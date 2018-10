Ostuda Androidu trvá, jen jediný smartphone na trhu má nejnovější verzi

Jediné telefony, které se mohou spolehnout prakticky na okamžitou aktualizaci na novou verzi Androidu, jsou smartphony Pixel od Googlu. Ale ty se u nás oficiálně neprodávají, stejně jako propadák Essential Phone PH-1, který rovněž dostal aktualizaci na nový systém ihned.

To ihned bylo 6. srpna. O dva a půl měsíce později oslavujeme, že oficiální aktualizaci dostává konečně smartphone, který se dá koupit běžně i u nás: Nokia 7 Plus. Aby bylo jasno. Nokia zařadila model 7 Plus do beta programu Androidu P už v květnu, když Google tehdy představil betaverzi systému ještě bez finálních funkcí a konečného jména. Od té doby jsme systém několikrát na 7 Plus aktualizovali a v rámci beta programu se už dostali do fáze téměř hotového systému. O všech těchto fázích jsme na našich stránkách informovali.

Jenže ve chvíli, kdy Google 6. srpna představoval hotový systém a začínal jeho uvádění na pixely, Nokia stále byla u své 7 Plus v betaverzi a jen slíbila, že finální verze dorazí do konce září. To nakonec výrobce formálně splnil, když na některých trzích skutečně na konci září či začátku října začal telefon aktualizace dostávat. My jsme v té době náš beta telefon přeflashovali zpět na produkční verzi systému 8.0, která byla vyžadována k tomu, aby proběhla klasická OTA aktualizace na Android 9. A čekali jsme.

Třetího října přišla z českého zastoupení tisková zpráva o dostupnosti aktualizace „v nejbližší době“. Ale ještě asi 10. října náš telefon dostupnost nehlásil ani po ruční snaze o její vyvolání. Pak jsme vzhledem ke shonu v posledních týdnech aktualizaci nehlídali každý den, a tak jsme novou verzi nainstalovali až v pátek 19. října – mezitím už se aktualizace objevila. I tak to bylo více než dva měsíce od představení finální verze systému a pět měsíců poté, co Nokia oznámila, že 7 Plus bude jeden z telefonů beta programu s brzkým přístupem k nové verzi Androidu.

Ze sedmi smartphonů z tohoto beta programu je v tuto chvíli aktualizace dostupná pro tři, možná čtyři z nich: zmíněnou Nokii 7 Plus, Essential Phone a OnePlus 6, které začalo s updaty podobně jako Nokia někdy na přelomu září a října. Čtvrtým do party je Sony Xperia XZ2 (a XZ2 Compact), na ně začalo Sony uvolňovat aktualizaci 12. října, ale k nám zatím nedorazila.

To je dost tristní bilance. Obzvlášť, když Xiaomi Mi Mix 2S, Oppo R15 Pro a Vivo X21, které rovněž byly v beta programu, zatím konečnou verzi systému nedostaly. Ve vybraných regionech už tedy existují celkem čtyři chytré telefony, mimo Pixely od Googlu, které dostaly aktualizaci na nejnovější Android. Když k tomu připočteme novinky Sony Xperia XZ3 a Huawei Mate 20 Pro (a i jeho varianty), stále je to dva a půl měsíce po uvedení Andoidu 9.0 Pie žalostně málo přístrojů.

Přitom Android 9.0 Pie na první pohled nepřináší dramatické změny. I na naší testovací Nokii 7 Plus zůstal po updatu aktivní režim se starým způsobem ovládání, nový s gesty jsme museli najít trochu skrytý v menu nastavení a zapnout jej.

Uživatelům přitom nový systém přináší spoustu pozitivních drobností, po kterých by mohli toužit. Kromě toho, že se Nokia 7 Plus zdá být s novým systémem ještě rychlejší než před aktualizací, je tu třeba sada nástrojů Digital Wellbeing (česky se jmenuje Digitální rovnováha), která umožní sledovat, jak moc vlastně telefon používáte, a některé zbytečné případy pak můžete omezit.

Ovládání gesty tu je propracované, ve finální verzi navíc Nokia přidala možnost stáhnout notifikační lištu tahem prstem po čtečce otisků prstů. Samozřejmostí se v systému stal noční režim s odfiltrováním modrého světla, přehlednější je grafika, nejvíc je to vidět u notifikací. Vylepšena byla i jejich správa, která teď nevyžaduje od uživatele tolik aktivního zapojení, přitom si postupem času při používání notifikace přizpůsobí přesně svým potřebám. Univerzální vyhledávání v Google widgetu konečně nabízí i aplikace a další dosud zapovězený obsah z telefonu (Google tomu říká Slices).

Nový Android je tak povedeným operačním systémem. Jak je vidět, výrobci si s ním mohou poradit po svém: Nokia ukazuje čistý přístup k Androidu, Sony Xperia XZ3 konzervativní variantu a Huawei Mate 20 Pro odlišné provedení s výrazně upravenou grafickou nadstavbou a vlastním ovládáním. Všechny přitom fungují výborně, takže je vidět, že s implementací by neměly být zásadní potíže. Potíž s aktualizacemi se přesto Googlu nedaří vyřešit.