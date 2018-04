Nokia 7610 - megapixelový švihák (recenze)

Nokia se chystá uvést na náš trh nový chytrý telefon Nokia 7610. Rodina telefonů s operačním systémem Symbian Series 60 tak získá dalšího člena. Nokia 7610 se mezi nimi ovšem rozhodně neztratí, protože nabízí velmi originální vzhled a digitální fotoaparát s rozlišením 1 megapixel.

Stylový design

Nokia 7610 je velmi elegantně zpracovaný telefon a těžko mu budete po stránce vzhledu hledat konkurenta. Základem pro jeho tvar byl protáhlý obdélník, kterému designer zkosil dva protilehlé rohy. Na první pohled vypadá telefon velký, ale pokud jej srovnáte s ostatními smartphony, tak zjistíte, že jeho rozměry jsou průměrné (109x53x19). Nokia 7610 je navíc poměrně tenká a to i na poměry mezi standardními telefony.

Kryty jsou výměnné, což dává telefonům zajímavou možnost perzonalizace a při jejich poškození se dají snadno vyměnit. Na druhou stranu výlisek, který je upevněný jen několika západkami, nemůže držet tak pevně, jako by byl sešroubován. Tento neduh se bohužel objevuje i u nové Nokie 7610 a když telefon trochu promnete v ruce, tak občas charakteristicky zaskřípe.

Na předním krytu vynikají dvě linie, které kopírují tvar celého telefonu a ve spodní části přecházejí přímo v klávesy telefonu. Elegantními křivkami, kterým se podřizuje i tvar a rozmístění kláves, připomíná Nokia 7610 experimentální model Nokia 7600. Ta má sice klávesy rozmístěné kolem displeje, ale na obou telefonech je patrné, že patří do stejné designerské školy.

Zadní kryt nezůstává originálnímu zpracování nic dlužen. Při prvním pohledu samozřejmě zaujme snímač digitálního fotoaparátu, který nepatrně vystupuje nad povrch telefonu. To ale způsobuje nestabilitu Nokie, když se položí na stůl. Sklíčko, které snímač chrání, navíc není téměř vůbec zapuštěné a hrozí jeho poškrábání. Eventuelní poškození sklíčka by bylo o to nepříjemnější, protože není součástí výměnného krytu. Zadní kryt doplňují abstraktní kresby a zajímavé tvarované zrcátko.

Bok telefonu je na rozdíl od krytů vyroben z matného plastu a po celém obvodu je v něm asi 1 mm hluboká prohlubeň. Díky ní se telefon dobře drží a pravděpodobnost, že by vyklouzl z ruky je velice malá. Narozdíl od většiny ostatních telefonů nenaleznete po obvodu telefonu téměř žádná další klávesy. Vyjímkou je pouze horní tlačítko pro vypínání telefonu a změnu vyzváněcího profilu. Toto tlačítko je zbytečně malé a kvůli prohlubní v boku ho téměř nelze zmáčknout bez použití nehtu. Celkem stylově ovšem dokáže při rozměrech 5x4 milimetry kopírovat základní tvar telefonu.

Nadstandardní základní výbava

Nokia 7610 má hned dvě poutka pro zavěšení telefonu umístěná v obou ostrých rozích. Při hmotnosti 118 gramů je ovšem telefon pro krk značnou zátěží. Na spodní straně naleznete ještě standardní Pop-Port k USB kabelu a konektor pro nabíječku. V základním balení naleznete kromě telefonu a nabíječky také USB kabel DKU-2 a kožené poutko pro zavěšení telefonu. V malém plastové krabičce se schovává ještě paměťová karta RS-MMC (viz níže) a redukce, která jí zvětší pro standardní sloty MMC. Nechybí samozřejmě návod a CD se softwarem.

Telefon živí Li-ion baterie o kapacitě 900mAh a podle oficiálních údajů by po plném nabití měl telefon vydržet 10 dnů v pohotovosti nebo 3 hodiny hovoru. Nám vydržel napoprvé necelé dva dny, ale to jsme ho kvůli dnešní recenzi vůbec nešetřili.

Paměťová karta se stává příjemným doplňkem telefonů vyšší třídy. Na rozšířitelnou paměť si každý rád zvykne a zejména ve spojení s digitálním fotoaparátem nebo hudebními MP3 se využije každý bajt. Je trochu škoda, že Nokia 7610 nepodporuje některý standardní formát, ale zmenšenou verzi MMC karty, která se označuje jako RS-MMC (Reduced Size MMC). Pokud kartu zaplníte, tak se telefon výrazně zpomalí. To je ovšem vlastnost všech chytrých telefonů postavených na Symbianu.

Základních 8 MB paměti tedy doplňuje dalších 64, které lze navíc vyměňovat. Karta má stejné konektory, ale její velikost je poloviční. Na některých fórech se už objevili informace, že do telefonu lze vložit i standardní MMC. Ta se pouze položí na konektory (přes SIM kartu) a domáčkne baterkou. Karty se prý trochu ohne, ale funguje. Pod zadním krytem je navíc volné místo, takže celkově na telefonu není nic vidět.

Originální klávesnice

Klávesnice na první pohled potěší oko, ale méně už prsty, které nad ní budou zpočátku rozpačitě kroužit. Tvar a rozmístění kláves se podřizuje designu telefonu. Funkční i číselné klávesy jsou slité v jedinou plochu a ani nijak výrazně nevystupují nad povrch telefonu.

Všechny klávesy jsou uspořádané v pěti obloucích, které vycházejí z pravého horního rohu. Směrem k levému spodnímu rohu telefonu se klávesy zvětšují, opačným směrem se naopak zmenšují a houstnou. Na tlačítko nula by se tak vešly klidně tři trojky. Pro navigaci v menu slouží pětisměrné tlačítko, které se zdá být vhodnější než joystick, ale každému může vyhovovat něco jiného. Středové tlačítko by ovšem mohlo být o trochu citlivější.

Zvládnutí klávesnice nám nedělalo po několika hodinách žádné problémy a na její rozložení se dá rychle zvyknout. K překlepům při psaní nedocházelo vůbec, jen zpočátku dělalo potíže tlačítko pro vstup do menu, které je ze všech stran obklopené jinými klávesami. Celkově kladou tlačítka při stisku přiměřený odpor a při zmáčknutí je cítit i slyšet znatelné loupnutí. Rozložení klávesnice a tvar telefonu se zdají být o něco lepší pro leváky. Telefon má výrazné zaoblení v levém dolním rohu a číselné klávesy se všechny mačkají k tomu pravému. Pokud tedy píšete zprávu, telefon vám lépe zapadne do levé ruky a palec nebude potřeba tolik ohýbat.

Ačkoliv v nás vyvolávala klávesnice rozpaky, tak se o ní po několika dnech používání dá napsat, že je dobrým kompromisem mezi originálním vzhledem a přiměřenou ovladatelností telefonu.

Výborný displej, různé styly menu

Nové Nokie nepřináší žádné významné změny oproti ostatním telefonům se Symbian Series 60. Aktivní displej dokáže zobrazit 65 000 barev, celkové rozměry jsou 35x41 mm a dokáže rozlišit 176x220 obrazových bodů. Matrice je velmi jemná a pouze zblízka je rozeznatelné velmi drobné mřížkování. Ve srovnání s běžnými telefony je displej poměrně velký a patří k těm lepším, které lze u nás vidět.

Celkové grafické zpracování menu lze měnit pomocí různých témat. Pokud zvolíte to základní, bude menu k nerozeznání podobné například Nokii 6600. Několik zajímavých témat je v telefonu uložených a další si můžete stáhnout.

Na způsobu ovládání není u Symbianu S60 moc co vylepšovat. V základní obrazovce máte možnost přiřadit ke dvěma funkčím klávesám některé funkce telefonu (fotoaparát, kontakty, nová SMS a jiné). Další možnosti získáte vstupem do menu, které je uspořádané ikonově. Standardně se na jedné obrazovce zobrazují 3x3 ikony a další získáte, když se posunete směrem dolů.

Zprávy - přibyla aplikace FaceWave

Výbava telefonu je nadstandardní, ale nijak významně se neliší od ostatních telefonů se Symbian Series 60. Menu telefonu reaguje na stisk kláves poměrně rychle. Při psaní zpráv vás rozhodně Nokia 7610 brzdit nebude. V menu zpráv jsou u Symbianu standardní SMS, MMS a e-mailový klient, který dokáže odesílat i několik příloh naráz.

Pro zadávání textu používá 7610 režim automatického vkládání T9, který ovšem používá diakritiku a před odesláním jí ze zprávy nedokáže odstranit. Výsledná zpráva má pouze 70 znaků a textování se tedy s T9 poměrně prodraží. V menu zpráv se nachází také aplikace FaceWave. Třídenní trial verze programu vám umožní nahrát vzkaz a přiřadit k němu legrační obličej (například žabáka), který ho bude v MMS zprávě odříkávat. Nejrůznějších programů je v 7610 celá řádka a Nokia se zřejmě snaží ukázat zákazníkům možnosti, které skrývá telefon postavený na platformě Symbian.

Telefonování - nic nového

Mezi funkcemi pro telefonování nás u Nokie 7610 nic nepřekvapí, ale ani nezklame. Telefon je triband, takže si s ním zavoláte i v Americe. Jako další nové Nokie ale nepodporuje standard AoC, takže uživatelé předplacené služby Go od Eurotelu si musejí na 7610 nechat zajít chuť.

Velkou výhodou je adresář, který nemá omezené množství paměťových míst (do vyčerpání kapacity paměti). Kontakty nabízí několik různých položek a lze k nim přiřadit i fotografie. Ty se zobrazí při listováním seznamem nebo příchozím hovoru. Při vyhledávání v seznamu se zadávají znaky a telefon podle nich okamžitě seznam filtruje. Když se výběr dostatečně zúží, konkrétní položku lze zvolit pohybem kurzoru.

Záznamy v paměti telefonu se dají roztřídit do volajících skupin, kterým je možné přiřadit různá vyzvánění, nebo podle nich příchozí hovory filtrovat. Pro Symbian Series 60 existuje také velice užitečný program Extended Profiles Pro. Ten umožní časovat jednotlivé profily tak, aby se vám například po osmé hodině dovolali jenom členové rodiny. Tato aplikace se nám osvědčila a její použití můžeme doporučit.

Kvalitní kalendář, schovaný budík

Pro organizaci času nabízí telefon kvalitní kalendář s měsíčním a týdenním pohledem. Pokud se nad některým záznamem na chvilku zastavíte, tak se vám zobrazí jeho detaily. Tady se Nokia možná nechala inspirovat některým z asijských výrobců, kteří tento systém používají. Pro nové záznamy se nabízí tradiční schůzka, poznámka a výročí. Kalendář je možné spolu s úkoly a poznámkami synchronizovat s MS Outlook. Seznam úkolů má stejně jako kalendář svoji vlastní ikonu v základním menu, poznámky naleznete v adresáři Extra.

Budík je bohužel v menu těžko dosažitelný - Menu\ Extra\ Hodiny\ Volby\ Nastavení buzení\ Zadat čas a OK. Možnosti nenabízí ani dva budíky současně. V souvislostí s organizací času lze zmínit ještě zajímavou aplikaci Má přítomnost, která je spojená s vyzváněcími profily. S její pomocí můžete dát ostatním najevo, že jste třeba na schůzce a nemají vám volat. Užitečná aplikace má bohužel drobnou vadu na kráse. Pro její chod je potřeba podpora ze strany operátora, které se jí u nás nedostává. Podobný osud potkal i aplikaci Poloha pro zjišťování polohy mobilního telefonu. Kdyby mohl program pracovat korektně. Přišla by na váš telefon žádost o zjištění vaší aktuální polohy, kterou by bylo v závislosti na odesílatelovi možné přijmout nebo odmítnout.

Pomalé GPRS a chybí infraport

Nokia 7610 je první smartphone od společnosti Nokia, který nepodoruje data HSCSD. Tato technologie je překonaná levným GPRS a u nás jí nabízí pouze Eurotel. Zajímavé je, že všechny další Nokie řady 3XXX a vyšší budou zase HSCSD podporovat. Protože vytáčená data používá málokdo, tak jejich absence určitě nebude bolet tolik jako nepřítomnost infraportu. Stále poměrně rozšířený způsob, jak propojit hlavně notebooky a PDA s mobilním telefonem, nenabízí takový komfort jako Bluetooth. Ovšem narozdíl od Bluetooth je integrován ve většině i starých laptopů a instalace je přes infraport také nepoměrně snadnější.

Když se na trhu objevila Nokia 6230, tak se zdálo, že Nokia definitivně skoncovala s GPRS třídy 6 (3+2), které umožňuje použít pro stahování dat maximálně tři timesloty současně. Není tomu tak a až Nokia 7610 by měla být tím posledním řady 3XXX a vyšší, který bude mít pouze GPRS třídy 6. S tím, jak narůstá obliba mobilních dat, lze předpokládat, že pomalé GPRS připraví Nokii o pár potenciálních zákazníků.

Telefon dokáže kromě Wapu zobrazovat i internetové stránky. Prohlížeč Opera je uložen na paměťové kartě. K tomuto programu existuje také akcelerátor, který dokáže zrychlit načítání stránek až o 70 % (více zde).

Realplayer se trápí s MP3

Protože je Nokia 7610 založená na Symbianu, existuje pro ní celá řada dalších programů. Telefon podporuje také Javu, což je dobře, protože například hry v telefonu standardně žádné nenajdete. Telefon má nainstalovaný přehrávač RealPlayer, který kromě formátů 3GP, MP4, AMR, AAC a RealMedia dokáže přehrávat i hudební MP3. Reprodukce hudby ovšem není příliš kvalitní a hlasitý poslech je mnohem lepší například na Nokii 6230. Zvuk často přeskakuje. V tomto směru Nokia 7610 trochu zklamala, protože dobře zvládnuté MP3 mají podle našeho názoru ve spojení s paměťovou kartou větší využití než integrovaný fotoaparát. Poslech s headsetem jsme neměli možnost otestovat.

Kvalitní fotoaparát a střihové studio

Fotoaparát s rozlišením jeden megapixel je jednoznačně na nové Nokii největším komerčním tahákem. Nokia, které se často vytýká technická zaostalost, dokázala na náš trh přinést jako první fotomobil s takovým rozlišením. Ačkoliv je maximální rozlišení 1152x864 téměř ideální pro zobrazení na monitoru, použitá optika nedosahuje takové kvality, aby mohla Nokia přímo konkurovat digitálním fotoaparátům. Je proto jen jakousi první vlaštovkou, která výrobcům digitálních fotoaparátů dává najevo, že během dvou nebo tří let pro ně mohou fotomobily představovat vážnou hrozbu.

Fotografie jsou ponechány v plném rozlišení.

Za dobrých světelných podmínek se dají udělat s Nokii 7610 pěkné fotky a mezi ostatními telefony nemá zatím v tomto směru na našem trhu konkurenci. Více o vlastnostech fotoaparátu Nokie 7610 se dočtete v tomto článku. Ukázky fotografií pořízených Nokii 7610 naleznete zde.

V menu telefonu naleznete také aplikaci Kodak Mobile pro ukládání a sdílení fotografií prostřednictvím serveru www.kmobile.com. Jedná se o další trial verzi a po 90 dnech budete muset platit za využívání služby měsíční paušál. Pokud máte zájem si fotografie z Nokie 7610 nejen sdílet, ale třeba i vytisknout, tak vám doporučujeme využít služeb digilabu. Některé už nabízí možnost tisknout fotky přímo z MMS.

Pokud jste štastní majitelé kvalitní tiskárny s podporou Bluetooth, můžete si fotky tisknout přímo z telefonu pomocí programu Print. Tiskový soubor je možné také vygenerovat na paměťovou kartu, kterou použijete do tiskány nebo počítače. Menu programu Print je dobře zpracované a můžete si v něm vybrat, jak budou fotografie velké a kolik jich bude na stránce.

Video je překvapivá zábava

Nokia 7610 dokáže kromě fotografií pořizovat i videa s maximálním rozlišením 176x144 obrazových bodů a maximální délkou 10 minut. Pro Symbian Series 60 ovšem existují i aplikace, které limit pro délku videa nemají. Na poměry mezi mobilními telefony je kvalita videa dobrá a díky dalším dvěma aplikacím v menu telefonu jsme si s nimi užili mnohem větší zábavu, než jakou jsme původně očekávali.

Prvním program se jmenuje Videoedit a s jeho pomocí lze videa v telefonu stříhat, spojovat, vytvářet mezi nimi plynulé přechody a doplňovat o hudbu. Mnohem zábavnější je ovšem druhý s názvem Movie director, který dokáže klip automaticky sestříhat a doplnit o hudbu a grafické prvky podle připravených šablon. Pokud vás základní šablony omrzí, tak si můžete další do telefonu stáhnout.

Poměrně obsáhlý výčet aplikací, které najdete v telefonu, doplňuje také SettingWizard. Program vám dokáže nastavit v telefonu jednotlivé služby v závislosti na operátorovi, kterého používáte - skvělý nápad. Bohužel se při nastavování parametrů SettingWizard občas dopustí chyby, a tak se na jeho pomoc nedá stoprocentně spolehnout. Škoda.

Hodnocení

Nokia nepřinesla kromě megapixelového fotoaparátu žádné velké změny. Menu telefonu na první pohled ani nerozeznáte od Nokie 6600. Symbian Series 60 je ovšem dobře propracovaný systém, který ani není příliš kam vylepšovat. Pro uživatele je důležité, že mají k dispozici celou řadu aplikací. Ty oblíbené si mohou do nového telefonu prostě přehrát.

Jinou parketou je ovšem design. Ten se objektivně hodnotí jen těžko, ale nám se Nokia 7610 líbí. Svým zpracováním se tato Nokia posouvá víc k zábavě než práci. Tomu odpovídají i aplikace v telefonu jako FaceWave Message nebo Movie director.

Pokud si chcete prohlédnout další fotografie pořízené Nokii 7610, naleznete je v tomto článku.

Startovní cena (jak asi tušíte) nebude malá a Nokia 7610 se začne prodávat za cenu přesahující hranici 18 000 korun. Největším konkurentem jí tak pravděpodobně bude její předchůdkyně Nokia 6600, která nabízí téměř stejné funkce, ale její cena by v tuto chvíli byla o 5000 korun nižší.