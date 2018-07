Recenze: Nokia 8 Sirocco je skutečně luxusní a má skvěle odladěný Android

Na jaře na veletrhu v Barceloně vrátila firma HMD Global do hry i další legendární označení telefonů Nokia: vedle retro-modelu 8110 4G se vrátilo i luxusní označení Sirocco. Novodobá Nokia Sirocco nemá s tou původní tentokrát vlastně nic společného: 8800 Sirocco byl luxusní „obyčejný“ model, který vznikl v roce 2006 a byl jedním z mnoha zástupců osmičkové prémiové řady Nokie.

Nová Sirocco je také „osmička“, ale to vlastně jen náhodou. V hierarchii modelů značky vysoké číslo značí vysokou výbavu, 8 Sirocco pak svým způsobem vychází z loňské špičkové Nokie 8. S původním, dnes již historickým, typem, pak novinku pojí především špičkové zpracování a černý lesk luxusního těla.

Jinak je to moderní smartphone, který ale v mnohém dovede překvapit. Nokia 8 Sirocco například nemá nejnovější Snapdragon 845, zato se však chlubí displejem zahnutým do stran. Ten ale nemá moderní poměr stran 18:9, na druhou stranu ale disponuje vysokým QHD rozlišením. Sirocco je tak vyzyvatelem těch nejlepších smartphonů, který se ale nepodbízí cenou, nýbrž významnými odlišnostmi ve svém pojetí.

Není předražená?

Nokia 8 Sirocco u nás oficiálně stojí 19 989 korun, což je opravdu hodně. Ale na druhou stranu, konkurence si dovede za své špičkové modely říci i mnohem víc. Ale také méně, důkazem toho jsou třeba modely Honor 10, Honor View10 nebo třeba Asus Zenfone 5z. Nokia 8 Sirocco tak stojí kdesi mezi těmito modely a špičkovými drahými kousky jakými jsou třeba Samsung Galaxy S9 a S9+, HTC U12+ nebo Apple iPhone 8 a iPhone X. Podobnou cenu jako Nokia má třeba Sony Xperia XZ2 nebo LG G7, takže svou cenou v podstatě Nokia mimo není.

Plusy a minusy Proč koupit? skvělé zpracování

povedený design

čistý Android

dobrý fotoaparát

Proč nekoupit? starší Snapdragon 835

displej 16:9 Kdy? V prodeji Za kolik? 19 890 Kč

Otázkou je, jestli za tu cenu stojí a zda si ji někdo pořídí. Odpověď není jednoznačná, ale v podstatě se dá říci, že šanci u zákazníků Nokia 8 má. I se starším Snapdragonem 835 je to skutečný top smartphone luxusní třídy. Starší procesor ji nijak nediskvalifikuje, výkonu má 8 Sirocco pořád dost, navíc je tu 6 GB RAM a čistý Android Oreo, takže naopak 8 Sirocco mnohdy působí suverénněji, než někteří soupeři s vlastními grafickými nadstavbami.



Navíc má model ve výbavě několik prvků, které nejsou u soupeřů zcela samozřejmé: je tu bezdrátové dobíjení, tu odolnost vůči vodě a prachu a displej má ono zmiňované rozlišení 2 560 x 1 400 pixelů. A k tomu je tu navíc luxusní zpracování, které cenu také částečně ospravedlňuje.

Luxusní zpracování? Opravdu?

Ano, opravdu. Nokia 8 Sirocco je jeden z nejlépe zpracovaných smartphonů současnosti. Ano, výrobci se naučili výtečně zpracovat už i telefony za několik tisíc korun, ale drobné rozdíly, které dělají hodně pro co nejlepší celkový dojem, zatím dávají telefonům nejvyšší třídy stále náskok. A mezi nimi Nokia 8 Sirocco exceluje.

Její černé lesklé tělo v kombinaci kovu a skla snad nemá v současné produkci obdoby. Základem konstrukce je totiž rám z nerezové oceli a to je, věřte nebo ne, oproti dnes tak obvyklému hliníku obrovský rozdíl. Tělo působí daleko pevnějším a bytelnějším dojmem, než jiné smartphony, a to navzdory vrozené křehkosti skleněných panelů. Díky oceli může být rám velmi tenký, a 8 Sirocco toho využívá k tomu, aby telefon působil co nejštíhleji: k rámu se tak zaoblují jak displej, tak zadní sklo, design je krásně symetrický.

Tato veškerá krása má ale i pár nevýhod: tak předně, hodně tenké boční hrany rámu znamenají, že někomu nemusí být držení telefonu v ruce příjemné, hrany mohou trochu řezat v dlani. Ale my jsme si snadno zvykli, jde spíš o nezvyklý pocit, než o to, že by hrany opravdu působily nepříjemně. Lesklé tělo je také často hodně upatlané, ale na druhou stranu v této disciplíně existují i horší exempláře.

Není příliš velká?

Naopak, na poměry dnešních špičkových smartphonů je Nokia 8 Sirocco neobvykle kompaktní. Může za to mimo jiné i fakt, že u displeje šla firma svou vlastní cestou a nevolila kopírování aktuálních trendů. Displej je tak zaoblený po stranách, namísto toho aby měl oblé rohy, poměr stran zůstal u tradičních 16:9. Celkově ovšem v Nokii eliminovali rámečky, pás pod a nad displejem je asi necelý centimetr široký. Rozměry 140,9 x 73 x 7,5 mm jsou tak velmi příjemné, s takto nízkou výškou žádný jiný špičkový smartphone nepořídíte (s výjimkou malé Xperie XZ2 Compact, ta měří 135 mm). Díky tomu vklouzne Nokia 8 Sirocco překvapivě dobře do kapsy. Mírně vystouplý fotoaparát přitom nijak zásadně nevadí.

Jaký je displej?

Displej má Nokie 8 Sirocco parádní. Je úžasně jemný, vysoké rozlišení na úhlopříčce 5,5 palce je znát. OLED panel má výborné barevné podání, tradiční poměr stran nám tu vůbec nevadí, byť už jsme si na protáhlé displeje 18:9 zvykli. Dobrá je i čitelnost na přímém slunci, displeji nechybí noční režim s možností automatického spouštění ve zvoleném časovém rozmezí nebo od soumraku do úsvitu.

Chybí nám tu ale pár drobností. Displej nemá nastavení barevného podání nebo dalších kvalit výstupu. A i když jde o OLED panel, chybí tu klasická funkce always-on. Čas, datum a stav baterie se sice objeví, když telefon vezmete do ruky, ale to nemusí uživatelům stačit. Displej lze také probudit poklepáním.

Jak to funguje?

Naznačovali jsme to už na začátku, Nokia 8 Sirocco funguje jako celek výborně. I přes trochu starší hardware je to hodně výkonný smartphone, který navíc těží z výtečného odladění a čistého systému Android 8.0 Oreo. 8 Sirocco je zatím nejvybavenějším smartphonem z programu Android One, i to může být argument, na který zákazníci uslyší. Jsou tu veškeré moderní funkce, přitom telefon nechává prostor uživateli k tomu, aby si vybral, prostřednictvím jakých aplikací je chce využívat. Nokia mu nevnucuje své vlastní aplikace a řešení a to je dobře.

Na druhou stranu se tato vlastnost občas někde dovede projevit jako deficit: Nokii 8 Sirocco totiž třeba chybí čím dál populárnější odemykání obličejem, které většina špičkových smartphonů už má. Ale není třeba věšet hlavu, čistý Android opět v tomto ohledu dává naději: HMD Global slíbila, že modely Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, 8 a 6.1 dostanou odemykání obličejem v rámci jednoho z updatů softwaru v následujících měsících. Sice nepůjde o bezpečnou biometrickou metodu, na tu nemají modely hardware, ale i klasické rozpoznávání obličeje z obrazu může fungovat dobře (byť může jít ošálit fotografií). Pravidelné aktualizace systému a garantovaná podpora na nejméně dva další roky jsou pak další velkou předností 8 Sirocco.

Jaký je fotoaparát?

Foťák Nokie 8 Sirocco je výborný, ale na absolutní špičku trochu ztrácí. Ukázalo to i naše přímé porovnání Sirocca se Sony Xperia XZ2 a Samsungem Galaxy S9+. Ztráta už je ale docela malá a fotoaparát podává velmi dobrý výkon za všech možných podmínek, včetně nočních snímků.

Sirocco dostala duální fotoaparát, který je zcela shodný s mnohem levnějším modelem 7 Plus. Na jednu stranu je to trochu škoda, že se u špičkového modelu Nokia nezkusila vyšvihnout ještě trochu více, na stranu druhou je výkon fotoaparátu celkově velmi dobrý. Barvy jsou přirozené a snímky ostré. Nokia 8 Sirocco disponuje dvojnásobným zoomem, jak u širokého, tak u „dlouhého“ ohniska pořizuje snímky s rozlišením 12 megapixelů. Chybí optická stabilizace obrazu, která by pomohla snímky v noci trochu vylepšit, telefon tedy zvládne to, co dovolí optika. Hlavní objektiv má světelnost f/1.8, ten se zoomem pak 2.6.

Kdo rád fotí v manuálním režimu, ocení ovládání ve stylu aplikace Nokia Camera známé z Windows Phone modelů z éry Microsoftu. To je velmi intuitivní a dovolí rychlou manipulaci s parametry.

Co výdrž baterie?

V oblasti výdrže baterie je Nokia 8 Sirocco bohatě vybaveným smartphonem. Vestavěný akumulátor má solidní kapacitu 3 260 mAh, což určitě stačí na perný den fungování nebo dva dny trochu klidnějšího provozu. Telefon pak podporuje jak rychlé dobíjení Qualcomm Quick Charge 4.0 (přes USB-C konektor), tak bezdrátové dobíjení za pomoci standardu Qi. Tady tedy opět nejsou důvody ke stížnostem, výbava je kompletní.

Mám si ji pořídit?

I když se Nokia 8 Sirocco některými detaily neřadí mezi ty nejvýkonnější a nejmodernější smartphony, stroj je to hodně lákavý. Největší předností je skutečně luxusní design i zpracování, k tomu je tu silný (byť starší) hardware a skvěle odladěný čistý Android. Pravda, fakt, že displej nemá moderní poměr stran nebo to, že foťák přece jen trochu zaostává za absolutní špičkou, mohou někoho od Nokie 8 Sirocco odradit.

Upřímně, celkově asi nebude Nokia 8 Sirocco mainstreamovým top modelem. Určitě ji v rukou uživatelů uvidíme méně často, než špičkové Samsungy, iPhony nebo modely Huawei a Honor. Ale to je zároveň i její výhoda: je to špičkový smartphone pro individualisty, pro ty, kdo chtějí trochu vystoupit z řady a mít něco trochu jiného. Pak ani cena těsně pod hranicí 20 tisíc korun nemusí být překážkou, v podstatě odpovídá tomu, co se platí za modely konkurence.