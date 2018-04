Nokia 6670 živě - smartphone, co se hodí ke kravatě (fotografie, první dojmy)

V pátek 24.9. představila Nokia v Praze svůj nový model zaměřený na business klientelu Nokia 6670. Mezinárodní premiéra se odehrála o den dříve, a tak jste si již s prvními informacemi a podrobnou specifikací tohoto produktu mohli seznámit (viz článek Nová Nokia 6670 - decentní vzhled a bohatá výbava).

Společně s novým modelem byla představena také celá řada zajímavého příslušenství, o kterém se můžete dočíst v článcích Nokia Remote Camera - staňte se špiony jako my a Nokia GPS modul a nové Bluetooth sluchátko. Možnost vyzkoušet si nový chytrý telefon jsme si nemohli nechat ujít, a tak vám nyní přinášíme několik fotografíí a první dojmy, které v nás tento model zanechal.

Nokia 6670 je klasický smartphone s operačním systémem Symbian série 60. Prostředí telefonu bylo trochu upraveno, ale logika a vlastnosti menu zůstávají stejné.

Designem Nokia 6670 vychází z modelu 7610, se kterým má společný hardwarový základ. Oba telefony jsou si velmi podobné a liší se pouze ve zpracování klávesnice. Společně s modelem 6630 se tak jedná již o třetí fotomobil s rozlišením 1 MPx a logem Nokia.

Zadní kryty lze ze staršího modelu na nový přendat, u předního krytu to provést nelze, protože rozložení kláves je jiné. Je tedy škoda, že se novinka nejmenuje třeba 7620. Zákazníci by se tak v záplavě nových modelů, kterých je ze strany Nokie opravdu mnoho, orientovali jistě lépe.

Na první pohled působí model 6670 o trochu větší než jeho předchůdce. Mají to na svědomí volné plochy okolo displeje a klávesnice, které u modelu 7610 zdobily barevné linie. Největších změn se dočkala právě klávesnice, která byla kompletně přerovnána. Nová klávesnice se již nepodřizuje křivkám telefonu a jednotlivá tlačítka mají jednoduché geometrické tvary. Vlastnosti tlačítek jsou téměř stejné jako u modelu 7610, mají malý zdvih a dobrou odezvu. Píše se s nimi výborně.

Do mobilního telefonu dokáží výrobci natěsnat stále větší množství funkcí a někdy se zdá, že ta nejdůležitější funkce – telefonování trochu ustupuje do pozadí. Tomu odpovídá i rozložení funkčních kláves u modelu 6670. Dvojice tlačítek, která slouží k ovládání telefonu, se výrazně zvětšila. Jedná se o téměř nejpoužívanější klávesy, a tak tento krok chválíme. Zelené a červené sluchátko pro ovládání hovorů ovšem muselo vyklidit pozice a nyní se nachází téměř na hranách telefonu (podobně jako u modelu 6600). Tyto klávesy se nám zdály poměrně malé.

Čím se 6670 od modelu 7610 ještě liší? Výrobce novinku doplnil o několik funkcí zaměřených na business klientelu. Nokia 6670 dokáže přistupovat k poště do firemní VPN sítě přes protokol SSL. Základní verze telefonu si bude rozumět s přílohami ve Wordu, PowerPointu nebo PDF, které dokáže zobrazit.

Zástupci výrobce nám také potvrdili informaci o antivirovém programu od společnosti F-Secure, kterým bude Nokia 6670 vybavena. Jakým způsobem bude ovšem tato aplikace zpoplatněna, prý zatím není rozhodnuto.

Celkově působí Nokia 6670 trochu konzervativnějším dojmem, a tak tvoří protiváhu ryze stylovým telefonům, které finský výrobce představil nedávno. Mobilní trendy velí vyrábět specifické telefony pro specifické skupiny zákazníků a Nokia 6670 je toho příkladem. Telefon pro každého to jistě není, ale určitá skupina zákazníků jej ocení.

Cena Nokie 6670 se bude pohybovat okolo 15 500 Kč a měla by být tedy o něco levnější než 7610. Na našem trhu by se novinka mohla objevit do dvou měsíců.

Společně s Nokií 6670 byl představen také přídavný blesk.