Nokia 6681 - chytrá a navíc ještě krásná horákyně

Na náš trh přihází další z řady chytrých telefonů Series 60 označený jako Nokia 6681. Tato novinka se může pochlubit také o něco vyspělejší sestrou 6680. Rozdílů mezi oběma modely je jen pár, i když významných. Nokia 6680 patří do skupiny tzv. multiradio devices. Tyto telefony podporují stávající GSM sítě i systémy třetí generace UMTS. Z toho důvodu má Nokia 6680 také druhou kameru v pravém horním rohu, která je zde kvůli videohovorům.

Dnes recenzovaná Nokia 6681 přední kameru nemá a UMTS nepodporuje. Nám může být podpora UMTS zatím zcela lhostejná, protože jeho spuštění bylo odloženo na leden 2006. Některé informace ovšem nasvědčují tomu, že nás operátoři chtějí se spuštěním třetí generace mobilních sítí trochu překvapit.

Vzhled - design se povedl

Nokia 6681 se po stránce designu velmi povedla a spolu s mírně extravagantní Nokií 7610 patří podle našeho názoru k nejvydařenějším smartphonům Series 60. Je ovšem trochu zvláštní, že za tři roky, co Nokia chytré telefony vyrábí, neudělala skoro žádný pokrok směrem ke zmenšení samotného přístroje. Tři roky vývoje přitom představují v mobilním světě velmi dlouhou dobu. Posuďte sami:

Model Rozměry (mm) Hmotnost (g) Nokia 7650 114 x 56 x 26 154 Nokia 6681 108.4 x 55.2 x 21.3 130,5 Porovnání novinky a tři roky starého modelu Nokia 7650.

Před několika dny ovšem Nokia ukázala, že na vavřínech nespí (možná si jen chvilku zdřímla). Nová řada prémiových smarphonů N-Series se kromě Symbianu pochlubí také rázným navýšením rozlišení displeje, podporou Wi-Fi a dokonce i integrovaným harddiskem. Samotné rozměry přístroje ovšem zůstávají v našich očích největším argumentem, proč místo smartphonu Series 60 sáhnout raději po klasickém telefonu.

Zpátky k dnešní novince: Do ruky padne Nokia 6681 velmi dobře, i když pár milimetrů do šířky, které telefon oproti předchozímu modelu 3230 nabral, je docela znát. Testovaný vzorek má tmavě modrou barvu a podle posledních informací by měla být na našem trhu k dostání také bílá a stříbrná varianta. Konstrukce je velmi pevná, drobnou vůli lze zaznamenat jen u posuvného krytu fotoaparátu. Na přední straně si hned všimnete ostře řezaných rysů a výrazného chromování na funkčních klávesách, které navíc v horní části rámuje displej. Malý puntík v levém horním je ve skutečnosti čidlo k regulaci podsvícení klávesnice.

Již například u modelu 6600 přesunul výrobce funkční klávesy z pod displeje na obě strany numerického bloku, ale zde je to dovedeno do extrému. Zatímco vedle navigačního tlačítka leží jen obrovské kontextové klávesy, zbytek funkčních tlačítek se táhne na stranách po celé délce klávesnice. Toto rozložení není vůbec špatné, alespoň se při běžném používání tlačítka nepletou. Jen pravákům se hůř dosahuje palcem na změnu režimu psaní ve spodním rohu a levákům se na oplátku trochu hůř vstupuje do menu.

Celkový dojem z klávesnice je ovšem velmi dobrý. Navigační tlačítko se vyvaruje jakýchkoliv překlepů při potvrzování volby a také psaní na klávesnici je velmi rychlé. Do tlačítka "2" sice trochu zasahuje vystouplá navigace, ale při psaní náhodný stisk směrem dolů žádnou akci nevyvolá. Jen podsvícení si Nokia 6681 za rámeček nedá. Tlačítka sice svítí po celé ploše, ale světlo pod ně proniká velmi nepravidelně, což nepůsobí příliš dobře.

Po obvodu telefonu zaujme výrazný chromovaný pruh. Umělé materiály dnes dokáží dokonale napodobit přírodní poprsí i kov, a tak si nejsme zcela jistí, jestli se jedná skutečně o kovový plátek nebo plast. Na dotek tento materiál ovšem trochu chladí, a tak se přikláníme k první variantě. Ať už se jedná o cokoliv, nezbývá než konstatovat, že použití materiálu, který na sobě zanechává otisky prstů, je na obvodu telefonu přinejmenším nešťastné. Během chvilky sejme Nokia 6681 otisky prstů snad i z palce u nohy a vy musíte leštit.

Na levém boku najdete v horní části tlačítko pro aktivaci hlasového ovládání, odposlechu nebo pro přepínání během konverzace Push to Talk (PTT). Na pravém boku se nachází dvířka chránící slot na paměťové karty ve formátu RS-MMC. Jejich výměna je docela jemná rukodělná práce, protože na tenkou kartu se musí zatlačit jako na propisku. Po krátkém tréninku je ovšem jejich výměna rychlá a, co je hlavní, lze ji provádět za pochodu bez restartu přístroje. Tenká škvíra na horní hraně ukrývá externí reproduktor. I když se nejedná o žádné Hi-Fi, je ve srovnání s Nokií 3230 kvalita reprodukce o třídu lepší a pro reálné vyzvánění poslouží výborně. Tradiční konektory na spodní hraně nechybí.



FOTOGALERIE

Zadní strana přístroje působí na první pohled docela prázdně. Přes celou šířku přístroje se totiž rozprostírá posuvný kryt chránící čočku 1,3MPx fotoaparátu. Kryt je mírně prohnutý a Nokia 6681 se tak na stole roztáčí jako káča, ale jde jen o detail. V posuvném mechanismu je nejspíš umístěna pružinka, a kryt tak v obou krajních polohách tak trochu zaklapne. Jeho odsunutí navíc automaticky aktivuje režim fotoaparátu. Přítomnost decentního krytu oceňujeme, protože ne každý má potřebu vystavovat svůj "superfoťák" na obdiv světu a čočka je navíc chráněna. Pod zadním krytem najdete baterii o kapacitě 900 mAh, se kterou by měl telefon vydržet až 6 hodin hovoru nebo maximálně 11 dnů v pohotovostním režimu.

Displej a menu – barev jsme se nedopočítali

Nokia 6681 se na rozdíl od starších modelů pochlubí vylepšeným displejem, ten prý nyní dokáže zobrazit až 260 000 barev. Sedíme v redakci, máme vedle sebe modely 6681 a 3230, koukáme na fotky, na menu, na barevné přechody a vidíme naprosto zřetelně, že displej novinky je výrazně stejný. Jen u portrétů se zdají barvy nepatrně přirozenější, protože lidské oko je na odstíny pleti od přírody citlivější. Ruku do ohně bychom za to ovšem nedali. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout testovací fotografii a její zobrazení na Nokii 3230 a 6681. Barvy pleti jsou v obou případech horší než u originálu, ačkoliv si nejsme zcela jisti, že printscreen displeje má v tomto případě pro vás nějakou vypovídací hodnotu. Velikost a rozlišení displeje zůstávají jinak stejné: 35 × 41 mm, 176 × 208 bodů.

V zásadě lze Nokii 6681 ohodnotit jako o něco lépe vypadající model 6630 bez podpory UMTS a s výše popsaným vylepšením displeje. Menu telefonu tedy žádné krkolomné změny nepřináší, ale přesto vás hned úvodní obrazovka příjemně překvapí. V horní části displeje se totiž zobrazuje řada ikon, tzv. Pohotovostní režim. Jejich pořadí i činnosti si můžete libovolně měnit, telefon vám dá na výběr ze seznamu snad 40 různých funkcí. Pod ikonkami se zobrazují záznamy v kalendáři na aktuální den, což je vynikající, protože vám neuniknou ani poznámky bez nastaveného upozornění.

Toto uspořádání trochu připomíná posledně použité aplikace u operačního systému Windows Smartphone. Na kopírování dobrých nápadů ale nevidíme nic tak špatného, pokud jsou ku prospěchu uživateli. V případě Symbianu Series 60 si ovšem musíte vybrat, jestli budete používat rychlou volbu stiskem navigační klávesy nebo právě Pohotovostní režim. Podle toho totiž v základní obrazovce aktivujete příslušné funkce nebo se pohybujete mezi ikonkami.

Jednu ze 40 funkcí můžete přiřadit také stisku navigační klávesy a je trochu úsměvné, že vstup do menu v nabídce nenajdete. Nějak nám nejde na rozum, proč musí mít Series 60 pro tuto funkci speciální tlačítko. U chytrých telefonů musíte ve většině případů kromě velikosti tolerovat také trochu línější menu. Nokia 6681 se zprvu zdá velmi rychlá, ale s rostoucím zaplněním paměti se reakce ustálí na lepším průměru.

Při otevření nové zprávy tak zřetelně vidíte, jak nejdřív z displeje vše zmizí a teprve po té se na něm další obrazovka objeví. Vteřinu to rozhodně netrvá, ale blesková reakce to také není. Při pohybu v menu také občas ve spodní části displeje probleskne tenký bílý pruh a jednou během testování telefon dokonce zamrzl. Možná se jedná jen o chybu některé z prvních verzí firmware, ale pozornosti to neuniklo.

Telefonování – nově jen Push to Talk

Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře našeho serveru, tak se v druhé polovině recenze až na pár detailů moc nových informací nedočtete. Nokia si vylepšení těch několika nedostatků u platformy Series 60 dávkuje, a tak budeme několikrát opakovat postřehy zmíněné i v recenzi na tři roky starý model Nokia 7650. V oblasti telefonování se pochlubí Nokia 6681 podporou Push to Talk (u nás tuto podobu mobilních vysílaček provozuje Eurotel pod názvem Eurotel Přepínám).

Jinak jde o tri-band telefon s neomezenou pamětí na kontakty, každá záznam může obsahovat až šest telefonních čísel, tři faxy, tři e-mailové adresy, datum narozenin, poznámky i oblíbenou fotografii a mnoho dalších údajů. Je tak trochu škoda, že fotografie volajícího se na tak velkém displeji nezobrazí přes celou plochu, ale jen v miniaturním rámečku.

Libovolně si můžete definovat skupiny volající a filtrovat podle nich příchozí hovory. Již jsme se zmínili, že externí reproduktor hraje docela dobře. Jako formáty pro vyzvánění lze použít RealAudio, MP3, AAC nebo AMR, což je nabídka, ze které by si měl vybrat každý. Zajímavý a jednoduchý nápad použitý již u modelu 6630 je odmítnutí hovoru s okamžitým odeslání předem nadefinované SMS, například: "Mám jednání, zavolám později." Kontakty lze samozřejmě synchronizovat s Outlookem i vytáčet hlasem. Práce se seznamem zaslouží pochvalu, jen kontakty na SIM kartě musíte vydolovat přes Volby\ SIM kontakty\ Adresář SIM. Standardně se zobrazovat nemohou.

Zprávy - stále stejné chyby

Zprávy žádné změny nepřináší. Symbian Series 60 má v tomto směru docela velké mezery, protože vzhledem k velikosti displeje je font písma velmi malý a zvětšit jej nelze. Tradičně lámeme hůl nad predikativní psaním T9, které používá diakritiku a textové zprávy jsou pak zkráceny na 70 znaků. Na druhou stranu se na klávesnici píše opravdu dobře a snadno lze do kolonky Komu přiřadit několik příjemců. Při zavírání rozepsané zprávy se nově objeví nabídka Uložit do konceptů a Odstranit. Dříve se nedodělky automaticky hromadily v paměti, což je ve většině případů zbytečné. Vášnivý pisatel ocení, že telefon nemá limitovanou paměť na přijaté SMS a navíc může libovolně definovat složky, do kterých lze přijaté zprávy třídit.

Editor na multimediální zprávy vypadá stejně, jen v možnostech je také vložení dalšího objektu, vytvoření prezentace a namísto znaků se počítá celkový objem zprávy. E-mailový klient může obsluhovat několik schránek a zvládá odesílat i přijímat více příloh najednou. Zajímavá je hlavně možnost označit naráz třeba 30 fotografií a poslat je jako přílohu v jediném e-mailu. Načítat se mohou celé zprávy, nebo tělíčka zůstanou na serveru a do telefonu se stáhnou jen hlavičky. Nastavit můžete také limit, který nesmí přijatá zpráva překročit. Nově přibyla také široká škála nastavení pro automatické stahování pošty.

Organizace - roky prověřená klasika

Budík se vylepšení nedočkal, ale trochu mu pomáhá, že hodiny jsou v hlavním menu hned na úvodní obrazovce. Dříve jste k němu museli přes složku Extra, jako by bylo ranní vstávání něco "extra". Budík nemá žádné opakovaní a nastavit mu můžete libovolnou melodii. Na druhé záložce najdete u hodin světové časy. Při výměně telefonu za jiný Series 60 lze pro přesun všech údajů využít klasické synchronizace s počítačem nobo přímý přesun přes Bluetooth. Kromě kalendáře, který si jistě zaslouží pozici v základním menu, najdete ostatní aplikace ve složce Kancelář. Když jsem ji poprvé otevřeli, téměř zela prázdnotou, ale bylo to tím, že většina aplikací je nahrána na 64MB paměťové kartě. Základní paměť telefonu má 10 MB.

Najdete zde známé aplikace pro prohlížení nejrůznějších dokumentů: Adobe Reader, Quickword, Quickpoint a Quicksheet. Předinstalovaná je také aplikace pro ovládání Bluetooth klávesnice od Nokie. Aplikace Úkoly, Poznámky, kalkulačku ani konvertor měn dlouze představovat nemusíme. Diktafon nahrává velmi dobře, ale záznam je omezen na jednu minutu. Vezmeme-li v úvahu, že s telefonem lze nahrát až hodinové video i se zvukem, nelze limit diktafonu chápat jinak než jako pokus o vtip. Užitečná je zaheslovaná aplikace peněženka na nejrůznější kódy a PINy.

Z datových funkcí se Nokia 6681 pochlubí podporou GPRS i EDGE třídy 10 (4+2), od rychlých vytáčených dat HSCSD výrobce upouští. Bluetooth je skvělá technologie, ale absence infraportu může přeci jen mnoho uživatelů mrzet. Zejména s ohledem na to, že "levný smartphone" Nokia 3230 jej má. Ke spojení s počítačem poslouží samozřejmě také datový konektor. Přímo v telefonu najdete prohlížeč WAP 2.0, XHTML i HTML stránek. Ten nepatří k nejlepším, ale dočkal se přeci jen nějakých změn. Zvládá konečně celoobrazovkový režim, počítá objem stahovaných dat na stránce a poradí si i se základy JavaScriptu. Nastavit si můžete také velikost písma.

Zábava - MP3 hrajeme stereo

Standardním přehrávačem médii je v telefonu RealPlayer, ale ve složce Mé vlastní najdete další hudební přehrávač, který třídí MP3 nebo AAC skladby na Všechny, Alba, Interpreti a Čerstvě přidáno. V nabídce obou přehrávačů jsou možnosti přeskakovat mezi skladbami, náhodně vybírat nebo naopak opakovat přehrávání. RealPlayer dovolí posunovat se v rámci rámci přehrávání jedné skladby, druhý přehrávač zase umožňuje hudbu lépe třídit. Se standardními sluchátky hraje telefon ve stereu a kvalita zvuku je na mobilní telefon velmi dobrá. Pouze při velké hlasitosti začínají vysoké tóny trochu tahat za uši. Škoda, že telefon nemá rádio, i když jej Nokia u Series 60 umí.

V telefonu jsme našli hned tři hry. Pokračování kultovní hry Snake postrádá mnoho z kouzla toho původního, ale zase nabízí lepší grafiku, širší možnosti nastavení a spletitá bludiště. Karetní sbírka pěti her Card Deck se jen tak neokouká a na samé hranice hardwarových možností telefonu vás zavede trojrozměrný a těžko ovladatelný simulátor snowboardu nazvaný originálně Snowboard 3D. Samozřejmostí je podpora Javy MIDP 2.0, i když Symbianové hry bývají většinou o poznání kvalitnější.

Fotoaparát s rozlišením 1,3 MPx je naprosto stejný jako u Nokie 6630. Patří samozřejmě k tomu lepšímu, co můžete na našem trhu vybrat, ale po zkušenostech se Sony Ericssonem K750i máme pro fotomobily trochu přísnější měřítka. Fotografie v plném rozlišení 1280 × 960 pixelů si můžete prohlédnout a s telefonem lze navíc natáčet i videa do rozlišení 176 × 144 pixelů. Ukládání fotografie v plném rozlišení trvá něco okolo dvou vteřin, což je na mobilní poměry vynikající. Překvapil nás také výkon blesku, i když je škoda, že jej musíte pokaždé znovu zapnout.

Nově výrobce zařadil k možnostem fotoaparátu seřízení jasu, kontrastu, vyvážení bílé a barevný tón. Dále v menu najdete blesk, režim šero, sekvenci šesti snímků a samospoušť. Hotové fotografie můžete upravovat ve speciálním editoru, videa lze stříhat nebo mixovat v zajímavém prográmku MovieDirector. Přímo z telefonu se dají hotové snímky odeslat pro tisk pomocí aplikace Image print.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Nokia 6681 je chytrá, má 1,3 MPx fotoaparát, podporuje MP3 a nevypadá vůbec špatně. Proč ho nekoupit? Opakují se tradiční nedostatky: T9, primitivní budík. Telefon navíc nemá infraport, boky se zapatlávají a celkově je velký, těžký a drahý. Kdy? už je v prodeji Za kolik? 15 000 Kč

Nokia 6681 je vynikající smartphone, ale nenechte si namluvit, že přináší velkou dávku inovace. Pokud vlastníte dosluhující Nokii 6600 nebo 7650 a chcete zůstat věrní platformě, bude pro vás ideální. Jde totiž po delší době o chytrý telefon Series 60, který by měl být svým designem přijatelný pro většinu uživatelů. Nokia 6630 má totiž zpracování velmi osobité a "business" model 6670 se podle nás příliš nepovedl. Pokud jste tedy nenašli zalíbení v módní 7610 ani obřím véčku 6260, Nokia 6681 by pro vás mohla být to pravé.

Oceňujeme, že jako přídavek najdete v základním balení kromě sluchátek a poutka také čtečku na paměťové karty. Nyní marně přemýšlíme, co zásadního telefonu na závěr vytknout, ale zároveň nás nenapadá, co vyzdvihnout. Máme v ruce další model z docela dlouhé řady, i když tentokrát se nám opravdu líbí.