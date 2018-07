Jeden z nejočekávanějších mobilů roku. Nokia 8110 je chytrá jen trochu

Konečně si můžeme vyzkoušet, jak Nokia 8110 4G s novým systémem Kai OS, který nahradil stávající tradiční prostředí „hloupých“ nokií, funguje. Novinka slibovala při představení mnohé, především nové uživatelské prostředí s novými moderními funkcemi, které jsou poplatné dnešní době. Vše to vypadá velmi nadějně, ale funguje to tak i v praxi?

Naše první dojmy z telefonu po vybalení z krabičky a jeho nastavení úplně pozitivní nebyly. Jsme trochu zmlsaní z moderních smartphonů a čekali jsme, že toho Nokia 8110 4G zvládne trochu víc. Třeba průvodce při prvotním nastavení telefonu je velmi stručný a uživatele neprovede zdaleka tak, jak to dělají dnešní smartphony.

Většinu si toho tedy musíme nastavit uvnitř v menu. To platí třeba i pro slibovanou synchronizaci kontaktů. Ostatně, synchronizace tu nakonec vlastně není, 8110 4G jen umožňuje importovat kontakty do telefonu z Gmailu nebo služby Outlook.com. A do těchto služeb pak umí kontakty pro změnu zazálohovat. Průběžná synchronizace se nekoná. Podobných „nedodělků“ má Nokia 8110 4G více, ale většinou asi nikoho trápit nebudou.

Po pár dnech používání jsme si totiž zvykli , že to prostě není chytré zařízení. 8110 4G je jen o trochu modernější „hloupý“ mobil, který umí pár věcí, jež dnes mohou uživatelé vyžadovat a které u dosavadních obyčejných systémů pro hloupé telefony chyběly. Většina uživatelů ani tyto novoty nevyužije a vystačí si se základními funkcemi, které jsou vlastně pořád stejné, jen dostaly trochu modernější háv.

O tom vlastně celá Nokia 8110 4G je především – pořád je to běžný telefon, který slouží hlavně k volání a příležitostně snad k psaní SMS. Dělá to o trochu lépe než starší modely, i když i tady vidíme nedodělky. Třeba vyhledávání telefonních čísel je trochu zdlouhavé, z úvodní obrazovky umí telefon jen vytáčet a ukazuje kontakty, které obsahují vyťukaná čísla, místo aby šlo rovnou vyhledávat pomocí slovníku T9. Pro vstup do kontaktů je přitom třeba jít do menu, totéž platí třeba pro vstup ke zprávám.

Proč tomu tak je? Nokia 8110 4G totiž používá dvě kontextová tlačítka pod displejem ke vstupu k notifikacím a také do jakéhosi „zkráceného menu“. To není špatná volba, ale především zprávy nebo ona práce s kontakty tak zůstávají trochu ukryté. V onom zkráceném menu tyto položky nejsou, tady se nachází přepínač dat, letového režimu, kalkulačka, svítilna, vyzvánění, nastavení jasu displeje a foťák. Ani ten se jinak nedá rychle a pohotově spustit.

Logika celého menu telefonu je podle nás v pořádku, je tu klasická maticová sestava a pak hlubší textové položky, mezi kterými se dá listovat a skrolovat. Menu je vcelku přehledné, jen v něm jsou některé funkce trochu zanořené – třeba hodně propagovaná funkce wi-fi hotspotu se nachází jen hluboko v menu nastavení a žádná zkratka k ní nevede.

Ale hotspot i jiné novoty fungují velmi dobře. Telefon podporuje LTE na obou SIM kartách a data „jedou“ rychle, jak uživatel očekává. Ve vestavěném prohlížeči si je sice moc neužije, protože ten sám o sobě je vcelku pomalý, ale to se dá u obyčejného telefonu se slabým hardwarem očekávat. Prohlížeč kromě rychlosti opět funguje velmi dobře, samotná data jsou pak třeba při sdílení wi-fi hotspotu s tabletem skvělá věc.

Ze slibovaných moderních aplikací tu jsou především YouTube, Google Assistant, Mapy Google, vyhledávač Google a z obchodu s aplikacemi se dá kromě pár her doinstalovat třeba Twitter. Některým aplikacím se budeme věnovat podrobněji v kompletní recenzi, tady jen zmíníme pár detailů, které nás zaujaly. Vše je opět trochu pomalejší, než jsme zvyklí z chytrých telefonů, ale i to je vcelku logické a není třeba se za to na 8110 4G zlobit. Důležité je, že funkce tu jsou a že i tato obyčejná nokia dovede snadno posloužit při hledání cesty nebo ve chvíli, kdy si prostě musíte to video z YouTube pustit bezodkladně.

Jednotlivé aplikace jsou ještě místy nedotažené: třeba ta pro vyhledávání od Googlu umožňuje přihlášení ke svému účtu, takže má uživatel v telefonu i svou historii vyhledávání, ale v mapách už to neplatí. Totéž platí pro prohlížeč, který vychází z Firefoxu (jako celý Kai OS vychází z Firefox OS), ale záložky z něj si do telefonu nesesynchronizujete.

Hlouběji jsme zatím nezkoumali e-mailového klienta, konstatujme tedy, že umí běžné protokoly včetně Exchange Active Sync. Ale to opět znamená potíž pro uživatele Gmailu, který EAS už nepodporuje, a tudíž na telefonu nepoběží push-synchronizace. Otázkou je, zda po ní někdo ze skutečných uživatelů touží.

Líbí se nám výdrž baterie. Po čtyřech dnech aktivního provozu je stále k dispozici 44 % energie, takže týden na jedno nabití by nemusel být pro utopií. Pravda, zatím jsme moc netrápili hotspot, který jsme jen vyzkoušeli, ani jsme neřešili synchronizaci e-mailů, která také určitě z výdrže ukrojí. Ale i tak nebude nutné nabíjet každý den, možná ani každé dva dny a to je skvělé.

Líbí se nám také celkové provedení a zpracování telefonu. Škoda, k dispozici máme zatím jen konzervativnější černou variantu, ale i té to velmi sluší. Použitý plast působí solidním dojmem, ale telefon to s bytelností nepřehání a jsme zvědavi, jaká bude životnost vysouvacího flipu. Ten možná bude pro někoho na obtíž, ale pro přijímání hovorů a jako spolehlivý zámek klávesnice je to dobré řešení.

Horší je už klávesnice samotná, tlačítka mohou být pro někoho stále malá, ale především stisk a odezva nejsou to, co bychom si ideálně představovali. Klávesnice působí měkce a při psaní jsme trochu nejistí. Na druhou stranu, i v tomto ohledu patří Nokia 8110 4G k tomu nejlepšímu, co je dnes na trhu k dispozici, klávesnice jako u starých dobrých modelů 3310 nebo 6310 prostě už dnes nikde nenajdeme.

Celkově tak Nokia 8110 4G ukazuje i nějaké ty nevyužité příležitosti. A to jak po stránce hardwaru, tak třeba v samostném systému: obojí by se dalo udělat ještě lépe, ale na druhou stranu na poli obyčejných telefonů a za danou cenu není nač si stěžovat.

Novodobý „banán“ od Nokie totiž stojí 1 999 korun a to není moc. Ano, je to víc než loňská 3310 a víc, než u většiny obyčejných telefonů, ale oproti nim je 8110 4G moderní přístroj, který reflektuje dobu a některé aktuální potřeby a prostě dává smysl. Jakkoli by to nemusel dělat v onom retro kabátu.