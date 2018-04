Nokia 7200 – čekat na véčko se vyplatilo (recenze)

Bývaly doby, kdy mít Nokii znamenalo ukazovat okolí, že na to máte. Stejně tak byly doby, kdy Nokie vedly v designu a patřily mezi technologickou špičku. Ztělesněním všech těchto tří symbolů je první véčko Nokie, které si u nás můžete koupit – Nokia 7200. Není pro každého, ale pokud za ni dáte částku okolo 15 tisíc korun, můžete si být jistí, že zaujmete designem mobilu a kromě bluetooth a přehrávače MP3 vám nic chybět nebude.

Tento mobil opravdu není pro každého

Když budete přemýšlet o tom, jestli se vám Nokia 7200 hodí, asi dospějete k názoru, že vůbec ne. Pokud si ale položíte otázku jinak – zda se chcete s 7200 ukazovat a zda se vám mobil líbí, potom už možná začnete uvažovat o tom, že si jej pořídíte. Cena je nastavená tak, aby si tento mobil nemohl pořídit každý, takže budete mít něco exkluzivního (a nanejvýš pár dalších tisícovek lidí u nás). A až později možná zjistíte, že s tímto mobilem se dá i pracovat a že vás příjemně překvapí funkcemi.

Nokia 7200 je klasický mobil série 40, ovšem v netradičním provedení. Má baterii Li-Ion (760 mAh, při průměrném objemu volání – nanejvýš desítky minut denně – vydrží pracovní týden). Podporuje jenom sítě GSM, tedy 900 a 1800 MHz. Sdílená paměť v mobilu je 4 MB. Hmotnost je vyšší, 115 g , stejně jako jsou větší i rozměry (86 x 50 x 26 mm v zavřeném stavu).

Existuje jedna skupina zákazníků, která si ale Nokii 7200 koupit nemůže, i kdyby na ni měla. Jsou to majitelé karet Eurotel Go, se kterými nové Nokie nefungují. Karty Go totiž vyžadují podporu funkce AoC, která v nových Nokiích chybí. Hovoří se ale o tom, že Eurotel karty Go zmodernizuje a přestane AoC vyžadovat.

Je to opravdu látkový kryt?

Jak jsme se již zmínili, Nokia 7200 je prvním evropským véčkem této finské značky. Má rozhodně pro véčka netradiční tvar – alespoň pokud porovnáváme s těmi asijskými, ale i třeba Motorolami. Je totiž jakoby hranaté – působí spíše dojmem krabičky než obvyklé mušle.

Horní část je rozdělena na tři části. Horní třetina je výměnný kryt, plast potažený látkou. Pokud se vám zašpiní, můžete ji vyčistit (ale chce to postupovat jemně, jinak sedřete látku z plastového podkladu. Pod tímto výměnným krytem je ukryta simkarta. Uprostřed je černobílý displej, který zobrazuje datum, animovaný šetřič nebo jméno či číslo volajícího. Ve spodní třetině je objektiv digitálního fotoaparátu a otvor reproduktoru. Celá zadní část je výměnná (opět jde o plast potažený látkou), skrývá se pod ní baterie.

Plastové kryty jsou jednou z věcí, kterými Nokia 7200 láká všechny, kdo ji uvidí z dálky (všichni totiž o tomto mobilu vědí, že má látkové kryty a chtějí si na ně sáhnout). Se stejným grafickým motivem v krabici najdete i látkový pytlíček na mobil (majitelkám mobilu se bude líbit a přitom ochrání mobil) a kožené poutko, díky kterému se mobil dobře nosí na zápěstí (takto ale doporučujeme nosit mobil jen ženám, muži jistě pochopí proč – a pokud ne, doporučujeme vyzkoušet a podívat se do zrcadla).

Když Nokii 7200 otevřete, zjistíte, že horní část se pevně nezarazí, jak je to obvyklé u jiných véčkových mobilů, ale pruží. Když na horní část zatlačíte, dosáhnete úplného rozevření, obě části budou svírat úhel 180 stupňů. Někteří majitelé Nokie 7200 v diskusích poznamenávají, že je to nepříjemné, protože kvůli pružení nemohou přitlačit 7200 více k uchu, když špatně slyší druhou stranu. Stačí ale držet Nokii 7200 v kloubu a ne za spodní část.

Klasické, a přitom jiné ovládání

Displej Nokie 7200 je barevný (65 tisíc barev), aktivní (TFT) a podle spousty uživatelů dostatečně velký (rozlišení je 128 x 128 bodů), podle jiných – srovnávajících s konkurencí – zase malý. Faktem je, že Nokia musí ctít obvyklé rozměry u mobilů série 40, ale také že dokáže použít mnohem větší displeje se stejným rozlišením.

Menu používá zcela jinou grafiku, než na kterou jste z Nokií zvyklí. Ladí totiž s motivy krytu. Také ikony vám budou připadat divné, pokud přecházíte z jiné Nokie. První úroveň menu je plně grafická, můžete si je zobrazit jako velké ikony (tedy klasické zobrazení), nebo jako tabulku menších ikon. V druhé úrovni menu už se pohybujete v textových menu, občas doplněnými o ikonky.

Hlavním ovládacím prvkem Nokie 7200 jsou čtyři směrové klávesy pod displejem, mezi kterými je potvrzovací tlačítko a po jejichž stranách jsou dvě funkční klávesy. Pod nimi jsou klávesy zeleného a červeného sluchátka. Občas se setkáte s problémem, kdy chcete stisknout potvrzovací klávesu a stisknete směrovou klávesu nahoru. Řešením je nepoužívat pro ovládání bříško palce, ale jeho bok, jinak se s tímto problémem budete setkávat bez ohledu na velikost palce.

Číselná klávesnice pod ovládacími klávesami má klasické rozložení, Nokia se v tomto případě naštěstí vyhnula svým v poslední době obvyklým klávesnicovým experimentům. Klávesy jsou hodně velké, ale podobně jako u ovládacích mají malý zdvih. Na rozdíl od nich se ale dají pohodlně a velmi rychle ovládat i bříškem palce. Pokud budete mít pocit, že jsou klávesy velmi dobře a kontrastně podsvícené, budete mít pravdu. A možná si ani neuvědomíte, že to je způsobeno podsvícením okraje klávesnice (vypadá jako osmička, klávesy jsou ale opravdu dobře podsvícené a byly by čitelné i bez tohoto zvýraznění).

Neslyším, snad pomůže ekvalizér…

U Nokie 7200 při telefonování oceníte kvalitní reproduktor (můžete jej použít i pro hlasitý odposlech) a váš protějšek i výborný mikrofon. Pokud váš telefonní partner náhodou nepoužívá Nokii (zní to jako marketingová fráze, ale uznáte to sami, pokud si zkusíte zavolat na Nokii Nokií nebo mobilem jiné značky, pro extrémní srovnání použijte Samsung – a to se bavíme o nejdražších modelech), můžete si aktivovat automatickou regulaci hlasitosti nebo si při hovoru aktivovat ekvalizér pro různé hovorové situace!

Pro telefonování má Nokia několik standardních funkcí. Je to hlasové vytáčení, skupiny volajících, obrázky k jednotlivým položkám v adresáři nebo třeba vyzváněcí profily. Ty mohou být i dočasné – samy se ve zvolený čas vypnou. Asi není nutné příliš zdůrazňovat, že vyzváněcí melodie jsou polyfonní, protože to je již dnes samozřejmost.

Příliš se toho asi nedá dodat ke zprávám. U výčtu podporovaných typů zpráv již více než dva roky u všech Nokií série 40 poznamenáváme, že umí textové zprávy (i s diakritikou či dlouhé), multimediální zprávy, rozšířené zprávy (EMS, o které už dnes není takový zájem) a samozřejmě i e-maily (protokoly POP3 a IMAP pro stahování a SMTP pro odesílání). Chybí snad jen dodat, že jde opravdu o standardní možnosti Nokií, stejně tak s možností nastavit si dvě velikosti fontu pro čtení i psaní textu (takže vidíte pět nebo osm řádků textu a horní a dolní systémové řádky).

Chtělo by to MP3

K Nokii 7200 se dodávají poměrně kvalitní stereofonní sluchátka. Ty mají kromě poslechu hudby i další účel – slouží jako anténa pro FM rádio. Do jeho paměti (přesněji do paměti aplikace pro poslech stanic) si můžete uložit až 20 stanic. Je škoda, že Nokia 7200 nepodporuje paměťové karty a neplní tak funkci MP3 přehrávače. Určitě by si to její majitelé zasloužili.

Dnes už je samozřejmostí vestavěný digitální fotoaparát, s možností pořizovat fotky v rozlišení 640 x 480 bodů, ve třech režimech (standardní, portrét, noční). Nokia 7200 umí i video ve formátu 3GP (MPEG4, 176 x 144 bodů), samozřejmě i se zvukem. Maximální velikost nahradného videoklipu je 95 kB, protože klipy jsou určeny pro posílání přes MMS a ty neumí více než 100 kB včetně hlaviček.

Zabavit vás kromě fotoaparátu a videorekordéru umí Nokia 7200 i díky javovým hrám. V mobilu jsou uložené tři – Disco (jste správcem diskotéky a musíte plnit na pohled jednoduché, ale než pochopíte princip tak poměrně složité úkoly), výborný a neustále hratelný Bowling a Backgammon. Další hry si samozřejmě můžete stáhnout z internetu (jste ale omezení maximální velikosti midletu 64 kB).

Ano, dá se s tím pracovat

Nokia 7200 na to asi nevypadá, ale podporuje EDGE (až 177,6 kb/s). Vedle toho už je podpora GPRS třídy 10 (4+2) samozřejmostí, stejně jako špičkový wapový prohlížeč podporující WAP 2.0 nebo xHTML (zkuste http://text.mobil.cz, podporujeme xHTML 1.0, i když při rozlišení 128 x 128 bodů je lepší wapová verze na http://wap.mobil.cz).

Údaje z organizéru můžete synchronizovat přes SyncML, případně připojit Nokii 7200 k počítači přes kabel (má PopPort) nebo infračervený přenos. K naprosté spokojenosti vám bude chybět jen Bluetooth. I když to by potom Nokia 7200 začala vážně konkurovat manažerským modelům stejné značky a to Nokia nechce.

Samotný organizér se skládá z kalendáře, který pojme 250 položek (kategorie jednání, volat, narozeniny, poznámka nebo upomínka). U každé položky se podle typu objevují další možnosti (třeba přidání telefonního čísla u připomínky volání), nastavit si můžete i opakování. V adresáři, který se také počítá do organizéru, může být až 500 vícepoložkových záznamů, u kterých můžete mít hlasové jmenovky (pro vytáčení) a obrázky.

Dále najdete v organizéru seznam úkolů, poznámky (délka až 3000 znaků), budík (jednoduchý, bez opakování), položku pro synchronizaci a evergreen Nokie – peněženku, neboli paměť na čísla platebních karet. Aplikace jako je kalkulačka nebo konvertor měn najdete ve vedlejší položce menu – Aplikace/Extra nebo Sbírka. Je zde ještě světový čas, stopky a odpočítávání.

Opravdu jde spíše o stylový a užitečný mobil

Největšího omylu, kterého se při hodnocení Nokie 7200 můžete dopustit, je dívat se na ni jako konkurenta asijských véček Samsung nebo LG, případně v kombinaci s pocitem, že by mělo jít o plně vybavený multimediální či manažerský mobil. Klasické stříbrné véčko už umí udělat kdekdo a Nokia by zde jen velmi těžko prorazila.

Její 7200 má navíc více funkcí, ale k manažerským véčkům Motoroly jí ještě pár funkcí chybí. Stejně tak nemůže soupeřit s displeji nebo reproduktory Samsungů či LG, ale těm zase chybí rádia a jiné funkce. Nokia 7200 je především stylovým mobilem, který může Nokii vrátit ty zákazníky, kteří chtěli stylový mobil, který bude chvíli in. A je to samozřejmě mobil pro všechny ostatní, kdo jsou ochotní zaplatit za tento design a chtějí mít mobil s multimediálními i manažerskými funkcemi, ale nepožadují světovou špičku.