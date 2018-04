Nokia 7110 pod palbou kritiky

Opožděný nástup snad nejočekávanějšího mobilního telefonu světa - Nokia 7110 - přinesl kromě nákupní horečky také nepříjemnost. Společnost Nokia je v poslední době zasypávána kritikou týkající se telefonu Nokia 7110. Zdá se, že napjaté očekávání se poněkud vymstilo - lidé od telefonu očekávali "větší zázrak", než jakým se telefon skutečně stal.

Asi nejvážnějším problémem je, že se obecně očekávalo, že Nokia 7110 bude mít stejný náskok před konkurencí, jako Nokia 6110. Ta svým konkurentům utekla o více jak rok. Také telefonu Nokia 7110 se podařilo přijít na trh o několik měsíců dříve, než konkurentům, zejména pak Ericssonu R320 ze stejné výkonnostní třídy. Jenže tentokráte se ukazuje, že 7110 získala náskok jen díky technickým kompromisům a společnost se s ním dostává do stejně patové situace, jako Siemens s modelem S25. I Nokia si musela vybrat, zda ještě déle přepracovávat WAP, nebo vsadit na jeho nízkou počáteční penetraci a vrhnout model na trh nehotový, ale dříve.

Právě okolo WAPu se mnoho točí. Vývojáři WAPu dávají najevo svoje zklamání z možností telefonu Nokia 7110 oproti R320. Zatímco Nokia si neporadí s žádnými styly písma, v případě Ericssonu se můžete těšit na možnosti tučné písmo i italiku. 7110 neumí vykreslovat tabulky a vývojáří mikrobrowseru si pomohli tím, že jednoduše tagy pro tabulky ignorují nebo nahrazují zalomením řádku. Oproti tomu Ericsson R320 vykreslí tabulku do rozměrku 5x5 buněk a i to je spíše praktický limit displeje, než zásadní technické omezení. A co bude asi největší problém - Nokia 7110 si poradí s maximální délkou binárního souboru cca. 1,4 KB - a to není moc, to představuje cca. 3-4 KB textu nebo zdrojáku scriptu. A to není zase tak mnoho. Podobně je tomu při zpracování dalších tagů WAPu, jako jsou obrázky atd - všude má 7110 svoje podstatná omezení.

Tolik vychvalovaná Nokia 7110, která se měla stát vlajkonošem WAPu, se pomalu stává jeho brzdou. Vývojáři musí počítat s výrazně limitujícími faktory 7110, jako je postavení slova s hyperlinkem na samostatný řádek a výkon WAPu je tedy omezen na jeho nejslabší článek. Smutné probuzení do zimního dne - nejslabším článkem WAPu se paradoxně stala Nokia 7110.

WAP není jediným slabým místem jinak vynikajícího telefonu. Ano, dalo by se říci, že další výtky jsou pouhé maličkosti, jenže čekalo se tolik dlouho, že obecenstvo očekávalo dokonalost a nikoliv Nokia 6150 s přidanou pamětí pro 1000 čísel, s polododělaným WAPem a s řadou chyb.

Problémem je například i psaní SMS zpráv. Podpora T9 je výborná věc, ale funguje jen pro němčinu a angličtinu - ostatní národy doufaly, když už ne ve vlastní slovník, alespoň v implicitně prázdný slovník, do kterého by si každý mohl svá slova postupně zadat. To by se dalo omluvit. Zlé ale je, že v telefonu při psaní SMS zpráv jsou písmena mícháná s písmeny s diakritikou - tam, kde jste si zvykli na tři stisky kláves je jich najednou nutno pět. Proč? Prostě za D je ještě Ď a za E je ještě É - teprve pak jste se dostali k F. Že jste dříve uměli F napsat poslepu? To je vám nyní na nic - nebo si telefon přepněte do angličtiny, nebudete sami, kdo to tak řeší.

Další nedomyšleninou je proklamovaná paměť na 1000 telefonních čísel. Ano, existuje a funguje, jenže místo toho, abyste ji mohli používat normálně dohromady s pamětí na SIM kartě, musíte mezi nimi přepínat, nebo si zkopírovat čísla ze SIM do paměti telefonu. Považujete to za prkotinu? Zazálohovat čísla v paměti nejde jinak, než překopírováním na SIM kartu, jenže na tu nedostanete pět čísel k jednomu jménu, natož poznámky a emaily - další variantou je vytištění na tiskárnu nebo po jednom odeslání přes IrDa do pořítače. Že pomůže PC Suite? Jistě - ohlášena je na jaro 2000...

Zmatek v jednotlivých firmware verzích také nepůsobí dobře. Na trh v ČR se dostaly firmware 4.70 - to by měly být první oficiálně prodejné release. V ostatních zemích se prodávají i verze 4.73 a 4.75, někde dokonce 4.68. Nokia zmatky ve čtyřkové řadě údajně vyřešila rázně a vypustila release 5, který nahrazuje všechny předchozí. Ten ale není nikde k mání a dokonce se ani neví jistě, zda to není fáma.

Paradoxem také je, že například firmware 4.70 u nás obvyklejší se jeví být méně problematický, než verze 4.73 (verzi zjistíte zadáním *#0000#). A aby nebylo problémů s verzemi málo, britský Orange, jak je jeho zvykem, si telefon přizpůsobil po svém a říká mu Nokia 7110e.

Dojem, který Nokia 7110 po velkém očekávání zanechala, je rozpačitý. Po internetu se šíří buglisty jednotlivých verzí firmware (zkuste pro začátek tohle URL) i stížnosti vývojářů WAPu. Pokud jste zájemci o novou Nokia 7110, musíte s podobným efektem počítat sami - telefon oproti Nokia 6150 nabízí jen málo navíc a většinu z toho momentálně nevyužijete. To neznamená, že byste si telefon neměli koupit, spíše to znamená varování - přechod z Nokia 6150 na 7110 není takový "civilizační šok", jako přechod z Nokia 2110 na 6110...