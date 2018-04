Nokia 6800 – zajímavý pokus pro textovkové maniaky (recenze)

Nokia 6800 je s výjimkou komunikátorů zřejmě jediným mobilem se dvěma klávesnicemi. Číselnou a klasickou počítačovou alfanumerickou. Nokia tento mobil označuje jako nástroj pro profesionály v oblasti messagingu. Pod tím si můžete představit všechny, kdo mají na běžném mobilu klávesy ošoupané od neustálého psaní textových zpráv a e-mailů.

Na první pohled jde o trošku větší mobil, který je oproti jiným současným Nokiím nepřirozeně široký. Vše ale pochopíte v okamžiku, kdy odklopíte číselnou klávesnici nad displej. Ten se rázem otočí o devadesát stupňů a ocitne se mezi dvěma částmi velké alfanumerické klávesnice.

Rozhodně tento mobil nepovažujte za manažerský, pokud si pod tím představujete Bluetooth, pořádný organizér, hlasový záznamník či podobné funkce. Pokud ale od mobilu čekáte, že s ním budete schopní relativně pohodlně napsat jakýkoliv typ zprávy (od klasické textovky přes MMS po e-mail), potom vám může Nokia 6800 vyhovovat.

Vypadá lepší, než ve skutečnosti je

Nokia 6800 rozhodně nepůsobí jednolitým dojmem jako její současní sourozenci. Klávesnice je něčím navíc a i další ovládací a designové prvky působí dojmem, že jsou do těla mobilu zasazené a nikoliv že z něj vyrůstají, jak je tomu u jiných Nokií. Také barevná kombinace stříbrného a šedého plastu evokuje technicky velmi dobře vybavený mobil. A právě to většinu neznalých potenciálních uživatelů zmate. Domnívají se, že jde o nabušený manažerský mobil, kterého se možná podvědomě bojí, a odmítají přijmout fakt, že 6800 je určená jenom pro psaní zpráv všeho druhu.

Tělo mobilu je plné různých výstupků, které ale mají i svoji funkci (nejde jenom o rozmařilost designérů). Například o ten na horní straně se opírá klávesnice. Jiné u konektorů odklopné části klávesnice slouží zase k jejímu zajištění. Výstupky a prohlubně po stranách jsou určeny k lepšímu uchopení klávesnice při jejím rozevírání. Celá Nokia 6800 vypadá hodně robustně, a to nejen kvůli větším tlačítkům, než je obvyklé. Mají i tužší zdvih, který je obvyklý právě u mohutných, odolných mobilů.

Klávesnice je velkou neznámou

Rozevření klávesnice zvětší délku 6800 jenom o třetinu, což není vůbec moc. Rozevřená vypadá 6800 dokonce relativně menší, než když se na ni díváte při sklopené klávesnici. Mnohem více než délka vás ale u rozvírací klávesnice jistě bude zajímat její životnost. Mechanické části mobilu jsou totiž nejnáchylnější k poruchám a platí to zvláště u vysouvacích a odklápěcích částí, které musí být elektricky spojeny i se zbytkem mobilu. Poruchy se totiž nejvíce v těchto případech dotýkají konektorů.

Klávesnice je uchycena na dvou místech – přibližně uprostřed mobilu. V těle mobilu jsou pevné otvory pro čepy vyklápěcí klávesnice. Ty jsou jištěny snadno dostupnými šroubky, takže v případě povolení si je můžete dotáhnout sami. Odklápěcí část klávesnice je ale k čepům připojená pružinou. Správně byste totiž měli při odklápění nebo zavírání klávesnici trošku potáhnout směrem od čepů a pak s ní teprve otočit. Vytáhnete ji tak totiž zpoza ochrany jistících výstupků. Jenže tato operace je dost náročná a nejspíše se vám zpočátku nepovede; vyžaduje totiž dost silný tlak prsty na obou rukách.

Mnohem jednoduší pro vyklopení je chytit pevně klávesnici palcem a ukazováčkem levé ruky za postranní výstupky (lehce zespodu), zatímco tělo chytíte pevně stejnými prsty pravé ruky tak, že palec položíte na systémový konektor. Levou rukou táhnete klávesnici nahoru, trošku zaberete, lehce to křupne a klávesnice je odklopená. Nejpohodlněji se zavírá tak, že palec levé ruky položíte na reproduktor, klávesnici opřete o hranu ukazováčku stejné ruky a klávesnici tlakem pravé ruky a levého palce zlomíte.

Jsou to přesně ty postupy, které byste pro manipulaci s klávesnicí používat neměli, ale jsou nejpohodlnější a nejrychlejší. Z konstrukce zarážek lze ale odvodit, že s tím Nokia počítá. Jsou totiž z tvrdého plastu a zkosené tak, aby se klávesnice i při kolmém tlaku posunula trošku do strany a ze zarážky vyklouzla. Sice to zarážky poškozuje, ale snad půjdou snadno a levně vyměnit. Pokud považujeme tuto konstrukci klávesnice za rozumnou, tak se způsob otevírání ani Nokii moc vytýkat nedá. Musela si vybrat mezi jednoduchým otevíráním a stabilitou klávesnice. Zvolila stabilitu a musí doufat, že to uživatelé ocení. Problém je jenom v tom, že zavřená 6800 v rukou vás nutí ji neustále otevírat a zavírat…

Klasické menu s klasickým ovládáním

Jestliže jste někdy drželi v ruce libovolnou Nokii, potom nebudete mít s orientací v menu a ovládáním žádné problémy. Navíc pro vás budou možná barvy a jiné ikonky, ale filozofie ovládání stejně jako strukturování zůstává. Ostatní velmi rychle pochopí, že do menu se vstupuje stiskem levé funkční klávesy (s popisem Menu). V menu se pohybujete s pomocí joysticku. Ale pozor – nikoliv do stran, ale jenom ve směru nahoru a dolů.

Když si otevřete klávesnici, převrátí se displej o 90 stupňů tak, aby jste mohli mít rozložený mobil před sebou a dívali se na správně orientovaný displej. S joystickem se ale můžete opět pohybovat jenom nahoru a dolů (nyní s orientací otočenou o 90 stupňů, takže v původním pohledu při zavřeném mobilu by to bylo doprava a doleva). Joystick nemá ani potvrzovací funkci, nedá se stisknout kolmo. V některých úrovních menu (přesněji v aplikacích) ale fungují všechny čtyři směry. Například při psaní textových zpráv. Důvod je prostý – v mobilu je klasický firmware z mobilů bez joysticku, který si umí poradit jenom s pohybem ve dvou směrech. Kdyby měla Nokia přeprogramovat celý firmware a ne jenom vybrané aplikace, nedokázala by mobil v současnosti prodávat a musela by projít dlouhým obdobím hledání chyb ve firmwaru.

Při otevření klávesnice se změní i umístění aktuálních funkčních kláves. Nebudou to ty dvě pod displejem, ale funkci levého funkčního tlačítka převezme to pod reproduktorem, kterým se mobil zapíná a vypíná. Klasické levé funkční tlačítko při zavřeném displeji nyní bude v pravém dolním rohu displeje a bude tak plnit funkce pravé funkční klávesy. Není to nic složitého, dá se na to po chvíli zvyknout.

Vzhledem k velikosti mobilu se sklopenou i rozevřenou klávesnicí by si displej zasloužil rozhodně větší velikost. Zvládne sice zobrazit až osm řádků textu, které by se ale na větším displeji četly lépe. Stejně tak to, že je displej pasivní, nepřispívá k jinak dobrému pocitu z mobilu.

Na psaní si musíte znovu zvyknout

Na číselné klávesnici se píše dobře, ale vinou větší tuhosti kláves to nejde tak rychle jako s jinými Nokiemi. Jak už je ale u této značky tradicí, zaslouží si klávesnice jedničku, i když v případě tohoto modelu rozhodně ne s hvězdičkou. Tu by asi dostala, kdyby nepružila. Je to ale dáno tím, že klávesnice je odklopná, a pokud ji Nokia v budoucnu nevyztuží, pružit nepřestane.

Na psaní na rozevřené klávesnici si ale budete muset chviličku zvykat. První nepřirozená věc pro vás asi bude potřeba psát palci. Jestli si myslíte, že když na klasické číselné klávesnic mobilu píšete všechno palcem, a tak to pro vás bude hračka i na alfanumerické klávesnici, tak jste na omylu. Budete naopak dezorientovaní a zpočátku se budete odnaučovat tisknout klávesy podvědomě několikrát jako na číselné klávesnici, i když je na nich písmeno jasně napsaná. Nepomůže vám ani to, že běžně používáte T9. Jediné, co vám usnadní používání klávesnice, je intenzivní zkušenost s komunikátory nebo kapesními počítači s klávesnicí. Při jejich používání totiž také píšete palci. Je těžké odhadnout, kdy si na klávesnici zvyknete. Někomu může stačit deset textovek a jiný si nezvykne ani po dvaceti delších e-mailech.

Multimedia už jsou v mobilech samozřejmostí

Nokia 6800 umí multimediální zprávy, ale jejich kvalitnímu prohlížení brání nepříliš povedený displej. Je to možná jenom vada našeho testovaného kusu, ale na náš vkus byl až příliš pasivní, nezobrazoval věrně barvy, měl příliš zřetelný rastr a vlnil se. Při srovnání s Philipsem Fisio 820 nebo Siemensem S55 jsme ale s displejem Nokie 6800 spokojení, a když mu drobné nedostatky prominete, budete spokojení i vy.

To, co v multimediální výbavě nestíhá displej, dohání výborný reproduktor. Je neuvěřitelně hlasitý a hudební soubory dokáže přehrávat opravdu věrně. Je škoda, že nemůže být použitý pro poslech vestavěného rádiového přijímače. Ten totiž funguje jenom s originálními sluchátky (dodávají se s mobilem). Polyfonní vyzvánění nebo hry takové zvuky podporující jsou na Nokii 6800 opravdu lahůdkou.

Zorganizujte si volný čas

Funkce organizéru a možnosti spolupráce s počítačem umožňují i náročným uživatelům používat 6800 jako pracovní mobil. Chybí sice podpora bezdrátové technologie Bluetooth, ale k počítači můžete 6800 připojit přes infračervené rozhraní a kabel. V mobilu je kalendář s možností vkládání poznámek a připomínek, v samostatné aplikaci si můžete vést i seznam úkolů. Novinkou je i možnost ukládat si do mobilu textové poznámky. Jde o jednoduché aplikace, které předurčují mobil spíše k organizování volného času, ale mohly by stačit i většině náročnějších uživatelů.

Pokud by přesto jejich nároky na organizér byly větší, museli by se poohlédnout po jiném mobilu. Vedle již zmíněných nedostatků by jim u Nokie 6800 mohlo vadit i relativně pomalé GPRS (3 + 1) a jistě by je neuspokojilo ani to, že e-mailový klient (mimochodem, jde o javovou aplikaci, byť odkazovanou přímo z menu) sice umí IMAP, ale nezvládá češtinu. Trošku výkřikem do tmy je podpora synchronizačního protokolu SyncML. V organizéru mobilu s výjimkou rozsáhlého vícepoložkového telefonního seznamu totiž není moc dat, která byste mohli chtít synchronizovat přes internet.

Přestože hodně nároční uživatelé budou za jednodušší organizační funkce u 6800 Nokii kritizovat, té to zřejmě příliš vadit nebude. Telefon totiž umí přesně to, co po něm většina jeho typických uživatelů může vyžadovat. Pro opravdu náročné má Nokia v nabídce jiné mobily a je to její strategie nenabízet v jednom mobilu všechno. I když se ale domníváme, že opakovatelný budík by ocenil opravdu každý bez ohledu na to, jestli chce low-end nebo špičkový komunikátor. V současnosti si se svým jednoduchým budíkem dělá Nokia už jenom ostudu.

Zábava není jen při volání nebo psaní

Do mobilů s podporou prostředí Java už se neprogramují hry přímo do firmware, ale instalují se ve formě aplikací pro toto prostředí. U nového mobilu najdete dvě předinstalované hry: Bounce (procházení míčem překážky, klasická plošinová hra) a Triple Pop (těžko se popisuje, do kruhu vám přilétají bubliny a přilepují se; když přesáhnou vymezený kruh, hra končí; po seskládání několika bublin stejné barvy prasknou a zmizí).

Hry můžete do Nokie 6800 přímo stahovat z wapových stránek. Paměť je sdílená pro všechny aplikace v mobilu a její celková velikost by měla být podle informací přímo v menu 5 MB. V současnosti neexistují hry přímo pro Nokii 6800, které by nějakým způsobem využívaly rozvírací klávesnici. Nokia na podobných hrách asi nebude pracovat ani do budoucna, jejím herním mobilem je N-Gage s operačním systémem Symbian.

Své fandy si mobil jistě najde

I když určení pro náruživé psavce textových a multimediálních zpráv a e-mailů pasuje Nokii 6800 jako mobil pro mládež, cena ji posouvá do zorného pole úplně jiných zájemců. Předpokládaná koncová prodejní cena s daní se totiž bude pohybovat mezi 17 až 19 tisíci korunami, a to rozhodně není cena lidová. Částka rozhodně není opodstatněná funkcemi a už vůbec ne rozvírací klávesnicí. Ale je rozhodně odůvodnitelná stylem a designem a nepochybně přesvědčí nejednoho telefonistu, který se chce mobilem především odlišovat.

Nokia 6800 je nepochybně zajímavý mobil, jenže stejně vám poslouží i levnější modely stejné značky. Zbývá opravdu jenom touha lišit se, což ale zřejmě nebude stačit pro zajištění velkého komerčního úspěchu 6800. Nokia ale rozhodně dostojí svému přání, aby si z její nabídky mohl vybrat téměř každý.