Nokia 7510 Supernova: perfektní skloubení stylu a funkčnosti

Mobilní telefony z kolekce Supernova vždy provokovaly a strhávaly na sebe pozornost. Tedy alespoň minimálně, co se designu týče. Ani model 7510 není žádnou výjimkou a výměnné kryty, vystřelovací horní díl a všudypřítomný chróm z něj dělají jednoho z největší elegánů přicházejícího jara. Trochu si však Nokia mohla dát záležet na plastových částech, které působí poměrně lacině.

Nokia 7510 není žádným outsiderem, ani když se podíváte na její technické parametry. Nabízí vše podstatné od paměťových karet, MP3 přehrávače, FM rádia s RDS až po relativně kvalitní 2 Mpix fotoaparát. Ostatně většinu kladných bodů jí přináší uživatelské prostředí Series 40 v šesté edici s vylepšenou podporou Javy, Flash přehrávače a webového prohlížeče.

Trojice Nokií s automatickým otevíráním - Nokia 6131, Nokia 6600 Fold a dnes recenzovaná Nokia 7510.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Stylový telefon, který zaujme především automatickým otevíráním vrchní části a výměnnými kryty. Mezi největší nedostatky patří především vrzající zadní díl a vyšší hmotnost.

Vzhled a konstrukce – září do světa

Již na první pohled lze poznat, že Nokia 7510 není běžné nudné véčko. A jak název napovídá, řadí se tento model do rozrůstající se hvězdné kolekce Supernova. Tento fakt ještě podtrhuje prakticky kompletně chromovaná vnitřní strana. Právě s tímto materiálem se vyjma těch nejlepších modelů u této kolekce nešetřilo, což mimo jiné znamená nepříjemné otisky prstů a další nečistoty.

Trochu více péče ze strany designérů by si zasloužily výměnné plastové kryty, které postrádají šmrnc a svojí kvalitou příliš neoslní. Navíc zadní díl úplně přesně nelícuje k tělu přístroje. Je tudíž vidět drobná mezera a kryt po čase může začít nepříjemně vrzat.

Naopak horní kryt drží jak přibitý a chrání vnější displej. Ten není prakticky zřetelný a všimnete si ho až při jeho aktivaci. Nokia se po modelech 6131 a 6600 Fold rozhodla dát i tomuto kousku do vínku automatické otevírání vrchního dílu a příslušné tlačítko se ukrývá přímo v kloubu na pravé straně. Jeho použití však doprovází hlasité cvaknutí.

Na bocích přístroje se vyjma nepatrného dvojtlačítka pro regulaci hlasitosti nachází dva nekryté otvory na nabíječku a 2,5 mm jack. Krytku má až microUSB konektor a paměťovou kartu vyjmete až po sundání zadního krytu. Překvapivá je váha přístroje, která činí celých 124 gramů, což je na telefon této třídy skutečně hodně. Naopak rozměry 93 x 46 x 17 mm patří k běžnému průměru.

Klávesnice a ovládání – dostatek pohodlí

Jak už bývá u véček zvykem, klávesnice si pro sebe uzurpuje dostatečně velký prostor. Jednotlivá tlačítka mají okolo sebe velké mezery, a přestože jejich zdvih je minimální, máte vždy naprostou jistotu, že jste dané tlačítko zmáčkli, či nikoli.

Jediná naše výtka směřuje ke čtyřsměrnému tlačítku, které mohlo být lépe konstruováno. Střední potvrzovací klávesa splývá s okolními tlačítky pro pohyb v menu a občas může dojít k nepěkným překlepům. Tradiční sestavu kláves samozřejmě doplňuje zelené a červené sluchátko a kontextové klávesy.

Uživatelské prostředí Series 40 povýšilo již na šestou edici a pro uživatele přináší spíše vylepšení technického rázu v Javě či webovém prohlížeči. Žádné razantní změny v menu či dalších běžných funkcích nečekejte, a pokud jste již používali přístroje S40, vyšší verze si prakticky nemusíte všimnout. O něco se však zlepšila rychlost brouzdání v některých nabídkách menu. Více informací o uživatelském prostředí Series 40 se dozvíte v některém ze starších článků.

Displej a výdrž baterie – černá a bílá stačí

Samozřejmě mluvíme o kvalitách vnějšího displeje, který má rozlišení 128 x 160 pixelů, a bohužel s ním nelze (v rámci telefonu) provádět některé základní funkce, jako je tomu například u modelu 6650. Má tak spíše pouze informační charakter. Vnitřní displej se pyšní podporou až 16 milionů barev a již klasickým rozlišení 240 x 320 pixelů. Jeho čitelnost na přímém slunečním světle se řadí k běžnému průměru.

Žádné zázraky nečekejte ani od baterie, se kterou vydržíte na příjmu necelé čtyři dny. Přes větší hodnotu jsme se bohužel při našem testu nedostali. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a třech hodinách poslechu rádia či MP3 přehrávače. Připomínáme, že telefony na noc nevypínáme.

Telefonní seznam a zprávy – ohraná písnička

Jak již bylo uvedeno v předchozí části, šestá edice Series 40 toho příliš nepřinesla, co se týče běžně používaných funkcí. Svým způsobem není ani moc co vylepšovat a telefonní seznam pojme spoustu kontaktů s nepřeberným množstvím údajů, které můžete třídit do různých skupin. Vnitřní paměť telefonu činí 27 MB a už v základu najdete microSD kartu o kapacitě 512 MB. V případě nákupu větší kapacity jste omezeni hodnotou 8 GB.

Jinak než pozitivně se nedá hovořit o editoru textových zpráv, který zobrazuje počet již napsaných znaků a údaj, do kolika částí bude text rozdělen. Nechybí ani šikovná lišta pro přidávání údajů z kalendáře či galerie, čímž v mžiku vytvoříte MMS zprávu. Editor T9 píše s diakritikou, ale před odesláním všechny háčky a čárky odstraní.

Organizace času a zábava – kvalitní multimédia

Tradiční sestava kalendáře, jednoduchých poznámek, úkolovníku, převodníku „všeho na všechno“ a (bohužel stále) jediného budíku nedoznala žádných změn. Součástí přístroje je již neodmyslitelně standardní webový prohlížeč včetně Opery Mini a Nokia Maps, které získají plný potenciál až poté, co připojíte externí GPS modul. Nutné je rovněž stáhnout přímo z telefonu či přes počítač mapové podklady.

Nokia 7510 disponuje i solidní multimediální výbavou zahrnující FM rádio s RDS a MP3 přehrávač, který si poradí s tříděním skladeb podle různých kritérií. Součástí balení je microUSB kabel a nepříliš kvalitní sluchátka nutná ke zprovoznění rádia. Fotoaparát s rozlišením 2 Mpix se svojí kvalitou řadí k tomu nejlepšímu, co lze v kategorii bez automatického ostření sehnat. Jako drobný bonus navíc je přítomná i LED dioda pro pořizování fotek v horších světelných podmínkách.

Závěr – dobře odvedená práce