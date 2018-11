Výborná nokia s čistým Androidem se povedla, až na cenu. Test Nokie 7.1

Novodobá Nokia neztrácí dech a důkazem je celá řada modelů, kterými neustále vylepšuje a obměňuje portfolio. Posledním přírůstkem je „nová Nokia 7“, kterou v obchodech najdete pod označením Nokia 7.1. Dříve jsme Nokii chválili, že má přehledné značení jednotlivých mobilů s pořadovými čísly od jedné do osmi, dnes už začíná být v jejím výčtu modelů trochu zmatek, ale stále ne takový jako u konkurenčního Huaweie či Honoru.

Nokia 7.1 je model, který bychom podle vzhledu a ceny zařadili do vyšší střední třídy, ovšem výbava spíš spadá do klasické střední. Situaci komplikuje také fakt, že na českém trhu stále seženete pouze variantu s nižší pamětí a jednou SIM, dvousimková verze s vyšší pamětí se na český trh také pravděpodobně chystá.



Telefon představil výrobce v říjnu na konferenci v Londýně (více v článku Nokia má novou „sedmičku“, vylepšuje foťák i displej).

Zaujme Nokia 7.1 designem?

Po vybalení telefonu z krabičky jsme byli velmi příjemně překvapeni kvalitou zpracování. Nokia 7.1 vypadá skvěle a v ruce působí prémiovým dojmem. Obě strany telefonu kryje sklo, boky obepíná broušený kov a vše působí promyšleně a precizně. Toto je vzhled, ke kterému bychom neměli připomínku ani u budoucí špičky tohoto výrobce.

S designem souvisí i displej s úhlopříčkou 5,84 palců a Full HD+ (1 080 x

2 280 pixelů) rozlišením a IPS technologií. Obrazovka má moderní poměr stran 19:9 a drobnější výřez v horní části. Jinak má celkem tenké rámečky až na „bradu“ pod displejem, ta je naopak docela výrazná. Podle nás je to trochu škoda, vešla by se sem možná i senzorová tlačítka nebo čtečka otisků prstů, ovšem najdete zde jen logo výrobce.

Nespornou výhodou je, že displej Nokie 7.1 je certifikovaný pro zobrazování HDR obsahu. V praxi to znamená, že jde o kvalitní panel, který převyšuje zpracováním obrazu ostatní modely s IPS. Má velmi dobrý maximální jas a živé barvy.

Jaký má Nokia 7.1 výkon?

Kdo čekal oslnivou porci výkonu, bude zklamaný. Srdcem telefonu je Snapdragon 636, což je veskrze slušný čip. V Česku se dá ovšem sehnat jen „chudší“ verze této nokie s jednou SIM, kterou doplňují pouhé 3 GB operační paměti a 32 GB prostoru pro data. A to je hodnota, na kterou mnohdy dosahují i telefony nižší třídy.

S výsledkem 116 tisíc bodů v AnTuTu telefon sice nedopadl úplně špatně, ovšem existují i modely, které za podobnou cenu dovedou získat i dvojnásobek. Každopádně se Nokia 7.1 nenechá zahanbit a na drtivou většinu multimediálních funkcí postačí. Někde se dokonce blýskne podporou HDR, třeba při prohlížení fotografií nebo streamování videa.

Nokii 7.1 navíc nepřekáží žádný aplikační balast ani zbytečně náročné grafické nadstavby, patří do programu Android One, což znamená, že má čistou verzi operačního systému Android bez zbytečného přikrášlování. Základní vzhled, základní aplikace a to je vše, zbytek je jen na vás.

Android One s sebou navíc nese výhodu v podobě rychlých aktualizací na nejnovější verzi systému, Google je má na pořadníku hned po vlastních modelech řady Pixel. Právě model 7.1 má přislíbenu aktualizaci na 9.0 Pie ještě v listopadu. Zatím ovšem stále čekáme na oznámení, že už ji můžeme instalovat.

Co se výdrže baterie týče, disponuje Nokia 7.1 akumulátorem o kapacitě

3 060 mAh, což je průměr. S telefonem si při běžném používání vystačíte celý den a při troše střídmosti vám zbude i energie na další den. Méně nároční uživatelé mohou dosáhnout i dvou a více dnů.



Konektorová výbava je naprosto v pořádku, telefon má jak USB-C, tak sluchátkový jack. Co se bezdrátové komunikace týče, nechybí ani NFC či moderní Bluetooth 5.0. Telefon nemá notifikační diodu.



Jak Nokia 7.1 fotí?

Ne nadarmo nosí telefon logo výrobce Zeiss mezi duálním fotoaparátem na zadní straně. Fotografie jsou rozhodně silnou stránkou telefonu. Za dobrého světla podává velmi slušné výsledky, čemuž pomáhá i automatický HDR režim. Aplikace fotoaparátu má dobrou sbírku režimů, oceňujeme ten profesionální, kde si jde ručně nastavit celou řadu parametrů.

Nokia 7.1 disponuje dvěma zadními fotoaparáty s rozlišením 12 MPix (f/1,8) a 5 MPix (f/2,4). Druhý jmenovaný má na starost práci s hloubkou ostrosti snímků. Video dovede natáčet až v rozlišení UHD (2 160p). Přední fotoaparát má rozlišení 8 MPix se světelností f/2,0. Nezapomínejme ani na „patentovanou“ funkci bothie, která dovede pořizovat snímek předním i zadním fotoaparátem zároveň.

Pokud bychom se ve výsledných fotografiích šťourali, našli bychom sníženou ostrost při zhoršených světelných podmínkách, což je ovšem neduh tak nějak většiny smartphonů. Nokia 7.1 zkrátka fotí dobře a je to jeden z parametrů, za který má smysl si připlatit.

Mám si Nokii 7.1 pořídit?

Po celou dobu testování jsme měli pocit, že Nokia 7.1 je výborně zpracovaný telefon a že používáme něco, na čem si výrobce dal skutečně záležet. Pak jsme si museli připomenout, že jde o telefon s veskrze průměrným hardwarem typickým pro střední třídu, za který chce Nokia 8 799 korun. A to je zkrátka trochu moc.

Nokia se zároveň v případě českého trhu tak trochu střelila do nohy, když zde prodává (zatím) pouze 3/32 GB variantu s jednou SIM. Pokud by za tuto cenu byla 4/64GB varianta podporující dvě SIM, asi bychom byli schopni přimhouřit oči. Ale za stávající hůře vybavenou variantu je cena až příliš vysoká. Je to škoda, protože Nokia 7.1 je telefon, který umí nadchnout spoustou vlastností. Jen za výše zmíněné peníze jsou zkrátka lepší volby.

Třeba za příplatek 700 korun už dosáhnete na Pocophone F1, který výkonem díky špičkovému procesoru Snapdragon 845 testovanou nokii naprosto rozdrtí. Designově povedený, levnější a zároveň stále výkonnější je pak namátkou Honor 8X (cena 6 999 korun). A pokud toužíte po čistém Androidu z programu Android One, o moc nepřijdete a výrazně ušetříte třeba s modely Xiaomi Mi A2 Lite nebo Motorolou One (mezi čtyřmi až šesti tisíci korunami).



Nakonec tu máme tip pro skalní příznivce obnovené Nokie: proč si radši nekoupit loňskou „osmičku“ s výrazně lepší výbavou za osm tisíc?