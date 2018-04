Nokia 7210 – avantgardní finská slunečnice (recenze)

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia by se dal charakterizovat jako nejodvážnější ze všech . Jednou za čas přijde s modelem, který popírá doposud navyklé tvary mobilů, ale změny se netýkají celkového tvaru telefonu, ale vždy především klávesnice. Jednou je klávesnice rozpůlena displejem (Nokia 5510), podruhé je ciferníkově rozprostřena (Nokia 3650), nebo, a to je případ nového modelu, plně harmonicky zapadá do designové nálady celého telefonu. Nová Nokia je extravagantní model, bohatě funkcemi naplněný, má barevný displej, javu, umí MMS, IrDA port a stereo rádio (k dokonalosti mu chybí už snad jen bluetooth). Tento módní telefon funguje ve všech pásmech sítě GSM (900/1800 a 1900 MHz), je malý a lehký, ale přesto se odvážím odhadovat, že to bude mít na trhu velice těžké. V brzké době bude totiž představena nová Nokia 6610, funkčně naprosto totožný telefon, ale s klasickým designem. Samozřejmě nechci spekulovat o úspěchu 7210 podle prvních subjektivních dojmů, ale dosti napoví totožné reakce lidí, kterým jsem tento telefon poprvé ukázal. Všichni by vesměs raději počkali na „klidný“ model 6610. Osobám ženského pohlaví se naopak Nokia 7210 líbila velice, z čehož by se dala odhadovat cílová skupina pro nový model – typická manažerka střední firmy, typ ženy, která si nadneseně řečeno vybírá barvu auta, aby ladila s novými lodičkami. Nebo se také mohu mýlit a tento extravagantní telefon najde velkou oblibu u široké veřejnosti, minimálně funkční předpoklady pro to určitě má.

Pop Art a Pop Port aneb Neotřelý design

Hned první dnešní kapitola bude zřejmě nejdůležitější. Design Nokie 7210 je opravdu oč tu běží, zejména pro srovnání s funkčně totožným modelem 6610 (fotografie konfrontace obou telefonů najdete v tomto článku).

Co vás při prvním pohledu na novou Nokii nejvíce upoutá? Určitě to budou nezvykle rozmístěná tlačítka klávesnice, pro kterou jsme v této recenzi raději vyhranily samostatnou kapitolu. Pokud budeme design přístroje hodnotit celkově, těžko mu vytknout jakoukoli nepropracovanou část, všechny díly harmonicky ladí, telefon působí moderně a zajímavě. Jak poznáte z fotografií, my jsme měli k dispozici oranžové provedení, ale nic není tak oranžové jak se na první pohled zdá. V tomto modelu je na vnějších krytech a klávesnici kombinováno pět rozličných plastů, lišících se nejen v barvě, ale i v provedení.

Začněme u výměnných krytů, ty mají být v základní nabídce v šesti barevných variantách, základní oranžovou si můžete nahradit kaštanovou, černou, šedozelenou, případně okolí oslňovat žlutým, růžovým či červeným barevným provedením. Pokud sundáte z telefonu kryty, mimochodem nejde to příliš dobře, zadní kryt je jištěn plastovou západkou a pro jeho vyjmutí musíte vyvinout celkem vekou sílu nejlépe dlouhým nehtem. Zadní kryt je z tenkého pružného plastu, uprostřed má průhlednou elipsu, která je na odvrácené straně tmavě červená a pod určitým úhlem dopadu světla se mění od červené až po oranžovou, čímž splývá s barevným okolím krytu. Oválný část zřejmě také slouží jako protiskluzný prvek, na jeho zadní straně jsou dvě vlnkovité prohlubně, které nejsou seshora na dotyk patrné a tím dávají celému krytu grafický prostorový nádech.

Přední kryt je jištěn v kostře telefonu plastovým perem (chcete-li jej sejmout musíte mít nejprve sundaný kryt zadní) a ještě je fixován na čtyřech místech. Kryt také nejde příliš dobře dolů, ale díky povedené fixaci se kryty nikterak nepohybují, zdá se, že jde o jeden z mála telefonů od Nokie, který nevrže. Přední strana je koncipována v duchu té zadní – boky a kraje čela jsou oranžové, střed je opět z průhledného plastu s červeným pozadím, ale tentokráte lemován stříbrným proužkem, který se plynule ztrácí v klávesnici. Nad klávesnicí je barevný displej, nad ním firemní značka a čtyři otvory pro reproduktor, nepravidelně rozmístěny v měsíčkovitém oblouku. Boční strany mají uprostřed nepravidelně široký krémově bílý proužek, opět žádná harmonie, každý milimetr je detailně promyšlen a povyšuje moderní design přístroje. Na levé boční straně v horní polovině najdete uzoučkou klávesu pro zesílení hlasitosti hovoru či rádia, na vrcholu přístroje jsou v bílém proužku zasazeny infračervený port a miniaturní tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu. Na opačném konci jsou potom konektory pro připojení nabíječky, datového kabelu a sluchátek. U tohoto konektoru se musíme ještě chvíli zdržet, je to totiž zcela nový typ. Nokia 7210 je prvním telefonem s konektorem Pop-Port, který se bude používat jako primární propojovací rozhraní u budoucích telefonů. Tento konektor, alespoň tak se o něm mluví na informačních letácích, podporuje rozvinutou funkčnost jako digitální identifikaci příslušenství, stereo zvuk nebo rychlou datovou konektivitu. Jednoduše řečeno, jedná se konektor, do kterého připojíte datový kabel, headset i další zařízení, bohužel nám ale jako příliš dokonalý nepřišel, často totiž při lehkém zatahání za kabel, se sluchátka z telefonu odpojila, ale to mohlo být dáno ještě předfinální verzí telefonu. Nevylučuji, že u modelu, které si pořídíte, bude držet dobře, třeba tento nepatrný detail výrobce ještě stihl doladit.

Na konec popisu designu ještě zbývá dodat několik důležitých čísel. Nokia 7210 váží 83 gramů a měří 106 x 45 x 17,5 milimetru (oproti 7650 nesrovnatelný střízlík).

Evoluce nebo revoluce aneb Klávesnice jakou svět neviděl

Ptáte se, co je na klávesnici tak nového a neobvyklého, že se o tom neustále zmiňuji. Naprosto všechno. Klávesnice Nokie 7210 je nejen tvarově naprosto nesourodá, ale navíc je polovina tlačítek z úplně jiného materiálnu než ostatní, prostě revoluce se vším všudy.

V popisu celkového designu jsem se zmiňoval o stříbrném proužku, který lemuje prostřední část předního krytu a právě tento proužek určuje základní designový tvar celé klávesnice. Tlačítka 1, 4, 7 a * totiž na levé straně plynule v tomto proužku pokračují, stejně jako 3, 6, 9, # na straně pravé, mají mezi sebou jen nepatrnou asi milimetrovou mezeru a dole je spojuje opět oblouk stříbrného proužku na krytu. „Vnitřní“ tlačítka jsou také zvláštně rozmístěna, číselné klávesy – 2, 5, 8 a 0 jsou ve sloupci pod sebou, přičemž se od dvojky do nuly nepatrně zmenšují. Nejvýše položeny jsou klávesy funkční, jsou to čtyři kousky s osmi ovládacími prvky. Levé tlačítko ve tvaru jakési surrealistické žehličky je rozděleno na horní funkční část sloužící pro vstup do menu a spodní část se zeleným sluchátkem. Na pravé straně je tatáž klávesa zrcadlově obrácená s horní částí pro přímý vstup do telefonního seznamu a spodním červeným tlačítkem pro ukončení hovoru. Prostření tlačítko, ve tvaru letícího ptáka z půdorysu, je třísměrové a slouží pro pohyb v menu a dalších operacích nejen dolů, ale také doleva a doprava. Každý směr této třícestné klávesy má také svou funkci rychlé volby, šipkou dolů se dostanete do telefonního seznamu, doleva okamžitě můžete psát SMS, doprava se ihned dostanete do kalendáře. Velká škoda, že rychlá volba nejde přeprogramovat, velmi bych například ocenil rychlý vstup pro zapnutí rádia, každý by si mohl klávesnici alespoň trochu přizpůsobit svým představám. Nad největší klávesou je malé tlačítko pro pohyb nahoru a rychlé vyvolání telefonního seznamu.

Tlačítka mají dobrý zdvih a uspokojivé mechanické vlastnosti, to vše ale tentokráte není hlavní faktor, který určuje, jestli je klávesnice pohodlná a dobře se na ní píše. Vlastní ergonomie klávesnice totiž není příliš uspokojivá, mezi okolními klávesami a těmi vnitřními je příliš velká mezera, tlačítka jsou mrňavá a trvá opravdu hezky dlouho, než si na psaní zvyknete. Možná vám to bude připadat jako nereálné, ale zvyknou se opravdu dá, mně to trvalo zhruba týden, ale ještě dnes se mi stane, že se občas přemáčknu. Zarážející je také různost materiálu klávesnice, lemující tlačítka jsou z tvrdší gumy než ta vnitřní a funkční, což také pohodlnému ovládání příliš neprospívá. Nepříliš dobře vyřešené je také podsvícení klávesnice, okolní tlačítka nejsou průhledná, takže ve tmě nejsou prakticky vůbec vidět. Zůstaňme tedy u toho, že klávesnice Nokie 7210 dává přednost estetickému dojmu před funkčností, textovky se psát dají, ale…. Estetický dojem z klávesnice umocňují měsíčkovité oblouky, které jakoby prodlužují vnitřní tlačítka, opět se jedná o tvary zapuštěné v průhledném horním krytu.

Na boku telefonu je ještě jedna klávesa, pro ovládání hlasitosti, je sice úzká, ale díky svému měsíčkovitému vykrojení je spolehlivá. To se ale nedá říci o horním vypínacím tlačítku, které je až příliš malé a dosti špatně se mačká. Je totiž úplně stejně veliké jako vedlejší infraport a svou šířkou 2,5 milimetru se dá skutečně dobře vypnout jen delším nehtem. Pokud takový nehet nemáte, budete asi muset nechávat telefon zapnutý, případně použít klíč či drobnou minci.

Barev jako od Goyi aneb Pyšnit se displejem

Experiment návrhářů této finské krasavice nešel zas až příliš daleko, takže displej najdete na jeho tradičním místě, v horní části přední strany. Displej je jednou z hlavních předností telefonu – má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit 4096 barev, díky čemuž má Nokia 7210 mírný náskok nad podobnými modely od konkurence (Sony Ericsson T68i, T300, Panasonic GD67 mají 256 barev). Displej je chloubou telefonu, bohužel je ale hůře viditelný při přímém slunečním světle, ztrácí kontrast a musíte jej hodně přiblížit očím. Takové „brejlení“ do telefonu rozhodně není nic pohodlného.

Dokonalý obrázek o displeji Nokie 7210 si uděláte podle rozsáhlé fotogalerie displejů, seřazené podle tématických skupin. Na tomto místě nezbývá než dodat, že na pozadí displeje si můžete uložit libovolnou tapetu (ať už přednastavený obrázek nebo vlastní), že při spořícím režimu se zobrazují velké digitální hodiny s aktuálním časem a že si displej můžete přizpůsobit díky osmi barevným schématům.

Displej je pro možnosti telefonu dostatečně veliký – fotografie je na něm dobře vidět a je rozpoznatelná. Výhodou při psaní textové zprávy je možnost volby velikosti fontu písma, při fontu o velikosti 16 pixelů vidíte najednou pět řádků textu, zmenšíte-li ovšem písmo na devět pixelů , téměř na hranici čitelnosti z obvyklé vzdálenosti, vidíte najednou celých osm řádků textu. V pohotovostním režimu je na tapetě zobrazen vlevo indikátor signálu, vpravo stav baterie, dole je jeden řádek vyhražen popisu funkčních kláves, v úplně horním řádku jsou hodiny (datum nikoli). Název operátora s pojmenováním aktuálního profilu naleznete na obvyklých místech. Více se o displeji dozvíte v samostatném článku.

Rychle nabil, rychle pozbyl aneb Baterie

Co se týče baterie telefonu, nejvíce mě asi překvapila doba nabíjení. Baterie Nokie 7210 se nabíjí skutečně krátce, proces netrvá déle než 80 minut.

Baterie je typu Li-Ion, je umístěna tradičně pod zadním krytem a kupodivu není do těla telefonu nikterak fixována. Při výměně krytů, pokud nemůžete telefon vypnout, si tedy dejte pozor aby vám baterka nevypadla. Kapacita baterie 720 mAh, je sice poměrně velká, ale barevný displej si přeci jen vezme své. Podle údajů výrobce by baterie měla mít následující výdrž: až 4 hodiny hovoru, 240 hodin v pohotovostním režimu; z našeho krátkého testu vyplynuly následující hodnoty: telefon vydrží nabitý při normálním používání zhruba tři dny bez nočního vypínání. Do výdrže telefonu také samozřejmě promlouvá, jak často posloucháte rádio. Výrobce uvádí, že se sluchátky můžete rádio poslouchat nepřetržitě až 20 hodin a z reproduktoru telefonu zhruba osm hodin. Spotřebu rádia jsem ale neměřil, přeci jen si myslím, že s novou Nokií budete především telefonovat a rádio využijete jen jako doplňující funkci.

Je libo vlastní galerii aneb Ovládání

Ovládání telefonu je důležitá kapitola, hodně informací jste se ale již dozvěděli ve stati o klávesnici. Pokud si tedy přivyknete na netradiční klávesnici, téměř vše okolo ovládání zůstalo při starém, je stejné jako u předešlých modelů Nokie. Menu telefonu je barevné a vstoupíte do něj stiskem levé funkční klávesy. Základní menu má celkem 14 položek, každá z nich je samostatně zobrazována na displeji ve tvaru – jméno položky a barevná ikona. Další úrovně menu jsou již textové, najednou se na displeji zobrazí pět položek (velikost písma nemá na menu žádný vliv).

Většina položek menu je tradiční, zajímat by vás mohly například profily, kterých je pět a můžete si načasovat jejich vypršení. Zajímavé je, že budík u 7210 povýšil na samotnou položku menu, díky čemu netuším, ale je pravda, že jej takhle velmi rychle najdete a aktivujete. V hlavním menu dále naleznete Rádio a Galerii, což je složka přednastavených a snadno obměnitelných obrázků a melodií. Velice užitečnou funkcí je vytvoření vlastní složky, takže vedle původních Obrazy a Tóny, můžete mít další například Fotky z dovolené, Lesní zvuky, Naše Líza a podobně. Přímo ve složce Galerie si můžete stahovat další obrázky či melodie z wapu. Ovládání telefonu je logické a intuitivní, škoda jen té ergonomie kláves – dobrá zpráva pro budoucí majitel Nokie 6610. Hlasové ovládání a vytáčení u obou modelů ale bohužel chybí.

Jak se z mobilu volá aneb Polyfonie se ozývá

Jak se telefonuje se „sedmdesátdvadesítkou“? Na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď. Dobře. Mikrofon i reproduktor jsou kvalitně vyřešeny, a pokud přijdete na chuť headsetu, který je k Nokii 7210 standardně dodáván, může být pro vás telefonování opravdovým požitkem. Při použití handsfree si ale musíte dát pozor, abyste měli mikrofon blízko úst (přiblížíte jej prodloužením drátků vedoucích ke sluchátkům), hovor vám jde do obou uší. Bondovka je povedená, jediné na co jsem si při jejím používání musel dávat pozor bylo, aby se mi sluchátka nevytrhla z konektoru telefonu.

Do telefonního seznamu se dostanete buď stiskem šipky nahoru či dolů – tady můžete rovnou volit jména – pokud chcete seznam upravovat, volit typ paměti či zjišťovat její kapacitu, musíte stisknout pravé funkční tlačítko. Výhodou této Nokie je sdílený telefonní seznam – můžete používat buď pamět SIM karty, telefonu nebo obě najednou. Do interního seznamu telefonu se vám vejde až 300 záznamů, ke každému jménu můžete přiřadit až pět čísel (normání, mobilní, domů, kancelář a fax) a tři textové poznámky, dále máte na výběr z pěti skupin volajících, které si můžete podle libosti odlišit.

Máte rádi netradiční zvonění? Žádný problém, Nokia 7210 umí přehrávat polyfonní melodie, k dispozici nabízí dokonce 43 nástrojů, bohužel ale pouze čtyři z nich hrají najednou. V základní nabídce máte 20 přednastavených MIDI souborů ve složce Galerie a 11 tónů ve volitelné nabídce vyzvánění. Další zvuky můžete, jako téměř vždy, přijímat ve formě MMS, stahovat je z wapu případně počítače datovým kabelem. Opět vás ale upozorňuji, že potřebujete jiný kabel než u starších modelů Nokie. (Nový kabel nese označení DKU-5.)

Zajímavým zpestřením vyzvánění telefonu jsou vibrace. Pokud je totiž máte zapnuté najednou spolu se zvukovým zvoněním, telefon vibruje do zvuku vyzvánění. Maličkost, ale jistě potěší. Melodie jsou nápadité, dostatečně hlasité, ale na můj vkus hrály až příliš vysoko. To 7650 hraje sice tišeji, ale zvuk skladeb se mi zdá dokonalejší.

Mám pro vás dvě zprávy aneb MMS a SMS

A jsme u další kapitoly. Pryč jsou ty doby, kdy v kapitole o zprávách stačilo popsat jak se na mobilu píší textovky, kolik se jich vejde do paměti a jestli má telefon „tédevítku“. Multimediální zprávy se již pomalu stávají tradiční výbavou telefonů, takže samozřejmě nechybí ani v nové Nokii 7210.

MMS se vytváří naprosto stejně jako například u modelu 7650, můžete posílat text, zvuk či obrázek, bohužel se ale v případě 7210 musíte omezit pouze na fotky stažené z internetu či počítače, přídavný foťáček pro ní zatím ještě není k dostání. (Podle informací Petra Hoška z Nokie by se ale měl objevit ještě před letošními Vánocemi.) Do paměti telefonu se vejde až 15 multimediálních zpráv o maximální velikosti 30 kB, ale pozor – paměť mobilu je sdílená, takže uložením takového množství zpráv ztratíte většinu prostoru pro další položky.

Textové zprávy opět hodně závisí na klávesnici. Jak jste si již přečetli výše, na rozložení tlačítek 7210 se dá časem přivyknout, takže textovku napíšete celkem rychle, zvlášť když můžete využít českou T9. Do paměti telefonu se vejde až 150 textovek, opět ale platí pravidlo sdílené paměti. Pokud jste až doposud četli pozorně, víte, že velikost fontu písma při psaní zprávy se dá měnit, na výběr máte mezi pěti a osmi řádky, záleží pouze na tom, jak dobré máte oči. Výhodou nové Nokie je funkce hromadného smazání všech SMS, včetně nepřečtených a možnost výběru z 11 zvuků pro příchozí zprávu.

Všechno se hodí aneb Rádio, organizér, hry, java, wap

Dalších doplňkových funkcí je v telefonu celá řada. Pro pořádek je vezměte podle pořadí v menu.

Rádio je šestou položkou v menu, hraje stereo a do paměti telefonu si můžete uložit až 20 přednastavených stanic (mně se jich zdařilo uložit pouze šest, více jsem jich v Praze prostě chytit nedokázal). Vestavěné handsfree telefonu sice umožňuje hlasitý odposlech rádia, ale i při něm musíte mít připojen headset, protože na sluchátkách se nachází anténa. Ze sluchátek hraje rádio stereo, při hlasitém odposlechu pouze mono z jednoho reproduktorku.

Organizér je rozdělen na dvě sekce – na kalendář (do něj vstoupíte také jediným stiskem pravého křídla křížové klávesy) a úkolovník. Kalendář se zobrazuje v měsíčním přehledu, na displeji vidíte v prvním řádku měsíc, rok a pořadí týdnu v roce, ve druhé řádce dny v týdnu a následně jednotlivé dny. Ke každému dni si můžete přidat poznámku s možností upozornění, takové dny jsou potom odlišeny od ostatních tučným písmem. Na výběr máte z pěti druhů záznamů (jednání, volat, narozeniny, poznámka a upomínka). Úkoly byly oproti dřívějším modelům mírně vylepšeny, ke každému úkolu můžete přidat upozornění a také nastavit prioritu a dokončení. Do paměti telefonu se vejde až 250 záznamů v kalendáři a až 30 úkolů.

Další položkou menu jsou hry. Ty jsou v základní výbavě pouze dvě, a to Bounce – hra známá již z Nokií 9210 a 7650, ve které procházíte s kuličkou různými místnostmi a Triple Pop, opět převzatá z 9210, ve které se na sebe nalepují mrňavé kuličky a vy se otáčením celého balíku snažíte postupně mazat jejich řetězce. Dobrou zprávou je, že obě hry jsou javové, takže je můžete kdykoli smazat a nahradit novými, staženými z wapu či PC.

Položka Aplikace se také týká javy, která je mimochodem v 7210 nesmírně rychlá. V novém mobilu najdete prozatím pouze jedinou aplikaci, a to převodník snad všeho na vše (měna, hmotnost, délka, plocha, objem a jiné), další aplikace si opět můžete doplnit z internetu. Pro vás, které zajímají technické podrobnosti – aplikační platforma Java 2 Micro Edition; novou aplikaci můžete stáhnout o maximální velikosti 64 kB.

Mezi dalšími funkcemi naleznete ještě kalkulačku, měřič odpočítávání a stopky; v další položce menu nastavíte připojení (infraport nebo GPRS) a poslední položkou jsou služby, tedy wap. Mobilní internet je ve verzi 1.2.1 (GPRS 2+2, případně 1+3). Při wapování opět nemáte na výběr z více fontů písma, wapovat tedy můžete jen na pěti řádcích. Wap je barevný, pěkný rychlý, tradiční, nového mnoho nepřináší.

Resumé aneb Koupit či nekoupit

A už jsme u konce. Jaká tedy Nokia 7210 vlastně je? Je to jistě extravagantní telefon, s netradičním designem a pěknou řádkou funkcí. Pokud by měla ještě bluetooth, nechybělo by jí snad už vůbec nic. Záleží jen na vás jestli si vám netradičně rozmístěné klávesy líbí nebo jestli raději počkáte na funkčně stejný, ale designově střízlivější model 6610.

Nokia 7210 je jistě povedeným modelem, který si svou skupinu uživatelů určitě najde, hledat ji bude zřejmě mezi mladší bohatou vrstvou obyvatel. Navíc svou cenou, která by se měla pohybovat někde v rozmezí 16 - 18 tisíc korun, je jistě plnohodnotným konkurentem novým multimediálním mobilům s barevným displejem. Výběr už záleží jen na vás.