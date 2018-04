Takový foťák tady ještě nebyl. Nokia bude mít vzadu pět objektivů

Nokia 8 Pro by měla být jedním z vrcholných modelů značky spolu s Nokií 9. Název je ale nutné zatím brát s rezervou, 8 Pro ještě není definitivní, ale jen pracovní označení pro novinku.

Revoluční foťák

Vylepšená osmička by měla vycházet z již prodávaného modelu 8 s logicky lepší výbavou. Tentokrát to ale nebude jen obvyklé vylepšení v podobě novějšího procesoru nebo větší pamětí, ale podle serveru NPU zaujme novinka zejména špičkovým fotoaparátem. Ten bude používat pokročilou optiku od společnosti Zeiss.

Zeiss si patentoval novou technologii s pěti čočkami rozmístěnými v otočném kruhu. To je prostorově výhodné řešení pro zoom. Protože dostat do mobilu klasický objektiv s několika ohniskovými vzdálenostmi je problematické. Už dnes mají mnohé mobily dva objektivy s rozdílnými ohniskovými vzdálenostmi, ovšem pět objektivů by zoom v mobilu dostal na úplně jinou úroveň.

Pětiobjektivový foťák Nokia dostane, ale podle stavu vývoje to bude už právě zmíněná novinka, případně nějaký pozdější model, pokud by ve vývoji fotoaparátu nastal nějaký problém.

Další vylepšení

Nokia 8 Pro bude mít i jiná vylepšení. Výbava bude zahrnovat letošní top procesor pro smartphony se systémem Android od Qualcommu, tedy Snapdragon 845. Displej bude mít poměr stran 18:9 a zabere téměř celou čelní stranu přístroje. Proto se čtečka otisků dostane na záda telefonu.

Design bude prémiový se skleněnými zády. Více toho známo o chystané nokii prozatím není. Tedy až na informaci, že vlastník značky Nokia, společnost HMD Global, chystá také luxusní verzi Nokia 8 Sirocco.



Pokud plánujete koupi nového smartphonu a Nokia 8 Pro vás zaujala, tak s tím starým budete muset ještě chvíli vydržet. Premiéra nebude v nejbližší době, pravděpodobně až v srpnu či září.