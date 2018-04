Nokia 7650: To tady ještě nebylo (první dojmy)

Nová "chytrá" Nokia 7650 je po designové stránce zcela převratná. Takhle zatím žádný finský mobil nevypadal. Nejen to mu však dává na trhu solidní šance.

To první, čeho se budete možná při pohledu na fotografie obávat, jsou větší rozměry telefonu a velká hmotnost. Když se ale podíváte na tabulkové údaje, pravděpodobně uznáte, že to není tak zlé. Když si 7650 potěžkáte a chvíli ji budete nosit po kapsách (protože představit si milimetry a gramy asi nikdo z nás nedokáže), zjistíte, že to je vlastně docela lehký telefon, který sice nebudete nosit v náprsní kapse u košile (na to je skutečně těžký), ale v saku nebo kapse kalhot jej vůbec neucítíte (na opasku už vůbec ne). Ovšem kolik smartphonů můžete nosit v kapse košile?

Možná vás překvapí, že samotná klávesnice je oproti rozměrům celého mobilu poměrně malá. Je to ovšem klasická klávesnice Nokie – tedy pohodlná, dobře použitelná a s velmi kvalitními klávesami.

Menu mobilu je velmi přehledné. Položky první úrovně menu si můžete zobrazit jako seznam (na obrazovku se tak vejdou čtyři položky), případně jako mřížka (devět položek na obrazovce). Nám se více líbila mřížka, která se zdá přehlednější. Filozofií organizace menu jsou složky. Ty si můžete sami vytvářet, mazat je (s výjimkou těch systémových) a přesouvat do nich jiné položky a složky. Nokia 7650 je zkrátka to, čemu se říká chytrý telefon, smartphone. Podstatné ale je, že telefonní funkce mají přednost a jsou snadno dostupné. Podepisuje se na tom jistě i operační systém Symbian 6, který byl navržen právě pro podobná zařízení.

Menu je samozřejmě kompletně počeštěné; k dispozici je i český slovník pro rychlé psaní textových zpráv T9. Některé překlady jsou ovšem poněkud krkolomné (například výpisy hovorů hledejte pod protokoly – lidem bez znalosti počítačového slangu to logické připadat nebude...). V mobilu je několik přednastavených kancelářských aplikací (adresář, kalendář, poznámky, kalkulačka, konvertor měn, apod.). Dříve nebo později vám ovšem přestanou stačit – v takovém okamžiku si můžete stáhnout další aplikace pro prostředí J2ME. Během krátké chvilky jsme samozřejmě všechny aplikace pro účely tohoto článku vyzkoušet nemohli – proto se zatím omezíme na částečný výčet v tabulce a na slib, že v recenzi jim věnujeme dostatečný prostor.

První dojmy z Nokie 7650 jsou velmi pozitivní. Příjemným překvapením je barevný displej a především grafické provedení menu. To je skutečně přehledné a ikony vypadají mnohem lépe než u klasických telefonů Nokia. Líbil se nám i vestavěný digitální fotoaparát a podpora Bluetooth, která už zřejmě bude u nových vyspělejších Nokií standardem. Za špičkové mobily se obvykle platí špičková cena a ani Nokia 7650 nebude výjimkou. Současné odhady se pohybují od 20 do 30 tisíc korun v prvních týdnech prodeje. Zcela jasný zatím není ani termín zahájení prodeje – ale věrohodné zdroje hovoří o týdnech. Až bude znám přesnější termín, budeme vás o tom samozřejmě informovat.