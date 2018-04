Test: Nokia 8 je výtečný návrat značky mezi špičkové smartphony

Telefony značky Nokia se v podstatě nikdy nepodbízely cenou a ani aktuální modely to nedělají. Nicméně u špičkového typu Nokia 8 zvolil výrobce cenu velmi rozumně a citlivě. Za 16 tisíc je to s danou výbavou hodně výhodná koupě, Nokia 8 se hardwarem i funkcemi vyrovná přístrojům klidně i o šest tisíc dražším. Ale najdou se i levnější zástupci třídy špičkových smartphonů, nicméně Nokia 8 patří k opravdu vyváženému středu pole.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělé zpracování

výborná výbava

čistý Android

dobře vyladěný systém

solidní fotoaparát

Proč nekoupit? nemá bezdrátové dobíjení

chybí lepší odolnost vůči vodě

namodralý odstín displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 15 990 Kč

Ovšem rozhodně to není smartphone, který podlehl módním trendům. Svým způsobem je to kousek ze staré školy. Má sice USB-C konektor a duální fotoaparát, ale displej se nesnaží o minimalizaci rámečků, nemá moderní poměr stran 18:9 a ani není zahnutý. Tyto vlastnosti by mohla mít chystaná Nokia 9, osmička je konzervativnější model. To by mohlo řadě uživatelů vyhovovat. Nokia 8 je totiž špičková a přitom na sebe zbytečně nepřitahuje pozornost. Vypadá vlastně téměř stejně jako levnější modely Nokia 6 a 5.

Špičkový smartphone, který vypadá jako levnější?

To, že Nokia 8 vypadá téměř stejně, jako modely 6 a 5, není žádné negativum. Zpracování nových modelů finské značky je prostě špičkové a Nokia 8 vznikla coby konzervativnější kousek, který nechce budit příliš velkou pozornost. Ale v ruce uživatel tu kvalitu cítí, tělo z jednoho kusu kovu je vyvedeno opravdu výborně. Narušují ho pouze umně zamaskované proužky pro lepší prostup signálu – jsou na horní a spodní straně telefonu a slícování s kovovým tělem je parádní.

Nokia 8 je tedy elegance sama, luxus konstrukce pak pocítí uživatel v ruce, ale telefon ho nedává kdovíjak na odiv. To platí dvojnásob vzhledem k současnému trendu, kterým jsou těla telefonů se skleněnými a hodně lesklými zády. Nokia 8 je vyvedena v matných barvách a opět v tomto nepodléhá trendům. Přístroj jsme testovali v elegantní tmavě modré barevné variantě, k dispozici je ještě trochu obyčejněji působící šedá a pak také nápadnější verze v měděném provedení. Ta nám mimochodem dává vzpomenout na měděné provedení někdejší špičkové symbianové Nokie N8.

A jaká je ta výbava, chybí v ní něco?

Výbava je opravdu špičková a Nokia vynechala jen několik drobností, které jí snadno odpustíme. Telefon pohání špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 835, jsou tu 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti. Nokia 8 se prodává coby dvousimkový smartphone. Displej, který se nedrží módních trendů, je také docela netypický: má úhlopříčku 5,3 palce a k tomu dostal QHD rozlišení, takže je opravdu perfektně jemný. Někteří recenzenti u něj ovšem kritizují chladnější barevné podání – teplota barev se nedá v menu nastavit a displej má opravdu trochu modrý nádech. Někomu to vadit může, my se domníváme, že nejde o příliš zásadní problém. Ale chápeme, že může někoho od koupě odradit. Výhodou displeje je však jeho vysoká svítivost, na přímém světle je čitelnost skvělá.

Ale pár drobností tu přece jen chybí. Nokia 8 nedostala třeba bezdrátové nabíjení a je tu ochrana proti živlům, ale jen v podobě certifikace IP54 – to znamená ochranu proti stříkající vodě, potopení do vody by bylo pro smartphone fatální.

A jak funguje?

Výborně. Osmička dostala stejně jako ostatní chytré telefony od Nokie v podstatě čistý operační systém Android bez jakéhokoli balastu. Ve spojení s výkonným hardwarem to znamená, že Nokia 8 je krásně rychlý a plynulý smartphone, který ochotně poslouchá pokyny uživatele. Systémem je tu prozatím Android 7.1.1 Nougat, ale v brzké době by měli vývojáři připravit aktualizaci na verzi 8.0 Oreo. A zajištěny by měly být i další budoucí aktualizace, pokud Nokia dodrží sliby.

Čistý Android znamená, že tu nejsou ani žádné skryté speciality v ovládání. Uspořádání domovské obrazovky je podobné jako u telefonů Pixel, takže menu s aplikacemi už nemá svou vlastní ikonu, ale lze ho „vytáhnout“ ze spodní řady ikon na domovské obrazovce. Nokia 8 vsadila v ovládání na senzorová tlačítka pod displejem, uprostřed je čtečka otisků prstů. Ta je rychlá a funguje spolehlivě. Čisté prostředí znamená, že k dispozici jsou tu v podstatě jen základní aplikace od Googlu, Nokia nevybavila telefon ani vlastními aplikacemi, jako jsou kalendář nebo e-mailový klient. Uživatel si tak může tyto aplikace vybrat přesně podle své potřeby a svého vkusu. Nokia se také nepustila do žádných experimentů v podobě odemykání pomocí rozpoznání obličeje nebo duhovky.

Zvláštností displeje je funkce always-on. Ta je tu i přesto, že Nokia 8 má IPS panel, u kterého je tato funkce energeticky náročnější. Vývojáři to vyřešili tak, že údaje o čase a ikony se zameškanými událostmi svítí na displeji jen nějakou dobu poté, co je telefon zamknut a opět se objeví, když vezme uživatel přístroj do ruky. Displej se dá také probudit dvojitým poklepáním.

Jak je na tom výdrž baterie?

I přes použití always-on displeje je na tom z hlediska výdrže Nokia 8 velmi dobře. Kapacita akumulátoru je na danou kategorii vcelku „v normě“ - 3 090 mAh a to stačí na perný den používání nebo dva dny klidnějšího provozu na jedno nabití. Nokia 8 také podporuje rychlé nabíjení QuickCharge 3.0. Jak jsme zmínili, k dobíjení slouží USB-C konektor, bezdrátové dobíjení tu i vzhledem k celokovovému tělu chybí.

Jak fotí?

Nokia 8 je také prvním smartphonem značky, který obnovuje spolupráci s výrobcem optiky Zeiss. A zároveň je to první novodobá Nokia s duálním fotoaparátem. To dává velké naděje, že to bude jeden ze špičkových fotomobilů.

Duální foťák tu má opět trochu specifickou konstrukci. Oba čipy mají rozlišení 13 megapixelů, optika Carl Zeiss má světelnost f/2.0. To není úplně špičková hodnota, konkurence se dnes chlubí i o čtyři desetiny nižšími čísly, ale špatné to určitě není. Jeden čip je barevný, druhý černobílý, fotoaparátu nechybí optická stabilizace. Fotografování se tu může odehrávat ve třech režimech: buď fotí jen barevný senzor, nebo jen černobílý, třetí možností pak je kombinace obou. V takovém případě Nokia 8 zkombinuje data z obou senzorů a využije je k lepší kvalitě snímků. Funguje to podobně jako u modelů Huawei s fotoaparáty vyvinutými ve spolupráci s Leicou.

Na první novodobý pokus o špičkový fotomobil od Nokie jsou výsledky vcelku ucházející, ale musíme uznat, že konkurence toho zvládne víc. Ona horší světelnost je znát především ve špatných světelných podmínkách. Ale ke cti Nokii 8 budiž, že třeba šumu se tu neobjevuje zbytečně moc, a tak i když snímkům trochu chybí oproti těm nejlepším fotomobilům detaily, celkový dojem je vlastně docela pozitivní. Dobře si Nokia 8 poradí s prudkým světlem i protisvětlem a byť v některých detailech chybí snímkům dynamický rozsah nejlepších soupeřů, nemá se podle nás Nokia za co stydět. Hodně v takových případech pomáhá automatické HDR.

Trochu by ale u Nokie mohli zapracovat na aplikaci fotoaparátu. Ostatně, už se šušká, že firma dá svým smartphonům aplikaci vycházející z původní Lumia Camery, kterou měly telefony Nokia v éře Microsoftu. Tato aplikace dávala uživatelům mimo jiné i plně manuální možnosti ovládání parametrů focení, což u Nokie 8 chybí. V ručním režimu totiž foťák jen nabídne možnost nastavit kompenzaci expozice, vyvážení bílé, režim zaostření a způsob měření expozice. V automatickém režimu nás občas trochu zlobilo zaostření, hlavně po spuštění foťáku chvíli trvalo, než telefon dovedl vůbec autofokus nastartovat.

Z kreativních režimů pak nabízí Nokia 8 kromě panoramatu i efekt rozmazání pozadí. A specialitou, kterou se výrobce chlubí, je možnost pořídit zároveň snímek hlavním fotoaparátem i selfie kamerou.

Mám si ji pořídit?

Nokia 8 patří k překvapivě výhodným špičkovým smartphonům. Podle nás nemá tento kousek žádné zásadní nedostatky a to, že nevsadil na módní design a funkce, je vlastnost, která bude mnohým uživatelům imponovat. Nokia 8 je jednoduše konzervativnější kousek, kterých bude na trhu čím dál méně a to by se mohlo líbit. S cenou 16 tisíc korun se strefuje kamsi přesně doprostřed mezi špičkové smartphony tradičních soupeřů a nových agresivnějších značek.

K velkým konkurentům můžeme počítat například HTC U11, které nedávno zlevnilo na zhruba 18 tisíc korun. To má kapku větší displej a možnost ovládání i pomocí „mačkacího“ rámu. Jeho foťák není duální, ale výkonem na tom je hodně podobně jako ten u Nokie. Nokia si však ponechala jack konektor, který HTC chybí. Dalším soupeřem je Huawei P10, ten má pro změnu o trochu menší displej jen s Full HD rozlišením. A chlubí se dvojitým fotoaparátem s dvojnásobným hybridním zoomem, který patří ke špičce. P10 vyjde na 13 tisíc korun. V podstatě stejné funkce pak nabízí Honor 9 za 11 tisíc, jen jeho fotoaparát je oproti Huawei trochu ošizen, ale stále to stačí na komfortní soupeření s Nokií. Za zhruba 13 tisíc lze pořídit i OnePlus 5, které má vyšší výkon, nižší rozlišení displeje a také některé chyby v samotné konstrukci telefonu.

Dalším konzervativněji zaměřeným soupeřem pro Nokii 8 by mohl být Google Pixel 2. Jenže ten vyjde na hodně vysokou sumu 21 000 korun a jeho dostupnost u nás je trochu problematická. Lákavou volbou může být také Sony Xperia XZ1, to stojí necelých 17 000 korun, oproti Nokii má opět mírně menší displej s menším rozlišením, jen obyčejný fotoaparát a také i trochu slabší baterii. Ale chlubí se třeba možností 3D skenování objektů nebo super-zpomaleným videem.