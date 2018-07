Falešné mobily se vrací. Napálit se můžete snadno, hlídejte cenu

Před časem jsme vám ukázali detailní fotogalerii, ve které jsme porovnali falešnou Nokii 8110 4G s tou pravou. Pokud tedy náhodou narazíte na podezřelou Nokii v obchodech, můžete se snadno některými znaky řídit. Jenže pravděpodobnost, že na falešnou 8110 4G narazíte v kamenném obchodě, je velmi malá. Stát se to může spíše při dovolené v některých z exotických destinací.

Při nákupu na internetu je riziko vyšší. Upřímně, v prověřených českých e-shopech opět nic nehrozí a riziko roste při nakupování ze zahraničí. Hlavně aukční portály jsou falešných 8110 4G plné – zejména mezinárodní a velmi oblíbený eBay. Naopak na českém Aukru jsme žádné nabídky na nový „banán“, ať už pravý nebo falešný, v době psaní článku neobjevili.

Komplikací při nákupu na eBayi nebo v různých pokoutných internetových obchodech je, že uživatel nemá podle popisu a fotografií šanci falešnou Nokii 8110 4G poznat. Prodejci ve svých nabídkách využívají oficiální tiskové fotografie Nokie a opisují specifikace originálního modelu. Ve skutečnosti prodávají lacinou čínskou kopii. Pár výjimek se najde, jsou tu i obchodníci, kteří mají v galerii fotky „banánu“ v nezvyklé oranžové nebo tmavě modré variantě.

Většina prodejců, jako například na eBayi shaah_27, na jehož nabídku nás upozornil čtenář Tomáš, ve specifikacích zmiňuje například i systém KaiOS nebo 4 GB vnitřní paměti. Přitom falešná 8110 4G nemá ani jedno z toho, systém je obyčejný čínský nerozšiřitelný a paměti má falešná 8110 4G sotva pár set kilobajtů. K tomu jí chybí i podpora 4G sítí a většinou i 3G.

Cena jako hlavní ukazatel

Jedinou cestou, jak se v takových případech řídit, je cena. „Pokud je to příliš dobré na to, aby to byla pravda, nejspíš to nebude pravda,“ říká stará poučka. A při koupi Nokie 8110 4G za výhodnou cenu to platí dvojnásob. Řada cen na aukčních portálech je extrémně nízká, prodejci lákají na „zaručeně originální“ nokii už zhruba za 800 korun.

Přitom skutečná 8110 4G u nás oficiálně stojí dva tisíce korun a v zahraničí na tom není lépe. V Německu je oficiální cena 89 eur (asi 2 300 korun), v Británii, odkud pochází řada eBay nabídek falešných verzí, je to 80 liber (taktéž lehce přes 2 300 korun), v Polsku 349 zlotých (asi 2100 korun). V Česku (a na Slovensku, tam stojí 79 eur, tedy asi 2 050 korun) tak, docela překvapivě, vychází novinka oproti řadě evropských zemí velmi výhodně. Logicky tak jakákoli zahraniční nabídka, která se pohybuje pod touto cenou, musí být podezřelá.

Platí to i pro případ prodejce, na kterého nás upozornil Tomáš. Telefon v takovém případě vychází asi na 1 350 korun, což je už cena po slevě. Původní cena byla v přepočtu asi 1 500 korun. Samozřejmě mohou existovat i „vykukové“, kteří falešnou 8110 4G budou prodávat za cenu velmi blízkou té oficiální a budou tak imitovat jakýsi šedý dovoz. Pak však nemá smysl nakupovat u takových prodejců a jistotou je „banán“ pořídit v prověřeném obchodě.

Výše uvedené rady samozřejmě platí při nákupu jakéhokoli mobilního telefonu. Čínští výrobci se kopírování stále nevzdali, byť je pravda, že se u smartphonů soustředí hlavně na iPhony a špičkové Samsungy. Nokia 8110 4G jim dala možnost opět „vyniknout“ i v oboru obyčejných telefonů.