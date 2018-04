Nokia N808 může být zlomovým fotomobilem. V Olympusu tomu ale nevěří

Představení Nokie 808 PureView nezůstalo u specializovaných médií bez povšimnutí. Hlavním tématem přitom není 4" dotykový displej s rozlišením nHD ani 1,3 GHz pohonná jednotka smartphonu, ale fotomodul, který by mohl rozvířit stojaté vody v tomto segmentu.

Způsobí Nokia 808 PureView převrat?

Asi každý, kdo nebyl během představení Nokie 808 přímo v Barceloně, si po přečtení titulků na specializovaných serverech v první chvíli myslel, že se redaktoři spletli. Že má snímač novinky 14 megapixelů a nikoli 41. Přesto ale je prakticky využitelných "jen" 38 megapixelů, v režimu 4:3 je totiž z celkové velikosti 7 728 × 5 368 pixelů využita šířka 7 152 px, v režimu 16:9 je zase seříznuta výška na 4 354 px (celkem 34 MPix).

Nač takové obří snímky? Když ve Finsku před pěti lety přemýšleli nad budoucím vývojem modelu N93i s 3× optickým zoomem (více v tabulce), byli si vědomi, že by za několik let s podobně mohutným přístrojem, u něhož by rozměry do značné míry určoval objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností, asi už neuspěli. Značná velikost ale nebyla jedinou nevýhodou, telefon s takovým objektivem je také nákladný a křehký. Proto se v Nokii shodli, že tudy cesta nevede a přemýšleli, jak by v budoucnu mohli fotoaparáty ve svých mobilech vylepšit.

Historie mobilů s fotoaparátem Za posledních zhruba 5 let se toho u fotoaparátů v mobilech mnoho nezměnilo. Výrobci často jen použijí větší počet buněk na stejně velký snímač a výsledný produkt mohou ověnčit zase o něco vyšším počtem megapixelů. Kvalita optiky, a tím i výsledných fotografií, se ovšem příliš nezlepšuje. Ohlédneme-li se zpátky, zjistíme, že fotomobily u Nokie měly vždy prioritu. Model 7650 se stal prvním GSM mobilem s vestavěným fotoaparátem. Bylo to před téměř 10 lety, tedy v době, kdy Sony Ericsson nabízel ke svým přístrojům externí fotomoduly CommuniCam. Důležitým momentem pro další vývoj fotomobilů u Nokie bylo navázání spolupráce s předním výrobcem optiky německou firmou Carl Zeiss. V roce 2005 na trh příchází první Nokia s optitkou tohoto výrobce, byla jím obří Nokia N90 s 2.0Mpix snímačem. Jen o rok později přichází Nokia N93, z dnešního pohledu podobně těžkotonážní véčko, s 3.0 Mpix fotomodulem, umístěným v mohutném kloubu, jež poskytl dostatek prostoru pro 3× optický zoom. Telefon pořizoval také VGA sekvence. N93 tak byla jasně nejlepším v Česku dostupným fotomobilem, v Japonsku takové ovace nezískala. Zároveň to ale bylo naposledy, kdy Nokia u svého telefonu použila objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností. Řešení totiž bylo dosti nákladné a následná snaha minimalizovat rozměry mobilů ve všech třech dimenzích by nasazení rozměrné optiky už jednoduše nedovolila. Čas od času se podobný objektiv v mobilu objeví, třeba Emgeton Flexaret Mini, jde ale o celkově nevýrazná zařízení, skutečně spíše fotoaparáty s integrovaným mobilem. O technologii plastických čoček, které by měnily ohniskovou vzdálenost bez pohybujících se součástí, tak není v poslední době moc slyšet. Další podařený a dosud asi nepřekonaný fotomobil přichází koncem roku 2010 opět z Finska. Je jím Nokia N8 s 12MPix snímačem pro mobil nevídané velikosti 1/1.83" (úhlopříčka asi 13,8 mm, plocha 92 mm²), velikost jedné buňky na snímači tak byla 1,75 mikronu. Kvůli protichůdným požadavkům, tedy snaze o minimalizaci celkové velikosti telefonů na jedné straně a navyšování počtu buněk na snímači při většinou stejné velikosti na straně druhé, se velikost buněk se u snímačů v mobilech snižuje. Platí přitom rovnice, že čím je menší plocha buňky, tím méně fotonů (tedy světla) na plošku dopadá. A čím je méně světla, tím je více šumu na výsledné fotografii.

Osudovým impulsem bylo, když si jeden z členu týmu četl pojednání o satelitních snímcích, které je možné díky obrovským velikostem dostatečně přiblížit, aniž by tím utrpěly ostrost a detaily snímku. Základní myšlenkou bylo, že výřez snímku může při dostatečné původní velikosti znamenat stále jasný a ostrý obraz bez šumu, a být tak alternativou k optickému zoomu, ovšem samozřejmě ne jeho ekvivalentem.

Nokia u svých špičkových fotomobilů tradičně spolupracuje s německou společností Carl Zeiss, která má na svědomí i objektiv Nokie 808. Základní parametry jsou následující:

Ohnisková vzdálenost 8,02 mm (ekvivalent kinofilmu: 26 mm v režimu 16:9, a 28 mm v režimu 4:3). Velká ohnisková vzdálenost se podepsala na tloušťce telefonu v místě objektivu, běžné ohnisko je u smartphonů 4 mm

Světelnost F/2.4

Min. zaostřovací vzdálenost 15 cm

Optiku tvoří 5 prvků - plastových čoček v jedné skupině (jedna čočka s vysokým indexem lomu, jedna s nízkou disperzí - rozptylem), čočky mají asférický povrch

Velikost snímače: 1/1.2" (21,167 mm)

Velikost buňky snímače: 1,4 mikronu

Snímač je s plochou 215 mm2 téměř 2,35 × větší než v případě modelu N8, kvůli mnohem většímu počtu buněk se ale velikost každé z nich smrskla z 1,75 na 1,4 mikronu. Nutno říci, že velikost buňky u Nokie N8 byla, a do dnešního dne je, na poli fotomobilů rekordní. Pro ilustraci velikosti snímače nové Nokie doplňme, že dnešní špičkové fotomobily typu iPhone 4S nebo Samsung Galaxy S II mají 1/3.2" snímač, což odpovídá ploše cca 30 mm², snímač Nokie 808 má tak plochu zhruba 7× větší.

N8 ale nabízela pouze 2× digitální zoom, tedy prostý výřez, který v konečném důsledku znamenal zhoršení výsledné kvality snímku. Každý krok digitálního zoomu totiž znamená větší výřez. Tím se na konečném obrázku podílí menší počet pixelů, což vede ke ztrátě detailů a celkové kvality.

V případě Nokie 808 PureView je to ale trochu jinak, použita je technologie pixel oversampling, tedy převzorkování pixelů. Princip je, že se při fotografování hned několik pixelů podílí na tvorbě tzv. super pixelu, se kterými technologie dále pracuje. Například v případě záznamu 5 Mpix momentek bude každý takový super pixel tvořen osmi body, ze kterých algoritmus do výsledné fotografie použije jen ty nejlepší. Znamená to redukci šumu při zachování vysoké ostrosti všech detailů snímku.

Obrovský snímač spolu s chytrým algoritmem tak představuje jakousi náhradu optického zoomu, který na rozdíl od prostého výřezu (digitálního zoomu) neznamená zhoršení kvality. Samozřejmě v jistých mezích. Uvedených 5 megapixelů (3 072 × 1 782 pix při 16:9 režimu) je ekvivalentem 2,8× optického zoomu, snížení velikosti fotky na stále ještě dostatečných 3 Mpix odpovídá 3,5× zoomu. Výhodou řešení je, že při tomto "zoomu" nedochází k poklesu světelnosti = na čip tak v celém jeho rozsahu dopadá stále stejné (a tedy maximální) množství světla.

U klasického objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností se naopak s delším ohniskem zvyšuje clonové číslo, klesá světelnost a zvyšuje se tak i čas závěrky (typicky je rozsah světelnosti f/2.4 až f/5.6 při nejdelším ohnisku).

Nokia od svého řešení slibuje také absenci deformace obrazu, které se při optickém zoomu projevují. Vychvaluje také bezhlučnost procesu, což má uživatel ocenit zejména při pořizování videosekvencí (není slyšet zvuk motorku). Také v tomto režimu se pixel oversampling uplatňuje a Full HD video přitom odpovídá 4× zoomu, při 720p záznamu mluvíme o 6× zoomu. Pokud se spokojíte s nHD (nearHD = 640 × 360 px), dostanete se dokonce na 12× zoom.

Telefon je schopen videa nahrávat ve vysokém datovém toku až 25 mbps. Při vyšším stupni zoomu přijde vhod digitální stabilizace obrazu, která je ovšem v tuto chvíli ještě stále ve vývoji. Podle Damiana Dinninga, specialisty Nokie na oblast fotomodulů, je totiž nutno algoritmus ještě mírně doladit.

První snímky pořízené Nokií 808 PureView:

Zajímavá technologie je podle Olympusu nesmyslem

Zatímco přímá konkurence Nokie, tedy společnosti mobilního byznysu, nový fotomobil nijak hlasitě nekomentovali, představitel britského zastoupení společnosti Olympus neváhal a k zajímavé novince se vyjádřil.

Dojem však systém PureView na Marka Thackara neudělal, celková koncepce mu totiž připadá nesmyslná. Menší velikost objektivu prý znamená celkově nevalnou kvalitu obrazu. Přesto ale tento vrcholový manažer tvrdí, že jde o zajímavý způsob tvorby výřezů fotografií v mobilu.

"Je obtížné říci víc, dokud jsem neviděl reálné fotky pořízené novou Nokií. Zkusme udělat několik snímků za různých podmínek a srovnat jej s obrázky pořízenými slušným fotoaparátem, uvidíme, který vyhraje," uvedl Thackara.

Pomineme-li fakt, že srovnávat slušný fotoaparát (tedy jednoúčelový přístroj v ceně minimálně 4 tisíc korun) se smartphonem, u něhož je fotoaparát sice vyzdvihovanou, nikoliv ale hlavní a jedinou funkcí, je na podobně kritické soudy ještě brzo.

Připomeňme, že společností Olympus aktuálně cloumá obrovský skandál, kdy firma téměř 20 let překrývala skutečné investiční ztráty různými akvizicemi a nereálnými fúzemi. V posledních týdnech se hovoří o možném budoucím spojení s jinou japonskou společností Fujifilm Holdings Corporation.

Nokia 808 s technologií PureView v tuto chvíli vypadá zajímavě a na stagnujícím poli fotomobilů by se mohla stát důležitým milníkem. Setkat se s ní bude ovšem možné pouze u telefonů finské značky, propůjčit technologii ostatním výrobcům totiž Nokia nemá v plánu. Úzká spolupráce s Microsoftem ale dává nemalou naději, že by se takto výkonným fotomodulem mohly v budoucnu blýsknout také telefony s Windows Phone.