Nokia 7650 – máme exkluzivní fotografie

Když před několika týdny (19. 11.) Nokia představila nové telefony, po právu nejrozporuplnější reakce vzbudila 7650. Ostatně od chytrého telefonu, který má v sobě digitální fotoaparát, bude podporovat všechny dnes v mobilu použitelné technologie, a ještě ke všemu ho představí Nokia, se ani nic jiného čekat nedalo. Měli jsme možnost si na chvíli Nokii 7650 vyzkoušet a nafotit pro vás sérii unikátních fotografií; prvních v České republice.

Z tiskových fotografií (zveřejňovaných mj. na stránkách Nokie) i technických specifikací jsme podobně jako spousta našich čtenářů v diskusích získali pocit, že půjde o velký nepoužitelný telefon. Pravda je, že ani ve skutečnosti asi neoznačíte 7650 za kolibří model, nicméně po krátké vyzkoušení asi připustíte, že tato Nokia se dá nosit bez větších problémů v kapse a relativně pohodlně se drží i v ruce. Slůvko relativně znamená, že s delšími prsty nebudete mít problémy žádné; naopak menší ženské ruce už asi při telefonování s Nokií 7650 budou mít pocit, že se jim mobil drží špatně.

Nokia 7650 má vysouvací klávesnici. Díky tomu na rozdíl od některých chytrých telefonů s velkým displejem můžete okamžitě napsat telefonní číslo a rovnou jej volat. Několik kláves pod displejem vám ale umožňuje používat Nokii 7650 i tehdy, když je klávesnice zasunutá. Jako hlavní ovládací prvek 7650 je joystick pod displejem. Ovládání s pomocí joysticku přišlo autorovi článku natolik samozřejmé a intuitivní, že na otázku redakčních kolegů, jak mobil ovládal, nebyl schopen chvíli odpovědět. Až po chvíli si uvědomil, že používal joystick. Zřejmě zkušenosti s Ericssonem T68, který má podobný joystick a filozofii ovládání, dokáží na uživatele zapůsobit natolik, že joystick později používají podvědomně.

Jedním z největších taháků 7650 je také digitální fotoaparát. Ten dokáže dělat fotky v rozlišení 640 x 480 bodů s 24-bitovou barevnou hloubkou (16,7 milionů barev). Na barevném (176 x 208 bodů) displeji vidíte to, co snímá objektiv fotoaparátu. Pro uložení fotek máte přímo v mobilu paměť o kapacitě 4 MB, kterou ale využívají i jiné aplikace v mobilu. Proto je dobré fotky co nejdříve poslat e-mailem, jako MMS nebo uložit do webového fotoalba.

Pro připojení k internetu máte k dispozici technologii přenosu dat HSCSD (43,2 kb/s) nebo GPRS (40,2 kb/s). Není samozřejmě vyloučeno, že se tyto přenosové rychlosti mohou změnit k lepšímu – mobil je totiž v tuto chvíli stále ve vývoji; prodávat by se měl na jaře až v létě roku 2002. Nokia 7650 nemá datový konektor – pro komunikaci totiž vedle připojení k internetu přes mobilní síť dokáže používat bluetooth nebo IrDA.

Použitý operační systém v Nokii 7650 je Symbian (bývalý EPOC32). Podporováno je i používání apletů napsaných v jazyce Java – budete si tak moci přímo z internetových stránek stahovat do mobilu další aplikace.

V souvislosti s Nokií 7650 nás samozřejmě napadá spousta otázek, na jejichž zodpovězení si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat. Například finální cena bude stanovena skutečně až v okamžiku, kdy se Nokia 7650 začne prodávat. I podle Petra Hoška z české Nokie by se tato cena mohla pohybovat okolo 20 tisíc korun, nicméně stále jde pouze o předpoklad, ne o fakt. Zatím si prohlédněte naše fotografie a případné dotazy týkající se 7650 nám napište do diskusního fóra – pokud to bude možné, pokusíme se na ně odpovědět.