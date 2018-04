Nokia 7600 – mobil příští generace? (recenze)

Nebýt dvouřadé klávesnice po stranách displeje, asi by vás při pohledu na Nokii 7600 napadlo, že se Nokia rozhodla vyrábět MP3 přehrávače. Nebyli byste daleko od pravdy, Nokia 7600 se dá pro poslech hudby použít. Nicméně základ je stále mobil a i když na to nevypadá, jde o telefon třetí generace. Vedle sítí GSM totiž zvládá i UMTS a kromě poslechu hudby ve sluchátkách tak můžete na displeji sledovat i streamované video.

Nokia 7600 skutečně umí více, než na co vypadá. Jde o mobil série 40, ale za sérií 60 moc nezaostává. I když dojem z perfektních funkcí vám bude kazit grafické ztvárnění menu (starší mobily měly grafiku v menu lepší) a prakticky nepoužitelná klávesnice, kvůli které budete na přijaté textové zprávy raději odpovídat hovorem.

Budou takto vypadat mobily?

Nokia 7600 je mobil, na jehož design si udělá názor každý. A to názor dobrý či negativní, ale rozhodně ne neutrální. Tento mobil vás buď designem nadchne, nebo si budete o návrhářích a Nokii myslet jen to nejhorší. Rozhodně nad ním ale nemávnete rukou. A když se podíváte na některé designové studie budoucích mobilních telefonů, zjistíte, že Nokia 7600 je ještě konzervativní a design by mohl být mnohem odvážnější.

Při objektivním hodnocení se musíte oprostit od toho, že byste Nokii 7600 považovali za klasický mobil. I když toho umí víc, než dokáže většina mobilů mezi českou populací, klasický mobil to není. Nokia s tímto telefonem rozhodně nechce trhat rekordy, chce především, aby se o něm a Nokii mluvilo.

Objektivně je třeba uznat, že kosočtvercový tvar Nokie 7600 je zajímavý a díky němu 7600 mezi konkurencí nezapadne. Tvar je ideální pro nošení mobilu v libovolné kapse. V ruce vám Nokia 7600 přijde velká, ale pokud by byla menší, nedala by se rozumně používat. A díky rozměrům 87 x 78 x 18,6 milimetrů (103 kubických centimetrů) jsou dost velké klávesy a především displej. Pokud se ale pokusíte nosit Nokii 7600 v kapse košile, zjistíte, že se tam sice pohodlně vejde, ale mobil je příliš tlustý a těžký ( 123 gramů ).

Technické parametry mobilů si můžete zobrazit v naší databázi mobilů. Nokia 7600 je konkrétně zde.

V krabici najdete krátkou koženou šňůrku, za kterou budete vytahovat mobil z kapsy kalhot, kde se nosí výrazně pohodlněji. Šňůrku můžete mít i okolo zápěstí a nebo mobil můžete nosit v bílém plátěném pytlíčku. Je to výborná ochrana proti poškrábání nebo zapatlání mobilu. Existuje i pouzdro pro nošení na opasku. Nokia 7600 se dá samozřejmě nosit na krku, ale na to je příliš velká a těžká. I když jistě se najde dost lidí, kteří když už si tento mobil koupí, se jím budou chtít pochlubit – a k tomu je nošení mobilu na krku ideální.

Vyberte si, jak chcete Nokii 7600 nosit...

Kde všude 7600 použijete?

Nokia 7600 je prvním reálně prodávaným mobilem Nokie, který podporuje sítě UMTS (WCDMA). Nikde se už ale nedočtete, jestli jsou podporovány všechny pásma vyhrazené pro UMTS, ale asi můžeme s klidem předpokládat, že v Evropě Nokia 7600 fungovat bude. Vedle UMTS umí Nokia 7600 ještě (E)GSM v pásmech 900 a 1800 MHz.

V síti UMTS můžete s Nokií 7600 používat všechny funkce jako v sítích GSM/GPRS. 7600 umí i streamované video, ale to zvládne i přes GPRS. Výhodou připojení v síti UMTS je vyšší rychlost, teoreticky až 384 kb/s, nicméně to v reálu zatím neumí spuštěné sítě UMTS (tedy jinde než v testovacích podmínkách a při komerčních prezentacích).

Nokia 7600 vypadá větší, než ve skutečnosti je.

V Nokii 7600 je Li-Ion baterie o kapacitě 850 mAh. Podle Nokie s ní vydrží model 7600 sedm až dvanáct dnů v pohotovostním režimu bez ohledu na síť a 2 až 3 hodiny hovoru v síti UMTS nebo 3 až 4 hodiny v síti GSM. Maximální hodnoty jsou podle našich zkušeností optimistické, ale těm nižším můžete věřit. Samozřejmě doba pohotovosti velmi rychle klesá v závislosti na hovorech a dalších operacích s mobilem. S týdnem při vypínání na noc ale můžete počítat, nebo se třemi až čtyřmi dny bez vypínání.

Poznámka autora: V současnosti používám Nokii 6600, která indikuje stav baterie „šesti čárkami“. Ty ubývají relativně rychle. Nokia 7600 má čárky čtyři i díky tomu, že trvá mnohem déle, než jedna čárka zmizí, působí Nokia 7600 dojmem obrovské výdrže, byť reálně je lepší oproti Nokii 6600 o den (na noc mobily nevypínám).

Nokia 7600 má 29 MB paměti, sdílené pro všechny aplikace a data. Pokud hodně fotíte a natáčíte videa, nezbude vám dost prostoru pro hudbu. A naopak. Do 29 MB se dá nahrát hodně, ale na dlouhý poslech zapomeňte. Je škoda, že Nokia 7600 nemá slot pro paměťové karty, takže s velikostí paměti v mobilu se budete muset smířit.

Bez návodu nebo těchto obrázků se k simkartě asi jen tak nedostanete. Nokia 7600 nemá výměnné kryty, ale boční lišty by jistě změnit šlo.

Dobrý, ale nevyužitý displej

Displej Nokie 7600 je aktivní (TFT), zvládne zobrazit 65 tisíc barev. Jeho rozlišení je 128 x 160 bodů, což je více než je standard pro Nokie série 40 (128 x 128). Fyzicky je o něco menší než například u Nokie 6600 a větší než u 7250i, 6100 a dalších. Kontrast je velmi dobrý, displej je krásně čitelný i na denním venkovním světle. Přímé slunce udělá hůře čitelný téměř každý displej, nicméně i v takových podmínkách se dá Nokia 7600 používat bez toho, že byste museli soustředěně luštit, co je na displeji.

Fotogalerii displejů (32 fotografií) si můžete prohlédnout zde.

Nokia 7600 má samozřejmě barevné grafické menu, které ale působí příliš laciným dojmem. První úroveň menu si můžete zobrazit jako seznam, nebo jako tabulku. V obou případech ale budou použity stejné ikony, které používají stěží 16 barev a jsou nakresleny příliš hrubým rastrem. Většina mobilů Nokia série 40 i 60 mají barevně zajímavější a lépe prokreslené menu, o tolik kritizovaných a současně oblíbených animovaných ikonách ani nemluvě.

U mobilu, který má být multimediálním nástrojem a současně prvním reálně prodávaným mobilem Nokie s podporou UMTS by se dala čekat pečlivější práce s grafikou. Zvláště když pro displej i procesor mobilu by to neznamenalo žádný problém.

Samotné menu a logika ovládání je klasická Nokia. Každý, kdo někdy používal Nokii déle než půl hodiny se velmi rychle v menu zorientuje a dokáže si nastavit vše, co potřebuje. Nokia filozofii ovládání mobilů nemění (s výjimkou série 60, ale i tam je menu logicky uspořádané) a je to jenom dobře.

První úroveň menu je grafická, dál už se pohybujete v textovém režimu. V menu nastavení jsou to dvě položky na obrazovku, v jiných menu je to až šest řádků včetně záhlaví a zobrazení funkce dvou funkčních kláves. Navigace v menu je velmi přehledná, pomáhá tomu i nápověda pro číselné zkratky (pohyb po menu stiskem joysticku a pak už volbou čísel na klávesnici pro rychlé otevírání položek).

Klávesnice je asi lepší než žádná, ale…

Při pohledu na klávesnici ve dvou sloupcích se většina lidí nejdříve podiví a pak začne pochybovat. Pokud už jste předtím chvíli používali mobil s podobnou klávesnicí (třeba aktuálně Siemens SX1), začne se klávesnice děsit. Praktická zkouška vás pak v pocitech jen utvrdí. Zvyknout se dá asi na všechno, ale na takovéto klávesnici se i po dlouhém učení nedá rozumně psát a to ani telefonní čísla (dokonce i při zadávání PINu se musíte soustředit, což s klasickou klávesnicí není při prvním pokusu nutné).

Nepoužitelnost klávesnice je způsobená i tím, že klávesy vůbec nevystupují nad plochu mobilu, jsou na úrovni okraje mobilu. Takže klávesy musíte zamačkávat dovnitř a to již vyžaduje trošku kolmější stisk – ztrácíte tak jistotu při bříšky prstů, kterou máte i se špatnou klasickou klávesnicí. Pokud držíte mobil obouruč, dá se již jakžtakž něco napsat, ale přesto velmi pomalu a s upřeným úsilím.

V diskusích se dost často objevuje názor čtenářů, že i na takovéto klávesnici se dá psát. Pokud to dokážete, napište nám své zkušenosti do diskuse nebo kontaktujte redakci; rádi se o vaše zkušenosti podělíme s dalšími čtenáři.

Pod displejem jsou dvě funkční klávesy, které jsou ale hodně malé oproti všem ostatním klávesám Nokie 7600. Přesto je jejich používání po joysticku asi nejjistější. Pětisměrný joystick (nebo chcete-li kurzorová klávesa, nicméně celá klávesa funguje více jako joystick) je poměrně velký, ale díky tomu v něm velmi dobře sedí palec a dobře se ovládá.

Výtku naopak máme ke klávesám nahrazujícím klasické červené a zelené sluchátko. Tyto ikony na nich budete hledat marně a nepomohou vám ani barevné odstíny na šmouhách imitujících sluchátka. Než si na ně zvyknete, bude vám to chvilku trvat a před přijetím či vytočením hovoru budete chvíli zkoumat, co která klávesa má dělat. Jsou také dost velké, ale dobře stisknout se dají jen na krajích, byť vypadají, jako by na stejný stisk reagovaly po celé ploše. Není to sice nic zásadního, nicméně Nokii to odpustit nemůžeme. Její klávesnice byly vždy špičkové a bezkonkurenční a to i v případě obskurní klávesnice u modelu 3650.

Po stranách mobilu jsou pak další funkční klávesy. Nad objektivem je to klávesa pro spuštění fotoaparátu a pořízení fotografie. V horním levém rohu je klávesa pro zapnutí mobilu a přepínání profilů. Na náš vkus se tiskne až příliš velkou silou. Po levé straně jsou pak dvě klávesy pro regulaci hlasitosti (reproduktoru i vyzvánění) Nad nimi je klávesa pro hlasový záznamník (krátký stisk) nebo aktivaci hlasového vytáčení (dlouhý stisk). Při hovoru touto klávesu můžete aktivovat hlasitý odposlech (po relativně krátké zkušenosti – tři asi pětiminutové hovory – jej můžeme označit za zdařily a dobře použitelný).

Víte, jak držet mobil při telefonování?

Dvojdílná klávesnice vám připraví horké chvilky už v okamžiku, kdy se pokusíte napsat telefonního číslo. O mnoho rychlejší je stisknout joystick směrem dolů či pravou funkční klávesu a najít si kontakt v seznamu. Volat už musíte stiskem klávesy zelené sluchátko, stiskem joysticku to jako u Nokií série 60 nejde.

Telefonní seznam je samozřejmě vícepoložkový, kromě telefonních čísel můžete mít u jména uloženy i e-mailové, webové a poštovní adresy nebo poznámky a ke každému kontaktu uloženému v telefonu (pracuje se současně i s adresářem na simkartě) si můžete přidat i malý obrázek (spíše ikonku). Ikonky mají i jednotlivé skupiny volajících.

U Nokií jsou samozřejmostí i vyzváněcí profily, které umožňují velmi dobré nastavení pro spoustu denní situací (běžné nastavení, jednání, oběd, procházka, hands-free apod.). Jako vyzváněcí melodii můžete používat i soubory MP3 nebo AAC. I když to s telefonováním nesouvisí, musíme se zmínit, že můžete měnit barevné schéma menu.

Při samotném telefonování budete zpočátku nejistí, jak držet Nokii 7600 v ruce. Naše rada je jednoduchá – prostě mobil vezměte do dlaně, zavřete oči a pokuste se jej co nejpřirozeněji přiložit k uchu. Pokud se netrefíte reproduktorem na ušní otvor, trošku polohu mobilu zkorigujte a pak už jej držte tak, aby vám to přišlo pohodlné. Podle našich zkušeností je jedno, jestli k ústům směřuje šedá špička s poutkem pro zachycení šňůrky, nebo držíte mobil vodorovně.

Mikrofon je dost citlivý a pokud jste v místnosti, druhá strana rozdíl v držení nepozná. Stejně tak je velmi dobrý reproduktor, zvuk je čistý a velmi dobře poznáte, jak kvalitní má mikrofon druhá strana (Samsungy zní velmi zatlumeně, všimnete si toho právě když vám někdo volá na nějakou Nokii, po chvíli cviku poznáte i další tipy, charakteristické zkreslením, jako je Ericsson T39 nebo Nokia 9210…)

Zprávy se dobře čtou, ale hůře píšou

Pokud se u mobilu jen spokojíte s výčtem možností posílání zpráv, budete s Nokií 7600 nadmíru spokojení. Když začneme od konce, tak se můžete těšit na e-maily s podporou protokolů POP3 i IMAP4. Pro e-mail je použitá javová aplikace Nokie, kterou najdete i v jiných mobilech. S e-maily můžete pracovat přes wapové i internetové připojení (které je levnější a fungoval na rozdíl od wapového pro e-mail bez problémů).

Velmi jednoduché jsou i multimediální zprávy. Prohlížení je stejně snadné jako u textovek, vytváření také. Nejběžnější postup vyfotit-napsat_pozdrav-poslat se ani nemusíte učit a v jednoduchém editoru si troufnete i na složitější MMS. Díky velkému displeji a možnosti nastavit si velikost písma si můžete vybrat mezi šesti nebo devíti řádky pro zprávu. To platí i pro klasické nebo dlouhé textové zprávy nebo chat.

Nokia 7600 má českou T9, což částečně usnadňuje psaní na dvojdílné klávesnici. I tak raději na příchozí textovou zprávu budete odpovídat hovorem než textovou odpovědí. Podobně jako jsme pochválili Nokii za stále stejnou filozofii menu, musíme ji pochválit i za část menu pro psaní zpráv. Zprávy jsou v Nokiích velmi jednoduché a intuitivní a zvládne to opravdu každý.

Všechny funkce pro připojení

Nokia 7600 se umí spojit s počítačem všemi nyní dostupnými způsoby – přes kabel (má standardní datový konektor nazývaný Pop-Port), infračerveným přenosem nebo přes Bluetooth. GPRS zvládá v konfiguraci 4+1 (teoretických 53,6 kb/s při CS2), v síti UMTS by měla umět 384 kb/s download a 64 kb/s upload. Zatímco GPRS je svižné v síti Eurotelu i T-Mobile, UMTS jsme zatím vyzkoušet nemohli.

K Nokii 7600 se dodává USB kabel a software pro synchronizaci telefonu a nahrávání hudebních souborů. Přítomný je samozřejmě i software Nokia Modem Options, který vám pomůže při nastavení mobilu pro připojení k internetu.

Jak jsme se zmiňovali již na začátku, přestože není Nokia 7600 určená jako pracovní mobil, obstojí i v této funkci. Obsahuje totiž standardní kalendář, schopný denního či měsíčního zobrazení, s možností vkládání událostí a poznámek k jednotlivým dnům. K dispozici máte i seznam úkolů a to všechno můžete synchronizovat přes PC Suite s počítačem. Již tradičně Nokiím vytýkáme absenci opakovaného budíku. Tato výtka platí i pro 7600.

Multimedia

Od dnešního multimediálního mobilu se již čeká víc než jen polyfonní vyzvánění, které zvládá Nokia 7600 dobře. Reproduktor dobře přehrává hudbu v celém frekvenčním rozsahu; zvuk je ale spíše hlouběji posazený, což ovšem pro většinu uživatelů nebývá na škodu. Jak jsme se již zmínili, Nokia 7600 má hudební přehrávač souborů ve formátu MP3 a AAC. Můžete je stahovat z wapových stránek, poslat si je přes infraport nebo bluetooth z jiného mobilu (soubory se ukládají do jednoho adresáře), případně uložit přes počítačovou aplikaci Audio Manager (umí kopírovat hudbu z CD rovnou do mobilu).

Digitální fotoaparát v Nokii 7600 zvládá maximální rozlišení 640 x 480 bodů. Obrázky v mobilu bohužel nemůžete nijak upravovat, s výjimkou kontrastu. Při focení si můžete vybírat mezi režimy Standardní foto, Portrét nebo Noční režim. Nastavovat také můžete kvalitu obrázků. Videoklipy mohou mít velikost 95 KB (standardní) nebo kolik se vejde do paměti (maximální). Rozlišení videoklipů je 128 x 96 bodů.

Novou funkcí oproti jiným Nokiím je možnost stahovat videoklipy z internetu (wapu) až do velikosti 1,4 MB. Můžete také sledovat streamované video ve formátu 3GPP a to přes GPRS i UMTS. Tuto funkci jsme bohužel nemohli vyzkoušet.

Přístup k simkartě není nejpohodlnější, stejně jako její vyjmutí, ale Nokia 7600 asi není typickým mobilem pro "měniče karet".

Nokia 7600 se dá používat

I když na to Nokia 7600 rozhodně na první pohled nevypadá, dá se používat a to nejen jako módní doplněk či přehrávač hudby. Pokud rezignujete na psaní jakýchkoliv zpráv (i ty nejkratší vám budou dělat problémy) a spokojíte se s ovládáním joystickem, bude vám Nokia 7600 stačit. Rozhodně budete mít slušný multimediální mobil s možností poslechu hudby a sledování videa, vyřádit se můžete s fotoaparátem i videorekordérem.

Pokud potřebujete jen něco, s čím voláte a co vám bude připomínat, kde máte být a co máte dělat, můžete po Nokia 7600 sáhnout. V tuto chvílí ještě není známá cena, za kterou se u nás bude Nokia 7600 prodávat. V internetových obchodech, které mají Nokia 7600 k dispozici nedotovanou, se pohybuje cena mezi 500 a 550 dolary (13,5 až 15 tisíc korun). U nás bude zřejmě cena ještě o trošku vyšší.

Cena to samozřejmě není lidová, ale Nokia 7600 rozhodně není telefon určený masám. Ne každý zvládne takový telefon používat, aniž by s ním vypadal divně. Určitě se ale najde relativně dost lidí (bavíme se ale o stovkách, nanejvýš tisících), kterým se bude líbit a kteří jsou zvyklí za podobné mobily platit. Pro ty může být Nokia 7600 dobrá volba. A ostatní aspoň mají nad čím vášnivě diskutovat.

