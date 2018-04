Nokia 7250 nabízí snad úplně všechno (recenze)

Nokia 7250 je telefonem, jehož ambice na úspěch nelze rozhodně podceňovat. V jiném mobilním telefonu této ceny i velikosti bychom barevný displej, rádio, digitální fotoaparát i obrovskou pětimegabajtovou paměť hledali jen velmi těžko. Přidejme si k tomu také slušnou klávesnici a renomé značky Nokia, a máte na úspěšný prodej "zaděláno".

Vzhled

Mobilní telefon Nokia 7250 se svými rozměry 105 × 44 × 19 milimetrů a hmotností pouhých devadesát dva gramů rozhodně není žádným mobilním obrem. A vezmeme-li v úvahu také integrovaný digitální fotoaparát, musíme nad velikostí tohoto mobilu skoro až zajásat.

Základní vzhled fialové varianty imitující kovový vzhled se rozhodně nebude líbit každému - naštěstí si můžete vybrat z celkem šesti barevných kombinací. Naštěstí přední i zadní kryt lze snadno vyměnit, a tak vzhled celého telefonu pozměnit k obrazu svému. Snímání krytů je snadné a ani po delším intenzivním používání mobil nevrže. Pod docela velkým barevným displejem najdete čtyřsměrové kurzorové tlačítko, které je těsně obepnuto dvojicí softwarových tlačítek. Ta jsou spojena s tlačítky se stylizovaným zeleným a červeným sluchátkem. Kurzorové tlačítko není symetrické, a proto se poněkud hůře ovládá. Šipky pro změnu směru vlevo - nahoru - vpravo jsou totiž tak namačkány jedna na druhou, že středně velkým palcem je samostatně nemůžete stisknout. Při běžném ovládání mobilu to nepocítíte tak často jako v akčních hrách, kde je rychlost reakcí rozhodující.

Numerická tlačítka jsou poměrně velká, mají jistý dotisk. Přestože jsou klávesy sdruženy po dvojicích, je psaní textů rychlé a pohodlné. Na levém boku telefonu najdete uzounkou dvouklávesu pro změnu hlasitosti, na horní straně je malinké okénko infraportu a snad ještě menší zapínací tlačítko, které je příliš titěrné a jeho stisknutí není nikdy pohodlné. Proč jen nemůže Nokia i v ostatních mobilech použít odděleného tlačítka pro zapnutí a pro volbu profilů a umístit je mezi běžné klávesy? Úplně stejně to udělala na komunikátorech, tak proč to nejde zde?

Na zadní stěně mobilu najdete pouze okénko digitálního fotoaparátu. Přestože není nijak zakryto, nemusíte se jeho poškrábání vůbec bát. Toto průhledné okénko je totiž pevnou součástí zadního krytu a poškrábete-li jej, prostě vyměníte celý zadní kryt -jednoduché a elegantní řešení.

Displej

Barevné displeje mobilních telefonů značky Nokia právem patří mezi ty nejlepší, jaké můžete v současných mobilech spatřit. Aktivní barevný displej recenzované Nokie 7250 není žádnou výjimkou. Nabízí rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a vyniká nejen dobrou čitelností ve tmě či při běžném vnitřním osvětlení, ale také rovnoměrným podsvícením a jemným bodem bez znatelného černého orámování. Pouze bílá barva (ta se používá například v menu jako podkladová barva) je zbarveno slabě do modra. Ze snímků displeje je toto velmi dobře patrné, protože jsme se rozhodli je uměle nedobarvovat.























Displej je v místnosti i ve tmě skutečně brilantně čitelný. Problém nastává, když na displej dopadnou sluneční paprsky. Ten se promění a snadná čitelnost je rázem ta tam, a nevyhnete se tudíž naklápění celého telefonu. Pro časté použití na přímém slunci jsou černobílé LCD displeje daleko lepší volbou. Jenže - najde se dnes vůbec někdo, kdo by se chtěl barvy vzdát?

Více fotografií barevného displeje najdete v naší fotogalerii displejů Nokie 7210. Menu obou mobilů je totiž prakticky shodné.

Baterie

Baterie Nokie 7250 o kapacitě 720 mAh dodává mobilnímu telefonu napětí o hodnotě 3,7 voltu. Nabíjení baterie nikdy v průběhu testování nepřesáhlo dobu dvou hodin, na oplátku se může chlubit skvělou výdrží pohybující se okolo tří set hodin pohotovostní doby a tří set minut hovoru. Praktickými testy můžeme potvrdit, že skutečná výdrž se pohybuje skutečně velmi blízko těmto hodnotám.

Využívání telefonu a jeho funkcí se na výdrži baterie samozřejmě podepisuje nemalou měrou. Podsvícení displeje, fotografování či aktivní hraní her v Java dává baterii pořádně zabrat. Ovšem největším žroutem drahocenné elektrické energie je podle našich zkušeností poslech rádia, které dokáže na plné nabití přehrávat nejdéle šest hodin.

Ovládání

Ovládání tohoto mobilního telefonu nijak nevybočuje ze zažitých zvyklostí této značky. Funkce dvou softwarových tlačítek jsou vždy zobrazeny ve spodním řádku displeje a jejich význam se v průběhu práce s telefonem mění. Čtyřsměrové kurzorové tlačítko pak slouží pro posuny kurzoru. Zelené a červené tlačítka se stylizovanými sluchátky slouží pro přijmutí či odmítnutí hovoru.

Snad poprvé se u mobilů této značky setkáváme s tím, že každý směr kurzorového tlačítka má svoji vlastní funkci. Stiskem tlačítka nahoru se mobil přepne do režimu fotoaparátu, tlačítkem dolů se dostanete do telefonního seznamu, doleva se dostanete přímo do rozepsané textovky a konečně tlačítko doprava otevírá měsíční pohled v kalendáři. Funkci pravého softwarového tlačítka lze přenastavit.

Menu telefonu je snadné a přehledné. Základní menu obsahuje neuvěřitelných patnáct položek a je provedeno velkými barevnými a animovanými ikonami. Další úrovně menu jsou již textové a volby není nutné vícekrát opakovaně potvrzovat.

Telefonování

Telefonování je s touto Nokií snadné. Kvalita hlasu je více než dobrá a při zapnutém hlasitém hands-free i dostatečně silná. Telefonní seznam je vícepoložkový; ke každému číslu lze přiřadit adresu, web, pět různých telefonních čísel, e-mailovou adresu i poznámku. Kontakty lze roztřídit do skupin volajících, které lze filtrovat podle profilů. Profilů je celkem pět a jsou plně nastavitelné. Současně se seznamem v telefonu jsou v přehledu čísel zobrazeny také záznamy ze simkarty.

Recenzovaný telefon obsahoval pět set míst pro jména, ačkoli některé prameny mluví pouze o třech stech místech. Vyzváněcí melodie jsou polyfonické a běžně je v mobilu uloženo dvacet vícehlasých a deset běžných vyzvánění. Vibrační vyzvánění jsou samozřejmostí.

SMS zprávy

Telefon obsahuje paměť na sto padesát textových zpráv. Samozřejmostí je český slovník T9. Přestože textové zprávy se píší s háčky a čárkami, před odesláním se diakritika ze zprávy odstraní. Nepřijdete tak o mnoho drahocenný znaků, které byste museli obětovat v případě odesílání zprávy kódované v Unicode.







Lze psát dlouhé textové zprávy, přičemž v pravém horním rohu se zobrazuje počet zbývajících znaků aktuální zprávy i počet textovek, ve kterých bude zpráva odeslána. Na displej telefonu se při psaní textovky vměstná osm řádků, stejně jako při jejím čtení. Textovkou můžete odeslat také "nokiáckou" vyzváněcí melodii či obrázkovou zprávu.



Fotoaparát a MMS zprávy

Digitální fotoaparát nabízí rozlišení 352 x 288 obrazových bodů. Pravda, není to mnoho, ale pro potřeby mobilní fotografie to postačuje. Slovo mobilní je zde skutečně na místě, protože fotografie z telefony jinak než pomocí zprávy MMS nedostanete. Doplněno: Fotografie se nyní dají stahovat do počítače aplikací Phone Browser, která je součástí PC Suite 5.1, která nebyl v době psaní článku k dispozici.



Fotografie se automaticky ukládají do příslušné složky v galerii a pro jejich uložení máte k dispozici celých pět megabajtů operační paměti. Foťáček umí kromě běžného ještě portrétní režim, což je pouze na výšku ořezaný snímek. Ukládání snímku po vyfotografování je příjemně rychlé a snímek můžete použít také jako tapetu displeje v pohotovostním režimu.







Prostřednictvím MMS zprávy můžete spolu s obrázkem odeslat i textový popisek. Bohužel nemůžete do jedné zprávy vložit více než jedinou fotografii. Vyzvánění ememeskou také neodešlete. Nastavení MMS zpráv je jednoduché a lze je zautomatizovat zasláním konfigurační textovky z webu vašeho mobilního operátora.

Data, WAP

Kromě dnes tolik populárního paketového přenosu dat s využitím technologie GPRS je možno mobilně internetovat také s využitím vytáčeného HSCSD spojení, to vše v konfiguraci 3 timesloty pro upload dat a jeden timeslot pro download. Nokia 7250 dokáže se stolním nebo přenosným počítačem komunikovat prostřednictvím kabelu i přes bezdrátové infračervené spojení. Bluetooth komunikaci bohužel tento telefon nezvládá.

Wapovat můžete bezpečně a v barvě, ale na pouhých pěti řádcích, což je doslova plýtváním velikostí a rozlišením displeje. Alespoň osm řádek jako u textových zpráv by určitě nebylo k zahození. Wapový prohlížeč podporuje záložky a můžete jej nastavit tak, aby umožňoval nebo zabraňoval přijímání cookies. Nastavení wapového spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od svého mobilního operátora nebo z Clubu Nokia.

Java

V telefonu je hned po vybalení z krabice nainstalována pouze aplikace Converter, která vám umožní převádět nejrůznější fyzikální jednotky. Nové aplikace Java můžete do telefonu nahrát dvěma způsoby. Můžete použít wapového prohlížeče a odpovídající aplikaci si jednoduše stáhnete. Nebo využijete možnosti povětšinou levnější a pro načtení aplikace do mobilního telefonu použijete aplikaci Nokia Application Installer z balíčku PC Suite.



Přestože pro aplikace Java máte k dispozici celou vnitřní paměť (pět megabajtů je sdíleno), velikost jedné aplikace je omezena na pouhých 64 kilobajtů. Pomocí Javy si můžete telefon rozšířit o služby, které tento telefon nenabízí - typicky kupříkladu o klienta elektronické pošty nebo o prohlížeč plnohodnotného webu.

Další funkce

Chcete-li poslouchat rádio, musíte připojit do konektoru ve spodní části telefonu dodávaná stereofonní sluchátka. Kabel sluchátek slouží současně jako anténa, a proto jeho natáčením můžete vylepšit nekvalitní příjem. Jednotlivé stanice můžete buď vyhledat za pomoci automatického ladění nebo přímým zadáním jejich frekvence. I při posledu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo vytočit nový hovor běžným způsobem. Rádio bude v průběhu hovoru ztišeno a po jeho ukončení bude obnovena původní hlasitost.



K rádiu však máme několik výtek. Konektor ve spodní části telefonu nedrží příliš pevně, a proto při poslechu rádia uloženého v kapse kalhot či bundy se velmi často sluchátka od telefonu odpojí. Příjemná není také absence připevňovacího kolíčku na mikrofonu, kvůli které se tento klimbá někde v úrovní pánve a při příchozím hovoru jej musíte poměrně pracně hledat.

Hry jsou v telefonu pouze dvě (Bounce a TriplePop). Hry jsou však javové a přihrání dalších nebude problém, jak jsme se již zmínili v odstavci věnovaném aplikacím.

V menu Organizér se ukrývají tyto nástroje pro organizaci času:

Budík - budík stále není opakovaný a běží, i když je telefon vypnutý. Jako tón budíku můžete použít také rádio, v tom případě však musíte nechat k mobilu připevněnu bondovku. Při probíhající buzení můžete stisknutím Stop buzení ukončit nebo stisknutím Dospat oddálíte buzení o deset minut.

- budík stále není opakovaný a běží, i když je telefon vypnutý. Jako tón budíku můžete použít také rádio, v tom případě však musíte nechat k mobilu připevněnu bondovku. Při probíhající buzení můžete stisknutím Stop buzení ukončit nebo stisknutím Dospat oddálíte buzení o deset minut. Kalendář - kalendář pomáhá udržovat přehled v poznámkách, schůzkách a připomenutích. Lze jej synchronizovat se stolním či přenosným počítačem a nabízí pouze měsíční pohled. Ke každému záznamu můžete přidat poznámku, upomínku a přiřadit jej do jedné ze tří skupin (Jednání, Volat, Narozeniny).

- kalendář pomáhá udržovat přehled v poznámkách, schůzkách a připomenutích. Lze jej synchronizovat se stolním či přenosným počítačem a nabízí pouze měsíční pohled. Ke každému záznamu můžete přidat poznámku, upomínku a přiřadit jej do jedné ze tří skupin (Jednání, Volat, Narozeniny). Úkoly - zde můžete uložit poznámku k úkolu. Můžete nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu můžete poznámku označit jako dokončenou. Pohled na poznámky můžete třídit jak podle priority, tak podle data.

Jaký je?

Recenzovaný mobilní telefon Nokia 7250 patří jednoznačně mezi špičku své kategorie. Takto malý a barevný mobilní telefon s digitálním fotoaparátem, poměrně slušnou klávesnicí i bohatou funkční výbavou v nabídce mnohých výrobců zkrátka nenajdete. A již pouhé logo Nokia bývá zárukou dobré prodejnost. Za nabízenou cenu se jedná o telefon, který nemůžete nemít, chcete-li být in a mít mobil na odpovídající úrovni.

