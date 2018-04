Nokia 7280 - to tady ještě nebylo! (premiéra)

Nová Nokia 7280 je opravdu nezvyklý telefon. Je vysouvací, má minimum ovládacích prvků a i displej má netradiční rozměry. Telefon to rozhodně není pro každého, čemuž asi bude odpovídat i jeho cena. Nokia se s tímto modelem rozhodla zkombinovat ryze stylový mobil, podobně jak se o to před časem pokoušel Siemens s modely Xelibri, a také multimediální telefon.

Nokia o této novince tvrdí, že se jedná o komunikační příslušenství, u kterého je kladen důraz na design a funkce samotného telefonu nejsou tak důležité. Nokia 7280 je dlouhý a úzký telefon. Jeho rozměry jsou 115 x 32 x 19 milimetrů a jeho hmotnost je 80 gramů.

Telefon je vysouvací a překvapí naprostým minimem kláves. Jako hlavní ovládací prvek Nokia poprvé použila velké navigační kolečko označené jako Rotátor. Dále jsou na telefonu již jen kontextové klávesy a tradiční klávesy pro příjem a ukončení hovoru. Alfanumerická klávesnice úplně chybí, takže příznivci textových zpráv si s tímto telefonem asi moc neužijí.

Displej telefonu je aktivní, umí zobrazit 65 000 barev a má velmi nezvyklé rozlišení 104 x 208 obrazových bodů (rozměry displeje jsou 14 x 29 milimetrů). Ovládání telefonu probíhá pomocí velkého otočného navigačního kolečka. To se jmenuje Rotátor a je mu přizpůsobené i menu telefonu. Pomocí Rotátoru lze psát i zprávy, ale jak uživatelsky přívětivé to bude, to v této chvíli nevíme.

Z důvodu minimalizace ovládacích prvků připravila Nokia pro tuto novinku kompletní hlasové ovládání funkcí telefonu a také vytáčení čísel z telefonního seznamu.

Výbava telefonu je velmi bohatá. Nová Nokia je třípásmová (GSM: 900/1800/1900 MHz), má GPRS, EDGE a i HSCSD. Pro spojení s počítačem je k dispozici jak Bluetooth, tak infraport. Telefon nemá tradiční Pop-Port. Ve výbavě je i XHTML prohlížeč funkce SyncML a samozřejmě podpora SMS a MMS.

Nokia 7280 demo: Vyzkoušejte si všechny novinky Nokie v třírozměrných animacích

Multimediální výbavu obstarává VGA fotoaparát, integrované rádio a také dvě nové funkce: MDO, což je vzdálená synchronizace a také podpora softwaru Apple iLife pro práci s obrázky, hudbou a dalšími soubory.

Další funkce: