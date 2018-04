Nokia 7270 - parádivá holka od Nokie

Nokia se véčkovým telefonům dlouhou dobu vyhýbala. Pětice mobilů s jejím logem představených v jednom roce ovšem dává tušit, že některé trendy musí respektovat i výrobce, který prodá za tři měsíce přes 50 milionů mobilů. Nokia naskočila do véčkového vlaku přece jen trochu později, a tak se její designeři snažili ze všech sil vytvořit takové telefony, aby je nikdo nemohl obvinit, že kopírují úspěšný design asijských konkurentů.

Tato práce se jim bez pochyby velmi vydařila. Kromě neobvykle hranatých tvarů charakterizují módní kolekci od Nokie geometrické ornamenty a netradiční materiály jako kov, kůže nebo textil. Jednotlivé prvky se navíc prolínají napříč modely, což zanechává z nabídky výrobce docela kompaktní dojem. Módní telefony Nokia lze ovšem jen těžko označit jako líbivé. Jejich odvážný design má v sobě hodně extravagance a není se proto čemu divit, že se zdaleka nelíbí každému.

Nokia 7270 se ráda svléká. Oblečky se připínají miniaturními patentkami.

Vzhled - zábavné dvojče chladné předchůdkyně

Logiku označování telefonů Nokia necháme pro tentokrát být, ale Nokia 7270 je, věřte nevěřte, o něco starší sestrou modelu 6170. Zatímco Nokia 6170 působí svým zpracováním jako precizní soustružnická práce, Nokia 7270 je o něco hravější a zábavnější. Rozměry obou véček i jejich specifikace ovšem dávají tušit, že se rodí za stejného základu.

Novinka upoutá pozornost dvěma zkosenými rohy, které společně s barevným zpracováním vzdáleně připomínají symbianový model Nokia 7610. Nokia 7270 je ovšem klasický telefon Series 40 bez operačního systému. Tělo telefonu tvoří černý plast, na kterém jsou z přední i zadní strany uchyceny tenké plátky z matného kovu. Povrch kovových plátků zdobí již zmíněné geometrické ornamenty (pravděpodobně jsou vyleptané).





Na přední straně telefonu našel své místo barevný externí displej. V pravém spodním rohu leží velmi nenápadná čočka digitálního fotoaparátu a těsně vedle ní se pod malými otvory v kovu ukrývá externí reproduktor. V rozích na obou stranách telefonu si můžete všimnout drobných černých jamek. S jejich účelem si budete lámat hlavu až do chvíle, kdy v krabici najdete dva kožené pásky kopírující základní obrys telefonu. Mechanismus, který uchycuje tyto „oblečky“ na telefon, funguje jako patentky.

Nokia 7270 je totiž módní mobil se vším všudy. Kdo touží vyladit svůj oblek do posledního detailu, může zkombinovat barvu telefonu s odstínem opasku, bot nebo třeba číra na hlavě. Kromě obligátní červené a černé bude možné přikoupit k telefonu celou řadu dalších. Jako plus hodnotíme, že Nokii 7270 lze používat i bez těchto kožených krytů. Nápad je to zajímavý, ale každému nemusí připadat použití tohoto materiálu vhodné (o alergii nemluvě). Červená kůže navíc jevila známky mírného opotřebení již po několika dnech testování.

Kovové plátky zdobí geometrické ornamenty. Ve spodní části je vidět čočka digitálního fotoaparátu.

Boky telefonu jsou černé. Jejich jednolitou linii narušuje na pravém boku jedno tlačítko pro aktivaci Push-to-Talk a druhé pro vypínání. Mezi těmito tlačítky leží nenápadné sklíčko chránící infraport. Levý bok je vyhrazen pro klávesy k regulaci hlasitosti. Boční tlačítka jsou drobná, ale výrazně vystupují nad povrch telefonu, a tak s jejich rychlým nahmátnutím nebudete mít problémy. Na horní straně vyčnívá z telefonu masivní kloub a spodní hrana je tradičně vyhrazena pro dva konektory: nabíjecí a datový PopPort.

Největší rozdíl mezi modely 6170 a 7270 najdete po rozevření telefonu. Industriální vnitřek předešlého véčka vystřídaly hravé červené a bílé linie, které se proplétají okolo displeje a klávesnice. Nad displejem je stále hodně nevyužitého prostoru. Móda také není vždy jenom praktická, ale z reakcí uživatelů víme, že právě tento prvek vadí většině z nich nejvíc. Kloub je velmi pevný a ani minimálně se neviklá.

Klávesnice - překvapivě praktická

Stylová véčka od Nokie překvapují velkou a praktickou klávesnicí. Ta využívá téměř celou plochu spodní části telefonu a na každé tlačítko tak zbývá neobvykle velká plocha (asi 1×1 cm). Snad jen navigační tlačítko by mohlo být trochu výraznější, aby šlo s větší jistotou nahmátnout. Po obou stranách navigační klávesy leží obligátní kontextová tlačítka a klávesy pro ovládání hovorů.

Funkční část klávesnice by mohla být výraznější, ale píše se dobře.

Celkově klávesnici Nokie 7270 chválíme. Píše se na ní komfortně a k překlepů dochází jen minimálně. Telefon navíc na povely reaguje velmi svižně. Pokud máme zacházet do detailů, tak velká tlačítka se mírně viklají a materiál na ně použitý je o něco měkčí než u modelu 6170. Klávesnice je tedy výborná, ale Nokia 6170 má ještě o něco lepší.

Displeje - špička to není, ale rozhodně stačí

Nokia 7270 má jako každé pořádné véčko displeje dva. Málokoho překvapí, že se jedná o totožné displeje jako používá Nokia 6170. Vnější displej má rozměry 26×20 mm, rozlišení 96×65 bodů a zobrazit dokáže maximálně 4096 barev. Nejedná se tedy o nic světoborného, ale pro účely externího displeje, který jen zobrazuje systémové informace nebo jméno volajícího, to stačí. I u vnějšího displeje si můžete přednastavit různé spořiče nebo animovaná pozadí. Podsvícení externí displeje se vypíná po dvaceti vteřinách nečinnosti a za dalších deset vteřin se displej přepne do úsporného režimu. Na telefonu je pak vidět pouze světlý pruh se zobrazenými hodinami. V případě, že vám přijde textová zpráva nebo zmeškáte hovor, docela dobře je zde vidět malá ikona této události.

Aktivní vnitřní displej nabízí rozlišení 160×128 bodů při rozměrech 31×38 milimetrů. Zobrazit dokáže maximálně 65 000 barev. Dokonalosti Samsungu D500 rozhodně nedosahuje, ale nic zásadního mu nelze vytknout. Displej nezanechává za kurzorem žádné duchy ani při rychlém pohybu v menu a jeho kresba je poměrně jemná. Menu může mít standardně podobu matice 3×3, nebo se může zobrazovat jako seznam, kdy je na displeji vždy jedna položka. Samozřejmostí jsou tapety i barevné témata, kterým je možné uživatelské prostředí přizpůsobit.

Zábava - foťák, rádio a pár her

Nokia 7270 má představovat zábavnou sestru trochu chladné Nokie 6170. Výrobce proto rozšířil její výbavu o FM radio. Jako anténa slouží rádiu sluchátka, která najdete v základním balení telefonu. Zábavné funkce doplňuje nezbytný fotoaparát, ale jeho rozlišení bohužel zůstalo na VGA. Velkého zlepšení se dočkala paměť telefonů, která teď nabízí 15,5 MB prostoru.

V telefonu najdete standardně nahrané dvě Java hry: Disco a ChicBall. První z nich představuje nepříliš zábavný pokus o simulaci práce manažera diskotéky. Můžete například nakupovat aparaturu, najímat DJ, inzerovat nebo si vzít půjčku. Hosté vám pak vydělají peníze a celý kolotoč se opakuje. Druhá hra je mnohem zdařilejší. Variace na klasický Pinball nepostrádá mlácení do stolu z obou stran i zaseknuté páky v případě, že to s hrubým násilím přeženete. Pohyb obrazovky po hrací ploše je plynulý a přiměřeně rychlý.

Další funkce - tohle už známe

Všechny zbylé funkce jsou shodné s Nokií 6170. Pokud vás tedy zajímá jejich detailní popis, přečtěte si její recenzi. Zde uvádíme jen jejich základní výčet:

tri-band telefon, GPRS třídy 10

telefonní seznam na 500 jmen

paměť na 150 SMS

T9 nezkracuje zprávy

kalendář

upomínky

úkoly

poznámky

peněženka

diktafon s limitem 180 vteřin

Sečteno a podtrženo





Nokia 7270 je velmi atypické véčko, které osloví zejména toho, kdo se chce lišit od ostatních. Značkové oblečení se také nesnaží být levné, a tak módní zaměření posunulo cenou telefonu nad hranicí 13 000 Kč. Za tuto sumu můžete získat drahý, ale kvalitní telefon, stereo sluchátka a dvojici oblečků. Pro svůj netradiční vzhled bude novinka konkurovat nejvíce své starší sestře modelu 6170, kterou lze sehnat o dva tisíce levněji.

Ať už máte na módní kolekci od Nokie jakýkoliv názor, nelze jí upřít hodně odvahy. Nokia ukázala, že se nebojí opustit opatrný design a trochu zaexperimentovat. Většina z těchto telefonů se ale zdá až příliš extravagantní na to, aby dokázala oslovit větší masy spotřebitelů. Hlavním účelem těchto modelů tak pravděpodobně bylo zjistit, jak jsou spotřebitelé na telefon co by módní doplněk připraveni.