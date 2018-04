Nokia 7280 - budou vám ji závidět

Nokia asi ztratila poslední zbytky rozumu, když uvedla na trh křížence přehrávače iPod a pouzdra na zubní kartáček. To jistě napadlo nejednoho zapřísáhlého odpůrce finské značky, když byla v září představena Nokia 7280. Tento model totiž patří do poměrné neznámé kategorie, která se označuje jako Pen phone (v redakci jim přezdíváme perofony). Charakteristicky štíhlé telefony se na náš trh až dosud nedostaly, ale v cizině se tímto konceptem proslavila například firma Heier.

Vývoj mobilních telefonů je úzce spjat s konvergencí nejrůznějších zařízení a funkcí do jediného miniaturního všeuměla. Moderní mobil se tak snaží nahradit funkce fotoaparátu, videokamery, MP3 přehrávače, organizéru, budíku, rádia, herní konzole, počítače a mnoha dalších. Ačkoliv multifunkční zařízení většinou dělají od všeho jen trochu, při rozhodování mezi dvěma podobnými modely může jedna funkce navíc sehrát důležitou roli.

Trochu odlišný koncept reprezentuje nejvýraznější představitel módní kolekce od Nokie: model 7280. Tento telefon vyvolal mezi našimi čtenáři hodně emocí a buďme upřímní, většinou negativních. Nokia 7280 totiž připomíná leccos, jen ne ten praktický telefon, který vám bude dělat společníka od ranního zazvonění, přes plánování pracovních schůzek až po večerní kratochvíli u Java her. Nokia 7280 chce jen dobře vypadat a představuje něco jako sváteční kalhoty, které máte doma ve skříni a berete si je jen při zvláštních příležitostech. Vzhledem k ceně, která se pohybuje okolo 17 000 Kč ovšem není sebemenších pochyb, že se jedná o velice snobskou záležitost.

Vzhled - secesní pouzdro na kartáček

Nokia 7280 má podlouhlý tvar, její rozměry jsou 115 × 32 × 19 milimetrů a včetně baterie váží 80 gramů. Při pohledu shora nebo zespodu si můžete všimnout, že průřez telefonu není obdélníkový, ale mírně zkosený. Styl telefonu jasně odkazuje na secesi. Základní černou barvu doplňují bílé geometrické ornamenty, které se přelévají přes jednotlivé hrany a naspodu přístroje dokonce nepatrně vystupují z jeho těla.

Na přední straně upoutá pozornost malé zrcátko. Chtělo by se napsat, že dámám poslouží k nalíčení, ale slovy naší šéfredaktorky: „Tohle se dá použít maximálně pro kontrolu make-upu.“ Pod zrcátkem je velmi rafinovaně ukrytý displej. Ve chvíli, kdy se rozsvítí, všimnete si, že je orientován horizontálně. Nokia 7280 se totiž drží oběma rukama podobně jako například N-Gage. Ovládací prvky jsou pak pod pravou palcem a leváci si na novou Nokii musejí nechat zajít chuť. Přitom by stačilo, kdyby v nastavení displeje byla možnost jeho překlopení, škoda.



V horní části telefonu kryje otvor k reproduktoru černá semiš. Pravý bok zdobí textilní štítek s logem výrobce. Tento prvek má zřejmě posunout Nokii 7280 ještě blíže k módnímu doplňku. Na levém boku najdete drobný otvor vedoucí k hlasitému reproduktoru, černé sklíčko infraportu a stříbrný panýlek, který tvoří přední stěnu šuplíku na SIM kartu.

Výměna SIM karty není u tohoto modelu nic snadného. Výrobce společně s telefonem dodává také ocelový váleček se zúženým koncem. Ten je nutné zasunout do drobného otvoru na spodním konci stříbrného panelu a celý šuplík vyjede. S delším nehtem lze tento mechanismus obejít hrubou silou, ale těžko říct, jestli tím nedochází k jeho poškození. Pokud má ovšem Nokia 7280 sloužit jako druhý telefon, který s sebou vezmete večer do společnosti, měla by být výměna SIM karty rozhodně jednodušší.

Zadní strana telefonu je na první pohled docela holá. Plastové šasi se ve skutečnosti skládá ze dvou částí, které na sebe v esovitém zlomu dosedají. Horní část lze o necelý centimetr vysunout a na červeném podkladu se ve středu přístroje vynoří čočka digitálního fotoaparátu. Spodní hrana je standardně vyhrazena konektorům pro nabíjení a sluchátka. Datový konektor PopPort zde chybí, ale na spodní hranu tohoto modelu by se ani nevešel. Pokud si aktivujete funkci světelné efekty, na horní hraně vás bude poblikávání vnějšího bílého rámečku informovat o aktuálních nebo zmeškaných událostech. Při odkrytém fotoaparátu prosvítá velmi efektně červené světlo skrze horní tři otvory k reproduktoru.

Nokia 7280 používá Li-ion baterii o kapacitě 700 mAh. Výrobce uvádí, že by s ní měl telefon vydržet až 3 hodiny hovoru nebo 10 dnů v pohotovostním režimu. Konstrukce tohoto modelu docela lahodí oku, ale pochválit ji nemůžeme. Nokia 7280 při zmáčknutí docela vrže a horní díl má po vysunutí také drobnou vůli. Na černém plastu se navíc objevily první vlasové škrábance již po několika dnech používání.

Klávesnice – jmenuji se iPod

Nokia 7280 nemá číselnou klávesnici. Nahradit tuto část telefonu není vůbec jednoduché a zadávání textu nebo čísel do telefonu tak zabere nezvykle dlouhou dobu. V textovém editoru se vždy zobrazí řada znaků, otáčením kolečka najedete nad vybrané písmeno a potvrdíte. Pro ovládání telefonu výrobce zvolil kolečko podobné tomu z hudebního přehrávače iPod. Rozdíl je pouze v tom, že u Nokie 7280 kolečkem otáčíte, zatímco ClickWheel přehrávače iPod se jen hladí prstem.

Ve středu kolečka se nachází chromované potvrzovací tlačítko, které se při pohybu v menu neotáčí. Kromě okraje je navigační kolečko celé pogumované a palec po něm neklouže. Při navigaci v menu je tento ovládací prvek překvapivě rychlý. Klasický telefon s normální klávesnicí a kolečkem by tak mohl v budoucnu sklidit velký zájem. Ovládací prvky přístroje doplňuje čtveřice funkčních kláves. Tato tlačítka se slévají do jednoho bílého rámečku, který vystupuje asi o milimetr nad povrch telefonu. Aktivní části rámečku zvýrazňují barevné diody. Funkce těchto kláves jsou známé: dvojice u displeje je kontextová a druhé duo slouží pro ovládání hovorů.

Displej – detailní zobrazení pro bystrozraké

Horizontálně orientovaný displej se objevuje pod zrcátkem jako mávnutím kouzelného proutku. Poměr stran 15 × 30 milimetrů je trochu atypický, ale výrobce musel vyhradit více prostoru pro popis kontextových kláves. Aktivní displej s rozlišením 104 × 208 obrazových bodů a s možností zobrazit až 65 000 barev nabízí velmi kvalitní obraz. Nemůžeme se ovšem ubránit dojmu, že displej mohl být větší. Odečteme-li totiž šířku sloupce vyhrazeného pro popis funkčních kláves, samotné menu se musí smrsknout na 15 × 21 milimetrů, což není pro uživatele se slabším zrakem zdaleka ideální.

Zábavné funkce – pod atraktivní slupkou toho moc nenajdete

Snímač fotoaparátu zvládne maximálně VGA rozlišení. Megapixelových fotomobilů ale přibývá a tomuto kousku by lepší fotoaparát rozhodně slušel. K dispozici je noční režim a otočením kolečka si můžete obraz čtyřikrát digitálně přiblížit. Kvalita fotografií nevybočuje z průměru. Výrobce vybavil telefon také FM rádiem. Součástí základního balení jsou sluchátka sloužící jako anténa, po jejich připojení lze rádio poslouchat i hlasitě. Kvalita reprodukce nás příliš neohromila. Při dlouhé jízdě v autobuse vám poslech rušit nebude, ale slepý ladič piján si na své rozhodně nepřijde.

Nokia 7280 má velmi slušnou 50MB paměť, do které se vtěsná přes 1300 fotografií při maximálním rozlišení. Telefon podporuje i MP3. S Javou si telefon ovšem nerozumí a žádnou hru od výrobce nemá. Auta, Arkanoid nebo střílečka ve stylu Xenonu by se přitom kolečkem ovládala výborně. Nejzábavnější funkcí na Nokii 7280 (firmware verze 03.22) je nastavování času. Editor pro zadávání čísel pomocí kolečka vám totiž nenabídne potřebnou tečku, a tak čas prostě nezměníte. Výrobce již o této chybě ví a opravný firmware bude k dispozici během tohoto týdne.

Telefonování - velká paměť

Melodie ve formátu MIDI, AAC nebo NRT vás upozorní na příchozí hovor. Přijmout jej můžete vysunutím horní části telefonu. Při této příležitosti zjistíte, jaký je účel semišového obdélníčku na pravém boku - palec po něm nesklouzne. Telefonuje se docela příjemně. Tenký mobil se dobře drží, a protože dosáhne skoro až k puse nemáte pocit, že mluvíte do větru.

Poslední položkou v menu (skočíte na ní pootočením do protisměru) je číselný editor. Ten musíte spustit, chcete-li vytočit číslo, které nemáte v seznamu. Absenci číselné klávesnice pocítíte naplno ve chvíli, kdy budete potřebovat například opravit číslici o dvě pozice zpět. Musíte zadat Volby, Posuv kurzoru, pak najedete na patřičnou pozici a zvolíte Smazat. Stiskem Pokračuj se přepnete zpět do režimu zadávání čísel a zadáte správnou hodnotu.

Do paměť telefonu se vejde úctyhodných tisíc strukturovaných záznamů a mezi položkami nechybí ani oblíbená fotografie. Při jejich prohledávání se v seznamu posunujete již během rolování v editoru znaků. Po potvrzení hned skočíte na první jméno začínající vybraným písmenem a dál se již musíte pohybovat přímo seznamem. Pokud máte jmen v seznamu hodně, možná u Nokie 7280 oceníte víc než u jiných mobilů hlasové vytáčení. Jako u téměř všech Nokií můžete roztřídit kontakty na skupiny volajících, každé přiřadit jiné vyzvánění i filtrovat hovory v jednotlivých vyzváněcích profilech.

Zprávy - e-mail chybí, ale hledat ho nebudete

Po několika dnech strávených s tímto modelem jsem zjistil, že zprávy už vůbec nepíšu. Není to nic pohodlného a pokud potřebujete sdělit něco delšího než „OK“, budete se rozmýšlet, jestli raději nezavolat. Když potřebujete například vložit do textu tečku, musíte najet kurzorem na začátek abecedy, kde přepnete znakovou sadu na symboly, vyberete tečku a telefon vás hned automaticky přepne do režim písmen. Pokud tedy hodláte napsat dva nebo více symbolů najednou, nezbývá než zapínat režim symbolů pořád dokola. Velikost paměti na přijaté zprávy se nám nepodařilo zjistit, ale pravděpodobně se bude jednat o 150 zpráv.



FOTOGALERIE

Rychlost psaní lze o něco zvýšit přepnutím na anglickou klávesnici, protože vás při hledání písmenka nematou znaky s českou diakritikou. Anglický jazyk vám na druhou stranu znemožní používat predikci psaní. Ta funguje u Nokie 7280 tak, že na prvních pěti místech abecedy se zobrazují nejpravděpodobnější následující písmena ze slova. Některé termíny se tak dají napsat velmi rychle, jiná slova ovšem predikativní jazyk nezná a přidávat je do něj nelze.

Ačkoliv to nejspíš nikdo nevyužije, Nokia 7280 dokáže napsat i dlouhé zprávy, které pak rozdělí na maximálně pět SMS standardní velikosti. Novinka si samozřejmě rozumí s multimediálními zprávami MMS. Vzhledem ke komplikovanému psaní a maličkému displeji nelze za velké mínus považovat absenci e-mailového klienta.

Data a organizace - lepší synchronizaovat, než psát

Organizační funkce jsou užitečné, ale jejich využitelnost opět sráží nepohodlné psaní. Pokud máte občas problém udržet nějakou tu myšlenku, doporučujeme využít možnost synchronizace údajů s MS Outlookem. Záznamy si napíšete na pohodlné klávesnici počítače a do telefonu je pak jednoduše přehrajete. Mezi kancelářskými aplikacemi nechybí budík, úkolovník, kalendář ani poznámky. Škoda, že hlasový záznamník je limitován třemi minutami, 50 MB paměti by proměnilo Nokii 7280 v plnohodnotný diktafon. Telefon spojíte s počítačem pomocí infraportu nebo Bluetooth. Nabídka datových technologií je dostačující: GPRS třídy 10, EDGE i HSCSD. Pro brouzdání přímo z mobilu nabídne Nokia 7280 WAP ve verzi 2.0.

Sečteno a podtrženo

Součástí základního balení jsou kromě běžných ingrediencí také poutko pro zavěšení telefonu na zápěstí, koženkové pouzdro, sterou sluchátka a zmíněný ocelový váleček pro výměnu SIM karty.

Nokia 7280 je velmi extravagantní telefon, který na sebe dokáže strhnout pozornost lidí v okolí. Trochu tím připomíná drahé sportovní vozy. Žádný výrobce netvrdí, že na Audi TT nebo Ferrari Modena nelze najít spoustu nepraktických vlastností. Nákup z Tesca do něj nenacpete, spotřeba je hrozná a náhradní díly stojí v průměru jako slušná ojetina. Přesto se najde skupinka nadšenců, kteří si takový vůz pořídí jen pro ten dobrý pocit z jízdy.