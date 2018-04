Prohlédněte si Nokii 8. Je to výhodný smartphone se špičkovou výbavou

Čekání je u konce. Špičková Nokia 8 dorazila do redakce a my se vrháme na její testování. Je to výborně vybavený kousek za lákavou cenu. Nectí sice aktuální módní trendy, ale i tak je to skvělý smartphone pro náročné uživatele.