Nokia 7370 - tancuj tancuj vykrúcaj, jen si ruku nezlom

Jednou ze tří stylových novinek Nokie z řady 73x0 je model 7370. Je to prostřední model a to co se míry extravagance týče, ceny i výbavy. Navazuje na Nokii 7270 z loňské řady 72x0, na kterou celá nová řada navazuje. Není to ale přímé nástupnictví, především v případě tohoto modelu. Novinka má totiž otočnou konstrukci narozdíl od rozvírací konstrukce, kterou využívá předchozí model 7270.

S vytáčecími mobily nemá Nokia žádné zkušenosti, toto je její první pokus. Proč se pro toto konstrukční řešení rozhodla není tak úplně jasné. Není příliš ergonomické a i pokusy s ním u jiných značek rozhodně nezaznamenaly žádný zázračný úspěch. Asi prvním vytáčecím mobilem byla před lety Motorola V70, následovaná bizardní Motorolou V80 o několik let později. První z nich byl relativně úspěšný model, za to druhý pokus můžeme označit za propadák, ač to byl zajímavý mobil s bohatou výbavou a i konstrukce byla poměrně zajímavá. Jenže třeba levák telefon ani neotevřel bez toho, aby si vykloubil ruku.

Po Motorole se do vytáčecích mobilů pustil Sony Ericsson. Model S700i, představený před rokem, byl zajímavý jak výbavou tak konstrukcí, ale také se o žádný velký prodejní hit nejednalo. Možná za to mohla šíleně vysoká cena na počátku prodeje, možná spíš nezvyklá konstrukce, kdy po otevření telefonu je nutné celý přístroj otočit vzhůru nohama. jenže Sony Ericsson otočné konstrukci věří a proto nedávno představil model W900i a v nižší třídě je tu model W550i. Oba s neduhy ovládání jako u původního modelu S700i.

Proč vůbec vytáčecí mobil? Důvody jsou dva. Odlišnost konstrukčního řešení jako marketingový nástroj a jako druhý důvod můžeme považovat úsporu velikosti telefonu při použití velkého displeje a pohodlné klávesnice oproti klasicky koncipovaným mobilům. Jenže to mnohem lépe řeší véčka a komu se nelíbí, ten může sáhnout po vysouvacích mobilech, které jsou stále populárnější. I z těchto důvodů považujeme vytáčecí konstrukci za mrtvou vývojovou linii, která se prosadí výjimečně u stylových modelů.

A takovým je právě Nokia 7370 a proto přes výhrady k vytáčecím mobilům u tohoto konkrétního přístroje není tato konstrukce na překážku. Navíc na čelní straně telefonu nejsou žádné ovládací prvky, takže se s přístrojem dá pracovat jedině v otevřené poloze a držení zavřeného je tak možné jakkoliv. Samotná klávesnice vypadá jako u jiných mobilů výrobce, je velká a dobře se s ním pracuje. Otvírání telefonu pomáhá poměrně silná pružina, otevření je tak poměrně snadné.

Nokia 7370 bude existovat ve dvou barevných verzích stejně jako zbylé dva modely celé řady 73x0. My jsme ale měli možnost vyzkoušet jen tmavou pánskou verzi, dámská jantarová nebyla k dispozici. U tmavé verze jsme ocenili nejméně výstřední vzhled z celé trojice novinek. Tvar telefonu je jednoduchý a nehýří barvami tak jako jeho kolegové. Hnědá barva je sice nezvyklá, ale na živo nepůsobí tak odvážně, jako na produktových fotografiích výrobce.

Výborně vypadá zavřený telefon zezadu. Kryt baterie je vyroben z materiálu imitujícího kůži a spolu s logem výrobce a objektivem fotoaparátu působí z této strany telefon velmi luxusně a navíc se silným retro nádechem. Přední strana již tak zajímavá není, přední panel pokrývají linky, stejně jako zadní stranu otevřeného telefonu. Na předku však nejsou příliš výrazné. Celkově působí tato Nokia nejdecentněji a nám se líbila. Je to zajímavý stylový mobil. Výhrady nemáme ani ke zpracování, které je na vysoké úrovni a odpovídá luxusní kategorii kam tento mobil patří.

Navíc má telefon solidní výbavu. Displej má VGA rozlišení, bohužel jak je kvalitní jsme posoudit nemohli, vzorek nebyl funkční. Takže dále již jen telegraficky. Pro poslech hudby se budou hodit dva stereofonní reproduktory s prostorovým zvukem a multimediální výbavu doplňuje 1,3 megapixelový fotoaparát a stereofonní Rádio. Nechybí hlasové ovládání a hlasitý odposlech, GPRS i EDGE třídy 10 a další běžná výbava.

Nokia 7370 je zajímavý stylový mobil s bohatou výbavou a v pánské verzi i povedeným designem. Telefon se začne prodávat příští rok a jeho cena by se měla pohybovat okolo 12 000 Kč. To je poměrně vysoká částka, minimálně čtvrtina z ní připadá na exkluzivitu designu. Podobně vybavené telefony pak lze dnes na trhu zakoupit již okolo 8 000 Kč. I z tohoto důvodu to nebude mít nová Nokia na trhu jednoduché, navíc některé zákazníky odradí nepříliš ergonomicky pohodlná vytáčecí konstrukce.

