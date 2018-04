Nokia 7600 - živě na Invexu (fotogalerie)

Nokia svoji novinku, model 7600, představila teprve před pár dny. Nejvíce ohlasů, a to jak kladných, tak záporných, se sneslo na design telefonu. Ten je opravdu netradiční, spíš podobný stylovým telefonům Xelibri než běžným mobilům. Telefon není nejmenší, v ruce se ale drží docela dobře. Překvapivě nejhorší není ani klávesnice, která je po stranách displeje. Při psaní SMS ale asi budete potřebovat obě ruce. Další technické informace o tomto telefonu najdete v tomto článku, dnes vám nabízíme první fotografie funkčního telefonu. Podle našich informací by se Nokia 7600 měla prodávat i u nás, ale kdy bude prodej zahájen, zatím nevíme. Cena by se měla pohybovat okolo 11 000 Kč. Dodejme, že tento model je schopen pracovat jak v sítích GSM, tak sítích třetí generace (UMTS).

Tvar telefonu se vymyká všemu, co lze na našem trhu koupit. 7600 si v extravagantnosti v ničem nezadá s módními stylovými telefony značky Xelibri. Je však poměrně velká a těžká (rozměry telefonu jsou 87 x 78 x 18,6 mm a hmotnost je 123 gramů).

Alfanumerické klávesy jsou ve dvou řadách podél displeje, stejné řešení použil Siemens u modelu SX1. Integrovaný fotoaparát / kamera je na zadní části telefonu a je pevně usazená. To je nevýhoda u videohovoru v síti UMTS. Buď uvidíte volajícího a on vás nikoliv, nebo obráceně.

V ruce se nová Nokia drží docela pohodlně, a i když jí dáte k obličeji, tak reproduktor bude u ucha a mikrofon u úst. Může za to protáhlý tvar telefonu.

Na klávesnici se dá zvyknout, na psaní zpráv ale asi budete potřebovat obě ruce. Mechanicky je klávesnice kvalitní, u testovaného vzorku nám drobné obtíže dělala jen klávesa s číslem šest. Je menší a hůř se mačká.

Podle jednoho stříbrného rohu poznáte, kde je spodek a kde hořejšek telefonu. Ovládací kříž s potvrzovací funkcí a kontextové klávesy jsou bezproblémové.

Detail na objektiv fotoaparátu / kamery. Ovládací tlačítko je vedle něj, na horní straně telefonu. Nokia a bez výměnných krytů? To by snad ani nešlo. U modelu 7600 se sice nejedná o celé výměnné kryty, ale o obě boční lišty. U testovaného telefonu byly v okrové barvě, jedna je hladká, druhá imituje potah kůže. Lišty na telefonu dobře drží a vcelku snadné je i je sundat.

A takto vypadá Nokia 7600 nahá. Základní plast je bílý, stejně jako klávesnice. Po sundání bočnic se dostanete k baterii, pod kterou je uložená simkarta.

Nokia 7600 a další dva stylové telefony, každý jiné konstrukce. Vlevo véčko Samsung E700, vpravo vedle Nokie je vysouvací Siemens SL55.

