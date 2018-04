Nokia 7360 - v ruce je zajímavější než na obrázku

Koncem října Nokia představila trojici stylových telefonů řady 73x0. Tato trojice mobilů navazuje na obdobně koncipovanou řadu mobilů 72x0, kterou Nokia představila loni. Nová řada si z té předchozí vzala koncept a přidala výbavu, aby mohla lépe konkurovat přístrojům na trhu. Jenže výbava není u takto koncipovaných mobilů to nejdůležitější, prim hraje styl, ale také extravagance a určitá vyjímečnost.

Tu reprezentuje i cena všech tří novinek. Nebudou to levné telefony, srovnatelná konkurence je levnější, ale také méně výstřední. Pokud se vám nebude chtít dávat 18 000 Kč za model 7380, nebo ani 12 000 Kč za model 7370, je tu nejnižší a nejlevnější mobil z nové řady - Nokia 7360. Bude stát asi 7 000 Kč a za tuto sumu nabídne slušnou porci individuality.

Z oficiálních obrázků výrobce působí novinka poněkud přeplácaně a to platí o obou barevných variantách. Pánská je tmavá a kombinuje hnědou, stříbrnou a modrou barvu. Jako třešnička na dortu je pak na telefonu několik ornamentů v podobě linek. To u dámské varianty jsou místo linek kytičky a telefon je oranžovo-bílo-zlatý. Na jeden mobil je to barev až příliš. Jenže nová Nokia 7360 není příliš fotogenická a ve skutečnosti vypadá lépe než na obrázcích.

Na nich totiž tak nevyniknou detaily, které dělají novou Nokii stylovým mobilem. Pokusili jsme se ty nejzajímavější části telefonu vyfotografovat a snad se nám to podařilo lépe, než je tomu na obrázcích výrobce. Na fotografiích přinášíme obě dvě barevné varianty Nokie 7360, na některých snímcích i obě najednou.

Z detailů nás nejvíce zaujal materiál krytu baterie, který imituje kůži a také textilní visačka na boku telefonu, kterou mají všechny tři novinky. Zde je buď oranžová u dámské verze, nebo modrá u pánské verze. Nechybí ani dostatek lesklých chromovaných lišt a za povedeným detailem je i mřížka reproduktoru. Naopak klávesnice příliš luxusním dojmem nepůsobí a zbytečně je rozdělena na dvě části. Celek není příliš vyvážený, ale své příznivce si jistě najde. Pochvalu zaslouží dobré zpracování i použití kvalitních materiálů.

Výbava není rozhodně ohromující, ale jak již bylo uvedeno, u stylového mobilu to až tolik nevadí. VGA fotoaparát pro MMS stačí, z multimédií pak novinka přidává již jen stereofonní FM rádio a MP3 vyzvánění. Zákazníci jistě ocení hlasové ovládání, hlasitý odposlech a někdo pak i GPRS třídy 10 a EDGE třídy 6. Displej telefonu není špatný, ale ani nepatří mezi současnou špičku. Má dobrý jas a kontrast, na slunci je čitelný s obtížemi. Výhodou novinky by měla být výdrž baterie, výrobce uvádí až 14 dnů v pohotovostním režimu. To jsme ale vyzkoušet nemohli.

Nová Nokia 7360 se začne prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku. Kdo by si tedy chtěl nadělit pod stromeček "levnou" stylovou Nokii, bude si muset vystačit s loňským modelem 7260. Ta nyní stojí 6 500 Kč, tedy skoro to samé, co bude stát zhruba za čtvrt roku novinka až se dostane do prodeje.

Nokia 7360 je zajímavý stylový mobil, který se asi každému líbit nebude, ale část publika určitě zaujme. Není to ani tuctové zboží, takže určitá míra extravagance není na překážku.

Kompletní parametry telefonu najdete v našem katalogu mobilů.

Další fotografie: