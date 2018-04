Nokia 7650 – mobil pro náročné, který si zamilujete (recenze)

Nokia byla v posledních měsících při uvádění nových mobilů na trh terčem kritiky - uživatelé i odborníci jí vyčítali, že vůbec nejde o nové mobily, ale o ty staré v novém designu a s několika málo novými funkcemi, které jsou již beztak u jiných modelů stejné značky. Ovšem o Nokii 7650 musí i sebevětší škarohlídi prohlásit, že jde o zbrusu nový mobil. A že jde o opravdu špičkový produkt, uznávají i fanatičtí vyznavači konkurenčních značek.

Tato Nokia je dalším důkazem toho, že dnešní mobily už opravdu nejde škatulkovat do jednotlivých kategorií typu low-end, manažerský mobil či smartphone. Vzhledem k použitému operačnímu systému (Symbian 6) by se snad mohlo usuzovat, že Nokia 7650 je chytrý telefon (smartphone). Jenže někomu jinému by se mohlo na první pohled zdát, že jde vlastně o telefon, který má některé pokročilejší funkce. Pravda je někde mezi tím nebo - přesněji řečeno - 7650 se nachází uprostřed mezi manažerským mobilem Nokia 6310i a chytrým komunikátorem 9210. Pokud vám ani jeden z těchto mobilů nevyhovuje, potom je 7650 možná tím pravým mobilem pro vás.

Poučení z designérských pokusů konkurence

Být průkopníkem v designu mobilních telefonů s sebou obvykle nese ocenění odborníků a znalců z mobilního průmyslu, ale bohužel to často narazí na nepochopení spotřebitelů. Designové a ovládací novinky často trpí poruchovostí a dalšími dětskými nemocemi - to zkrátka vyplývá z principu průkopnictví. O poruchovosti vysouvací klávesnice by mohl vyprávět Siemens v souvislosti s modelem SL10 (a koneckonců i zástupci Nokie by jistě přihodili nejednu smutnou historku o krytu klávesnice u 7110). Trable s ovládacími joysticky si dosyta užili majitelé Alcatelů 501 a 701. A i přes nesporný komerční úspěch by si v Sony Ericssonu dokázali představit lepší barevný displej u T68m a T68i. A že senzor přiblížení mobilu k hlavě (ten vypíná hlasitý odposlech nebo budík mávnutím ruky) je hezká, byť problémová věc, by vám jistě přiznali v kuloárech servisů, které měly tu čest s Ericssony R520m.

Nokia si z těchto mobilů vybrala to nejlepší a zakomponovala to do 7650. Ta tak má poměrně kvalitní a ostrý barevný displej (byť stále pasivně podsvícený, což poznáte na přímém slunečním světle). Hlasitý odposlech se sám vypne, když mobil přiblížíte k hlavě, klávesnice (mimochodem dobrá a pohodlná) se vysunuje a když ji necháte zasunutou, tak se také nic nestane, protože celý mobil můžete pohodlně ovládat joystickem pod displejem. V době, kdy píšeme tuto recenzi, jsme měli telefon jen o něco déle než týden - za tu dobu nemůžeme posoudit, nakolik jsou všechny tyto komponenty bezporuchové. Pokud ale vývojáři Nokie věnovali dostatek času praktickým zkouškám, měla by 7650 opravdu chvíli vydržet. Je samozřejmé, že co bylo možné si dovolit před čtyřmi lety, by dnes již uživatelé neodpustili. Zvláště když v průběhu léta a podzimu ostatní výrobci chystají několik mobilů, které budou 7650 přímo konkurovat (za všechny jmenujme například P800 od společnosti Sony Ericsson, který vyzval Nokii k přímému souboji o prvenství mezi výrobci mobilů).

Docela příjemná velikost i ovládání

Od mobilu už se dnes očekává, že jeho velikost a hmotnost budou tak „akorát“. Pro stylové mobily to znamená co nejnižší hmotnost a kolibří rozměry; u manažerských a chytrých telefonů jsme tolerantnější. Když jsme poprvé viděli fotografie Nokie 7650, sázeli jsme se, jestli se tento mobil bude nosit v tašce, nebo se ho podaří nacpat do velkého pouzdra na Nokii 9210. Byli jsme opravdu velmi mile překvapeni, poté co jsme 7650 vzali do ruky a zjistili, že se dá pohodlně nosit v kapse kalhot nebo v saku. A můžeme potvrdit, že i přes hmotnost 150 g rozhodně žádnou velkou zátěž nepociťujete.

To, že se jedná v současnosti zřejmě o nejtlustší mobil (9210 nepočítáme), vůbec nevadí - 7650 je přibližně tak dlouhá jako Siemens S45, menší než Nokia 6210/6310 a ten centimetřík navíc u šířky se taky ztratí. Samozřejmě při vysunuté klávesnici se rozměry mobilu změní - ale zase máte k dispozici velkou klávesnici.

Kryt mobilu je z plastu, který ovšem nepůsobí žádným levným dojmem. Ostatně, od mobilu, který bude stát z počátku nejspíše mezi 25 až 30 tisíci korunami nic jiného ani očekávat nemůžeme. V redakci máme jenom obavy, jestli všechny plastové prvky vydrží dlouhodobé používání. Kryty karty SIM i baterie totiž využívají ke svému uchycení právě vůli plastových prvků. Po týdnu používání drží a přiléhají perfektně - to ale baterie ostatních Nokií také. Všichni uživatelé se ale již setkali s „papírovým upgradem“ - tedy podkládáním papírku pod baterii, což má zabránit jejímu viklání, způsobenému několikanásobným vysunutím a zasunutím baterie kvůli výměně karty SIM.

Ale pojďme k ovládání. Pod barevným displejem jsou dvě funkční klávesy. Popis jejich funkce se objevuje vždy na displeji - to ostatně znáte z jiných Nokií nebo telefonů konkurence. Pod funkčními klávesami je pětisměrný joystick (čtyři směry, jeden stisk) a vlevo od něj tlačítko, kterým se vstupuje do menu. Hlavní zapínací klávesa je na pravém boku nahoře (již tradičně se s ní i přepínají vyzváněcí profily) a naproti ní je na levém boku klávesa pro zapnutí hlasitého odposlechu nebo zadání hlasového příkazu.

Na vysouvací klávesnici jsou vedle číselných kláves imitace zeleného a červeného sluchátka (budete si muset na jejich umístění a ikony zvyknout…), korekční klávesa c a klávesa abc (používá se u některých funkcí a především při psaní textových zpráv pro nastavení systému T9 a vyvolání kontextového menu). Klávesnici musíme rozhodně pochválit. Díky své velikosti se opravdu velmi dobře používá a rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co u mobilních telefonů můžete potkat. Její používání palcem při držení telefonu ve stejné ruce vám zpočátku bude činit problémy - to kvůli převážení mobilu. Ale až si na vyšší hmotnost části s displejem zvyknete nebo si ji podložíte druhou rukou, budete s klávesnicí opravdu hodně spokojení. Je to s podivem, ale u klávesnic větších Nokií (snad všechny s výjimkou 8210, 8310, 6510 a podobné) můžete psát poslepu - poznáte, že jste klávesu stiskli, jenom díky hmatu. S touto jistotou jsme se u žádné jiné značky zatím nesetkali (na CeBitu jsme drželi pár véček, která se této kvalitě blížila).

Když menu, tak opravdu přehledné

Pro menu můžete použít dvojí zobrazení - mřížku nebo seznam. Když použijete mřížku, vidíte na displeji celkem devět ikon, které symbolizují systémové i uživatelské složky (samotné funkce - či chcete-li aplikace - jsou až v těchto složkách). Při použití seznamového zobrazení vidíte jenom čtyři položky. Toto zobrazení využijete, když už hůře vidíte - popisky ikon jsou totiž mnohem větší. Ikony samotné jsou velké stejně jako při mřížkovém zobrazení.

Položky můžete mezi složkami libovolně přesouvat. Můžete si vytvářet i vlastní složky (hodit se vám budou pro aplikace v prostředí J2ME, které si můžete stahovat z internetu nebo instalovat z počítače) a libovolně je přesouvat nebo mazat (systémové složky a položky smazat nemůžete). Nokia 7650 má 4 MB sdílené paměti RAM. Do té se musí vejít všechny kontakty i javové aplikace (velikostí jedné nejste v podstatě omezeni, jako je tomu u Nokie 6310i). Obsazení paměti podle kategorie dat (kontakty, aplikace, obrázky…) si můžete snadno zobrazit a zjistit tak, ve které složce byste měli udělat pořádek a něco smazat.

Ve struktuře menu se můžete pohybovat jenom s pomocí joysticku a funkčních kláves. Nemusíte tedy vůbec vysouvat klávesnici. Na joysticku je vynikající, že v podmenu funguje i pohyb do stran - nepohybujete se tak jenom nahoru a dolů, ale můžete se pohybem doleva či doprava rovnou přesunout do jiného podmenu (samozřejmě jenom v rámci složky). Možná je to při čtení tohoto popisu příliš složité na pochopení - v tom případě si vyzkoušejte demo telefonu na webu Nokie.

Na telefonování si možná vezměte návod…

Zatímco v menu se zorientujete opravdu velmi rychle a ovládání vám bude připadat jednoduché a intuitivní, na telefonování si raději vezměte návod. Po pěti minutách sice pochopíte, jak využívat telefonní seznam a jak volat i bez návodu, s ním se ale dozvíte více věcí a vše vám půjde rychleji. Největší problém nám činily klávesy zelené a červené sluchátko. Jsou totiž poměrně nenápadné a když si zvyknete, že pro ovládání telefonu používáte úplně jiné klávesy, budete je možná chvíli marně hledat. Možná vám po chvíli budou překážet natolik, že pro volání ze seznamu budete používat jenom joystick. Sice to bude znamenat pár stisků navíc, ale když už na něm máte prst, je to rychlejší než vysouvat klávesnici a pracně si uvědomovat, že ta zelená šikmá čárka je klávesa, kterou se volá. Možná jsme ale příliš velcí šťouralové a volání vám půjde snadno a rychle od ruky.

Mimochodem, velmi často se nás ptáte na to, jaká je kvalita reproduktorů u recenzovaných mobilů. Odpověď je vždy subjektivní - někomu reproduktor vyhovuje, jinému ne. U Nokie 7650 se nám kvalita zvuku zdála opravdu velmi dobrá. Navíc máte k dispozici poměrně široké regulovatelné rozpětí hlasitosti reproduktoru. Použitelný je i hlasitý odposlech.

Zprávy? Chcete textové, multimediální nebo e-mailové?

Zdá se, že Nokia plynule u svých mobilů přeskočila mezistupeň - rozšířené textové zprávy EMS. Nokia 7650 podporuje rovnou multimediální zprávy MMS. V telefonu je možné je nejen číst a prohlížet, ale i vytvářet. Použít můžete fotografie, které pořídíte vestavěným digitálním fotoaparátem (více se mu budeme věnovat zítra). U klasických textových zpráv je samozřejmostí, že při jejich psaní můžete používat český slovník pro systém rychlého psaní T9.

Všechny zprávy, multimediální i obyčejné textové, můžete pohodlně třídit do složek. V samostatné složce máte i výpisy o doručení, takže si jimi nezaplácáte standardní složku pro doručené zprávy, jako je tomu u starších Nokií. A vedle složky pro zprávy máte k dispozici i poštovní přihrádku - s Nokií 7650 totiž samozřejmě můžete přijímat a odesílat e-maily (jako přílohu opět můžete používat fotografie pořízené vestavěným digitálním fotoaparátem).

Jako stvořená pro multimedia

Nokia 7650 nemá MP3 přehrávač, a je to možná škoda. Stačilo by přidat více paměti a jednu aplikaci - přehrávač. To vás napadne přesně ve chvíli, kdy si poslechnete vyzváněcí melodii ve formátu MIDI. Krásné polyfonní melodie, které zní opravdu čistě, vás jistě dostanou natolik, že klasické syntetické jednohlasé vyzvánění budete nesnášet.

Samotný displej je poměrně rychlý, takže by jistě zvládl i přehrávání videa. Samozřejmě je to jenom záležitost aplikací, které si můžete doinstalovat. Ovšem pro praktické využití vám bude chybět dostatek paměti pro data - 4 MB by v tomto případě byly opravdu málo. Ještě že se můžeme těšit na multimediální hry. Doufejme, že do příští verze 7650 přidá Nokia více paměti - potom půjde skutečně o výkonný multimediální mobil.

Připojte se

Je jasné, že multimediální zprávy a e-maily se nedají přenášet klasickými datovými přenosy a vhodné pro ně nejsou ani rychlá data HSCSD (43,2 kb/s), jež Nokia 7650 samozřejmě podporuje (na rozdíl od sítí Oskar a T-Mobile). Pro tyto aplikace je nejvhodnější GPRS. Abychom mohli Nokii 7650 za podporu rychlých dat bez výčitek pochválit, musela by ovšem podporovat více než konfiguraci 3+1 (40,2 kb/s).

Na to, že jde o mobil určený uživatelům datových přenosů, by také mohl obsahovat datový kabel. Bluetooth se již sice začíná pomalu prosazovat, ale konkrétně řešení Nokie má jeden problém - nejlépe funguje právě s dalšími výrobky od Nokie, kterých je však pomálu. Mimochodem, Nokia dosud nemá funkční bluetooth headset - je to snad ale důvod k tomu, aby 7650 nepodporovala bluetooth headsety jiných výrobců? Podle Nokie zřejmě ano.

Takže, chcete-li se připojit k internetu, můžete používat jenom wapový prohlížeč v mobilu (ten nepodporuje HTML, což by se od chytrého telefonu, zvláště s OS Symbian, dalo očekávat - snad se brzy objeví aplikace v Javě, která to bude umět) nebo se připojit k počítači jenom přes Bluetooth nebo IrDA. Nemůžeme si pomoci, ale velmi dobrý dojem z Nokie 7650 kazí právě možnosti připojení k počítači a (ne)přítomný internetový prohlížeč.

Kancelářské aplikace v mobilu

Pokud dokáže výrobce opravdu využít velký a barevný displej, je radost některé aplikace používat. Příkladem může být právě kalendář (je opravdu dobrý), užitečný (byť jednoduchý) úkolovník, případně textové či hlasové poznámky. Jistě se hodí i konvertor měn. A pokud vám nestačí vestavěné aplikace, potom si můžete opět nějaké doinstalovat. Samozřejmě až budou k dispozici - zatím je aplikací pro Nokii 7650 jako šafránu (je to ale dáno tím, že mobil není na trhu).

Tragédie - tak by se dal nazvat budík. Nemůžeme se ubránit dojmu, že vývojáři softwaru (firmwaru) pro mobily Nokia budík vůbec nepoužívají. Jinak by už dávno přidali možnost pravidelného buzení s možností určení dnů v týdnu, kdy bude budík aktivní, a kdy ne. Je neuvěřitelné, že i u mobilu za bezmála třicet tisíc si musíte budík nastavit každý den znovu. Ještě že má autor reklamní budík z nějaké tiskové konference Nokie, který touto funkcí disponuje (nemluvě o dalších mobilech, které budí například jenom ve všední dny)…

Stojí ten mobil opravdu za to?

Nokia 7650 by se měla začít prodávat na přelomu června a července. Zahájení prodeje by mělo být ve všech zemích stejné (možná s rozdílem několika dnů), takže by nemělo dojít k častému úkazu, kdy v zahraničí se mobil dlouho prodává, zatímco v Čechách posloucháme výmluvy typu „mobilů je dost, jenom operátoři si je zatím jaksi neobjednali a dealeři čekají až na to, jak se rozhoupou operátoři…“ Musíte si ale uvědomit, že Nokia 7650 rozhodně není mobil pro široké masy. A lidová nebude ani cena. Pro Českou republiku ještě nebyla definitivně stanovena, nicméně podle našich informací by neměla přesáhnout 25 tisíc korun i s DPH. A to ve srovnání s nejbližšími podobnými telefony (Sony Ericsson T68i a Nokia 9210) vůbec není špatné, byť to samozřejmě na české poměry ani není málo.