Nokia 7380 - luxus, extravagance a dekadence

Když Nokia před rokem uvedla model 7280, leckdo kroutil hlavou. Takový mobil na trhu do té doby nebyl. Vypadal prapodivně, neoficiálně se mu říkalo rtěnka. Ale asi měl úspěch, když se Nokia rozhodla připravit následovníka tohoto modelu. Novinka se jmenuje 7380 a patří do nové kolekce stylových modelů řady 73x0. To je stejná analogie jako s loňskou rtěnkou, která zase patřila do řady 72x0. Rozdíl mezi oběma modely je ale mnohem výraznější, než jedna číslice v označení.

Loňská Nokia 7280 nás příliš nezaujala. Nechme stranou podivnou konstrukci, spíš nás překvapilo, že ačkoliv se jednalo o luxusní mobil, nevypadal tak. To novinka je z jiného těsta. Základní tvar je sice podobný, ale chybí vysouvací konstrukce, což je jen ku prospěchu věci. Někdy je méně více. Navíc si výrobce dal záležet s designem a některé detaily telefonu stojí za pozornost.

Opravdu elegantní a krásná je přední strana telefonu. Je celá zrcadlová a hladký povrch narušuje jen ovládací kříž a kontextové klávesy. Vše je vyvedeno do nejmenšího detailu, sice není vůbec jasné co které tlačítko dělá, ale styl je dokonalý. Ošem nebyla by to Nokia, kdyby to nepokazila vyleptanými kytičkami u testované varianty. Bez nich by byl telefon mnohem hezčí. Druhá verze telefonu bude mít jinou barvu krytu a místo kytiček tam asi budou linky, jako je to u dalších dvou telefonů nové stylové řady 73x0. Někomu se třeba kytičky a linky líbit budou, podle nás je to ale rušivý element, který jinak kazí dokonalý vzhled předku telefonu.

Testovaná varianta Nokie 7380 je určená pro dámy. Na telefonu najdeme kombinaci tří barev, celek je laděn do jantarového odstínu, konkrétně je část telefonu okrová, část krémově bílá a část zlatá. Na nás je to opět poněkud divoká barevná kombinace, ale chválíme odvahu, je to určitě lepší, než kdyby výrobce použil šedivou nebo stříbrnou barvu. Detail, který je vlastní celé řadě 73x0, najdeme na boku telefonu. Je tam textilní visačka jako na oblečení. Druhá varianta telefonu by měla být laděna do hněda s modrými doplňky.

Displej telefonu je malý, ostatně o moc větší by se na tuto miniaturu ani nevešel. Bez podsvícení není displej pod zrcadlovým předním krytem vůbec vidět, podsvícený je dobře čitelný. Displej je aktivní, má dobrý jas i kontrast, ale díky bleší velikosti písma se rozhodně nehodí pro ty zákazníky, kteří by se snažili telefon ovládat bez brýlí, ačkoliv je jinak nosí.

Ovládání telefonu je díky absenci klasické alfanumerické klávesnice velmi svérázné. Pro časté psaní SMS se rozhodně nehodí, ale občas na něm esemesku napíše každý. To minimum ovládacích prvků je rozmístěno intuitivně a tak se s telefonem každý rychle sžije, ale občas si jistě zanadává, že za styl platí u ovládání poměrně vysokou daň.

Výbava telefonu je poměrně bohatá, u tohoto šperku by jí čekal málokdo. Třeba dvoumegapixelový fotoaparát má dnes na trhu jen pár mobilů a rozhodně ani jeden nepatří do kategorie luxusních stylových mobilů. Nepřekvapí, že nová Nokia má pokročilé hlasové ovládání, bez klávesnice to bude praktický pomocník. Výbavě telefonu se budeme podrobněji věnovat v recenzi, kterou přineseme jakmile budeme mít k dispozici finální verzi telefonu.

Nokia 7380 je luxusní stylový mobil, který již díky předpokládané ceně 18 000 Kč rozhodně nebude pro každého. Počet zákazníků vyfiltruje i netradiční vzhled telefonu, absence běžné klávesnice a v neposlední řadě i nabízené barevné kombinace. Nám se nová Nokia ve skutečnosti líbila mnohem víc, než na produktových fotografiích výrobce. Zpracování je perfektní, použité materiály taktéž a pochvalu zaslouží i mnohé detaily, které se opravdu povedly. Nechme se překvapit, jaký bude mít tato novinka úspěch. Přímou konkurenci má jen v telefonech Haier, které mají podobný tvar, u nás se ale běžně neprodávají.

