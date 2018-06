Souboj nejlevnějšího z drahých a nejdražšího z levných smartphonů

Honor View 10 patří mezi nejlákavější vyzyvatele špičkových smartphonů: při ceně 12 790 korun a špičkové výbavě s minimem ústupků je to hodně lákavá koupě. Teď má ještě sourozence Honor 10 s trochu menším displejem s moderním vykrojením a mírně nižší cenou, ale i tak zůstává tento kousek lákavý. Obzvlášť pro ty, kteří chtějí telefon s opravdu velkým displejem.

Stejně velký displej a solidní výbavu nabízí také Nokia 7 Plus, která pro změnu patří k tomu nejdražšímu ze střední třídy. Její výbavu sice umějí nabídnout někteří výrobci i levněji (třeba Xiaomi Redmi Note 5), ale Nokia má pár trumfů: povedený duální foťák, skutečně luxusní zpracování a design nebo třeba čistý Android. Bude to zajímavý souboj.

Ve výkonu je jasno

Co se hardwarového základu týče, tady je jasno. Nokia 7 Plus má procesor Qualcomm Snapdragon 660 a 4 GB RAM, což je solidní porce ve střední třídě, ale na Kirin 970 a 6 GB RAM coby jednu z vůbec nejsilnějších sestav mezi smartphony prostě ani mít nemůže.

Jenže řadě uživatelů v praxi o absolutní výkon nepůjde. Ano, Honor zvládne náročnější hry, ale zrovna grafický výkon není jeho největší předností, takže náruživí hráči možná sáhnou po jiných smartphonech. A na všechno ostatní bohatě stačí i hardware Nokie. Honor ale přece jen bude mít navrch. Nokia však kontruje tím, že má čistý Android, který sám o sobě nevyžaduje tak pečlivé vyladění a je opravdu svižný. Ale Honor také nevykazuje žádné známky zadrhávání.

Honor má ale přesto v některých detailech výbavy navrch. Třeba vnitřní paměť 128 GB je skvělá záležitost, slot na microSD tu (stejně jako u Nokie) nechybí. Nokia má 64 GB vnitřní paměti. To je vzhledem k ceně adekvátní hodnota, ale Honor v oblasti hardwaru prostě o něco vede a svou vyšší cenu dokáže ospravedlnit.

Jeden obyčejný, druhý ne

Když ale budeme hodnotit styl a zpracování, karta se rázem obrací. Nenechte se mýlit: i Honor View 10 je výborně zpracovaný smartphone, který navíc překvapí tím, že jeho tělo není z jednoho kusu kovu, ale ze dvou. Zpracování je parádní, ale celkově působí Honor View 10 trochu obyčejně a design nemá příliš „šťávu“. Nebýt hezké modré barvy, byla by to velká nuda.

To Nokia 7 Plus podle nás patří z hlediska designu a provedení k nejpovedenějším telefonům na trhu vůbec. Celokovové tělo s měděnými boky a hranami dostalo šest vrstev laku, takže působí trochu keramickým dojmem. Nezapatlává se (to Honor taky ne), v ruce působí velmi příjemně (byť trochu klouže) a v kombinaci se zaoblenými rohy displeje prostě vypadá skvěle. Ano, třeba taková Nokia 8 Sirocco je ještě luxusnější, ale ne nutně originálnější. A navíc stojí dvakrát tolik, za deset tisíc dnes prostě designově zajímavější kousek než Nokii 7 nepořídíte. Tady poráží Nokia 7 Plus svého soupeře zcela suverénně.

Plichta v ovládání

Oba telefony se docela výrazně liší z hlediska ovládání. Nokia, jak jsme již zmínili, má čistý Android 8.0 s garantovanými rychlými aktualizacemi a celkově garantovanou podporou na minimálně dva roky. Však také Nokia 7 Plus patří mezi první smartphony, na kterých si lze vyzkoušet betaverzi Androidu 7P.

O tom si Honor může nechat zdát (ale Android 8 má také), na druhou stranu kontruje některými lákavějšími možnostmi v oblasti ovládání. Na rozdíl od Nokie má Honor čtečku otisků prstů vpředu a dovede ji využít pro ovládací gesta. Uživatel si v systému může vybrat, zda chce používat klasickou lištu s ovládacími tlačítky (jako u Nokie), nebo zda se naučí gesta na čtečce a bez lišty se obejde. Druhou možnost jsme si hodně oblíbili, je praktická i z toho hlediska, že šetří místo na displeji. Honor má navrch i v možnostech odemykání, na rozdíl od Nokie 7 Plus totiž Honor View 10 disponuje i odemykáním obličejem a to funguje opravdu dobře.

Takže Honor vede v samotných možnostech ovládání, ale Nokia v případě systému. Těžká volba.

Velké baterky

Velké telefony se šestipalcovými displeji mohou do svého těla zakomponovat pořádnou baterii. Nokia se chlubí kapacitou 3 800 mAh, Honor má jen o 50 mAh méně. V praxi by tedy mohlo rozhodovat odladění systému a „hladovost“ hardwaru, ale i tady je situace vyrovnaná. Slabší a úspornější čip u Nokie musí občas více „máknout“, ale čistý systém zase vede k energetickým úsporám. To Honor využívá svůj výkon více s přehledem, ale systém možná baterku vytíží trochu víc.

V praxi ale oba smartphony nabízejí výbornou výdrž. Detailní měření by asi určila vítěze, ale moc pro ně není důvod, baterka u obou smartphonů vydrží skutečně hodně, tři dny nemusí být nereálné a dva dny na jedno nabití při střídmějším používání mohou být standard. Oba telefony navíc podporují rychlé dobíjení.

Foťáky s odlišným přístupem

Hodně zajímavý souboj slibují i fotoaparáty. Nokia 7 Plus se chlubí duálním foťákem Zeiss s dvojnásobným optickým zoomem: rozlišení je 12 a 13 megapixelů, světelnost 1.8 pro klasické a 2.6 pro dlouhé ohnisko. Honor vychází ze zkušeností se sestavou Leica u modelů Huawei, ale jde trochu svou cestou.

Fotografie pořízená smarptphonem Honor View 10

Má šestnáctimegapixelový barevný čip (f/1.8) a dvacetimegapixelový černobílý Tato sestava pak telefonu dodává dvojnásobný „hybridní“ zoom. V obou případech se musíme obejít bez optické stabilizace obrazu, ta je vyhrazena dražším telefonům.

Fotografie pořízená smartphonem Honor View 10

I přes odlišný přístup je až překvapivé, jak vyrovnané fotoaparáty dovedou být. Oba fotí opravdu velmi dobře a mají na to být jen kousek za absolutní špičkou. Nokia vytváří snímky o trochu ostřejší a s trochu sytějšími barvami, snímky z Honoru jsou mírně bledší, ale foťák někdy lépe zvládne kontrasty světel a stínů.

Fotografie pořízená smartphonem Nokia 7 Plus

Zajímavý je i souboj u zoomu, ve dne vede v úrovni detailů Nokia, snímky v horším osvětlení jsou ale opět překvapivě vyrovnané. Tady se tedy mezitřídní souboj také nedá úplně jednoznačně rozhodnout, byť celkově nám ze srovnání sady snímků vychází o trochu lépe Nokia 7 Plus.

Fotografie pořízená smartphonem Nokia 7 Plus

Třídy velmi blízko

Honor View 10 coby jeden z cenově nejdostupnějších smartphonů nejvyšší třídy a Nokia 7 Plus jako jeden z nejdražších zástupců třídy střední v našem srovnání jasně ukázaly, jak moc mohou být telefony těchto tříd vyrovnané. Ano, každý má své silné stránky a své slabiny, ale celkově jde o velmi vyvážené přístroje, u kterých není snadné se rozhodnout, který se vyplatí pořídit.

Honor má totiž opravdu lepší výkon a třeba bohatší možnosti ovládání, jenže Nokia kontruje čistým Androidem a stylovým designem. V ostatních oblastech je pak hra hodně vyrovnaná. Nokia 7 Plus je pak ze srovnávané dvojice levnější, stojí 9 990 korun. Honor vyjde na 12 790, což je na jeho hardware (a třeba i porci paměti) také velmi dobrá cena. Pokud ale nepotřebujete ten nejvýkonnější hardware, pak Nokia 7 Plus ukazuje, že se i oproti Honoru View 10 dá ušetřit, a to s minimem ústupků.