Nokia chystá úplně nejzákladnější model a vylepšenou střední třídu

Nokia pod novým vlastníkem HMD Global prodala za minulý rok 8,5 milionu smartphonů. To je na prakticky novou značku skvělý výsledek, který třeba takové HTC nebo Sony mohou jen závidět.

Zanedlouho Nokia ještě „přitlačí na pilu“ a uvede další modely, které by měly prodejní výsledky ještě vylepšit. Jedním z nich bude základní model 1 pro nenáročné zákazníky a dále pak atraktivní Nokia 7+ střední třídy.

Nokia 1 bude opravdu levný jednoduchý smartphone, který by měl některé zákazníky přesvědčit, aby přešli z klasických tlačítkových mobilů na dotykový smartphone. Výbava je kompromisní, vyhoví jen opravdu nenáročným uživatelům.

Displej dostane jen HD rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů a ani fotoaparát nebude oplývat žádnými superlativy. Operační paměť má jen 1 GB, uživatelská paměť bude 8 GB. To jsou parametry běžné u tři, čtyři roky starých přístrojů.

To druhá novinka odhalená Evanem Blassem bude daleko zajímavější. Bude to vylepšený model 7, zatím určený pouze pro čínský trh. Verze Plus dostane displej skoro přes celé čelo s poměrem stran 18:9 místo klasického 16:9.

Špičkovou výbavou Nokia 7+ bodovat nebude, spíše nízkou cenou. Přesto v ní nebude chybět dvojitý fotoaparát nebo čtečka otisků umístěná na zádech.

Svižný provoz by měl zaručit procesor Snapdragon 660 a 4 GB operační paměti. Obě chystané nokie by neměly mít s výkonem problém, používat totiž mají odlehčený Android One.