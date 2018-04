Nokia 6820 – není to hračka, ale profesionální nástroj (recenze)

Dá se říct, že každý mobil Nokie, který je považován za kontroverzní, se od běžných mobilů liší klávesnicí. Příkladem mohou být modely 3650, 7600 nebo 6800. Posledně jmenovaný mobil byl představený přibližně před rokem a vzbuzoval spíše rozpačité úsměvy kvůli své rozevírací klávesnici. Přesto si ale své zákazníky našel. Po roce jsou tady dva nástupci – 6810 a 6820. První je orientovaný více jako pracovní mobil pro nejnáročnější uživatele, prodávat se začne možná také ještě v únoru nebo v březnu. Nokia 6820 je z dvojice více určena zájemcům o multimedia, ale svou vybaveností funkcemi uspokojí mobilní profesionály už dnes. V prodeji by 6820 měla být ještě v únoru.

Nokia 6820 je mobil platformy Nokia série 40. Má barevný displej, digitální fotoaparát, podporuje všechny typy zpráv (včetně e-mailů) a jejich používání usnadňuje rozklápěcí, plnohodnotná klávesnice. Vedle polyfonního vyzvánění a javových her ale stejným způsobem zvládá i další aplikace, má dobrý organizér, zvládá připojení k internetu a s počítačem komunikuje třeba přes Bluetooth. A pracuje i v sítích GSM 1900 (americký standard).

Oproti Nokiích či jiným mobilům s operačním systémem chybí Nokia 6820 možnost instalovat jiné aplikace než ty v Javě a pokročilejší možnosti synchronizace s počítačem (rozdíly nejsou moc velké, týkají se spíš možností různých verzí PC Suite). Nokia 6820 má ale ideální velikost a jako velkou výhodu shledáte rozkládací klávesnici, se kterou dokážete psát na mobilu i e-maily (tedy jiné e-maily než odpověď typu zavolám později nebo odpovím z kanceláře).

Klávesnice už nepřekáží

Zatímco předchůdce Nokia 6800 působila jako obrovský mobil, kde víc věcí přečnívá a jsou jaksi navíc, Nokia 6820 působí velmi kompaktním dojmem. Velikost mobilu prakticky odpovídá dalším mobilům Série 40, jako jsou třeba 7250i nebo 6610. Rozměry jsou 107 x 47 x 20 mm. Když vezmete mobil do ruky, ucítíte, že hmotnost je trošku vyšší, než byste od mobilu této velikosti čekali (100 gramů), ale mobil zase díky tomu lépe sedí v ruce a máte pocit, že něco opravdu držíte. Je ostatně otázka, nakolik se třeba o deset gramů nižší hmotnost podepíše na vnímání mobilu – někdo to pozná, jinému je to jedno.

Rozevírací klávesnice se samozřejmě zamaskovat nedá, a tak si samozřejmě po stranách displeje hned všimnete mechanické konstrukce, která design trošku narušuje. Ale ramena odklápěcí části jsou dost tenká na to, aby nepůsobily rušivě (jako u 6800). Okolo horní poloviny displeje už také není tak velký prostor, který právě u 6800 vypadal divně.

Přední kryt a klávesnice jsou z plastů v šedé a modré kombinaci, což působí velmi dobře. Zadní kryt (kromě krytu baterie) je ale ze světlého plastu, který opticky dělí mobil podélně na polovinu a působí levným dojmem. Nokia rozhodně mohla sáhnout po jiném materiálu nebo alespoň jiném barevném provedení. To je jí ostatně vytýkáno u spousta dalších mobilů, zejména u dražších 3650 a 6600.

Nokia 6820 již tradičně stejně jako ostatní nové Nokie nemá konektor pro externí anténu. Když budete zkoumat tělo mobilu dále, zjistíte, že nahoře je otvor pro provlečení poutka, takže 6820 můžete nosit třeba na krku. A dole vás jistě potěší plnohodnotný konektor nazývaný Nokií Pop-Port. Díky tomu je mobil možné připojit k počítači kabelem přes USB nebo připojit kvalitnější sluchátka, která Nokia nabízí právě v provedení pro Pop-Port. I když Nokia 6820 nemá rádio ani MP3 přehrávač, takže to příliš nevyužijete.

Již jsme se zmiňovali, že Nokia 6820 bude fungovat i v USA, podporuje pásmo 1900 MHz. V mobilu je baterie Li-Ion s kapacitou 850 mAh. Dobíjí se necelé dvě hodiny a vydržet by měla 7 hodin hovoru nebo 10 dnů v pohotovosti. Podle našich zkušeností se můžete spolehnout na to, že mobil vydrží pět dnů bez vypínání na noc i při delších hovorech. Ale skutečná výdrž je velmi závislá na tom, jak mobil používáte, baterii samozřejmě hodně vyčerpá psaní zpráv se zapnutým podsvícením klávesnice, hraní her a natáčení videa.

Ovládání: Nokia classic

Nokia 6820 má jako hlavní ovládací prvek joystick, který je pod displejem (4096 barev, rozlišení 128 x 128 bodů). Jeho stiskem se dostanete do menu a pohybem nahoru a dolů se posunujete mezi položkami. Stiskem je opět otevíráte. Na spodním řádku je nad joystickem nápověda pro funkci, stejně jako nad dvěma funkčními klávesami. Drtivá většina činností se dá v mobilu už provést právě s pomocí joysticku, pravá funkční klávesa pak slouží k návratu o úroveň zpět. Je škoda, že joystick funguje jen ve dvou směrech (pohyb doprava by logicky otevíral položku, pohyb doleva by znamenal návrat zpět).

Když otevřete klávesnici, otočí se obraz na displeji o 90 stupňů a změní se význam funkčních kláves. Jako levá slouží ta, která je při zavřené klávesnici vlevo nad displejem (a nemá žádnou funkci). Normální levá je pak u rozevřeného mobilu vpravo, takže plní funkce pravé funkční klávesy. Klávesa vpravo nad displejem slouží k zapnutí a vypnutí mobilu a také pro výběr profilů.

Při rozevřené klávesnici dále mobil ovládáte joystickem, který je nyní vpravo vedle displeje. Není to problém, joystick stále ovládáte palcem, a protože se pootočí o 90 stupňů i význam kurzorových kláves, ovládáte mobil stejně, jako kdyby byl zavřený (tedy, když pohnete joystickem z vašeho pohledu dolů, je to dolů, byť v přirozené poloze zavřeného mobilu je to pohyb doleva).

Samotné menu má svoji obvyklou strukturu, kterou používá Nokia již opravdu hodně dlouho (jde možná o nejstarší strukturu menu mezi současnými mobily). V první úrovni je menu plně grafické a používá velké ikony (nemůžete se přepnout na seznam, jako u Nokie 7600). Další úrovně jsou až na výjimky textové, případně textové s ikonami. Uživatelům, kteří nejsou na Nokie zvyklí, občas přijde složité najít některé funkce (vše, co víte, že mobil umí a nemůžete najít v Nastavení). Nicméně Nokia v menu používá nápovědu (zobrazí se, když chvíli zůstanete na některé položce) a dobře jsou popsány i funkce kláves a joysticku.

Klávesnice pro skutečné psaní čehokoliv na mobilu

Pokud zůstanete jen u používání číselné klávesnice, budete zpočátku nejistí. Klávesy totiž nijak nevystupují nad povrch mobilu. Palec tak při psaní na klávesnici jakoby klouže. Zpočátku si vůbec nebudete jistí, zda jste klávesu stiskli. Zvyknete si ale velmi rychle, klávesnice je po překonání počátečního odporu při stisku klávesy citlivá a reaguje spolehlivě.

Problém jsme měli s jedinou klávesou – zapínací. Dělalo nám problém ji stisknout nebo podržet, moc nereagovala, a to bez ohledu na to, jakým směrem jsme na ni tlačili. Přišli jsme jen na jednu polohu stisku, kdy reagovala naprosto přesně tak, jak by měla. Spolehnout se dá také na joystick. Je dost velký na to, abyste o něj mohli palec opřít a pohybovat jím bez toho, že byste ho museli sejmout a znovu položit na joystick.

Podobně nejistí jako z číselné klávesnice jsme zpočátku byli i z klávesnice znakové. Klávesy jsou totiž docela malé a těsně u sebe. Mají stejně nízký zdvih a jsou zaoblené. Na klávesnici se píše palci a kláves se dotýkáte jen bříškem palců. Protože necítíte tvrdé stisknutí kláves, nejste si vůbec jistí, jestli jste klávesu stiskli, případně jestli jste nestiskli klávesu jinou. Proto se díváte při psaní střídavě na prsty a na displej – pro kontrolu napsaného textu.

Netušíme, jak to Nokia udělala, ale když se na chvíli přinutíte přestat se dívat na klávesnici, co jste zmáčkli a nebudete čekat na odezvu o stisku klávesy a spolehnete se jen na to, že palcem zatlačíte na tom místě, kde by podle vás měla být správná klávesa, bude to fungovat. Při psaní tak budete mít pocit, jako byste používali virtuální klávesnici na dotykové obrazovce (ano, přesně tak psaní na rozevřené klávesnici působí). K našemu údivu ale nebudete dělat chyby a nebudete se přehmatávat. A to například palec autora článku zabere tři a půl klávesy na této klávesnici.

Takže, při psaní na této klávesnici to chce nepřemýšlet nad psaním a ono to pak půjde velmi rychle. Mimochodem, když klávesnici rozevřete a začnete rovnou psát, spustí se aplikace poznámky, kam se bude text rovnou zaznamenávat. Jedna poznámka může mít až tři tisíce znaků.

Na rozevřené klávesnici jsou i klávesy červené a zelené sluchátko. Na náš vkus jsou moc velké (jsou hned u displeje). Protože jsou v jedné řadě s mezerníky, může se vám někdy stát, že klávesy stisknete. Sice se nám to za dva týdny ani jednou nestalo, ale ne každý musí mít takové štěstí (a i když klávesnice skutečně záhadně reaguje na stisky správně, nechce se nám věřit, že zrovna na klávesu červeného sluchátka se omylem namísto na mezerník přehmátnout nedá).

V levém horním rohu klávesnice je klávesa s ikonou žárovky. Ta rozsvěcí podsvícení rozevřené klávesnice. Když totiž klávesnici rozevřete, sama se nepodsvítí. Podsvícení můžete stejnou klávesou vypnout, pokud nepíšete, vypne se po půlminutě samo. I když začnete pak psát, už se podsvícení nezapne, musíte to znovu provést ručně. Klávesnice je podsvícená sice nerovnoměrně, ale i ve tmě nebo horších světelných podmínkách jsou vidět všechny klávesy (snad s výjimkou tří kláves z každé strany v horní řadě).

Základní funkce na jedničku

Mezi základní funkce mobilu počítáme funkce určené pro volání, kam patří samozřejmě telefonní seznam. Ten v Nokii 6820 je vícepoložkový, přičemž si můžete ke každému kontaktu vedle telefonních čísel zadávat i internetové a poštovní adresy a další textové poznámky. V mobilu je 3,5 MB paměti, která je sdílená pro všechny aplikace, tedy včetně adresáře. Mobil samozřejmě pracuje současně se seznamem v telefonu i na simkartě.

Nokia 6820 má skupiny volajících, každá skupina může mít svoji malou ikonku. Obrázek ale můžete přiřazovat i jednotlivých kontaktům v seznamu. U vyzváněcích profilů máte dost možností nastavení, od různých vyzvánění pro různé situace až po filtrování hovorů (ty povolené zvoní hlasitě, ostatní se jen zobrazí na displeji) podle skupin volajících.

Nokia prezentuje 6820 jako mobil pro psaní všech druhů zpráv a je pravda, že se pro tyto činnosti díky klávesnici výborně hodí. Nokia 6820 podporuje klasické i dlouhé textové zprávy. Při zapnuté T9 ale píše s diakritikou, která se nedá vypnout. Pro psaní textových zpráv je ale stejně lepší otevřít klávesnici a psát znaky bez háčků a čárek. V editoru zpráv můžete mít dvě velikosti písma, malé (jeho použití je přednastaveno v editoru poznámek) a velké (pro psaní textovek stačí, tato velikost je také pro ně přednastavena).

Pro psaní multimediálních zpráv je v mobilu rozumný editor, i když stejně nakonec skončíte u toho, že uděláte fotku nebo nahrajete video, připojíte krátký text a pošlete. Složitější MMS se zkrátka ještě hodně dlouho budou tvořit v počítači. V Nokii 6820 je i e-mailový klient (jde o standardní aplikaci v Javě, kterou Nokia dává i do jiných mobilů Série 40). Pro jednoduché čtení a psaní textových e-mailů to stačí (zvládá POP3 i IMAP).

K dokonalé zábavě chybí jen rádio a MP3

Objektiv digitálního fotoaparátu Nokie 6820 je umístěný na zadní straně mobilu, ze zadního pohledu na pravé straně. Je na úrovni displeje; kdyby byl výše, nezakrývali byste občas objektiv prstem. Spoušť se ovládá joystickem, na mobilu není samostatné tlačítko pro spouštění foťáku nebo pořizování fotek.

Při vstupu do sekce Kamera si na začátku vyberete, v jakém režimu budete snímat. Na výběr máte standardní foto (352 x 288 bodů, tři stupně kvality - komprese), portrét (80 x 96 bodů) nebo noční režim (stejně jako standardní foto, jen mobil počítá s delším časem snímání). U všech fotografií můžete po pořízení upravovat kontrast. Nokia 6820 umí natáčet i krátké video (i se zvukem). Je ve formátu 3GP (176 x 144 bodů). Video může být velké 95 KB (standardní velikost) nebo až do vyčerpání volné kapacity v paměti (nastavená velikost maximální).

Všechny obrázky můžete nastavit jako tapetu na displeji. Pro prohlížení obrázků, videa a zvuků slouží aplikace fotogalerie (je přístupná z hlavního menu). Do ní se vše ukládá a můžete přímo do ní vstoupit z většiny multimediálních aplikací nebo položek nastavení, které umožňují vybrat multimediální soubor.

V mobilu je také několik her. Jsou psány pro prostředí Java a můžete si do mobilu z počítače nebo z wapových stránek nahrávat vlastní. Hry se dají hrát i při rozevřené klávesnici (automaticky se pootočí obraz na displeji), ale kromě toho, že se tak mobil při hraní lépe drží, žádnou další výhodu (třeba v ovládacích prvcích) nezískáte.

Nebojte se práce

Nokia 6820 na to na první pohled nevypadá, ale je to mobil nabitý funkcemi pro mobilní data. Tak například má EDGE, čímž se nyní z reálně dostupných mobilů u nás může pochlubit jen Nokia 6220. Samozřejmě má GPRS (3+1) a k počítači se umí připojit přes kabel, infraport nebo Bluetooth. Synchronizovat data je ale možné i přes mobilní sítě prostřednictvím SyncML. Wapový prohlížeč podporuje WAP 2.0 a zvládá i XHTML.

V mobilu je jako jedna z hlavních složek Organizér. Když složku otevřete, najdete zde aplikace Budík (jen jednoduchý budík, kde nastavíte čas a zvolíte si melodii či tón buzení), Kalendář, Úkoly, Poznámky a Peněženka (uložíte si čísla o platebních kartách a adresách, které se potom předvyplní při nakupování přes internet.

Kalendář zobrazuje následující dny v měsíčním zobrazení, týdenním nebo ukáže aktivní události pro vybraný den. Události v kalendáři mohou být i opakované (nejprve událost vytvoříte, pak ji vyberete ze seznamu a nastavíte opakování). Události jsou inteligentní, když vyberete Volat, Nokia 6820 vás nechá vybrat ze seznamu číslo, které chcete volat a v čas události vám nabídne vytočení čísla; poznámka logicky zase obsahuje jen čistý text. Seznam úkolů umožňuje zadávat termíny splnění a nastavovat tři základní priority. Úkoly lze kopírovat i do kalendáře.

Konkurenti by se měli třást

Cena pro Českou republiku nebyla dosud stanovena, ale v zahraničí se Nokia 6820 prodává přibližně za 450 až 500 USD. To je v současnosti 12 až 13,5 tisíce korun. Mobily u nás bývají dražší, ale i tak by cena na začátku prodeje měla být okolo 13 tisíc korun. To není málo, ale je to rozhodně konkurenční cena, kterou si Nokia může dovolit chtít.

Dá se předpokládat, že v létě už bude cena Nokie 6820 o pár tisícovek nižší (i když asi ne v cenících mobilních operátorů, kteří často dlouho drží nesmyslně vysoké ceny) a bude dostupná mnohem více zákazníkům. Nokia 6820 v podstatě umí totéž, co Sony Ericsson T610. Pro některé zájemce bude jistě důležité porovnání mezi Nokiemi 6810 a 6820. To přineseme, až budeme mít k dispozici i Nokii 6810. Zatím se musíte spokojit jen s porovnáním podle seznamu funkcí, což ale asi není to, co vám pomůže.

Nokia 6820 má výhodu v tom, že je vynikající pro náruživé psavce textových zpráv i krátkých e-mailů, zvládá bez problémů i multimediální zprávy a vyhoví i těm, kdo chtějí mobil jako pracovní nástroj. Nejnáročnější zákazníci si na práci koupí mobil se Symbianem nebo jiný chytrý mobil, ale pro běžné použití (potřebujete mít přehled o denním programu, aktuálních úkolech a mít po ruce adresář) plně postačí. A pro spoustu kupujících bude jistě rozhodující, že to je Nokia.