Netradiční luxus v podání Nokie. Sirocco se vymyká konkurenci

Nokia 8 Sirocco nás zaujala už při svém představení v Barceloně. Precizní zpracování s pocitem pevného „oblázku“ v dlani nám učarovalo, ale moc času na detailnější zkoumání jsme neměli. Teď ale Nokia 8 Sirocco přichází na český trh a kromě prodejen doputovala i k nám do redakce na klasický test. A tak vám můžeme přinést naše první dojmy.

Luxusní zpracování

Ty jsou opravdu velmi dobré, Nokia 8 Sirocco je chytrý telefon, který se v mnohém vymyká současné produkci. Začít můžeme už u onoho zmiňovaného zpracování. Rám těla z oceli je prý 2,5krát pevnější než hliníková slitina série 3 000, která se běžně u smartphonů používá. Inu, to můžeme posoudit jen těžko, ale pravdou je, že i díky ocelovému základu je pocit z 8 Sirocco skutečně výjimečný.

Tělo působí extrémně pevným dojmem, ocel navíc trochu navyšuje hmotnost telefonu, což v kombinaci s kompaktními rozměry znamená, že v dlani je Sirocco pořádně cítit. Ale není to špatný pocit, naopak, opravdu se dostavuje dojem bytelnosti a luxusu, jako tomu bylo u kovových modelů 8800 před více než deseti lety. Právě u jednoho z nich, také nazvaného Sirocco, se aktuální novinka svým zpracováním inspirovala.

A tak je tu kromě kovového rámu i černý lesklý povrch, kterému navíc nechybí tvarování – Nokia 8 Sirocco má zahnutý jak displej vpředu, tak krycí sklo na zadní straně. Díky tomu telefon docela dobře padne do dlaně, na druhou stranu tenký kovový rám může někoho trochu řezat do dlaně. Ostatně tloušťka telefonu je dalším detailem, který ohromí: 8 Sirocco je pouhých 7,5 mm tenká a vlastně působí ještě trochu tenčí.

Vklouzne do kapsy

Zahnutí OLED displeje s 2K rozlišením je jedním z moderních prvků, který Nokia svému špičkovému modelu dopřála. Bezrámečková konstrukce tu je dotažená opravdu do detailu, však displej zabírá údajně celých 95 % čelní plochy. Pravdou je, že pod a nad displejem jsou jen decentní proužky. V HMD Global se ovšem nevydali u vlajkového modelu cestou moderního poměru stran 18:9. Nokia 8 Sirocco má tedy klasický poměr 16:9.

Při úhlopříčce displeje 5,5 palce a vzhledem k minimálním rámečkům tak máme před sebou smartphone netradičních proporcí: rozměry 140,9 x 73 x 7,5 mm znamenají, že Nokia 8 Sirocco není moc vysoký smartphone. Široká je přitom téměř stejně, jako Samsung Galaxy S9+ se 6,2 palcovým displejem. Displej nokie je oproti němu jen výrazně kratší na výšku. To možná není tak moderní a vyžaduje to více skrolování při čtení textů na webu, ale má to jiný praktický důsledek: Nokia 8 Sirocco vklouzne skvěle do kapsy. V ní působí daleko pohodlněji, než podlouhlé telefony, které se při sedání v kapse kalhot vzpříčí.

Pár ústupků

Jsou ale i záležitosti, kterými si nás zatím Nokia 8 Sirocco tak úplně nezískala. Například onen OLED displej má trochu studenější barevné podání, ale na druhou stranu je parádně jemný. Lesklé tělo také v ruce trochu klouže a docela se upatlává. Zatím jsme si také nezvykli na umístění čtečky otisků prstů – ta je vzadu tam, kde ji očekáváme, ale je vůči svému okolí jen minimálně ohraničena, takže je třeba si na její umístění zvyknout, abychom ji trefovali poslepu.

Někomu může vadit i vystouplý duální fotoaparát, ale Nokia ho provedla alespoň tak, že není výstupek ostrý a nebude se tedy zadrhávat třeba při vytahování z kapsy. Za špičkovou konkurencí také Nokia 8 Sirocco trochu zaostává hardwarem: používá loňský procesor Snapdragon 835. Ale zase to vyvažuje 6 GB RAM. Výkonu má telefon víc než dost, ale v bitvě benchmarků jednoduše na některé soupeře stačit nebude. Výhodou je čistý Android 8.1 Oreo, Nokia 8 je nejlepším aktuálním smartphonem v iniciativě Android One.

Trochu pod vrcholem bude i duální fotoaparát s dvojitým zoomem a rozlišením 12 megapixelů. Ale podobně jako loňský procesor to nemusí většinu uživatelů trápit, foťák je také velmi dobrý. K tomu je tu dvousimkové provedení nebo třeba odolnost vůči vodě a prachu (IP68), která podtrhuje vynikající zpracování. Ale chybí tu 3,5 mm jack, což je další záležitost, kterou se 8 Sirocco podobá některým moderním smartphonům.

Celkově je Nokia 8 Sirocco velmi pozoruhodný chytrý telefon. S cenou 19 999 korun sice míří do teritoria, kde má spoustu konkurentů, ale má vůči nim i nějaké ty výhody. Její kompaktní tělo a perfektní zpracování jí mohou téměř všichni závidět.