opět umí synchronizovat události s Googlem nebo jakýmkoli kalendářem podporujícím standard Cal.dav.

Z Google služeb ještě zmiňme YouTube a zastavme se u map. Ty jsou praktické, ale neslouží k navigaci, aplikace ukáže jen itinerář cesty nebo trasu na mapě. I to ale pro orientaci stačí a opět to oceňujeme. Polohu určuje telefon podle GPS. Je tu dokonce i chytrý Google Assistant, vyhledávat a dávat příkazy telefonu tak lze i hlasově – škoda, že to jde jen anglicky.

Prý se sem dají doinstalovat aplikace...

Ano, dají. Systém KaiOS staví na někdejších základech Firefox OS a je postaven na standardu HTML5, mohou pro něj vznikat i aplikace. Je tu s ními i obchod, který je ale zatím docela chudý. Když opět vynecháme hry, tak v obchodu najdeme aplikací doslova pár: počasí a jednoduchý Twitter klient.

To, že je KaiOS částečně otevřená platforma, má ovšem i jedno drobné úskalí. Upřímně, Nokia 8110 4G není kdovíjak bleskurychlý telefon, protože běh systému přece jen oproti obyčejným hloupým telefonům vyžaduje nějaký ten výpočetní výkon: a aby byla Nokia 8110 4G stále cenově dostupná (a také něco vydržela na baterii), je hardware trochu slabý (procesor je Snapdragon 205 a je tu 512 MB RAM) a občas je třeba čekat. Systém ale funguje plynule, to se mu musí nechat.

Dobře, to je systém. Ale co samotná 8110, jaká je?

Vezměme to ještě od oblasti ovládání. Tak, jako má v ovládání určité mezery systém, má je i samotná 8110 4G. Přestože to není malý telefon, nám klávesnice přijde opět titěrná a jen těžko použitelná. Upřímně, psaní SMS na ní pro nás bylo čirým peklem, prostě jsme si po přechodu z chytrých telefonů nezvykli. Už třeba jen proto, že naučit systém T9 našim výrazům by bylo na dlouho, a tak jsme raději vsadili na vyťukávání: jenže na to jsou klávesy od sebe málo odlišeny, stisk vlastně docela tuhý, ale přitom odezva nejasná, takže jsme se občas nestrefili na správné písmeno. Někdy to vypadalo, jako by si klávesnice dělala, co se jí zachce, reakce prostě nejsou ideální.

Trochu lépe na tom jsou hlavní ovládací tlačítka, i když třeba směrový „kříž“, který je tvořen pruhem okolo středového tlačítka potvrzovacího, je opět hodně úzký a někomu se může ovládat trochu těžko. Co naopak oceňujeme, je vysouvací kryt klávesnice, který 8110 4G zdědila po své historické předchůdkyni.

Sice vlastně celý telefon trochu zvětšuje, bez něj by mohla být 8110 4G na výšku tak o centimetr kratší, ale je to velmi efektivní zámek klávesnice. Funguje spolehlivě a nemuseli jsme se o zamykání a odemykání telefonu starat. Ještě by bylo dobré takto přijímat hovory, ovšem to by tu musel být způsob, jak hovor třeba i odmítnout. Takhle je vždy potřeba vysunout kryt a pak teprve zmáčknout příslušné tlačítko. Na druhou stranu se nám tím pádem nestalo, že bychom hovor přijali nebo „utnuli“ omylem.

A co ten retro design?

Nám se líbí. Opět je to zajímavý nápad, jak k telefonu přilákat pozornost. A žlutá banánová barva je skvělá, byť my jsme testovali černou verzi, a ani ta nevypadá špatně. Hlavně zbytečně nebudí velkou pozornost. Jak jsme řekli, kryt klávesnice je výborně funkční a ani po stránce zpracování na tom není špatně. Zprvu jsme se báli, že se může mechanismus rychle „ochodit“, ale zatím to tak nevypadá, tak doufejme, že bude kryt dobře držet i po letech používání.

Celkové zpracování telefonu není vůbec špatné. Na to, že je celý z relativně obyčejných plastů, tu nic nevrže a tělo působí docela pevně. A to je tu odnímatelný zadní kryt a výměnná baterie. Mimochodem, za pozornost stojí i uspořádání pod krytem: naše testovaná dvousimková verze pojme jednu nanoSIM i bez toho, aniž by bylo třeba vyndávat baterii, druhý slot pro microSIM je přístupný po vyjmutí baterie, microSD karta se pak vkládá nad tuto SIM. Mimochodem, vnitřní paměť má kapacitu 4 GB a pro uživatele je tu přístupno asi 2,3 GB, ani to není špatné.

Co výdrž baterie?

Ta je velmi dobrá. V klidnějším režimu, kdy jsme telefon používali v podstatě jen na volání a občas na něm něco zkontrolovali na internetu, jsme skutečně dosáhli jednoho týdne na jedno nabití a dalo by se docílit ještě o malinko víc. Při chytrých funkcích ale 8110 4G přece jen trochu víc „žere“. Ale ani to není špatné. Třeba hodina využívání wi-fi hotspotu sebrala z energie baterie 10 % kapacity, totéž vlastně platí i pro hodinový hovor s „banánem“. Takže ano, při velmi intenzivním využívání půjde tento telefon vybít za jediný den, ale typicky tipujeme, že budou uživatelé, kteří budou aktivněji využívat funkce přístroje, dosahovat zhruba čtyř dnů na jedno nabití. A to je minimálně dvojnásobek oproti dnešním chytrým telefonům s tím, že lze dosáhnout i delší výdrže, pokud se uživatel trochu uskromní. Za nás tedy opět velké plus.

Jaký je fotoaparát?

Upřímně, tady moc očekávat nelze. Foťák s přísvětlovací diodou je tu spíš do počtu, nemá ostření a při rozlišení 2 megapixely a raději neuváděných parametrech optiky je jasné, že výsledky oslnivé nebudou. Jako obrazový zápisník poslouží, ale na fotografování si skutečně vyberte jiný přístroj.

Mám si ji pořídit?

Nokia 8110 4G je podle nás velmi zajímavý obyčejný mobil. Ano, KaiOS časem dostanou i další přístroje, a tím trochu ztratí své kouzlo jedinečnosti, to si ale zachová po designové stránce. Ač mohou uctívači původního historického modelu tvrdit, že jde jen o vykrádání odkazu, 8110 4G je prostě v dnešní době originální kousek. A třeba kryt klávesnice je praktický.

Za 2 tisíce korun je to jeden z dražších obyčejných telefonů, ale uživatel za to dostane skutečně bohatou sadu funkcí, která se jinde jen tak nevidí. Výhody jako hotspot, wi-fi, přístup k některým oblíbeným internetovým službám u nás vyváží drobné nedostatky v ovládání nebo třeba trochu podivnou klávesnici. Kdo takové funkce nepotřebuje, může si jinde pořídit levnější kousek, ale Nokia 8110 4G je zajímavá právě tím, že dává uživateli zajímavé možnosti. A pro ty, kteří je nevyužijí, je to přinejmenším lákavý stylový obyčejný mobil. Podle nás to tedy je mezi běžnými telefony aktuálně asi ta nejlepší koupě.

Zároveň ale Nokia 8110 4G ukazuje, že je ještě co vylepšovat a že mají telefony s KaiOS velký potenciál. Chce to vylepšit některé chytré funkce, dotáhnout ovládání a především dát důraz na to nejdůležitější: funkce telefonní, které jsou u 8110 4G překvapivě trochu nedotažené. Pak už jen můžeme doufat, že se objeví i nějaký ten „luxusní“ obyčejný mobil. Kovové tělo, silnější hardware, co by utáhl i skutečný fotoaparát, to by v podání Nokie mohl být hit. Kdo ví, třeba se něčeho takového dočkáme příští rok v Barceloně.