Nokia 7610 - řekněte sýr (první dojmy)

Měli jsme možnost strávit několik dnů s prvním megapixelovým telefonem, který se brzy objeví na našem trhu. Řeč bude samozřejmě o Nokii 7610.

Nokia 7610 by se dala zařadit mezi stylové telefony. Její vzhled není rozhodně konzervativní. Verze, kterou jsme měli k dispozici, byla leskle černá. Telefon má protáhlý obdélníkový tvar se dvěma výrazně zaoblenými rohy. Design telefonu se zdá vhodnější pro leváky, protože zaoblení je v levém spodním rohu a Nokia 7610 tedy lépe "zapadne" právě do levé ruky. Na předním krytu vynikají dvě lesklé křivky - nalevo chromovaná a napravo červená. Obě vedou po obvodu telefonu, ve spodní části se rozšiřují a přecházejí přímo v klávesy.

Umělecké zpracování

Jestli se o předním krytu dá napsat, že je zpracován velice zajímavě, tak zadní je přímo uměleckou záležitostí. V zadním krytu je jakoby zarámovaná abstraktní kresba. Hlavním motivem není nic menšího než snímač digitálního fotoaparátu. Součástí kompozice je i lesklá plocha, která připomíná zrcátko. Pro pořízení autoportrétu se ale použít nedá, protože odrážený obraz je velmi rozptýlený. Bok telefonu je vyroben z matného plastu.

Extravagantní klávesnice

Když si vezmete Nokii 7610 do ruky a zkusíte napsat první zprávu, tak vám trochu nažene hrůzu klávesnice. Je jasné, že na prvním místě stál při jejím návrhu design a elegantní křivky telefonu. Tvar a rozmístění kláves byly až druhé v pořadí. Funkční i číselné klávesy jsou slité v jednu plochu a ani nijak výrazně nevystupují nad povrh telefonu. Nutno říct, že velikost kláves je dostatečná a na její rozložení se dá během jednoho dne zvyknout. Jediná výtka by se dala udělit klávese pro vstup do menu, která je obklopená tlačítky ze všech stran. Používá se velmi často, a tak mohla být lépe umístěná na okraji klávesnice.

Osvědčený Symbian

Nokia 7610 rozšiřuje nabídku chytrých telefonů s operačním systémem Symbian Series 60. Pokud už některý telefon se Symbianem vlastníte, nebude pro vás zvládnutí 7610 žádný problém. Na první pohled se menu nijak neliší například od Nokie 6600. Pouze různá barevná témata mohou jeho vzhled trochu odlišit. O detailech si ale povíme až v recenzi.

Fotky vhodné na monitor

Konečně se dostáváme k tomu, co staví Nokii 7610 nad ostatní telefony. Je to samozřejmě integrovaný digitální fotoaparát s rozlišením 1 megapixel. Znamená to, že pořízená fotografie může mít maximální rozlišení 1 152x864 obrazových bodů. Nejlepší snímače ostatní telefonů mohou nabídnout maximální rozlišení 640x480. Celkový počet pixelů je tedy více než trojnásobný. Fotografie nemají ani velký kompresní poměr a na objem zabírají nejkvalitnější fotky téměř desetinásobek. Zápis takového objemu dat do paměti trvá dlouho, a tak se po zmáčknutí spouště musí čekat téměř 10 vteřin.

Fotky jsou ponechány v původní velikosti. Jejich velikost se pohybuje okolo 300 kB.

Pro fotografování byly velice špatné světelné podmínky a na fotkách je to znát. Doufejme, že za jasného počasí budou fotografie lepší.

Telefon dokáže natáčet i videa, která nabídnou maximální rozlišení 176x144 pixelů. Jejich délku limituje pouze kapacita paměťové karty. V menu telefonu naleznete také aplikaci, která vaše video nastříhá, doplní o různé efekty a hudbu. Videoklipy jsou bohužel poměrně nekvalitní. Další funkce fotoaparátu jsou dost omezené. V možnostech naleznete pouze režim šero, samospoušť a čtyřnásobný digitální zoom.

Pro rozšíření 8 MB paměti přístroje bude v základním balení paměťová karta MMC s kapacitou 64 MB. Bohužel její slot je, stejně jako u ostatních Nokii (kromě N-Gage QD), umístěn pod baterkou. Pokud ji tedy budete chtít vyměnit, musíte podstoupit rozebrání telefonu.

Chybí infraport

Co v Nokii 7610 nenajdete? První věc je podpora HSCSD. Tato technologie byla převálcována GPRS a Nokia s její podporou asi pomalu končí. Data HSCSD dnes využívá málokdo a jejich absence nebude určitě mrzet tolik jako nepřítomnost infraportu. Pokud tedy nebudete chtít používat pro spárování telefonu datový kabel, který by měl být v balení, budete se muset spolehnout na bluetooth.

Nokia 7610 je velice zajímavě zpracovaný telefon, ale určitě není pro každého. Lehce extravagantní design, fotoaparát a přehrávač MP3 dává tušit, že je určený více pro zábavu a volný čas než práci.

Recenzi Nokie 7610 přineseme, až budeme mít k dispozici prodejní verzi. Některé drobné nedostatky, jako například větší tuhost kláves, tak možná ještě zmizí a nebudeme proto vynášet o telefonu ukvapené závěry.

Nokia bude první výrobce, který přinese na náš trh telefon s fotoaparátem takové kvality. Doufejme, že se vývoj u rozlišení 1 megapixel nezabrzdí a bude pokračovat dál. Mobilní telefony mají ambice nahradit na trhu levné digitální fotoaparáty a Nokia 7610 bude telefon, který jim dokáže směle konkurovat.

Líbí se vám nová Nokia? Koupíte si ji, až bude v prodeji?