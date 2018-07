Očekávaný „banán“ jde do prodeje. Spolu s ním i Nokia 3.1 se slevou

Nokia 8110 4G je jedním z nejočekávanějších mobilních telefonů letošního roku. A vůbec nejočekávanější „hloupý“ telefon za mnoho posledních let. Po únorové premiéře v Barceloně se teď konečně u nás dostává oficiálně do prodeje. Cena je vyšší než u loňského retro modelu 3310, letošní retro novinka bude stát 1 999 korun.

To je na poměry obyčejných mobilů sice vyšší částka, ale stále vcelku přijatelná. Obzvlášť, když Nokia 8110 4G není tím úplně obyčejným hloupým telefonem, jakým byla její předchůdkyně z konce 90. let minulého století. Novinka má totiž zbrusu novou platformu Kai OS a nové ovládání, což jí přináší některé nové chytré funkce a také možnost omezené instalace aplikací. Uživatelé tak budou moci i na tomto obyčejném telefonu mít Facebook, Google Mapy a další oblíbené programy a služby.

Novinka bude v prodeji v klasické černé barvě a také v oné „banánové“ žluté. Alespoň pro začátek má ovšem na prodej této barevné varianty exkluzivitu e-shop Alza.cz.



Další novinkou, která míří do prodeje, je Nokia 3.1. Na tu se pro změnu vůbec nečekalo, představena byla doslova před několika týdny v Moskvě a už teď míří na pulty obchodů. Příjemným překvapením je její cena.



Při oficiálním představení telefonů „z Moskvy“ totiž zástupci HMD Global oznámili částku pro český trh 3 999 korun, kterou jsme komentovali jako trochu vysokou (více viz Nové nokie znají české ceny. Jsou u nás dražší než v Evropě).

Zástupci Nokie na tuto kritiku reagovali a novinka tak vstoupí do prodeje o poznání levnější. Nová oficiální cena je totiž 3 599 korun, což je tedy o 10 % méně než původně ohlášená hodnota. A to už posouvá Nokii 3.1 v konkurenčním boji o zákazníky do výhodnější pozice.



Prozatím je model k dispozici v černém provedení s chromovými prvky, modrá varianta s měděnými detaily přijde do prodeje později.