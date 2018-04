Stylová Nokia 7 Plus je nejlepší smartphone této značky. Prohlédněte si ji

0:09 , aktualizováno 0:09

Do redakce dorazila na test nová Nokia 7 Plus, jeden z modelů představený na veletrhu MWC v Barceloně. Naše první dojmy z telefonu jsou výborné, 7 Plus je model vyšší střední třídy s přijatelnou cenou a moderními funkcemi. Má opravdu co nabídnout.