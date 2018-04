Nokia 7210 vs Nokia 6610 - která z nich je hezčí? (detailní fotografie)

Základní informace: Nokia 7210 - extravagantní mobil s netradiční klávesnicí a velmi slušnou výbavou. Nokia 6610 - usedlý design, na Nokii překvapivě hranatý a opět velmi slušná výbava. Co tedy tyto na pohled velmi rozdílné telefony spojuje? Právě až na vzhled téměř vše. Hardware obou telefonů je stejný, stejně jako barevný displej a baterie, jiné jsou jen kryty. Nokia opět dokázala, že jedna a ta samá věc může být určena pro naprosto odlišnou skupinu zákazníků a přitom výrobní náklady nevzrostou. Může se pak někdo divit, proč Nokii všichni soupeři jen zdálky hledí na záda? Dnes se nebudeme zabývat tím, co oba telefony umí, je toho hodně a podrobněji se o tom dočtete v recenzi modelu 7210, dnes se zaměříme na rozdíly mezi oběma telefony.

Začněme ale po pořádku, přesně tak, jak to začalo. Je sychravý březen letošního roku, den před zahájením výstavy CeBIT v německém Hannoveru a Nokia se vší slávou odhaluje několik nových telefonů. Čert teď vem budoucí low-endové hity 3410 a 3510, hlavní hvězdou je Nokia 7210. Sen všech majitelů legendárního modelu 7110 se splnil, na světě je podle číselného označení jeho nástupce. Ale běda, jen co na telefon pohlédnou, zjistí, že místo decentního manažerského modelu mají před sebou rozevlátého klauna, který je barevný jak papoušek Kakadu a má nějak podivně seřazená tlačítka. Na nový manažerský hit z dílen Nokie trochu moc překvapení najednou. Ale co, řeknou si ostatní, výbava je více než dobrá a hlavně, telefon má barevný displej.

CeBIT skončil, novou Nokii viděl na výstavě kde kdo a je jasné, že do podzimu se na trh stejně nedostane. Posuňme se tedy o tři měsíce dopředu, do půlky června, kdy v Singapuru začíná po CeBITu druhý nejvýznamnější telekomunikační veletrh CommunicAsia. Na výstavišti stánek Nokie nenajdete, ten je uklizen hezky stranou v centru města v kongresovém sále luxusního hotelu. Převážná část expozice je věnována aplikacím na telefony Nokia a jejím dodavatelům, ale v koutku u východu z expozice se krčí jedno velké překvapení. Je jím Nokia 6610. Na první pohled decentní manažerský telefon, na Nokii poměrně hranatý, na druhý pohled nic jiného, než překrytovaný model 7210. Tajemství je odhaleno, Nokia zachránila své příznivce z řad potenciálních zákazníků modelu 7210, kteří již sondovali v prodejnách značkové konfekce, zda se jim podaří sehnat oblek, který by ladil s jasně červeným, nebo zářivě modrým krytem Nokie 7210 (existují i o něco decentnější kryty). Teď již zákazníci oblečení shánět nemusí, je tady identický model 6610, který svým vzhledem neurazí ani bankéře z toho nejváženějšího bankovního domu.

Na první pohled malichernost, ale pro některé věrné zákazníky Nokie byla situace před uvedením modelu 6610 opravdu svízelná. Se starým modelem již mnoho parády neudělají a novinka 7210 svým vzhledem opravdu není pro každého. Na předchozí extravagantní model 8310 se ještě dalo zvyknout a především Nokia uvedla i decentnější variantu 6510. Naopak vzhled řady 6310(i) je určen jen pro ty, kteří s telefonem hlavně pracují a méně jej ukazují. Naštěstí Nokia vytrhla svým věrným trn z paty a ti teď mohou běžet do krámu pro 6610. Na koho pak ale zbude 7210? I tento model najde hodně zájemců. Sice asi nevyužijí většinu funkcí telefonu, ale za to budou mít v ruce něco, co zaujme na první pohled, bude to svítit barvami, a to je to hlavní. Kdo to bude? Mládež, která netrpí finanční nouzí, ženy nejrůznějšího věku a každý, kdo se chce odlišovat. Nokia svým zákazníkům rozumí a pro ty, kteří si nevyberou ani z jednoho modelu, má třetího do party, model 6100 (zatím neoficiální označení), který přijde na trh o něco později a bude mít s největší pravděpodobností totožnou výbavu s 6610 a 7210. A aby toho nebylo málo, možná se dočkáme ještě jednoho sourozence, toho však zatím Nokia úzkostlivě tají.