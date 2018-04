Nokia 7110 a Sagem 922 u Paegasu: kdy a za kolik?

Velká poptávka po mobilních telefonech Nokia 7110 a malé množství tohoto umělohmotného zlata, které by se mělo postupně objevovat na českém trhu nejspíše neuspokojí všechny příznivce a nadšence tohoto přístroje, ale jistě se zprvu dostane na ty nejhladovější.

Tyto přístroje by měly být dodávány od prosince za cenu 14 638,80 s DPH, pokud si zakoupíte i aktivaci Paegas a podepíšete smlouvu na služby tohoto operátora na dva roky. Nedotovaná cena by měla být 18 298,80 Kč s DPH.

Kdy se ale dostane zákazníkům dostatečné množství, které by uspokojilo hladovějící trh (tedy hladovějící ... spíše zmlsaný), to se neví. Po těchto telefonech je poměrně velká poptávka a tak je zcela zřejmé, že pár šikovných jedinců si před vánoci ještě velice slušně přivydělá.

Dále potěším znalce francouzské kvality, kteří se těší a mobilní telefony firmy Sagem řady 9xx. Podle našich informací by se měla od poloviny prosince dostat do prodejní sítě Radiomobilu nová předplacená sada Twist s mobilním telefonem Sagem RC922. Cena by měla teoreticky být obdobná ceně Stávajících Twist sad se Sagemem RC825.

Tento telefon je duální, jeho hmotnost činí 121 gramů a rozměry 116x45x18 milimetrů dávají tušit, že bude opět svým designem zcela originální.

Sagem RC922 podporuje SIM toolkit class2, čímž je předurčen k použití právě v sítích Paegasu.

Přístroj má 100 pozic v paměti telefonu pro další telefonní čísla, 20 pozic na SMS zprávy a 20 pozic na poslední volané/zmeškané/přijaté hovory.

Tento telefon se dodává standardně s 500mAh NiMH baterií, díky níž je jeho pohotovostní doba 120-160 hodin a nebo vydrží jeden a tři čtvrtě až tři a půl hodiny hovoru.

Jako u jiných Sagemů i tento podporuje vibrační zvonění. Vedle něj je tu na výběr dalších 44 druhů zvonění a k tomu ještě další 2 zvonění vlastní.

Mezi další features patří například tři programovatelné klávesy, hlasité handsfree a nově zavedené hry.

Jak je vidět výrobci mobilních telefonů přitlačili na ostří a snaží se nahnat zákazníky, kteří hodlají zakoupit mobilní telefon pod stromeček. Od Nokie již víme co čekat, ale na testy Sagemu si musíme ještě chviličku počkat. Nicméně mohu říci jen to, že test telefonu Sagem bude na našich stránkách ještě před vánoci.