Nokia 7650 pro všední den

Koupili jste si Nokii 7650 a jistě byste rádi využili její možnosti na maximum. Přehledný displej chcete využít jak pro plánování svého pracovního dne, tak třeba pro aplikace, které umí upravovat fotografie z telefonu. To vše chcete snadno a rychle ovládat. Přesně za tímto účelem byl vytvořen program Handy Day, řekněme „Mobil pro všední den“.

Vše na jednom místě

Po standardní instalaci aplikace Handy Day 1.20 přibude do kořenového adresáře mobilu ikona programu – žluté slunce, v paměti mobilu program obsadí 136 kb. Po jeho spuštění velmi rychle odhalíte její základní princip: na hlavní obrazovce se shromažďují všechny pro uživatele důležité informace: běžné údaje o provozu mobilu (zmeškané hovory, přijaté zprávy), záznamy kalendáře pro aktuální den (jednání, narozeniny, poznámky) i záznamy úkolovníku.

Konkrétní položky slouží jako zkratky pro vstup do daných aplikací, tedy do výpisu zmeškaných hovorů, do Inboxu, kalendáře či úkolovníku. Pokud máte na jeden den naplánováno více akcí, měl by Handy Day váš denní program zpřehlednit - v klasickém kalendáři totiž musíte rolovat na další hodiny, zato Handy Day nabízí kompaktní výpis.





Porovnejte, který ze zápisů je pro vás přehlednější. Klikem na položku v Handy Day skočíte do kalendáře v denním zobrazení – docela praktické je ovšem nastavit jako výchozí zobrazení kalendáře týdenní přehled, pak snadno kombinujete první kompaktní denní výpis s týdenním přehledem.

V nastavení programu volíte, zda chcete zobrazovat počet aktivních (nesplněných) úkolů či přímo jejich výpis. Po splnění (zaškrtnutí) úkol z přehledu zmizí – nikoliv však ze své „domovské“ aplikace Úkolovník. Můžete též nastavit automatické odebírání událostí, jejichž termín již vypršel, v „domovské“ aplikaci Kalendář samozřejmě opět zůstávají.

Mám jinou Nokii 7650…

Hlavní obrazovka aplikace Handy Day se velmi snadno může stát úvodní a hlavní obrazovkou operačního systému mobilu, proto se tak podrobně věnujeme jejímu popisu. V nastavení programu zvolíte, aby se program spouštěl automaticky po zapnutí mobilu. V další položce zvolíte obrazovku Handy day jako hlavní – zobrazí se vždy po otevření mobilu. Program skutečně mění navyklý způsob ovládání mobilu, v dalším nastavení je např. možné zvolit automatické zamykání klávesnice po zavření mobilu. Vše směřuje k jednoduššímu a rychlejšímu ovládání.

Jak je zajištěn přístup k běžným telefonním funkcím a dalším aplikacím? Pod levou kontextovou klávesou (Options) se skrývá menu, z něhož snadno vstoupíte do psaní textových a jiných zpráv. Je zajímavé, že při psaní se stále nacházíme v aplikaci Handy Day.







S telefonováním (vyhledáváním čísel) je to o maličko složitější; vstupujeme tím do druhé oblasti programu, která opět staví na principu zkratek a rychlého vstupu do různých úrovní menu. Pravá kontextová klávesa (Favourites, Oblíbené) vyvolá dvoupoložkové menu – chcete vstoupit do oblíbených kontaktů či aplikací? Jednotlivé kontakty, které do složek přidáte, můžete libovolně přesouvat. Kliknutím na kontakt vstoupíte do jeho podrobného výpisu v Seznamu kontaktů – až odtud ovšem dané číslo můžete vytočit. To se nám nezdá příliš praktické. Z hlavní obrazovky Handy Day navíc nelze volat pomocí rychlé volby, numerická klávesnice vůbec nefunguje…







Kudy k aplikacím?

Složka pro oblíbené aplikace a také funkce je praktická, i když její idea není nová (Favourites je přítomna i v originálním softwaru). Nicméně rychlý přístup a libovolné řazení mnoha aplikací - bez rolování jich vidíte 16 - jistě oceníte. A pomocí této volby nakonec vyřešíte i výše zmiňovaný rychlý vstup do kontaktů (pokud je zkratka pro kontakty umístěna na prvním místě, stisknete pravé kontextové tlačítko a dvakrát joystick).







Správce úloh

Třetí a poslední oblastí programu je Správce úloh (Task manager), do něj se vstupuje z menu levé kontextové klávesy. Aplikace informuje o právě spuštěných aplikacích a velikosti paměti, kterou zabírají, o stavu baterie a o celkovém stavu paměti telefonu. Aplikací lze odtud přepínat, zavírat a také ukončovat zablokované („kousnuté“) programy.







Program je shareware, zkušební lhůtu má 30 dní, 2. prosince byl upgradován a pro registrované uživatele je na stránkách Epocware k dispozici česká verze této aplikace. A můžeme tento program českým uživatelům doporučit? Určitě: pokud telefon používáte také jako diář, je to pro vás ideální řešení. Je pravda, že si na ovládání např. při běžném telefonování budete muset zvyknout, ale půjde to snadno. Navíc aplikaci můžete samozřejmě vždy vypnout.