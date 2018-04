Nokia 770 - linuxová placka na internet

Nokia včera představila u příležitosti veletrhu Linux World konaném v New Yorku nové multimediální zařízení nazvané Nokia 770. Již z místa představení tohoto produktu je jasné, že má něco společného s Linuxem. Přístroj je postaven na novém operačním systému Internet Tablet 2005, který je postavený na systému Debian Linux verze 2.6.

Nokia 770 - co to je?

Nokia 770 není ani mobil, ani kapesní počítač. Mobilní telefon v tomto přístroji vůbec není a na kapesní počítač je tento přístroj příliš velký. Je to multimediální tablet, který se bude hodit na připojení na internet, lze s ním přijímat a odesílat poštu, prohlížet fotografie nebo přehrávat hudební a video soubory.

Domů i na cesty

Novinka Nokie se tak může hodit tomu, kdo nechce na cesty brát notebook, ale malý kapesní počítač mu pro práci nestačí. Nokii 770 lze připojit k internetu pomocí Wi-Fi, nebo přes Bluetooth pomocí mobilu přes mobilní síť. Nokia samozřejmě předpokládá, že se novinka uchytí i jako další počítač do domácnosti, pro běžnou práci by měly schopnosti přístroje stačit většině zájemců.

Černá a stříbrná

Nokia 770 vzdáleně připomíná komunikátor Nokia 7710. Je ale větší a těžší (141 x 79 x 19 mm, 230 gramů) a jak již bylo uvedeno, není v ní integrován mobil. Přístroj je černý a dodává se k němu krycí stříbrný rámeček. Dominantní je rozměrný barevný dotykový displej s rozlišením 800 x 600 obrazových bodů. Ovládacích prvků je minimum a jsou soustředěny na levo od displeje. Hlavním ovládacím prvkem je dotykové pero, pro psaní je k dispozici virtuální klávesnice, nebo systém rozpoznávání písma.

Umí hodně

Zařízení nabídne pohodlný přístup na internet, díky velkému displeji se slušným rozlišením, to je asi nejlepší kapesní internetový prohlížeč. Nokia 770 umí přehrávat audio a video soubory, nabídne internetové rádio, e-mailový klient, lze si s ní prohlížet obrázky a fotografie, PDF soubory, předinstalovány jsou i některé další funkce jako je budík, kalkulačka, nebo hry. Jelikož je operační systém přístroje otevřený, jistě se brzy objeví další aplikace.

Zajímavá hračka

Podle dostupných informací nebude Nokia 770 lokalizována do češtiny, bude ale k dispozici český návod. V této chvíli není jasné, jestli se přístroj bude u nás prodávat. Pravděpodobně by se stejně asi o velký prodejní hit nejednalo, přestože cena přístroje by se měla vejít pod 10 000 Kč, což je akceptovatelná částka. Nokia 770 se začne prodávat ve třetím čtvrtletí letošního roku.

O novinku by se mohli zajímat nadšenci, kteří rádi přijmou každou technickou novinku. Pro běžnou rodinu je asi výhodnější koupit plnohodnotný počítač, který v dnešní době nevyjde o mnoho dráž, nebo si připlatit za notebook. Bez vyzkoušení lze jen stěží hodnotit, jestli Nokia 770 může nahradit kapesní počítač. Spolu s nezbytným mobilem je to již poměrně velká a těžká kombinace pro pohodlné nošení.

Nokia 770 parametry: