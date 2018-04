Staňte se fotografem za hodně peněz. Recenze Nokia 808 PureView

Při prvním setkání s 808 PureView se nelze ubránit klišé, první co vás totiž napadne, je slovní spojení "labutí píseň". Jen budete možná na vážkách, jestli jde o labutí píseň Symbianu nebo celé Nokie. Finskému výrobci se po dlouhé době povedlo představit zajímavý telefon a rozhodně to je nejlepší symbianový přístroj, který jsme kdy měli možnost vyzkoušet. Tím to však končí.

Vlastně bychom měli dodat, že jde o špičkový fotomobil, ačkoli si nejsme jisti, jestli náhodou není z fotografického hlediska lepší volbou již hodně obstarožní model Nokia N8.

Nutno uznat, že model 808 se Nokii povedl. Dokonce bychom se nebáli tvrdit, že byl pro nás příjemným překvapením. Problém je, že kromě fotoaparátu nemůžeme najít mnoho věcí, kterými by Nokia šlapala na paty konkurenci. Na telefonu je až příliš vidět, jak strašně dlouho se potuloval v různých prototypech vývojovými centry, než se konečně dostal na trh.

Nakonec se tak zrodil velmi slušný telefon, který mohl být hitem, kdyby dorazil na trh dříve. Dnes, po roce a půl snažení Nokie změnit nabídku a strategii, už zůstane jen telefonem pro pár fajnšmekrů. Autor recenze však přiznává, že zřejmě bude jedním z nich.

Kapitoly recenze

Fotoaparát

Začínat pohledem na fotoaparát není úplně obvyklé. Ale v tomto případě snad ani jinak nelze. Jen těžko bychom totiž na tomhle přístroji hledali něco jiného, čím by mohl zaujmout.

Přístroj je osazen fotografickým čipem s fyzickým rozlišením těžko uvěřitelných 41 megapixelů. Je umístěn za optikou Carl Zeiss, doplněnou xenonovým bleskem. Je opravdu škoda, že se Nokia ani u takovéhoto přístroje neodhodlala k většímu objektivu, jaký jsme znali třeba u N96. Přístroji by to rozhodně prospělo, zejména větší světelnost by nebyla na škodu. Fyzická ohnisková vzdálenost je 8 mm.

Efektivně sice telefon zvládne "jen" 34 megapixelů, ale i to je více než dost. I když je možné fotit i na plné rozlišení, v praxi vás to zřejmě rychle omrzí. Takto velké fotografie totiž nemají až na několik speciálních použití valný smysl. Navíc mají kolem 10 MB, takže zabírají i hodně místa. A to nemluvíme o tom, když je potřebujete poslat třeba e-mailem. Navíc fotografické výsledky v tomto režimu nejsou zdaleka nejlepší. Naproti tomu technologie PureView funguje až překvapivě dobře.

Pokud zvolíte menší rozlišení (8, 5 či 2 Mpx), ve kterém máte režim PureView k dispozici, pořídíte viditelně lepší fotografie. Přitom rozlišení 8 megapixelů odpovídá fotografiím o rozměrech 3 840 × 2 180 bodů, což umožňuje vytisknout fotografie až do velikosti 32 × 19 cm. To je o něco méně než papír formátu A4.

Zatímco čelní sklo je proti poškrábání poměrně odolné, vystouplá část s objektivem se poškrábe velmi rychle.

Fotoaparát lze používat ve třech základních módech, které se přepínají pomocí ikony ve středu horního řádku displeje. Prvním je plný automat. V něm může uživatel nastavit pouze režim blesku. Další volbou je Režim. Režimů je k dispozici celkem devět: krajina, automatický, makro, portrét, sport, noc, noční portrét, reflektor a sníh. Při tomto nastavení volí fotograf jen příslušný režim a pak nastavení blesku.

Většina majitelů tohoto telefonu bude pravděpodobně volit třetí možnost, označenou jako "kreativní". To může být trochu matoucí a svádí to k očekávání kreativních režimů, které známe z kompaktních fotoaparátů. U 808 PureView tato volba nabízí jen nejvíce možností nastavení přístroje.

Přesto musíme konstatovat, že tato volba nám přinesla trochu zklamání. U takto vybaveného přístroje bychom čekali mnohem více možností, jak ovlivnit výsledný obrázek. Kromě rozlišení lze totiž nastavit jen barevné tóny, fotorežimy, a pak už jen ostrost, sytost a kontrast. Chybí dokonce i korekce expozice, která je u většiny fotomobilů běžná. U 808 PureView by však spíše byla na místě možnost nastavit expozici a clonu. Tato možnost tu však bohužel není.

V ostatních parametrech už fotoaparát získává spíše plusové body. Ocenění si zaslouží například tři varianty kreativního módu a mezi těmi pak jednoduše přepínat. Jedna může být například 8 Mpx s aktivním PureView, další plné rozlišení a poslední může využívat třeba některý z fotorežimů. Z nich lze vybrat samospoušť, intervalové snímání a pak jednu z nejlepších funkcí tohoto přístroje: bracketing, neboli tzv. expoziční vějíř.

Tuto funkci znají obvykle jen majitelé pokročilejších fotoaparátů. Umožňuje automaticky pořídit sérii stejných snímků s různou hodnotou expozice. Nokia 808 PureView umí pořídit buď tři nebo pět obrázků a zvolit lze rozestup od -0,3/+0,3 až po -2/+2. Tento režim lze s úspěchem využít pro tvorbu HDR fotografií, kdy takto exponované snímky složíte v některém z programů pro práci s fotografiemi do jediného.

Ukázkové fotografie

Tento postup umožňuje získat správně exponovaný snímek za obtížných světelných podmínek, kdy by jinak byla část obrazu podexponovaná a jiná naopak přeexponovaná. Typickým příkladem jsou například fotografie, na nichž chcete kombinovat například vodu, slunce a třeba nějaké stavby.

Pravdou je, že protisvětlo dělá 808 PureView poněkud problém. Přístroj trpí stejným neduhem jako například Lumia 800. Pokud totiž dopadá světlo i jen částečně do objektivu, snímek to většinou znehodnotí a přístroj nedokáže správně nastavit expozici. Těžko říci, jestli v tom může hrát určitou roli ND (Neutral Density) filtr, který je u tohoto modelu použit. V ostatních situacích se však fotoaparát chová velice korektně.

Ukázkové fotografie

Vysoké rozlišení čipu najde využití i u zoomu, který je k dispozici čtyřnásobný, aniž by byla redukována výsledná kvalita snímku. Celkem spolehlivě pracuje také detekce obličeje, která si poradí dokonce i se snímky s více než jednou osobou, a jak se již stalo zvykem, ostřit lze i dotykem na konkrétní místo displeje.

Pokud hodně fotografujete, oceníte možnost aktivovat fotoaparát stiskem spouště i v zamknutém stavu. Tato volba výrazně zkrátí čas před expozicí prvního snímku, což je příjemné. Na druhou stranu, často dochází ke zbytečné aktivaci fotoaparátu třeba v kapse. Naštěstí to lze nastavit v menu.

Složení HDR obrazu za pomoci expozičního vějíře

Asi není třeba příliš pochybovat o tom, že Nokia 808 PureView je nejlepší fotomobil současnosti. Pokud pomineme problém s protisvětlem, jedinou výtkou by možná mohla být v některých případech menší hloubka ostrosti. Jinak jsou ovšem výsledné obrázky velmi dobré.

Fotoaparát má možná tendenci k sytějším barvám, což vede k poněkud katalogovým obrázkům, ale to většině uživatelů zřejmě vadit nebude. Snímky netrpí nijak vysokým šumem, kresba je dobrá a kvalita snímku zůstává zachována i u okrajů. Další plusové body přináší xenonový blesk, který dokáže v tmavém prostředí hodně pomoci. Spolehlivě funguje zhruba do 3 metrů, což je srovnatelné s menšími kompakty.

Symbian a hardware

Když Nokia ohlásila, že v přístroji bude Symbian, bylo to poněkud překvapivé. Vždyť právě tento operační systém současný generální ředitel Nokie pohřbil brzy po svém nástupu. V telefonu se nachází nejnovější verze Symbian Belle. Původně byl dodáván s vylepšeními Feature Pack 1 (FP1). Ten přinesl několik vylepšení, zejména zrychlení prohlížeče a vylepšený multitasking. Na konci října byl uvolněn firmware 113.010.1507, označovaný jako Feature Pack 2 (FP2). Ten řešil některé dřívější problémy, přinesl některá vylepšení při práci s obrázky a také podporu HTML5 pro prohlížeč.

Z čistě hardwarového pohledu je to jeden z nejvýkonnějších telefonů, které kdy Nokia představila. Dlouho si fanoušci této značky museli počkat na gigahertzové procesory. Dnes už jsou samozřejmostí a v útrobách PureView tepe procesor ARM 11 s taktem 1,3 GHz, který je navíc doplněn grafickým čipem Broadcom BCM2763. Již od uvedení nových modelů s Symbianem Anna se Nokie o něco zrychlily, jenže z dnešního pohledu je to pořád málo a ve srovnání s konkurencí jsou telefony až zoufale pomalé.

Přitom i kapacita paměti ROM se už zvýšila na 1 GB a RAM na 512 MB. Jenže třeba Galaxy SIII má hodnotu RAM dvojnásobnou. Navíc přetrvává starý problém Symbianu, který si stále část aplikací instalovaných na paměťovou kartu nebo do vestavěné paměti ukládá mezi systémové soubory. Není to nic až tak překvapivého, nicméně u Symbianu se brzy přiblížíte limitům paměti a telefon se výrazně zpomalí. V případě PureView to díky větší paměti není tak výrazné.

Ne všem uživatelům musí nižší rychlost přístroje vadit. Nokia 808 je rozhodně rychlejší než její předchůdkyně a s delším čekáním na odezvu nějaké aplikace se nesetkáte příliš často. Vlastně ještě před pár měsíci bychom hodnotili tento telefon jako docela rychlý, jenže konkurence už je dál. Zároveň je třeba uznat, že třeba reakce fotoaparátu, který je na tomto přístroji zřejmě tím nejdůležitějším, je velice slušná a fotit můžete začít rychle.

Vzhled a konstrukce

Při bližším pohledu na design tohoto telefonu se nemůžeme ubránit myšlenkám, jak dlouho se asi musel povalovat na vývojářských stolech. Některé prvky totiž vyvolávají poměrně silné asociace na legendární Tube (Nokia 5800 Xpressmusic), který už má přece jen svoje léta.

Telefon není úplný drobeček a může za to samozřejmě i poměrně velký displej. Na rozdíl od některých konkurenčních modelů je však hodně místa i kolem displeje.

Nokia 808 PureView je navíc při těle. Tloušťka 14 mm je téměř o polovinu větší, než je poslední dobou zvykem zejména na platformě Android. Tloušťka ovšem není tak velká, aby to nějak zásadně vadilo třeba při nošení v kapse. A zároveň musíme konstatovat, že telefon je díky tomu velmi dobře vyvážený a opravdu skvěle padne do ruky. Vyvážení oceníte zejména v okamžiku, kdy ho držíte jako fotoaparát, tedy na šířku a s prstem na spoušti.

S ovládáním by neměli mít větší problém ani lidé s menší rukou, telefon totiž zapadne opravdu dobře. Pochvalu si zaslouží i použité materiály. Zejména zadní část a boky jsou ze skutečně příjemného plastu, telefon neklouže a na dotyk působí skoro sametově. Vypadá robustně a díly sedí velice dobře. Jenže běžný provoz znamená velmi rychlé opotřebení některých plastových dílů. Především okolí objektivu vypadá po dvou měsících běžného provozu jako tři roky starý mobil.

U telefonu, jehož hlavní funkcí je fotoaparát, se nám zdá poněkud nešťastné umístit slot pro paměťovou kartu pod baterii. Nokia určitě udělala dobře, že telefon nabízí jak integrovanou paměť (16 GB), tak paměťovou kartu. Navíc se předpokládá, že s fotkami člověk pracuje, a také při plném rozlišení zabírají dost místa. Určitě tedy nebude od věci nosit s sebou aspoň jednu kartu záložní.

Nicméně výměna vyžadující sundání krytu a vyjmutí baterie není uživatelsky nejpříjemnější. Jen pro úplnost dodejme, že hned vedle slotu pro MicroSD kartu je i slot pro SIM, v tomto případě nejnovější formát Micro SIM.

Displej a ovládání

Zatímco dílenské zpracování bylo příjemným překvapením, displej je naopak jedním z největších zklamání. Lze pochopit technické důvody, které vedou Nokii k zachování standardního symbianovského rozlišení 360 × 640 bodů, třeba kvůli kompatibilitě aplikací. Jenže v dnešní době je to již opravdu zoufale málo. Velký čtyřpalcový displej tento dojem ještě podtrhuje. Radost z toho mohou mít snad jen krátkozrací lidé, kterým se relativně velká písmenka budou číst snadněji.

Ale i když se povzneseme nad rozlišení, je displej maximálně průměrný. Od AMOLED displejů obvykle čekáme jasné barvy, skvělou čitelnost a vysoký kontrast. Barevně nám připadá poněkud nevýrazný, ale čitelnost na slunci je slušná. Celkový dojem výrazně kazil růžový či fialový nádech bílé. Nešlo zřejmě o problém jednoho kusu, protože si na to stěžovala i řada uživatelů na internetu. U redakčního přístroje byl však problém odstraněn po instalaci nové verze firmwaru.

Dotykové ovládání v novém Symbianu stáhlo ztrátu na konkurenci. Reakce telefonu na dotek jsou poměrně přesné a celková logika ovládání není špatná. Symbian Belle už ale nepoužívá složky v menu, jak tomu bylo dříve. Nokia se tak zcela evidentně snažila přiblížit Androidu.

Problém je, že nové aplikace se řadí za sebou podle toho, kdy jste je do telefonu přidali. Při větším počtu aplikací tak je trochu problém nalézt v dlouhém seznamu tu, kterou hledáte. V nastaveních je samozřejmě možné uspořádat je i podle abecedy, ale pak ztratíte možnost mít důležité aplikace (zprávy, kalendář, kontakty atp.) nahoře.

Nepříliš šťastné je spojení trojice kláves pod displejem do jednoho bloku. Zejména proto, že kromě vypínacího tlačítka jsou zbylá dvě označena dost nevýrazně. Hardwarové tlačítko pro příjem a odmítnutí hovoru je poměrně šikovná záležitost, i když je to jen další z důkazů, jak dlouho asi telefon v Nokii překreslovali.

Baterie

Jedním z nejpříjemnějších překvapení je výdrž baterie. S touto veličinou byla Nokia v poslední době hodně na štíru, a tak jsme se v tomto případě obávali nejhoršího. Výsledek nás však příjemně překvapil. Nokia sáhla po Li-Ion baterii s kapacitou 1 400 mAh a zároveň vývojáři zřejmě v rámci Belle FP1 zapracovali na optimalizaci spotřeby energie, takže výsledek stojí za to.

Zatímco většině předchůdců dělalo problémy přežít při vyšším zatížení den, 808 PureView zvládá bez problémů zhruba tři dny. Samozřejmě zase záleží na vás, jak moc a co v telefonu používáte, ale i hodně náročný uživatel nemusí nabíjet častěji než každý druhý den. Zajímavé je, že energii nijak zásadně neubírá ani navigace, zejména při využití optimalizovaného podsvícení, kdy se displej rozsvítí jen v případě, že vás čeká změna směru.

Podle údajů výrobce by měla baterie v operačním režimu vydržet 540 hodin (tedy 22,5 dne). Mimo laboratoř se k této hodnotě asi ani nepřiblížíte, je ale pravda, že s vypnutými datovými přenosy a umírněným používáním vydrží baterie v telefonu klidně i pět dní. A to je u Nokie opravdu neuvěřitelný výsledek.

Telefonování a zprávy

Pokud jde o běžné telefonní funkce, tedy jak práci s kontakty, tak se SMS a MMS zprávami, zůstává Symbian bez výraznějších změn už delší dobu. I když telefonní seznam prošel několika drobnými změnami, nic zásadně nového čekat nemůžeme. Některé funkce, které byly k dispozici ve starších verzích, už naopak dostupné nejsou. Příkladem budiž automatické přidání narozenin do kalendáře, pokud byly přidány ke kontaktu. Tato docela užitečná funkce ovšem zmizela již před několika verzemi.

Stále polovičatá zůstává bohužel integrace sociálních sítí. Symbian totiž na rozdíl od konkurenčních systémů stále neumožňuje synchronizaci kontaktů s Facebookem. Slabým hrdlem je v tomto směru především nepříliš podařená aplikace Sociální sítě. Telefon už sice zvládne zobrazovat statusy z Facebooku přímo u kontaktu, ale spojit si kontakty s profily na Facebooku budete muset ručně. Při větším počtu kontaktů je to otrava.

Jen těžko lze pochopit, kdo mohl Nokii poradit, aby v rámci FP2 nahradila fungující T9 predikcí celých slov. Pravdou je, že celkově se klávesnice výrazně zrychlila, nicméně pokud uživatel pro psaní nepoužívá qwertz klávesnici, ale běžnou alfanumerickou, je tento režim poněkud obtížně využitelný. Zejména u kratších slov je velmi zdlouhavé vybrat správnou variantu. Naštěstí zůstala zachována možnost psát s diakritikou a odesílání bez ní.

Trochu nás překvapilo, že při využití plného rozlišení fotoaparátu není telefon automaticky schopen zmenšit fotku pro použití v MMS. V tomto případě nezbude, než sáhnout po vestavěném nástroji pro editaci obrázků a snímek ručně zmenšit. Při použití nižších rozlišení už vše funguje naprosto v pořádku. Nová verze firmwaru odstranila také problémy s otáčením obrazovky při vytváření MMS z právě pořízeného snímku. Nyní už tedy editor funguje bez problémů.

Organizace a data

Spolupráce s Microsoftem přinesla i do symbianových Nokií několik nových aplikací, které pracovní funkce přece jen posouvají dopředu. Řeč je především o Office Mobile, který umožňuje pohodlnou práci prakticky se všemi dokumenty Microsoft Office a také s PDF. Kromě toho je k dispozici klient pro Office Communicator, Lync, OneNote, a také lze pracovat přímo se SharePoint serverem či využívat některé další funkce Exchange.

S pomocí dodávaného klienta je možné nechat ukládat všechny pořízené fotografie na disk Skydrive. To je velmi pohodlný způsob zálohování všech pořízených obrázků. Příjemná je možnost nastavit, aby se fotky zálohovaly jen v případě, že je telefon připojen přes wi-fi. Nemusíte se tak bát rychlého vyčerpání datového limitu nebo dalších poplatků za data.

Nabídku datových připojení má Nokia 808 PureView pochopitelně kompletní. Nechybí podpora HDPA (HSDPA 14,4 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps), ale ani již zmíněného wi-fi. Zde jsou podporovány standardy b, g a N, byť v případě N je podporována jen frekvence 2,4 MHz a nikoli 5 MHz. Díky tomu je synchronizace dat poměrně bezproblémová.

Uživatel si na rozdíl od Windows Phone 7 může definovat téměř libovolné množství schránek, včetně kombinací. Pouze Exchange účet může být jen jeden. Jako účet typu Exchange můžete kromě skutečného firemního serveru využit i svůj Google účet. To umožňuje bez problémů synchronizovat s Google účtem nejen poštu, ale také kontakty a kalendář.

Zatímco komfort je v případě kontaktů i kalendáře v podstatě srovnatelný s ostatními platformami, práce s e-maily zůstává asi největší slabinou telefonů se Symbianem. Vestavěný e-mailový klient nenabízí příliš mnoho komfortu, byť je nutno uznat, že i v tomto směru přinesl nejnovější firmware pár drobných vylepšení.

Totéž platí pro internetový prohlížeč. Ten se po updatu sice o něco zrychlil a více stránek je zobrazováno korektně, ale přetrvává problém s přizpůsobením stránky při zvětšení. Ostatně ani samotné zoomování není úplně spolehlivé a u některých stránek nefunguje, i když na Androidu lze tutéž stránku bez problémů zvětšit.

Zábava

Příjemným překvapením je vylepšené fungování DLNA služeb. Telefon celkem bez problémů najde přehrávač (např. televizi) s podporou DLNA a standardně dodávaná aplikace umožní přímo přehrávat multimédia z paměti telefonu. Velmi jednoduše tak lze například společně s přáteli či rodinou prohlížet fotky, pořízené telefonem. Pro připojení k televizi lze použít i HDMI konektor, který je umístěn na horní hraně přístroje. Bohužel Součástí dodávky bohužel není redukce na běžný HDMI kabel, takže před prvním použitím musíte vyrazit do obchodu. Jde totiž o Micro HDMI konektor, který jinde než u mobilních telefonů není příliš běžný.

Je trochu škoda, že zároveň není k dispozici aplikace, která by umožnila využít DLNA i pro přístup k dalším síťovým zdrojům. To by umožnilo například přehrát si v telefonu i filmy uložené na domácím síťovém disku. Přehrávač videí je totiž na velmi slušné úrovni a bez nutnosti konverze zvládne přehrát i DivX a Xvid. A pokud zkombinujete vestavěnou paměť, Micro SD kartu a přidáte ještě třeba flash disk či pevný disk v režimu USB host, můžete mít na cestách docela slušnou zásobu filmů. A pokud budete vynalézaví, kombinace disku s filmy a HDMI kabelu připojeného k televizi umožní proměnit Nokii v docela elegantní cestovní přehrávač.

Hudební přehrávač zůstal prakticky nezměněn. Nebylo to ani potřeba. V současné verzi nabízí dostatečný uživatelský komfort. Korektně pracuje i s ID3 tagy, byť chybí podpora češtiny. Kvalita reprodukce hudby je standardní. Rozhodně se však vyplatí nespoléhat se na dodávané pecky, ale sáhnout po vlastních sluchátkách. Poměrně snesitelná je i kvalita hlasitého reproduktoru, byť ten poslouží spíše k přehrání zvukového doprovodu k videu než k poslechu hudby.

V autě, ale třeba i na party možná oceníte i FM Transmitter. I v tomto případě je kvalita reprodukce akceptovatelná, vysílač je dostatečně silný, a pokud ho umístíte blízko antény, nebudete se ani příliš potýkat s rušením okolními rozhlasovými stanicemi.

Mapy

Poměrně citelným vylepšením prošel u modelu 808 PureView GPS modul. Pozice GPS je u tohoto přístroje k dispozici o dost dříve, než tomu bývalo u předchozích modelů. A to i v případě, že nejsou povoleny datové přenosy, ani není k dispozici wi-fi síť, a nelze tedy využít asistované GPS. Všimnete si toho například při používání fotoaparátu, který nyní dokáže souřadnice k fotkám přiřadit poměrně spolehlivě a bez velké prodlevy. Fotografie se navíc mohou automaticky zobrazovat v Nokia Mapách.

Samotné mapy se po úkroku stranou v předchozích dvou verzích pomalu vrací ke své původní funkčnosti. Rozdělení navigace do dvou aplikací (Mapy a Autem)trochu postrádá logiku, takže pokud si chcete naplánovat trasu, při využití aplikace Mapy přibudou zcela zbytečně dva kroky navíc. Jinak ovšem navigace funguje spolehlivě a celkem bez problémů nahradí většinu jednoúčelových přístrojů. Poměrně velký displej telefonu už ani příliš nezaostává za displeji navigací. Mapy si lze do paměti stáhnout buď přímo v telefonu nebo pohodlněji po připojení k počítači přes Nokia Suite.

Shrnutí

Pro fanoušky fotografie je Nokia 808 PureView rozhodně dobrá volba. Jejím pořízením získají šikovnou zálohu pro případ, že svoji zrcadlovku nebudou mít zrovna s sebou. Tento fotoaparát budou mít v kapse vždycky a za výsledky se rozhodně nebudou muset stydět (alespoň pokud jde o technickou stránku snímku). Tak jako všechny symbiany, i tento přístroj navíc nabízí relativně pohodlný přístup k telefonním funkcím, tedy k volání, SMS či MMS. Jako jediná současná platforma umí navíc Symbian odlišit MMS od ostatního datového provozu, takže i když máte v roamingu zablokované datové přenosy, MMS zprávu odešlete. U ostatních operačních systémů je to většinou problém, protože MMS jsou pro ně zkrátka data.

Pokud jde o další pokročilé funkce, Symbian spíše trochu ztrácí. Zvládá totéž co ostatní, ale v řadě případů je přístup a práce s těmito funkcemi o něco méně pohodlná než na konkurenčních platformách. Příkladem může být práce s e-mailem či internetem. Hodně tedy záleží na tom, co vlastně od svého smartphonu chcete.

Nokia 808 PureView je velmi dobrý fotomobil. V ostatních parametrech však konkurenci rozhodně neutíká, spíše se jí snaží vyrovnat, tu více, tu méně úspěšně. Pro běžného uživatele rozhodně není špatnou volbou, pro fotografy téměř povinností, pro náročnější uživatele a fanoušky různých technických zajímavostí je to už spíše na hraně. A zejména v okamžiku, kdy do svých úvah započítáte i relativně vysokou cenu 12 tisíc korun.