Nokia 7250 – multimedia se stylem (preview)

Včera jsme recenzovali českou verzi Nokie 7210, která se začíná prodávat v těchto dnech. Včera také Nokia zveřejnila informace o nástupci 7210 – modelu 7250. Jestli máte pocit, že nových Nokií je v poslední době čím dál více a je větší problém se v nich vyznat, potom vám můžeme jednoznačně dát za pravdu.

Pro začátek je potřeba si ujasnit, jak je to vlastně s nástupci. Nokia 7250 je evidentním nástupcem Nokie 7210, což je dražší stylový mobil s orientací na zábavu a multimedia. Nová 7250 se dá charakterizovat úplně stejně. Nokia 6610 sice na první pohled působí manažerským dojmem, ale je to 7210 v konzervativnějším kabátě – manažerské funkce rozhodně nemá a nemá ani ambice je mít (pravý manažeři po tomto modelu sáhnou, když už nechtějí pracovat…). Takže 7250 by klidně mohla být nástupcem i 6610. Kdyby ovšem tento model neměl nástupce jiného – 6100.

Stále ještě nejste zmatení? Tak to můžeme pokračovat dál. Prakticky jediný rozdíl 7250 oproti 7210 ve funkcích je v integrované kameře/fotoaparátu v 7250 a vylepšené práci s multimediálním obsahem. Další odlišnosti už jsou především designové – 7250 je trošku větší a těžší. V budoucnu samozřejmě mohou do 7250 přibýt další drobné funkce. V okamžiku, kdy se začne prodávat 7250, samozřejmě model 7210 zlevní (cena 7250 by se zpočátku měla pohybovat okolo 18 tisíc korun).

Prakticky všechny nové Nokie jsou důkazem toho, že multimediální zprávy MMS se prakticky stávají standardem a že je uživatelé budou používat (už jen díky tomu prostému důvodu, že to podporuje jejich telefon a je to snadné). Nokia 7250 má samozřejmě digitální fotoaparát (který může fungovat s vhodným softwarem i jako kamera), barevný displej, polyfonní vyzvánění, GPRS – pro MMS víc nepotřebujete. Snad jenom více paměti – sdílených 725 KB vám dlouho nevystačí. Do této paměti se totiž ukládají multimediální zprávy (jedna může mít nejvíce 45 KB), obrázky, vyzváněcí melodie (20 polyfonních a 10 normálních už v mobilu je, ale je možné všechny smazat) a javové aplikace (přítomny jsou také tři, dají se smazat, maximální velikost jedné může být 64 KB).

Pokud by vám prohlížeč obrázku, přehrávač polyfonních melodií (může jít o staré známé soubory MIDI, do kterých je převedena většina známých skladeb), digitální fotoaparát a hry a aplikace pro platformu Java nestačily, potom si můžete dlouhou chvíli zkrátit poslechem vestavěného stereofonního rádia. Na 7250 jistě při cestách oceníte i to, že podporuje všechny tři frekvenční pásma. Abyste se od ostatních majitelů 7250 odlišili, budete si moci vyměňovat kryty a samozřejmostí už dnes je obrázek na pozadí celého displeje.

Možná se divíte, proč Nokia neustále na trh uvádí telefony, které si navzájem konkurují. Vysvětlení je prosté – s jedním telefonem, který uspokojí širokou skupinu uživatelů, už dnes nikdo nevystačí. Ze široké nabídky si ale vybere opravdu každý. Nové mobily jsou navíc ve své třídě postavené na stejné hardwarové a softwarové platformě – vývoj nového modelu je tak velmi levný, a není proto problém přijít každý měsíc s něčím jiným. Kromě toho, že si totiž modely jedné značky konkurují mezi sebou, vytvářejí i větší tlak na konkurenci – a je jen málo firem, které jsou v těchto měsících schopné chrlit jeden upravený mobil za druhým, jako to dělá Nokia.

Pro uživatele mobilů to je dobrá zpráva – mohou si mnohem lépe vybrat telefon, který odpovídá přesně jejich potřebám. Současně je ale pravděpodobné, že mu bude něco chybět (protože podle výrobce taková funkce patří do jiné kategorie), takže bude mnohem náchylnější si za půl roku koupit jiný mobil. Nikdo asi nebude podezřívat Nokii z toho, že by nedoufala, že v březnu 7210 zahodíte a koupíte si 7250. Každopádně výběr mobilů bude větší. Podobně se totiž začnou chovat i další výrobci.