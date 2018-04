Nokia 7110 - pakt s ďáblem (preview)

Když jsme tento a minulý týden více psali o mobilních telefonech, které hodlají na CeBITu nabídnout velké firmy, měl jsem jistý pocit radosti z toho, že konečně přijde doba, kdy Nokia nebude dominovat mobilnímu trhu o koňskou délku. Zejména nový model Ericssonu T28s vzbuzoval naději, že vzdálenosti mezi oběma rivaly se zmenšují.

Ovšem 23. února 1999 představila Nokia svoji žhavou novinku - model Nokia 7110. Tento telefon zase jasně ukazuje jedno - Nokia nechce nechat ostatní dotáhnout svých pozic. Jestli je telefon Nokia 6110 v něčem zlomový, pak především tím, že přeskočil jednu vývojovou řadu u konkurence - ať již tak, že konkurence zaspala, nebo Nokia byla napřed. Prostě to vypadá tak, že Nokia uzavřela pakt s ďáblem, protože se jí podařilo něco, co se daří zřídkakdy. Dostala se o generaci napřed před všemi konkurenty.

Z čeho toto tvrzení vychází? Motorola V3688 má stejné menu, jako StarTAC - to znamená, že z hlediska uživatelského komfortu a nabídky funkcí nenabízí příliš novinek, pouze miniaturizaci. Změn je tu málo - a změny klienty lákají nejvíce. Ericsson byl v případě svých čerstvě uváděných výrobků vždy poněkud nadnesenější - i od SH888 jsem si sliboval více, než jsem na závěr našel ve výsledném modelu a nakonec i o T28 se říká, že její vývoj se zdržel právě proto, že nějakou osvícenou hlavu ve Švédsku napadlo, že se starým menu ten telefon nebude příliš zajímavý. Buď jak buď - zatím mi T28s přijde jako důsledně vzatá Nokia 6150. Sice technologicky lépe zpracovaná, precizní, jak je u Ericssonu zvykem, ale v přívětivosti menu zatím vždy vedla Nokia.

Nyní je tu Nokia 7110. Ta vsadila na osvědčený koncept banánovitého tvaru telefonu Nokia 8110 - tedy patrně na šťastnou hvězdu. Mnoho majitelů Nokia 8110 tvrdí, že dát tomuto telefonu vnitřnosti 6110 by bylo marketingové groo. Nokia to udělala a přidala navíc spoustu funkcí. Dokonce získala metu nejvyšší - implementovala WAP, tedy bezdrátový aplikační protokol pro spolupráci telefonu s externími službami.

Flip zakrývající klávesnici je aktivní - jeho vysunutím můžete hovor přijmout i ukončit. Flip se může také vysunout pomocí speciálního tlačítka ze zadní strany telefonu. Povšimněte si prosím velkého černého válečku na čelní desce - jde o Navi Roller - tedy o váleček, jehož otáčením lze ovládat polohu kurzoru. Pokud váleček stisknete, telefon to bere jako potvrzení. Díky válečku můžete hledat telefonní čísla, můžete listovat v menu a dokonce můžete i vybírat písmenka a tak psát SMS zprávy jednou rukou - samozřejmě lze psát SMS zprávy i klasickým postupem. Tento váleček již známe - poprvé jsme jej viděli u Sony CMD-Z1, kde se mu říkalo jog-dial.

Nokia 7110 má rozměry 125 x 53 x 24 mm a váhu 141 gramů se standardní baterií - standardní baterie je tenká. Největší podíl na nezvyklé šířce mobilu má především velký displej, jenž má být o 80 procent větší, než u telefonu Nokia 6110!

Displej sám o sobě potěší - velikost 96 x 65 obrazovkových bodů pojme až šest řádek textu - ten má dynamicky se měnící velikost fontu, podle toho, kolik místa si můžete dovolit jím zaujmout.

Nokia 7110 se standardní Li-Iont baterií 900 mAh vydrží 55-260 hodin stand-by a 2,5-4,5 hodin hovoru, tedy zhruba stejně, jako Nokia 6110. Extended baterie zvyšující váhu až na 171 gramů vytáhnou stand-by čas až na 430 hodin, což je pěkný výkon.

Nyní k funkcím. Telefon je samozřejmě dualband 900/1800, s jednoduchým telefonem by už dnes asi těžko někdo měl odvahu vyjít na trh. Funkce telefonu jsou imposantní:

Do paměti telefonu můžete naskládat až 1000 jmen - ke každému jménu můžete zadat až 5 čísel plus dvě adresy - ta jedna je samozřejmě emailová. To už je úctyhodný telefonní seznam a to nepočítáme čísla na SIM kartě...

Když listujete telefonním seznamem, tak si můžete v klidu odeslat email na adresu člověka, jehož jste si právě vybrali - nebo mu můžete poslat SMS zprávu, případně mu zavolat. Vše pohodlně a hezky z menu. V případě posílání emailu pak s využitím protokolu WAP, o němž bude dále řečeno více.

Samozřejmostí jsou konferenční hovory až s pěti účastníky, datové i faxové přenosy. Software pro datové přenosy bude již standardně dodáván k telefonu - telefon má vestavěný infraport. Pokud budete chtít, můžete si zakoupit kabel jako volitelné příslušenství. Infraport by tentokráte již měl být standardním IrDa, ale uvěřím, až uvidím. Software se jmenuje Nokia PC Suite a bude obsahovat i synchronizaci s Outlookem nebo Schedule+, lze editovat telefonní seznamy atd.

Nokia 7110 již nabízí podporu datových přenosů až do rychlosti 14,4 kbps nekomprimovaně - tuto rychlost ale musí podporovat síť.

Telefon nabízí pro psaní textů technologii T9 - tedy možnost psaní textu na devítipísmenné klávesnici. Podpora češtiny zatím bohužel není a je otázkou, zda telefon bude akceptovat tvorbu vlastního slovníku, což by nevýhodu mohlo značně eliminovat. Telefon bude na trh uveden v 34 jazycích, čeština bude implementována. Pozor - skladba jazyků se bude lišit podle trhů!

Telefon podporuje všechy kodeky hovoru, takže i EFR SuperSound. Co se týká zvuku, můžete si vybrat 35 typů zvonění a taktéž pro SMS zprávy.

Kalendář je podstatně vylepšen oproti tomu, co nabízela Nokia 6110 - především je přehlednější, ale také komplexnější a je v něm místo pro 600 údajů - software pro synchronizaci s Outlookem a Schedule+ Nokia PC Suite je, jak již bylo zmíněno, přiložen.

A nyní to nejzajímavější - internetový WML prohlížeč, tedy aplikace vystavěná nad WAP. Tento WML prohlížeč umí stahovat předem zpracované inforamce z internetu a to včetně obrázků - samozřejmě ne animované gify, na to, abyste mohli vstoupit do WML prohlížeče, musíte stránky hodně předělat. Ale jistá pomoc to je, především pro malé a krátké informace. A nyní ta dobrá zpráva - EuroTel bude WAP oficiálně podporovat, takže využívání této služby bude mít u nás svůj smysl. Podporu pro WAP a browsení po internetu bude nabízet CNN i Yahoo, takže k anglickým zdrojům se dostanete snadno a ty české se časem přidají také - alespoň Mobil server určitě. Na příkladu vidíte, jaké počasí je v Davosu - informace na Nokia 7110 je ze CNN.

Tak tolik k těm novým nejzajímavějším funkcím nového telefonu. Jestli vás přehled přesvědčil o tom, že telefon nabídne oproti stávající řadě Nokia něco zajímavého, pak tu mám další dobrou zprávu - Nokia 7110 má být na trhu do června 1999 a neoficiální zprávy hovoří ještě o optimističtějším termínu. A hlavně cena - ta by měla být podobná, jako u telefonu Nokia 6110 ještě nedávno.

Nokia táhla dámou - nyní je řada na těch ostatních.