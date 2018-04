Nokia 7210 – barevná hračka (první dojmy)

Jedním z nejočekávanějších mobilů Nokia pro tento rok bude zřejmě model 7210. Není sice přeplněný technologiemi a funkcemi, jako manažerská novinka 6310i, ale má velmi příjemnou velikost, zajímavý design a funkčně je na tom také docela dobře. Datum uvedení na trh je naplánováno na třetí čtvrtletí tohoto roku – kdy už může být konkurence více vepředu – ale to zákazníkům Nokie až tolik nevadí. Cena tohoto mobilu by měla být vyšší než v případě 8310; tato slova si můžeme přepočítat do češtiny jako 15 – 23 tisíc korun.

Nokia 7210 vás zřejmě na první pohled zaujme barevným displejem. Ten zvládá až 4096 barev při rozlišení 128 x 128 bodů. Displej není aktivní (TFT), ale to se může do zahájení prodeje ještě změnit, i když by takovýto displej mobil zdražil. S barvami se setkáte u úvodní obrazovky a v první (grafické) úrovni menu. Podmenu u přístroje, který jsme měli k dispozici, bylo černobílé – i když v tomto případě skutečně nemá smysl, aby každý řádek měl jinou barvu kvůli demonstrování schopností displeje.

Design předního panelu vzdáleně připomíná starší modely Nokií (3330 i 8210 a 8310). Ovšem tentokrát dva boční pruhy nejsou tvořeny jenom jinou barvou, ale i klávesami – klávesnice tak má skutečně atypické rozložení v prostoru. To ale nevadí – po chvíli si zvyknete. Nám trvala adaptace přibližně minutu, i když je třeba přiznat, že s Nokiemi již máme nějaké zkušenosti. Klávesnice u prototypu se při psaní jevila o něco horší než u 8310 a výrazně horší oproti velkým modelům 6210/6310. I tak ale při psaní zpráv poskytuje větší pohodlí – alespoň dle názoru autora – než Siemens S45 či Ericsson T39.

Pokud se vám nelíbí červená barva, budete si moci pořídit jiný kryt – výměnné jsou oba. Asistentka na stánku Nokie sice měla s výměnou problémy (přiznala, že Nokii s výjimkou své brigády na CeBITu neměla nikdy v ruce), ale náš kolega sundal oba kryty během chviličky. Jejich nasazení již vyžadovalo více hrubé síly – to ovšem zřejmě kvůli tomu, že šlo o prototyp.

Bohužel se s vámi nemůžeme podělit o zkušenosti s rychlostí menu a jeho strukturou. V mobilu totiž byla jenom první úroveň menu (někdy šlo vstoupit do dalších úrovní, jindy mobil beznadějně vytuhnul či nezobrazil vůbec nic) a telefonní seznam (je stejný jako u jiných Nokií). Pokud vás zajímají předpokládané funkce, přečtěte si tento článek z tiskové konference na CeBITu.

Video s přehledem položek menu (1,3 MB).

Naše první zkušenosti s prototypem Nokie 7210 byly dobré. Berte to ale opravdu jen jako první zkušenosti – mobil jsme si totiž vzhledem k absenci funkcí a menu nemohli pořádně vyzkoušet. A doba uvedení na trh je zatím příliš vzdálená na to, aby se dalo soudit, jak na tom bude 7210 ve srovnání s konkurencí. Už dnes je například jasné, že má spoustu výhod oproti 8310 (se kterou bude zřejmě srovnávána), ale chybějí jí hlasové funkce (vytáčení, ovládání), je větší, má stejný wapový prohlížeč a zatím nemá HSCSD. Rozdílů tak může být na podzim ještě mnohem víc; jak v prospěch, tak i v neprospěch 7210.